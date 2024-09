Autoestudo ou Bootcamp de codificação - Qual é a melhor opção para você?

Meu nome é Edmond Hui e sou um ex-aluno do bootcamp de codificação e estou aqui para contar tudo o que você precisa saber sobre como mergulhar na tecnologia. Se você ainda não leu minha jornada sobre como se tornar um engenheiro de software , compartilho meus segredos sobre como participei de um bootcamp de codificação e me tornei um engenheiro de software com sucesso em 3 meses.





Como alguém que abandonou recentemente sua carreira para se tornar um engenheiro de software, quero compartilhar minha experiência em primeira mão na transição para a tecnologia para inspirar novos desenvolvedores e ajudá-los a tomar decisões informadas.





Se você está pensando em se tornar um engenheiro de software, provavelmente tem muitas dúvidas. Tentarei responder às mais comuns com minha perspectiva pessoal e uma lente moderna como alguém que participou e se formou em um bootcamp de codificação durante a pandemia de Covid-19.

O passo mais importante para o sucesso, fazer um plano

Você já deve ter ouvido falar que se tornar um engenheiro de software é uma maneira fácil de aumentar sua renda. Muitos de meus amigos me disseram: "basta aprender a codificar" como uma maneira fácil de proteger a bolsa. Quando comecei minha jornada de codificação, não estava preparado para a quantidade de trabalho necessária para fazer a transição para a tecnologia.





Tornar-se um engenheiro de software por meio de bootcamps de codificação pode nem ser possível, dependendo da sua situação atual. Algumas pessoas podem não conseguir dedicar o tempo necessário para ter sucesso e podem precisar seguir um caminho diferente. Definitivamente não é tão fácil quanto todo mundo faz parecer. Se fosse tão fácil, não teria valor.

Habilidades básicas de programação são fáceis de adquirir. Aprendi um pouco de código ainda jovem e sempre me interessei por tecnologia. Até fiz vários cursos de introdução à programação e um curso avançado de ciência da computação no ensino médio.





Quando você entra no mercado de trabalho, as empresas não procuram corpos quentes que saibam programar. Eles estão procurando uma pessoa específica com um conjunto de habilidades de nicho que possa ajudar a resolver os problemas que estão enfrentando. Isso vem com experiência e conhecimento de nicho sobre linguagens de codificação e seus relacionamentos com outras bibliotecas e estruturas.





É aqui que muitos bootcamps ficam aquém. Bootcamps têm dificuldade em ensinar as idiossincrasias da engenharia de software. Você só pode aprender isso cometendo erros e codificando sem grades de proteção.





É por isso que é extremamente importante aprender continuamente como engenheiro de software.





Faça uma pesquisa extensa antes de puxar o gatilho, porque depois de começar a aprender a codificar, você deve estar totalmente comprometido. As pessoas que acham que será suficiente programar meio período NÃO TERÁ SUCESSO. Você terá que se sacrificar para fazer essa troca. Seja largar o emprego, não sair nos fins de semana, etc. Você terá que estar preparado para fazer mudanças em seu estilo de vida para reservar algum tempo para estudar ou participar de um bootcamp.





Você tem que colocar no tempo.

Você deve fazer um bootcamp?

De acordo com o relatório State of the Bootcamp Market Report do Career Karma 2021 , o custo médio do bootcamp de codificação é de $ 11.272. Muitos bootcamps têm planos de pagamento que podem ajudá-lo a arcar com esse custo. Na App Academy, não precisei pagar minha mensalidade até conseguir um emprego. A App Academy também oferece desconto para alunos que desejam pagar à vista.





De acordo com o Council on Integrity in Results Reporting (CIRR) , 79% dos graduados do bootcamp encontram um emprego dentro de 180 dias após a conclusão do programa. Esses dados são baseados em relatórios de 46 bootcamps de codificação diferentes. Lembre-se de que muitos bootcamps contratam seus próprios graduados como professores, portanto, esse número pode aumentar. Você também pode pesquisar no Google o processo da Lambda School. A "Escola Scambda" inflou suas métricas de resultados e usou outras práticas de marketing enganosas para enganar os alunos.





No contexto dos EUA, o Course Report (que analisa o mercado de bootcamp) relatou em 2021 que o graduado médio do bootcamp ganha um salário inicial de $ 69.000.

Essas estatísticas parecem ótimas, mas um bootcamp funcionará para você? Estou aqui para dar minha opinião sobre se você deve fazer um bootcamp porque eles definitivamente funcionam se as condições forem adequadas (veja-me, por exemplo).





Os maiores obstáculos para fazer um bootcamp são o compromisso de tempo e os altos custos das mensalidades. Você terá que dedicar de 9 a 12 semanas com grandes blocos de tempo onde não poderá ser interrompido para concluir com sucesso um bootcamp de codificação.





Ao entrar na App Academy, eu esperava poder continuar trabalhando enquanto fazia o curso. Rapidamente percebi que isso não seria possível. Há grandes custos de oportunidade ao seguir a rota do bootcamp e quero explicar o quadro completo para que os leitores possam tomar uma decisão informada.

Programa de treinamento para estudantes de bootcamp de codificação Sigma 📖🕖🕛🕟🕗

Dê uma olhada em um dia normal em um bootcamp.

Foram 51 minutos de materiais que tivemos que ler, 34 minutos de recursos adicionais que tivemos que ler, 1 hora e 30 minutos de lição de casa e 7 horas de projetos. Isso também está no topo das palestras e perguntas que tínhamos que passar todos os dias. Digamos que tivemos uma palestra de 1 hora, o que significa que dedicamos 10 horas e 55 minutos ao bootcamp, SÓ HOJE.





Espera-se que os alunos gastem de 80 a 100 horas por semana codificando e aprendendo durante todo o curso. Não há cobertura de açúcar. Se você estiver em um programa respeitável, espera-se que você atenda aos padrões mínimos de codificação. A App Academy fazia testes a cada poucas semanas e, se falhasse, você seria transferido para uma coorte posterior. Se falhar novamente, você será removido do programa e seu depósito será reembolsado.

Felizmente, tive meus pais que estavam lá para me apoiar durante toda a minha jornada. Eu não teria sido capaz de sobreviver sem eles. Ter o conforto de refeições caseiras ajudou minha saúde mental e me permitiu perseverar. Um sistema de suporte ao qual você pode recorrer se as coisas estiverem se tornando muito difíceis de lidar é extremamente útil.





Também fui morar com meus pais na época, então não precisava me preocupar com aluguel, serviços públicos ou outras despesas. Minha única preocupação na época era aprender a codificar.

Vendendo as pás para a próxima corrida do ouro

"As pessoas que ganharam mais dinheiro na corrida do ouro estavam vendendo pás, não garimpando ouro"

Na era moderna, não há nada que um bootcamp ou escola possa ensinar que você não possa aprender de graça. Os Bootcamps agrupam essas informações gratuitas em um pacote organizado e, em seguida, cobram um braço e uma perna.





Muitos bootcamps exigem pagamento adiantado e não garantem um emprego. Outros, como a App Academy, oferecem ISAs ou acordos de compartilhamento de renda que exigem que você pague uma grande porcentagem de sua renda depois de conseguir um emprego. Isso geralmente custa mais do que pagar adiantado, e é possível que você ganhe menos do que seu emprego anterior depois de pagar as mensalidades!





Na minha opinião, os bootcamps só fazem sentido em situações em que você pode desistir dos próximos 1 a 2 anos para se dedicar à transição para a indústria de tecnologia. Se você mudar de ideia ou não puder continuar, perderá muito tempo e dinheiro sem NADA para mostrar.

Você deve estudar sozinho?

No meu primeiro trabalho fora do bootcamp, conheci um desenvolvedor chamado Brodie. Ele foi autodidata e ainda é o programador mais talentoso que já conheci. Isso mostra que você pode se tornar um desenvolvedor incrível sem nenhuma educação técnica formal.





Anteriormente, ele foi banqueiro na Wells Fargo e aprendeu sozinho HTML, CSS, Javascript e PHP. Eu diria que sua capacidade de aprender e pegar as coisas rapidamente foi o que mais me impressionou. Quando perguntei a ele o que pensava sobre o autoestudo, foi isso que ele disse.





Estou feliz por ter entrado na tecnologia, mas não tenho certeza se a recomendaria necessariamente, a menos que você possa apostar tudo nos primeiros dois anos. Parece que há tantos conceitos para aprender e coisas para estudar para entrevistas que é muito mais difícil entrar agora do que alguns anos atrás. Há tantos mais graduados em CS e bootcamp com os quais você está competindo que você tem que se destacar de alguma forma entre eles, e a única maneira é apenas horas intermináveis de trabalho.





Parece que os desenvolvedores autodidatas têm os mesmos problemas que os graduados em bootcamp, mas eles têm ainda mais competição. As únicas vantagens do auto-estudo são que você pode fazê-lo em seu próprio horário e é gratuito. A graduação em um bootcamp não oferece nenhuma vantagem inerente na procura de emprego. Tudo se resume a seus projetos, portfólio e habilidades de entrevista. Os Bootcamps ajudam você a se preparar para o seu primeiro emprego de forma rápida e eficiente, enquanto aprender por conta própria pode levar muito mais tempo enquanto você descobre as coisas.

Você deve estudar sozinho Se você é alguém que pode se manter responsável. Você tem que estar confiante de que pode perseverar e ter sucesso. A motivação o ajudará a começar, os bons hábitos o manterão em movimento. Antes que você perceba, estará codificando todos os dias, assim como escova os dentes todos os dias.





Outra coisa que Brodie disse despertou meu interesse. Havia tantas coisas para estudar. Você pode não saber por onde começar. É tão fácil obter paralisia de análise. Os bootcamps ajudam porque o orientam e basicamente seguram sua mão durante todo o processo. Ao estudar sozinho, você deve identificar em que é deficiente e no que precisa melhorar e, em seguida, criar seu próprio currículo.

Recursos gratuitos para desenvolvedores autodidatas

Minha sugestão para as pessoas que pensam em estudar por conta própria seria apenas começar. Codifique o máximo que puder, sempre que puder.





Listados abaixo estão alguns dos meus recursos favoritos que podem ajudar um desenvolvedor autodidata:

freeCodeCamp é uma organização sem fins lucrativos que consiste em uma plataforma web de aprendizagem interativa, um fórum de comunidade online, salas de bate-papo, publicações online e organizações locais que pretendem tornar a aprendizagem de desenvolvimento web acessível a qualquer pessoa.

O Projeto Odin (TOP) é um currículo de código aberto para aprender desenvolvimento web full-stack. Ajudamos os usuários a aprender as habilidades e a construir o impressionante portfólio de projetos de que precisam para serem contratados como desenvolvedores da Web.

Com o App Academy Open, você terá acesso gratuito a todo o currículo do Programa de Engenharia de Software Online de 24 semanas do App Academy (são mais de 500 horas de material!), que colocou milhares de pessoas em empregos de desenvolvimento de software. Este é exatamente o mesmo curso que fiz e paguei ~ $ 30.000.

100 dias de código é um desafio que o ajudará a se tornar um programador melhor. Isso ajuda você a criar impulso e torna a codificação um hábito que você deseja. Você também conhecerá indivíduos com objetivos semelhantes para ajudar a motivá-lo a ter sucesso.

Javascript 30 é um desafio gratuito que ajuda você a se sentir mais confortável com o javascript, orientando-o em projetos simples. Isso é para iniciantes que já conhecem o básico do javascript.

Por fim, este é um repositório do GitHub chamado Project Based Learning, que compila alguns dos melhores tutoriais gratuitos de codificação disponíveis online. Acredito que a maneira mais fácil de aprender é fazendo um projeto. Com o aprendizado baseado em projetos, você pode fazer projetos em qualquer idioma de sua escolha. Eu recomendo verificar o repositório e dar uma estrela ⭐ (não sou afiliado a eles).

Conclusão

Se você ainda está determinado a se tornar um engenheiro de software depois de ler este artigo, isso mostra que você está seriamente comprometido. Eu acredito que se você tentar entrar na indústria de tecnologia com as intenções erradas, você não vai se divertir. Não é tão fácil quanto ir para a aula por alguns meses e depois sair com um emprego de 6 dígitos.





Mesmo depois de conseguir seu primeiro emprego como engenheiro ou desenvolvedor de software, esse é apenas o começo de sua jornada. Você não pode saber tudo sobre as melhores práticas e padrões de código após 3 meses de aprendizado. Já fiquei com ódio de dizer que não era um "engenheiro de software" porque tinha apenas 3 meses de experiência.





Eu tenho feito isso por 2 anos e estou constantemente aprendendo e crescendo. Acho que é isso que realmente faz de você um "engenheiro de software". Ter a coragem de continuar escrevendo código e melhorando é o que o colocará no caminho para alcançar seu objetivo.





Também publicado aqui