Após a morte vem a dívida: a escolha que muda o futuro de Mina

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Fevereiro, 2026, por Astounding Stories é parte da série HackerNoon's Book Blog Post. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui. Os mouros e as cortinas, volume 1 (de 3) - Capítulo V: torna uma mudança de morada necessária. Surpreendentes Histórias da Super-Ciência Fevereiro de 2026: Os Maures e os Fens, volume 1 (de 3) - Capítulo V Faz uma mudança de residência necessária Por J. H. Riddell Astounding Stories of Super-Science Fevereiro, 2026, por Astounding Stories é parte da série HackerNoon's Book Blog Post. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui. Os mouros e as cortinas, volume 1 (de 3) - Capítulo V: torna uma mudança de morada necessária. aqui Surpreendentes Histórias da Super-Ciência Fevereiro de 2026: Os Maures e os Fens, volume 1 (de 3) - Capítulo V Faz uma mudança de residência necessária By J. H. Riddell A morte e a pobreza – viajantes perpétuos, que parecem ter prazer em seguir os passos uns dos outros de casa em casa – tinham entrado, como o caso muitas vezes prova, na morada dos Frazers quase simultaneamente. O marido, tendo investido toda a sua fortuna – dez mil libras – em alguma especulação absurda, que era, assim ele uma vez afirmou, dar-lhe “trinta mil para a porção de sua filha, e muito mais além”, ficou tão sobrecarregado na primeira menção de uma possibilidade de fracasso, que ele afundou sob a violência de sua tristeza e ansiedade, para nunca mais se levantar; e no mesmo dia após sua morte, cartas de uma cidade poderosa trouxeram àquele solitário nariz a inteligência de que, não apenas eram “as trinta mil libras não vêm, mas que os dez mil haviam desaparecido”. É triste quando a morte entra em qualquer porta, mas é ainda mais triste quando a pobreza acompanha o visitante horrível através do portal que este deixou aberto atrás dele, trazendo uma dupla porção de tristeza naquela casa onde a tristeza abrigava anteriormente. Chorar pelo cadáver de um amigo amado é amargo, todos nós sentimos; mas estar, além disso, ansioso sobre a matéria vulgar do pão diário, ter que considerar, quase antes do trem funerário estar fora de vista, como a vida deve ser sustentada, credores satisfeitos, um abrigo fornecido, crianças alimentadas, vestidas e educadas, é algo tão repugnante para todo sentimento da natureza humana, que raramente carrega seu fardo de tristeza corajosamente, mas muitas vezes se senta desesperadamente em sua desesperança e declara a tentativa absolutamente inútil, a menos que amigos ou parentes aliviem a carga com o toque mágico de ouro. A senhora Frazer nunca pensou em fazer a tentativa, no entanto, se ajudada em seu esforço ou não; ela era uma das aparentemente mais amáveis e realmente mais desamparadas entre os inúmeros descendentes de Eva; ela era grata pelo dinheiro, se fosse dado alegremente ou obtido prontamente, e poderia gastá-lo, como alguns de seu sexo pode, sem pensar se ela estava fazendo um bom uso dele ou se, quando estava esgotado, ela seria capaz de obter suprimentos frescos: enquanto galas daquelas ilhas abençoadas chamados, em nossa língua vulgar, cofre do banqueiro, preencher as velas de sua casca, a senhora flutuou felizmente, tranquilamente; ela poderia pedir o ouro, recebê-lo, tão doce em troca para o meu marido, ela poderia troc Se os seus credores não tivessem tomado a propriedade do falecido capitão Frazer em suas próprias mãos, ela teria suplicado ao ladrão de Craigmaver para “colocar as coisas em seus direitos;” como é, o procedimento acima lhe salvou problemas e problemas, e deixou ambos em liberdade para deixar Glenfiord, um lugar que agora se tornou insuportável para ela, e prosseguir para o norte, acompanhado por Mina e seu filho; 80 porque a viúva aceitou sem hesitação a oferta de uma casa temporária em Craigmaver até que seus planos futuros fossem maduros, até que, em palavras mais simples, ela ouviu se seu meio-irmão rico, o senhor Merapie, iria “fazer parte de um irmão para com ela e fazer Malcolm seu herdeiro e prometer Mina uma “Tome a casa perto de Craigmaver e tenha um pequeno quintal de fazenda confortável, apenas o suficiente para nos fornecer leite, manteiga e ovos para nosso próprio uso, e envie Malcolm para a escola, e viva com Mina aqui por cinquenta libras por ano!” exclamou ela um dia, cerca de um mês depois de sua chegada, em resposta à reviravolta do laird contra sua viagem ao sul. “Meu querido tio, você deve estar sonhando; por que meu pai me permitiu mais do que isso para vestir sozinho quando eu era uma menina, e seu sobrinho, Allan, embora não muito rico, ainda tinha o que nos tornou confortáveis, quinhentos anos além de seu meio- e pago Glenfiord; é muito bom falar de pessoas que estão satisfeitas e vêm para a sua situação; Se eu não tivesse carrinho e não visitasse Edimburgo todos os invernos, não, não; meu irmão tem razão, deveríamos ir a Londres; é o meu lugar de nascimento, você sabe, e sempre que Mina estiver melhor, iremos embora.” Aborrecimento "Eu acho", sugeriu o senhor Frazer, "que você poderia viver confortavelmente aqui; suas despesas seriam muito pequenas; meu povo deveria cuidar de sua aves e jardim: a casa é pequena, admito, mas ainda grande o suficiente para você; eu estaria sempre perto de ajudar ou aconselhar em qualquer emergência; e certamente", acrescentou, com um sorriso, "nosso ar de montanha deve ser tão puro, e nossa paisagem de Highland é mais bonita do que qualquer coisa que você encontrará ao sul do Tweed." “É muito bom para você”, disse ela, “propor tudo isso, mas eu finalmente decidi aceitar a oferta de John: há tais vantagens sobre Londres, tudo o que você quer ter, nada a fazer senão pagar por coisas e elas estão com você em cinco minutos. O que era perfeitamente verdadeiro, pois mesmo nos seus dias mais jovens e românticos, a Sra. Frazer teria preferido o presente de “um pato” de um novo vestido de seda, à vista da vista mais bonita em que o olho jamais descansou. "Bem, talvez você tenha razão, e confesso que a minha não foi de todo uma proposição altruísta, pois desejei mantê-los todos perto de mim; mas desejo muito que, pelo menos para o momento, você deixasse Mina aqui: ela é tão delicada, tão suscetível, que temo que esta repentina ruptura de todos os velhos laços possa ser mais prejudicial para ela; a criança vai quebrar seu coração em Londres, apertar-se em casa ou, de outro modo, ser enviada para caminhadas declaradas, depois da liberdade à qual ela está acostumada." “Seu pai a permitiu correr selvagem”, respondeu a senhora, “ele será um negócio melhor para um pouco de restrição; ela ainda é jovem o suficiente para ser levada para o treinamento. Eu realmente às vezes tremo para pensar o que uma estranha criatura não gerenciável meu pobre querido marido estava fazendo dela, – deixando-a fazer exatamente como ela gostava – correndo sem casaco ou luvas, ficando sua composição arruinada e suas mãos a cor de madeira de rosa – trabalho entre argila e areia, e até sabão – e conversando com os servos e pessoas pobres até que ela adquiriu todas as suas extraordinárias 83 noções. “Bem, eu não tenho dúvida de que ela só falou a verdade”, respondeu o velho homem; então, depois de alguns minutos, ele disse, “E eu suponho que você vai enviar a pequena montanha selvagem sprite para alguma escola de moda de Londres, onde ela terá que aprender todos os tipos de lições, e ser arrumado em estadias, e ter que usar sapatos apertados, e ou dizer o que ela não pensa ou de outra forma manter todos os seus pensamentos para si mesma; e em vez do coração afetuoso que ela agora possui, ela vai se envergonhar de cuidar de muito de tudo, exceto de si mesma e as fripperies e loucuras da moda: ela deve ou mudar sua natureza ou quebrar seu coração. “Se ela não tivesse outra indução para sair deste país”, disse a viúva com raiva, “Mina poderia ser um motivo suficiente para me fazer fazer isso. A criança foi perfeitamente arruinada, e em uma cidade e entre outros jovens, ela sabia que ela poderia perder aquela excentricidade que agora a distingue”, disse a viúva com raiva, “Ela tem as idéias e pensamentos mais estranhos em seus olhos, e a maneira mais desagradável de expressá-los: uma de suas convicções no presente pode ser que ninguém, exceto você e Colin, está realmente entristecido com a morte de seu pai.”E a senhora Frazer aplicou a sua toalha aos seus olhos enquanto gravava este pecado, e derramou algumas lágrimas de maneira muito apropriada, enquanto o senhor Frazer refletia que Mina não “Eu não digo”, continuou o senhor Frazer, depois de uma pausa insatisfatória, “que eu nunca considerei o sistema de educação pobre de Allan, ou melhor, de não-educação, no que diz respeito à minha pequena Mina, particularmente sortudo ou benéfico.Se você a deixar comigo, eu pretendo tentar, se não for possível, torná-la menos uma criança de algumas maneiras e mais uma criança em outras; para erradicar muitas idéias estranhas que eu admito que ela adquiriu, e para ensiná-la aquelas coisas absolutamente necessárias que seu pai indulgente disse ‘ela era muito jovem para ser teazed aprendizagem.’Em uma palavra, eu tentaria melhorar e ampliar sua mente, sem mudar seu coração; apenas deixe-me mantê-la por um ano, e se, ao expirar esse período "Meu querido tio", disse a senhora impressionantemente, "eu faria qualquer coisa no mundo para obrigar você, exceto isso; eu sei perfeitamente bem quais são os defeitos de Mina e por que eles são: enquanto Allan viveu, eu não poderia interferir, porque ele pensou que Mina não poderia fazer nada de errado, e considerou suas próprias virtudes defeitos; mas agora o caso é diferente. E, acima de tudo, para ser removida de associados vulgares, que, acredito verdadeiramente, logo a ensinarão a falar escocês e comer haggiss.” Retenção "Esta última conquista tornou-se perfeita sem a vantagem dos mestres", comentou o Sr. Frazer, com um sorriso; "mas para voltar à minha petição: deixá-la em Craigmaver por doze meses, e eu prometo preservá-la de contato com o comum; seu acento deve ser mantido tão puro como qualquer acento fora da Inglaterra pode ser; e se você fizer o mesmo um Penso que posso garantir que ela não adquira qualquer terrível inclinação para os nossos pratos nacionais e, consequentemente, pagãos: ela não pode possivelmente aprender nenhum mal aqui; e, com a bênção da Providência, espero ser capaz de ensiná-la algum bem.” O que não “Eu tenho certeza”, respondeu a Sra. Frazer, “é incomum que você se interesse tanto por ela; eu não entendo por que você deveria fazê-lo – se fosse Malcolm eu poderia compreendê-lo melhor – e Mina nunca pode se sentir suficientemente grata por todos os problemas que você deseja ter em sua conta: mas de fato não pode ser; na verdade, seria um arranjo mais impolítico, para dizer nada sobre a aparência ao mundo. Meu irmão é tão rico, que seria imprudente não fazê-la depender dele, 87porque ele pode dar ao luxo de educá-la independentemente do custo.Não há vantagens na Escócia de qualquer tipo; de fato, ninguém pode, estritamente falando, ser chamado de uma “gentwoman”, a menos que ela tenha sido em uma escola de primeira classe em Londres O senhor Frazer, ativo e solteiro, estava silenciosamente contemplando a senhora — que, deitado graciosamente em um sofá muito confortável, com uma espécie de tristeza viúva e de senhora em seu rosto, tinha pronunciado a sentença acima numa tonalidade muito lamentavel — e a conclusão à qual ele veio rapidamente e incansavelmente era que, se a esposa de seu sobrinho fosse o resultado de cinco anos de treinamento de moda e de uma fortuna de apenas mil libras, o sistema de Glenfiord poderia ser considerado preferível.Pois a velha senhora nunca, nem mesmo em seus dias mais bonitos e melhores, tivesse tido qualquer afeição especial por ela, e que Allan Frazer — então um jovem subalterno, com um rendimento pouco suficiente para seu próprio apoio, e uma fortuna de O amor, nascido de fantasia, não de razão, que tinha iluminado em um momento na imaginação do jovem escocês, e foi soprado em algo como um fogo intenso pelo fôlego da oposição, morreu quando essa oposição foi retirada quase tão rapidamente quanto tinha se inflamado. Desde tempos imemoriais, pessoas mal-naturais disseram: “Os Frazers tinham sido considerados mais encantadores em suas maneiras, 89 do que constantes em seus apegos;” mas se esta afirmação era correta ou não, se a culpa estava na natureza do marido ou no caráter da esposa, uma coisa é certa, — depois de alguns anos Allan encontrou-se frequentemente sorrindo, de uma forma um pouco amarga, à ideia de que ele já tinha sido absolutamente “em amor” com a inglesa graci Assim, mesmo enquanto seu pai vivia, embora apoiado por dinheiro, amigos, posição, a Sra. Frazer, por muito tempo, descobriu que sua influência sobre seu marido era da mais mínima descrição; e quando, após a morte de seu pai - que em sua geração tinha sido estimado como um dos príncipes comerciantes babilônios - descobriu-se que ele tinha morrido exatamente no momento certo, deixando para trás exatamente o que cobria suas despesas funerárias, e nada mais, - o capitão Frazer tomou, como alguns homens tomarão em tais casos, um tom muito mais alto do que anteriormente com sua esposa refratária, cuja resistência ao aught que ele queria desde o dia em que ele se apaixonou. Os suprimentos foram interrompidos, tornaram-se daquela natureza que é geralmente chamada de passiva. aqui 90 Ele sempre foi gentil com ela, pois se os Frazers escolheram as esposas de maneira absurda e precipitada, e os arrependeram de sua impetuosidade, quando o arrependimento era pior do que uma loucura, eles sempre trataram tudo o que lhes estava associado com a descrição feminina, seja mãe, irmã, esposa ou filha, gentilmente, de acordo com uma moda. Se eles não pudessem dar amor, eles deram o que muitas vezes faz também, cortesia: eles nunca discutiram e discutiram, mas expressaram politamente seus desejos, e esperavam que fossem cumpridos com mais rapidez. O capitão, levou sua esposa cativo para a Escócia, e colocou-a em uma gaiola muito bonita, cercada por tudo o que ela não se importava – paisagem, corações esterlinhos, flores, beleza, perfume, solidão – e as únicas partes felizes de sua vida durante os dez anos que ela passou na terra de bolos e ventos orientais foram aqueles breves períodos passados na antiga cidade de Edimburgo, onde Allan não teve objeção de levá-la, e ir-se a si mesmo, por três meses de cada triste doze. de um phaeton, desenhado por dois pôneis de Shetland, feito para sua necessidade especial; e para resumir tudo em uma sentença de uma senhora, "era um marido » A frente Bijou Excelente Pois se ele não estivesse devotamente ligado a ela, também não seria ela a ele; e ele permitiu que ela se entregasse e estragasse Malcolm até um grau ainda maior do que ele, como a Sra. Frazer afirmou (embora não em sua audição), "destruiu" Mina; e cada um permitiu que o outro prosseguisse seu e seu próprio caminho separado, sem muito obstáculo ou assédio: e se as pessoas não fossem muito apaixonadas, e mais tolerantes para com os defeitos e faltas uns dos outros, acredite-me quanto mais amplos os seus caminhos fossem - mesmo que esses caminhos fossem matrimoniais - melhor. E assim as coisas progrediram pacificamente e agradavelmente o suficiente, até que a morte do Sr. Frazer cortou o nó gordiano (que homens e mulheres estão perpetuamente amarrando com pressa com suas línguas até o fim de que eles possam se arrepender em repouso em seus corações) para sempre; quando, como vimos, a viúva desconsolada deixou Glenfiord, e reparou para Craigmaver, preparando uma viagem ainda mais longa para casa para a terra de seu nascimento, seus afetos e suas esperanças. Depois do que foi feito sobre os modos de Os indivíduos que compõem o clã Frazer, desde o fundo até o primo de cento e sessenta segundos, em direção à maior metade da humanidade estilizada com tanta ênfase por nossos aliados educados e animados, "Você, o leitor mais paciente, acreditará prontamente que o Sr. Frazer nunca permitiu nada como o tempo ocupado no acima, um pouco cansativo, mas mais necessário, a digressão de passar entre a conclusão da observação de seu visitante e sua resposta bastante melancólica a ela. Todos O belo sexo “E então você certamente não vai cumprir com o meu pedido, e eu tenho que partilhar com a criança que tem sido mais para mim do que muitas uma filha é para muitos um pai? Bem, bem, talvez eu fosse estúpido para esperar uma decisão diferente, e eu espero e confio e rezo o passo que você está tomando agora pode provar para o seu bem final aqui e depois; mas há uma presunção na minha mente - que, como a visão da vidente, oprimem a minha alma, e me faz falar quando, talvez, eu não deveria fazer isso - que na cidade distante onde você propõe levá-la, e sob instruções de moda, minha querida pequena Mina 93 vai permanecer exatamente o que ela é, e tornar-se perfeitamente miserável, ou de outra forma mudar completamente para tornar aqueles que a amam melhor na terra miser A Sra. Frazer tinha levantado uma toalha embrulhada em seu rosto para esconder um jugo durante o progresso deste discurso, e em sua conclusão respondeu: “Como você mais justamente observa, há uma Providência que rejeita os destinos dos indivíduos que vivem em Londres, bem como em Craigmaver.Eu prefiro o primeiro; e não tenho dúvida, mas que Mina será muito boa e feliz lá, e quando você a ver da próxima vez, você vai admitir que ela está muito melhorada.”E como se ela considerasse a discussão concluída, e desejou que isso fosse assim, ela se levantou, e tomando o braço de seu parente, levou-o através de uma das janelas abertas da sala de desenho para o jardim além; e o velho, olhando ao redor para as montanhas e os fogos e os vales distantes, suspirou como ele se perguntou como qualquer um que 94 entre tais cenários escolheria voluntariamente abandoná-lo. Poderia O outono tinha passado completamente antes de Mina, ainda muito pálida e fraca, ter sido pronunciada por um terrível velho médico das Highlands – que tomou um snuff e chamou a Sra. Frazer “Meu amigo”, e falou com ela na Escócia tão duramente, que ele excruciou suas orelhas saxonas refinadas – totalmente apto para viajar: mas, embora novembro possa ser frio e triste, a viúva decidiu ir embora imediatamente. Como ela disse impressionantemente à empregada inglesa, “ser preferível a um inverno em Craigmaver”. qualquer coisa “E assim, minha querida, temos de nos despedir de uma verdadeira tristeza”, disse a criancinha à criança, alguns minutos antes que chegasse a hora da separação; “em uma verdadeira tristeza”, repetiu ele, olhando-a com tristeza. “Fugindo, querido bom velho tio”, gritou ela, colocando os braços sobre o pescoço dele, “para o grande grande toun como Colin o chama, que ele diz que é o ‘cabeça quarteirão o’ Satan;’ indo longe de tudo – longe, onde eu não posso vê-lo: ninguém para amar Mina lá.” O Sr. Frazer beijou uma grande lágrima das pálpebras, como ele respondeu um pouco duvidoso, “Você tem sua mãe, Mina.” "E minha mãe tem Malcolm, tio", respondeu ela rapidamente; "mas eu vou com meu primo Allan para dizer adeus a Colin - pobre Colin:" e mesmo enquanto falava, ela pegou a mão do neto do velho laird, um stripling de cerca de dezessete anos de idade, e saiu com ele, silenciosamente e com lágrimas, para despedir seu humilde amigo. “Eu vou, Colin”, disse ela, estendendo as duas pequenas palmas; “adeus”. O jardineiro olhava-a com obscuridade através de uma espécie de filme que, apesar de todos os seus esforços na conspiração, obscureceria a sua visão. “Você está indo para centenas de quilômetros antes de nos encontrar, ‘Miss Mina’, disse ele, e as palavras foram pronunciadas em um tom horrível e vazio, ‘nunca mais veremos você, nunca mais!’ “Sim, sim, você vai”, ela se juntou novamente; “eu quero voltar a Craigmaver quando eu for jovem, e viver aqui sempre”. “Ah! você vai pensar diferente, então, Mina”, disse seu primo Allan; “você logo vai esquecer a Escócia e Craigmaver e todos nós: não vai ela, Colin?” “Eu faria um juramento, se fossem necessários, de que ela esqueceria até mesmo um único pedaço de morango nos morros, Maister Allan”, respondeu o jardineiro com veemência; 96 “mas onde quer que você esteja, ou o que quer que você pense, ‘gude go wi’ ye, a ‘God tak’ car o’ ye; eu não poderia desejar-lhe um melhor desejo, Miss Mina, se eu falasse por um ano.” “O que eu vou te enviar de Londres para me lembrar, Colin?” ela perguntou. “Quando você está escrevendo para o leir ou para o mestre Allan, porque eu acredito que você pode escrever bem, Miss Mina, me enviar palavras que você está bem, e às vezes perguntar ‘como é Colin?’ é tudo que eu quero; eu preciso de nada para lembrar meu querido filho velho mestre por – nada!” “Mas você tem que ter algo para si mesmo, algo que você pode olhar e pensar que eu te enviei”, ela insistiu: “Oh, eu sei agora; eu vou comprar-lhe um molho inglês, que você pode usar aos domingos; e então, quando eu vou para a igreja em Londres, eu acho que você está levando para kirk com você em Craigmaver; não vai fazer isso, primo Allan? eu não posso ficar mais, Colin”, ela acrescentou, ouvindo a empregada de sua mãe chamá-la. Ela estava desaparecida; o jardineiro olhava para ela enquanto ela corria para a casa: ele estava de pé como se estivesse se transformando em pedra.Em poucos minutos, o ruído das rodas do carro grelhando no trânsito gravado o despertou, 97e, subindo apressadamente um monte que comandava uma ampla vista da estrada sul, ele observou o veículo que se retirava até que se tornasse uma pequena mancha na distância, e finalmente se perdeu completamente de vista. “Para o bem da graça”, exclamou a empregada da senhora, que ocupava um assento no carro em frente à filha de sua amante; “para o bem da graça, senhora Mina, o que você fez ao seu ar?” “Eu acabei de cortar duas curvas para meu tio e Allan, e não me atormentem por isso Haswell, porque eu não tive tempo para tirar meu casaco de novo e chegar às costas; elas vão crescer de novo, e se não forem, eu não me importo:” por meio de conclusão à qual “o discurso horrível do motorista para parar a carruagem, como se tal ato fosse provável de produzir o menos bom efeito em tais circunstâncias, Miss Haswell, – Mina recuou em outro paróximo de tristeza, e chorou e tremeu de modo que sua mãe ficou satisfeita, ela estava prestes a ter algum tipo de encaixe; e agindo com essa ordem impressionou o motorista para parar o carro, como se tal ato fosse provável de produzir o menos bom efeito em tais circunst Mas outras lágrimas caíram naquele dia em Craigmaver, dos olhos de um verdadeiro coração, e - embora ele ceda à fraqueza que os homens ridicularizam - sensível Highlander, que chorou, como ele disse, "sair", para pensar que o filho de seu mestre morto estava indo embora tão jovem e tão involuntariamente, "no mundo". \n \n \n \n Sobre a série de livros HackerNoon: Nós trazemos para você os mais importantes livros técnicos, científicos e de domínio público. Este livro faz parte do domínio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUÁRIO 2026. EUA. Projeto Gutenberg. Data de lançamento: 14 de fevereiro de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar sem custo e com quase nenhuma restrição de qualquer tipo. Você pode copiá-lo, entregá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Projeto Gutenberg incluída com este eBook ou online em www.gutenberg.org, localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sobre a série de livros HackerNoon: Nós trazemos para você os mais importantes livros técnicos, científicos e de domínio público. Este livro faz parte do domínio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUÁRIO 2026. EUA. Projeto Gutenberg. Data de lançamento: 14 de fevereiro de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar sem custo e com quase nenhuma restrição de qualquer tipo. Você pode copiá-lo, entregá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Projeto Gutenberg incluída com este eBook ou online em www.gutenberg.org, localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Página www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html