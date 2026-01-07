Back to Basics: Design de banco de dados como narrativa

Chris Date, um dos pais do modelo relacional para o gerenciamento de dados, uma vez me disse que “Toda a teoria relacional é construída sobre o cálculo predicado.” Todos os seres humanos são contadores de histórias de uma forma ou de outra. Adaptamos o contador de histórias à nossa vida diária e ao nosso trabalho diário. Se você está definindo uma tabela de banco de dados e não pode contar a história dos dados, está fazendo isso errado. Um olhar sobre as nozes e bolsas de contar histórias As boas histórias seguem regras. A Pixar coloca os elementos de uma história em uma fórmula que eles chamam de espinha dorsal da história: “Uma vez em um tempo...” “E todos os dias...” “Até que um dia...” “E por causa disso...” “E por causa disso...” “Até que finalmente...” “E desde aquele dia...” Pode-se pensar nesta espinha dorsal da história como o modelo para uma boa narrativa. Seguindo as “regras” da narrativa é por isso que vemos Woody como um herói em vez de lixo, Remy como um artista em vez de uma violação do código de saúde, e Nemo como corajoso, em vez de sem esperança. Há muitas oportunidades para a criatividade dentro das regras deste modelo.Os contadores de histórias que internalizam as regras de uma boa narrativa são procurados para criar novas histórias e novos filmes. Alguns diretores, escritores e produtores podem divergir dessas melhores práticas de contar histórias para contar histórias que não se encaixam no modelo padrão de contar histórias, mas os filmes que não têm uma história clara irão falhar no box office toda vez, mesmo que sejam belamente filmados. Como Nós Engenhar Histórias Com Dados No mundo da tecnologia, como em Hollywood, nossas histórias não são apenas escritas; elas são agidas. instruímos os elétrons a esculpir runas em estruturas que definimos. O modelo relativo para a gestão de dados que e definida nos anos 1960 e 70 resolveu muitos problemas que existiam antes de sua criação. SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB, e mais não existiria sem o trabalho destes dois senhores. Data do Chris Ted Codd Aqui está uma tabela de exemplo referenciada a partir de seu livro, Uma Introdução aos Sistemas de Base de Dados: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # um Mergulho # Salário No abstrato, este predicado é definido como: “Empregado EMP# é chamado ENAME, trabalha no departamento DEPT#, e ganha um salário de SALÁRIO.” Concretamente, podemos interpretar isto como: “O empregado E1 se chama Lopez, trabalha no departamento D1, e ganha um salário de 40K.” É fácil contar a história dos dados que esta tabela representa, e é assim que você sabe que está fazendo a coisa certa. Por que a IA não pode resolver os problemas de desempenho da sua base de dados Eu fui trazido de vez em quando para situações em que o desempenho da base de dados era pensado para ser ruim, apenas para descobrir que as estruturas de dados que os desenvolvedores de aplicativos tinham criado completamente ignorou décadas de boas práticas bem documentadas regras que garantem a narração eficaz. Se os desenvolvedores de aplicativos ou até mesmo usuários de negócios escreverem os prompts que nossas ferramentas de processamento de texto e geração de texto usam, essas ferramentas gerarão texto que deve ser incorporado em código de trabalho real e estruturas de dados estáveis. A menos que as pessoas que implementam essas regras as entendam e as raciocinem, a única coisa que acontecerá é que estruturas de dados de mau desempenho serão criadas mais rapidamente. Se o seu papel é o arquiteto, desenvolvedor, engenheiro, usuário, ou qualquer outro título que possa surgir no futuro, você é, em última análise, responsável pelo que é persistente, armazenado, representado e usado para resolver problemas futuros. Voltar a essas melhores práticas, que têm estado por décadas, fará de você um construtor melhor e mais criativo. É assim que você faz sua marca Sim, você é uma pequena parte de uma empresa. No entanto, você quer deixar sua própria marca no mundo, certo? Whitman fez uma pergunta semelhante em seu poema “Oh me, O Life!” "What good amid these, O me, O life?" A resposta para todos nós é: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." Que história você vai decidir contar? Se você é um floco de neve Administrador de banco de dados ou Engenheiro de Dados , DataOps.live pode ajudar. Comece hoje — Ganhe 500 minutos grátis por mês! Administrador de banco de dados Engenheiro de Dados Ganhe 500 minutos grátis por mês!