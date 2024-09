Apple Mail - Desvendando o aplicativo mais misterioso do mundo

Mail… O que a Apple ganha com isso?

O aplicativo Mail é pré-configurado na tela inicial (o bem mais valioso do seu iPhone), mas a palavra mail nem é mencionada no 10-k da Apple. Este é claramente um aplicativo importante, não apenas para a Apple, mas também para os clientes da Apple. Os usuários do iPhone frequentemente colocam o aplicativo Mail no dock (a bandeja inferior da tela que nunca desaparece). Tente pesquisar no Google imagens da “tela inicial do iPhone”. Você verá tantas fotos com o aplicativo Mail movido para o dock quanto com a pré-configuração.





Então, o que há com a abordagem “nada para ver aqui” da Apple? Acontece que o correio não é tão chato quanto você pode pensar! Em oito slides, desvendo o mistério, desvendando a lógica e os números por trás do correio da Apple.





A lógica

O Mail é o aplicativo furtivo que se destaca ao lado do Safari e do Music quando se trata de fornecer valor e utilidade aos usuários.

Tenha em mente que a Apple é uma empresa de produtos. Todos os seus softwares e serviços interessantes são projetados para mantê-lo comprando mais iPhones, iPads e Macs (eu abordo isso em detalhes aqui ). Nesse aspecto, o Mail não é diferente. No entanto, é único em sua natureza um tanto parasitária. Mais sobre isso em breve! Por enquanto, basta dizer que o Apple Mail fornece alcance e utilidade baratos - é um cliente de e-mail que serve como um invólucro em torno de outros clientes/serviços de e-mail e captura participação de mercado passiva de aberturas.

A privacidade é um ótimo marketing hoje em dia e a Apple está posicionada de maneira única entre as empresas MAANG (Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google), pois é a única cujo modelo de negócios não é alimentado por dados do consumidor. O aplicativo Mail não é apenas um ótimo utilitário, mas também um ponto de valor proeminente nas mensagens de privacidade da Apple.

Os números

Acho que a maioria dos leitores pode se surpreender ao saber que a Apple é o cliente de e-mail dominante. Vou elaborar mais sobre o porquê daqui a pouco. Mas desde o lançamento do Mail Privacy Protection, a Apple ganhou 6 pontos percentuais de participação no mercado de aberturas. Esta é a prova de que a Apple está explorando uma das principais preocupações dos usuários.

Então, prometi voltar a alguns pontos:





Por que a Apple é o cliente de e-mail dominante? A Apple é o cliente de e-mail dominante por causa de como a participação de mercado é medida. Litmus analisa a parcela de aberturas. “Abre” significa usuários que receberam e abriram um e-mail. Em outras palavras, eles viram na caixa de entrada e clicaram. O Apple Mail é um agregador, você pode pensar nele como um invólucro em torno do seu verdadeiro serviço de e-mail. Por exemplo, se você tiver um endereço do Gmail, mas se conectou ao aplicativo Mail e abriu seu e-mail por meio do aplicativo Mail, a Apple recebe o crédito. Isso me leva ao meu próximo ponto…

Por que o Apple Mail é parasita? A Apple basicamente desvia as aberturas de e-mail de outros serviços de e-mail. Empresas como o Google hospedam contas de e-mail em parte porque ganham dinheiro veiculando anúncios. Quando o Google hospeda contas de e-mail, ele consome o custo dos gigabytes de armazenamento que oferece aos usuários gratuitamente. Quando os usuários abrem o Gmail no Apple Mail, o Google perde a capacidade de veicular um anúncio por e-mail (tornando esse negócio menos lucrativo). Ao mesmo tempo, a Apple ganha por não ter que pagar os custos de armazenamento e manutenção que acompanham o fornecimento de um serviço de e-mail, mas ainda sendo capaz de fornecer um utilitário valioso para seus usuários.







Resumo: O que a Apple ganha com isso?

A Apple desenvolve software e serviços para vender mais hardware. O correio não é diferente de outros serviços a esse respeito. É um serviço que agrega valor incremental ao ecossistema, aumentando a demanda de produtos Apple.

O correio é um ótimo negócio para a Apple. O Mail fornece uma utilidade significativa para os usuários, mas a Apple não precisa pagar o custo normal de executar um serviço de email (hospedagem, etc.).

A proteção de privacidade de e-mail também desempenha um papel importante na estratégia de mensagens de privacidade da Apple. Isso representa um valor de marca intangível.