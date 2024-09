Autoformation ou Coding Bootcamp - Quelle est la meilleure option pour vous ?

Je m'appelle Edmond Hui et je suis un ancien élève du bootcamp de codage, et je suis ici pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur la plongée dans la technologie. Si vous n'avez pas lu mon parcours pour devenir ingénieur logiciel , je partage mes secrets sur la façon dont j'ai participé à un bootcamp de codage et où j'ai réussi à devenir ingénieur logiciel en 3 mois.





En tant que personne qui a récemment abandonné sa carrière pour devenir ingénieur logiciel, je souhaite partager mon expérience de première main en transition vers la technologie pour inspirer de nouveaux développeurs et les aider à prendre des décisions éclairées.





Si vous envisagez de devenir ingénieur logiciel, vous avez probablement de nombreuses questions. J'essaierai de répondre aux questions les plus courantes avec mon point de vue personnel et un objectif moderne en tant que personne qui a participé et obtenu son diplôme d'un bootcamp de codage pendant la pandémie de Covid-19.

L'étape la plus importante pour réussir, faire un plan

Vous avez peut-être entendu dire que devenir ingénieur logiciel est un moyen facile d'augmenter vos revenus. Beaucoup de mes amis m'ont dit, "apprenez simplement à coder" comme un moyen facile de sécuriser le sac. Lorsque j'ai commencé mon parcours de codage, je n'étais pas préparé à la quantité de travail nécessaire pour faire la transition vers la technologie.





Devenir ingénieur logiciel via des bootcamps de codage peut même ne pas être possible en fonction de votre situation actuelle. Certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de consacrer le temps nécessaire pour réussir et peuvent devoir emprunter un chemin différent. Ce n'est certainement pas aussi facile que tout le monde le laisse croire. Si c'était si simple, ça n'aurait pas de valeur.

Les compétences de base en programmation sont faciles à acquérir. J'ai appris du code à un jeune âge et j'ai toujours été intéressé par la technologie. J'ai même suivi plusieurs cours d'introduction à la programmation et un cours avancé d'informatique au lycée.





Lorsque vous entrez sur le marché du travail, les entreprises ne recherchent pas des corps chaleureux qui savent coder. Ils recherchent une personne spécifique avec un ensemble de compétences de niche qui peut aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Cela s'accompagne d'une expérience et de connaissances de niche sur les langages de codage et leurs relations avec d'autres bibliothèques et frameworks.





C'est là que de nombreux bootcamps échouent. Les bootcamps ont du mal à enseigner les idiosyncrasies du génie logiciel. Vous ne pouvez l'apprendre qu'en faisant des erreurs et en codant sans garde-fous.





C'est pourquoi il est extrêmement important d'apprendre continuellement en tant qu'ingénieur logiciel.





Faites des recherches approfondies avant d'appuyer sur la gâchette, car une fois que vous commencez à apprendre à coder, vous devez vous engager pleinement. Les gens qui pensent qu'il suffira de coder à temps partiel NE RÉUSSIRONT PAS. Vous devrez sacrifier pour faire ce changement. Qu'il s'agisse de quitter votre emploi, de ne pas sortir le week-end, etc. Vous devrez être prêt à apporter des changements à votre mode de vie pour réserver du temps pour étudier ou rejoindre un bootcamp.





Il faut mettre le temps.

Faut-il faire un bootcamp ?

Selon le Career Karma 2021 State of the Bootcamp Market Report , le coût moyen du bootcamp de codage est de 11 272 $. De nombreux bootcamps ont des plans de paiement qui peuvent vous aider à supporter ce coût. À l'App Academy, je n'ai pas eu à payer mes frais de scolarité jusqu'à ce que je décroche un emploi. App Academy propose également une réduction pour les étudiants qui souhaitent payer à l'avance.





Selon le Council on Integrity in Results Reporting (CIRR) , 79% des diplômés du bootcamp trouvent un emploi dans les 180 jours suivant la fin du programme. Ces données sont basées sur les rapports de 46 bootcamps de codage différents. Gardez à l'esprit que de nombreux bootcamps embauchent leurs propres diplômés comme enseignants, ce nombre peut donc être gonflé. Vous pouvez également rechercher sur Google le procès de l'école Lambda. "Scambda School" a gonflé ses mesures de résultats et a utilisé d'autres pratiques de marketing trompeuses pour escroquer les étudiants à poings fermés.





Dans le contexte des États- Unis, Course Report (qui analyse le marché du bootcamp) a rapporté en 2021 que le diplômé moyen du bootcamp gagne un salaire de départ de 69 000 $.

Ces statistiques semblent excellentes, mais un bootcamp fonctionnera-t-il pour vous ? Je suis ici pour vous donner mon avis sur l'opportunité de faire un bootcamp car ils fonctionnent définitivement si les conditions sont réunies (voir moi par exemple).





Les plus grands obstacles à la réalisation d'un bootcamp sont le temps consacré et les frais de scolarité élevés. Vous devrez consacrer 9 à 12 semaines avec de grands blocs de temps où vous ne pouvez pas être interrompu pour réussir un bootcamp de codage.





En entrant dans l'App Academy, je m'attendais à pouvoir continuer à travailler pendant que je suivais les cours. Je me suis vite rendu compte que cela n'allait pas être possible. Il y a des coûts d'opportunité importants lors de la route du bootcamp et je veux expliquer le tableau complet afin que les lecteurs puissent prendre une décision éclairée.

Sigma coding bootcamp étudiant grindset 📖🕖🕛🕟🕗

Jetez un œil à une journée normale dans un bootcamp.

Il y avait 51 minutes de matériel que nous devions parcourir, 34 minutes de ressources supplémentaires que nous devions lire, 1 heure 30 minutes de devoirs et 7 heures de projets. Cela s'ajoute également aux conférences et aux questions que nous avons dû traverser chaque jour. Disons que nous avons eu une conférence d'une heure, cela signifierait que nous avons consacré 10 heures et 55 minutes au bootcamp, JUST TODAY.





Les étudiants doivent passer 80 à 100 heures par semaine à coder et à apprendre pendant toute la durée du cours. Il n'y a pas de sucre qui l'enrobe. Si vous participez à un programme réputé, vous devrez respecter les normes minimales de codage. App Academy avait des tests toutes les quelques semaines et en cas d'échec, vous seriez déplacé vers une cohorte ultérieure. En cas d'échec à nouveau, vous serez retiré du programme et votre dépôt remboursé.

Heureusement, j'avais mes parents qui étaient là pour me soutenir tout au long de mon parcours. Je n'aurais pas pu survivre sans eux. Le confort de repas faits maison a aidé ma santé mentale et m'a permis de persévérer. Un système de soutien vers lequel vous pouvez vous tourner si les choses deviennent trop difficiles à gérer est extrêmement utile.





J'ai également emménagé avec mes parents à l'époque, donc je n'avais pas à me soucier du loyer, des services publics ou d'autres dépenses. Ma seule préoccupation à l'époque était d'apprendre à coder.

Vendre les pelles à la prochaine ruée vers l'or

"Les gens qui ont gagné le plus d'argent pendant la ruée vers l'or vendaient des pelles, pas creusaient de l'or"

À l'ère moderne, il n'y a rien qu'un bootcamp ou une école puisse vous apprendre que vous ne pouvez pas apprendre vous-même gratuitement. Les bootcamps regroupent ces informations gratuites dans un package soigné, puis vous facturent un bras et une jambe.





De nombreux bootcamps exigent un paiement initial et ne garantissent pas un emploi. D'autres, comme App Academy, proposent des ISA ou des accords de partage des revenus qui vous obligent à payer un pourcentage important de vos revenus après avoir décroché un emploi. Ceux-ci coûtent souvent plus cher que le paiement initial, et il est possible que vous récupériez moins que votre emploi précédent après avoir payé les frais de scolarité !





À mon avis, les bootcamps n'ont de sens que dans des situations où vous pouvez abandonner les 1 à 2 prochaines années pour vous consacrer à la transition vers l'industrie technologique. Si vous changez d'avis ou ne pouvez pas continuer, vous perdrez beaucoup de temps et d'argent avec RIEN à montrer.

Faut-il s'auto-étudier ?

Lors de mon premier emploi hors du bootcamp, j'ai rencontré un développeur nommé Brodie. Il était autodidacte et reste le programmeur le plus talentueux que j'ai rencontré. Cela montre que vous pouvez devenir un développeur incroyable sans aucune formation technique formelle.





Auparavant, il était banquier chez Wells Fargo et a appris en autodidacte HTML, CSS, Javascript et PHP. Je dirais que sa capacité à apprendre et à comprendre rapidement est ce qui m'a le plus impressionné. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'auto-apprentissage, c'est ce qu'il a dit.





Je suis content d'être allé dans la technologie, mais je ne suis pas sûr que je le recommanderais nécessairement à moins que vous ne puissiez tout faire pendant les deux premières années. Il semble juste qu'il y ait tellement de concepts à apprendre et de choses à étudier pour les entretiens qu'il est beaucoup plus difficile de s'introduire maintenant qu'il y a quelques années. Il y a tellement plus de diplômés CS et bootcamp avec lesquels vous êtes en concurrence que vous devez vous démarquer d'une manière ou d'une autre, le seul moyen étant simplement d'interminables heures de travail.





Il semble que les développeurs autodidactes aient les mêmes problèmes que les diplômés du bootcamp, mais ils ont encore plus de concurrence. Les seuls avantages de l'auto-apprentissage sont que vous pouvez le faire selon votre propre horaire et que c'est gratuit. Diplômé d'un bootcamp ne vous donne aucun avantage inhérent à la recherche d'emploi. Tout dépend de vos projets, de votre portfolio et de vos compétences en matière d'entretien. Les bootcamps vous aident à vous préparer rapidement et efficacement à votre premier emploi, tandis que l'apprentissage par vous-même peut prendre beaucoup plus de temps à mesure que vous comprenez les choses.

Vous devriez apprendre par vous-même si vous êtes quelqu'un qui peut se tenir responsable. Vous devez être convaincu que vous pouvez persévérer et réussir. La motivation vous aidera à démarrer, les bonnes habitudes vous permettront de continuer. Avant de vous en rendre compte, vous allez coder tous les jours, tout comme vous vous brossez les dents tous les jours.





Une autre chose que Brodie a dite a piqué mon intérêt. Il y avait tant de choses à étudier. Vous ne savez peut-être pas par quoi commencer. Il est si facile d'obtenir une paralysie d'analyse. Les bootcamps vous aident car ils vous guident et vous tiennent essentiellement la main tout au long du processus. Lorsque vous étudiez par vous-même, vous devez identifier ce qui vous manque et ce que vous devez améliorer, puis créer votre propre programme.

Ressources gratuites pour les développeurs autodidactes

Ma suggestion aux personnes qui pensent à l'auto-apprentissage serait de commencer. Codez autant que vous le pouvez, aussi souvent que vous le pouvez.





Voici quelques-unes de mes ressources préférées qui peuvent aider un développeur autodidacte :

freeCodeCamp est une organisation à but non lucratif qui se compose d'une plate-forme Web d'apprentissage interactif, d'un forum communautaire en ligne, de forums de discussion, de publications en ligne et d'organisations locales qui ont l'intention de rendre l'apprentissage du développement Web accessible à tous.

Le projet Odin (TOP) est un programme open-source pour apprendre le développement Web full-stack. Nous aidons les utilisateurs à acquérir les compétences et à constituer l'impressionnant portefeuille de projets dont ils ont besoin pour être embauchés en tant que développeurs Web.

Avec App Academy Open, vous aurez un accès gratuit à l'ensemble du programme de génie logiciel en ligne de 24 semaines de l'App Academy (soit plus de 500 heures de matériel !), qui a placé des milliers de personnes dans des emplois de développement logiciel. C'est exactement le même cours que j'ai suivi et payé environ 30 000 $.

100 jours de code est un défi qui vous aidera à devenir un meilleur programmeur. Cela vous aide à créer une dynamique et fait du codage une habitude que vous attendez avec impatience. Vous rencontrerez également des personnes partageant les mêmes idées avec des objectifs similaires pour vous motiver à réussir.

Javascript 30 est un défi gratuit qui vous aide à vous familiariser avec javascript en vous guidant à travers des projets simples. Ceci est destiné aux débutants qui connaissent déjà les bases de javascript.

Enfin, il s'agit d'un référentiel GitHub appelé Project Based Learning qui compile certains des meilleurs tutoriels de codage gratuits disponibles en ligne. Je crois que la façon la plus simple d'apprendre est de faire un projet. Avec l'apprentissage par projet, vous pouvez réaliser des projets dans la langue de votre choix. Je recommande fortement de vérifier le dépôt et de lui attribuer une étoile ⭐ (je ne suis pas affilié à eux).

Conclusion

Si vous êtes toujours déterminé à devenir ingénieur logiciel après avoir lu cet article, cela montre que vous êtes sérieusement engagé. Je crois que si vous essayez d'entrer dans l'industrie de la technologie avec de mauvaises intentions, vous ne passerez pas un bon moment. Ce n'est pas aussi simple que d'aller en classe pendant quelques mois et d'en sortir avec un travail à 6 chiffres.





Même après avoir décroché votre premier emploi en tant qu'ingénieur logiciel ou développeur, ce n'est que le début de votre parcours. Vous ne pouvez pas tout savoir sur les bonnes pratiques et les normes de code après 3 mois d'apprentissage. J'ai eu de la haine en disant que je n'étais pas un "ingénieur logiciel" parce que je n'avais que 3 mois d'expérience.





Je fais cela depuis 2 ans maintenant et j'apprends et je grandis constamment. Je pense que c'est ce qui fait vraiment de vous un "ingénieur logiciel". Avoir le courage de continuer à écrire du code et à s'améliorer est ce qui vous mettra sur la voie de la réalisation de votre objectif.





