Apresentando a Dev Encyclopedia: Uma Wikipédia Especificamente para Desenvolvedores

Olá, colegas desenvolvedores!





Você já ficou preso a jargões técnicos, conceitos ou nomes de ferramentas? Às vezes, é algo que você tem certeza de que sabe, mas ainda assim, não consegue se lembrar disso.





Em casos piores, você pode estar em uma reunião com um monte de outros desenvolvedores e eles continuam chamando algum termo ou conceito sobre o qual você não tem ideia. É como estar em um mundo diferente por um momento.

E é aí que uma certa ferramenta pode salvar o dia: A Dev Encyclopedia . Más notícias? Uma não existia até hoje. Boas notícias? Eu lancei uma.

Veja no Product Hunt: https://www.producthunt.com/posts/dev-encyclopedia

O que é a Dev Encyclopedia?

A Dev Encyclopedia é um recurso online de código aberto e fácil de usar (ou seja, um site) que ajuda a entender termos técnicos complicados. Seja você um desenvolvedor tentando lembrar a diferença entre “multithreading” e “processamento paralelo” ou alguém novo em tecnologia que está se perguntando o que “arquitetura sem servidor” significa, esta enciclopédia está aqui para ajudar.





Cada entrada (chame-as de "cards") na Dev Encyclopedia oferece explicações claras e simples de termos, conceitos e ferramentas. As informações são divididas em partes pequenas e fáceis de entender. Você encontrará definições diretas, exemplos úteis e até mesmo algumas imagens para manter as coisas simplificadas.'





De qualquer forma, o objetivo principal é tornar a linguagem tecnológica fácil de entender para todos, não importa quanta experiência você tenha.





Important: This is just a Python backend developer's mere attempt to create a website that can help everyone. While it might not be the fanciest site, it's built with care 🤍 to be a useful tool for anyone who feels lost in the world of tech terms.

Mas por que usar a Dev Encyclopedia?

Depende totalmente de você. Você pode marcar este site como favorito, usá-lo regularmente ou simplesmente ignorar que ele existe. Ele é livre de anúncios, sem assinaturas pagas , então eu basicamente não ganho nada com "mais usuários" (exceto felicidade eterna!).





Para sua informação, a Dev Encyclopedia foi criada com um objetivo simples em mente: fornecer explicações claras e concisas para todos aqueles termos técnicos complicados que podem deixar você coçando a cabeça. E é exatamente por isso que você pode precisar dela.

Contribuir!

Ajude-me a criar a enciclopédia mais abrangente para desenvolvedores.





Contribuições são bem-vindas para expandir a Dev Encyclopedia adicionando novos termos, conceitos e jargões que ainda não foram abordados.

Como contribuir:

Visite o repositório do GitHub .

Procure um problema existente ou crie um novo para o termo ou conceito a ser adicionado.

Envie uma solicitação de pull com a contribuição.





Juntos, podemos criar o recurso de referência para desenvolvedores, tornando o conhecimento técnico acessível e abrangente para todos. Cada contribuição conta!

Perguntas frequentes

1. Techstack e ferramentas?

Usei o melhor do mundo: HTML, CSS e JavaScript. E, claro, o aplicativo Apple Notes para manter as coisas organizadas e o ChatGPT para me ajudar a criar explicações simples.

2. Quanto tempo demorou?

Um mês. Exatamente um mês.

3. Você construiu sozinho?

Sim, talvez seja por isso que é tão simples e direto.

Isso é tudo que está na minha mente agora. Mais alguma pergunta? Por favor, deixe um comentário ou me envie um e-mail para [email protected] !

Se você não se importar, vote positivamente neste projeto no Producthunt para que a notícia se espalhe!





Paz! ✌️