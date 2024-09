AS PESQUISAS DO HACKERNOON ESTÃO AO VIVO!

Como você já deve saber, aqui no HackerNoon, estamos constantemente trabalhando para tornar o site não apenas um site de publicação, mas também uma comunidade onde todos podem discutir e fazer interações significativas uns com os outros.





De Slogging a reações de Emojis ao recurso de comentários; cada produto, à sua maneira, permitiu que as pessoas do HackerNoon expressassem livremente suas opiniões. Sem mencionar nosso próprio software de votação personalizado, como você pode (ou não) ter visto com os Noonies, que aproveitam o poder da comunidade, e estamos fazendo mais para contribuir com esse objetivo.

Apresentando - enquetes HackerNoon!

Desde que George Gallup padronizou o que é amplamente conhecido como “pesquisa de opinião moderna” em 1932, a aplicação de pesquisas tornou-se proeminente, especialmente para retratar as ideias de uma população por meio de uma série de perguntas, visualizando as generalidades na proporção (dentro das opções fornecidas) .





Das perguntas mais sérias às triviais absolutas





A nova enquete semanal do HackerNoon certamente adicionará um pouco de tempero à sua experiência de navegação e (talvez) desencadeará algumas boas discussões em nossa comunidade perene!

Como você vota usando a enquete HackerNoon?

Fácil! Vá para https://hackernoon.com e comece a rolar! Cuidado para olhar bem na seção *** HackerNoon Top Stories *** e lá está!





Escolha sua resposta, clique em votar e pronto!

Você disse semanalmente? Onde posso encontrar as Enquetes anteriores?

Basta clicar em “ENQUETE DA SEMANA” para acessar os arquivos de todas as enquetes com os resultados das votações; ou se você não quiser rolar, basta digitar hackernoon.com/polls que o levará diretamente à página de arquivo. Vote na enquete atual e reflita sobre as anteriores!





Aqui na página do arquivo de enquetes, você pode:

Baixar enquetes como imagens

Todas as enquetes anteriores agora estão disponíveis para download como imagens; ao final da seção de cada enquete, haverá um botão de download; clique nele e sua imagem está pronta para ser distribuída online!

Veja as enquetes anteriores como páginas individuais

As enquetes agora vêm com seus próprios URLs individuais! Na página Arquivo de enquetes , clique na enquete que lhe chama a atenção; você será direcionado para a página individual da enquete. Lá você pode examinar mais detalhadamente a votação; bem como obter algumas recomendações de enquetes do HackerNoon!





💡 Nota: Este é o primeiro sistema de enquetes públicas ao vivo do HackerNoon, por favor, comente abaixo se você tiver alguma opinião e sugestão sobre como podemos usar esse recurso. E se você tiver algumas ideias para a enquete da próxima semana, não hesite em iniciar uma discussão na seção de comentários!





Comece a votar Hackers!