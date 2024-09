Alguns gigantes da tecnologia se machucam após a visita de Pelosi a Taiwan

Muita coisa aconteceu nesta última semana. Milhares de pessoas de todo o mundo rastrearam o avião de Nancy Pelosi ✈️ antes de seu pouso em Taiwan 🇹🇼, tornando-o um dos mais rastreado vôos de todos os tempos. Embora alguns desses milhares provavelmente fossem funcionários do governo chinês cuja " reação exagerada " levou ao início de exercícios militares ⛈️ e outras repreensões em nível de estado a estado com os EUA 🌎





Mas, apesar de tanta coisa acontecendo, tudo o que a equipe do HackerNoon tem falado é uma coisa na semana passada. Um marco pessoal há muito tempo em construção: o Weekly Tech Brief completa 10 anos! w00t, w00t! 🥳





Bem... não 10 no sentido estrito de que faz uma década desde que começamos a publicar (não o fizemos!). MAS, esta é a décima versão do resumo técnico semanal e estamos extremamente orgulhosos do marco! (Faltam apenas 90 para bater 100! Mas chegaremos lá, com certeza.) 🎊





São dez semanas usando os dados exclusivos do HackerNoon e combinando-os com insights de notícias para determinar por que eles estão subindo e descendo na consciência pública. E definitivamente não vamos parar por aqui, então vamos começar com as classificações desta semana. *rolos de tambor*





#1. Maçã 👑

Maçã manteve o primeiro lugar pela segunda semana consecutiva, o que não é pouca coisa, considerando tudo. Nunca o único a arriscar seus lucros , a empresa do Vale do Silício supostamente pediu aos fornecedores de Taiwan (o maior fabricante mundial de semicondutores) que rotulassem os produtos como tendo sido produzidos na China para evitar regras rígidas de fiscalização alfandegária por parte das autoridades chinesas após a visita de Pelosi. " Feito na china " tem sido uma ordem de longa data do Partido Comunista da China, que considera Taiwan um província separatista e, portanto, uma parte de seu território (embora os taiwaneses discordem).

#2. Coinbase 🪙

Coinbase agora é apenas um dia fora de liberar seus ganhos e dar aos investidores uma olhada em suas finanças durante o trimestre mais recente, caracterizado por uma notícia ruim seguida de outra . Chegando ao segundo lugar esta semana, a bolsa de criptomoedas ganhos do primeiro trimestre foram muito mal, e os especialistas esperam mais do mesmo para Q2. No entanto, um acordo recém-anunciado com a BlackRock para ajudar o maior gestor de ativos do mundo a gerenciar e negociar Bitcoin pode ter brevemente virou a sorte ao redor para o doente preço das ações da bolsa de criptomoedas.

#3. tesla 🚗

Celebridades e seu uso excessivo de jatos particulares foram nas notícias ultimamente por causa do custo ambiental de tais viagens. Na lista? O bilionário Elon Musk, quem você esperaria dane-se sobre a meio Ambiente dado que ele possui tesla , que ficou em terceiro lugar esta semana. O CEO da Tesla, Elon Musk, não é o único espinho do lado da empresa: a visita de Pelosi na semana passada a Taiwan levou a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. da China, maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, a planos de atraso para planta multibilionária nos EUA que forneceria baterias para Tesla e Ford. Ai!

#4. Microsoft 🪟

Exceto algumas notícias relacionadas a jogos, foi uma semana de notícias relativamente lenta para Microsoft . Não parece que a visita de Pelosi tenha tido algum impacto direto na própria empresa, o que explica por que ela vem caindo nos rankings nas últimas semanas. Na frente de jogos, a empresa de Redmond é parceria com Unity para tornar mais fácil para criadores de jogos em todo o mundo publicarem em consoles Xbox e PC. Kotaku tem um comparação útil do Xbox Gamepass e PS Plus do PlayStation, caso você esteja em dúvida.

#5. Amazonas 📦

Amazonas fecha o ranking desta semana, embora com base em tudo o que lemos esta semana, deveria ter sido mais alto. A gigante do comércio eletrônico anunciou um Acordo de US$ 1,7 bilhão para comprar a iRobot Corp., fabricante do aspirador robótico Roomba. Aparentemente, emparelhar o Roomba com outras ofertas de casa inteligente da Amazon, como Alexa, pode tornar sua experiência mais perfeita, mas especialistas afirmam que as ambições da Amazon podem estar muito além de facilitar a vida de seus clientes: pode ser apenas uma tentativa de mapeie sua casa , pegando até mais de seus dados , e talvez vender você sua associação Prime. Caramba!





E isso é um embrulho! Obrigado por ler o Tech Company Brief desta semana. Se você gostaria de acompanhar essas classificações em tempo real, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️