Dev Encyclopedia 소개: 개발자를 위한 Wikipedia

기술적인 전문 용어, 개념 또는 도구 이름에 막힌 적이 있습니까? 때로는 확실히 알고 있지만 여전히 기억할 수 없는 것입니다.





더 심한 경우, 다른 개발자들과 회의를 하다가 그들이 당신이 전혀 모르는 용어나 개념을 계속 언급할 수도 있습니다. 잠시 다른 세계에 있는 것과 같습니다.

그리고 특정 도구가 하루를 구할 수 있는 곳입니다. Dev Encyclopedia . 나쁜 소식? 오늘까지 존재하지 않았습니다. 좋은 소식? 제가 하나를 출시했습니다.

Dev 백과사전은 무엇인가요?

Dev Encyclopedia는 복잡한 기술 용어를 이해하는 데 도움이 되는 오픈 소스, 사용하기 쉬운 온라인 리소스(즉, 웹사이트)입니다. "멀티 스레딩"과 "병렬 처리"의 차이를 기억하려는 개발자이든, "서버리스 아키텍처"가 무슨 뜻인지 궁금해하는 기술 초보자이든, 이 백과사전이 도움이 될 것입니다.





Dev Encyclopedia의 각 항목("카드"라고 부름)은 용어, 개념 및 도구에 대한 명확하고 간단한 설명을 제공합니다. 정보는 작고 이해하기 쉬운 부분으로 나뉩니다. 간단한 정의, 유용한 예, 심지어 사물을 단순화하기 위한 이미지도 찾을 수 있습니다.'





어쨌든, 가장 중요한 목표는 모든 사람이 기술 용어를 이해하기 쉽게 만드는 것입니다. 경험이 많든 적든 상관없이요.





Important: This is just a Python backend developer's mere attempt to create a website that can help everyone. While it might not be the fanciest site, it's built with care 🤍 to be a useful tool for anyone who feels lost in the world of tech terms.

하지만 왜 Dev 백과사전을 사용해야 할까요?

전적으로 당신에게 달려 있습니다. 이 사이트를 북마크하거나, 정기적으로 사용하거나, 그냥 존재를 무시할 수 있습니다. 광고가 없고, 유료 구독도 없으므로 "더 많은 사용자"로부터 기본적으로 아무것도 얻지 못합니다(영원한 행복을 제외하고!).





FYI, Dev Encyclopedia는 한 가지 간단한 목표를 염두에 두고 만들어졌습니다. 머리를 긁게 할 수 있는 모든 까다로운 기술 용어에 대한 명확하고 간결한 설명을 제공하는 것입니다. 바로 그것이 필요할 수 있는 이유입니다.

기여하다!

개발자를 위한 가장 포괄적인 백과사전을 만드는 데 도움을 주세요.





새로운 용어, 개념, 아직 다루지 않은 전문 용어를 추가하여 Dev Encyclopedia를 확장하려는 여러분의 기여를 환영합니다.

기여 방법:

GitHub 저장소를 방문하세요.

기존 이슈를 찾거나, 추가할 용어나 개념에 대한 새로운 이슈를 만드세요.

기여 내용과 함께 풀 리퀘스트를 제출하세요.





함께라면 개발자를 위한 유용한 리소스를 만들어 모든 사람이 기술 지식을 접근 가능하고 포괄적으로 활용할 수 있습니다. 모든 기여가 중요합니다!

자주 묻는 질문

1. 기술 스택과 도구?

저는 세상에서 가장 좋은 HTML, CSS, JavaScript를 사용했습니다. 그리고 물론, Apple Notes 앱으로 모든 것을 정리하고 ChatGPT로 간단한 설명을 만들었습니다.

2. 얼마나 걸렸나요?

한 달. 정확히 한 달.

3. 혼자서 만들었나요?

그렇죠. 그래서 그렇게 평범하고 단순한 것일 수도 있겠네요.

지금은 다 제 생각입니다. 다른 질문이 있으신가요? 댓글을 남겨 주시거나

