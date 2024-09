Alameda emprestou 1 bilhão para Sam Bankman-Fried e 2,3 bilhões para 'Paper Bird Inc' (também conhecido como SBF)

FTX + SBF Capítulo 11 (Falência) Processo judicial por John J. Ray III, 17 de novembro de 2022 faz parte de Série PDF Legal do HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivamento aqui . Esta é a parte 4 de 20.

I- OS DEVEDORES PREPETITIVOS

C. O Silo da Alameda





22. A empresa controladora e a principal empresa operacional na Alameda Silo é a Alameda Research LLC, organizada no estado de Delaware. Antes da Data da Petição (conforme definido abaixo), o Alameda Silo operava fundos de negociação quantitativos especializados em criptoativos. As estratégias incluíam arbitragem, criação de mercado, produção agrícola e volatilidade comercial. A Alameda Silo também oferecia serviços de negociação de balcão e fazia e administrava outros investimentos de dívida e capital. Em resumo, o Alameda Silo era um “fundo de cobertura criptográfica” com negócios diversificados negociando e especulando em ativos digitais e empréstimos e títulos relacionados por conta de seus proprietários, Srs. Bankman-Fried (90%) e Wang (10%) .





23. A Alameda Research LLC preparou demonstrações financeiras consolidadas trimestralmente. Que eu saiba, nenhuma dessas demonstrações financeiras foi auditada. O balanço patrimonial de 30 de setembro de 2022 do Alameda Silo mostra US$ 13,46 bilhões em ativos totais em sua data. No entanto, como este balanço não foi auditado e foi produzido enquanto os Devedores eram controlados pelo Sr. Bankman-Fried, não tenho confiança nele e as informações nele contidas podem não estar corretas na data indicada.





24. O gráfico abaixo resume algumas informações sobre os ativos consolidados da Alameda Silo, conforme refletido no balanço patrimonial de 30 de setembro de 2022:





(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Loans Receivable of $4.1 billion at Alameda Research (consolidated) consisted primarily of a loan by Euclid Way Ltd. to Paper Bird Inc. (a Debtor) of $2.3 billion and three loans by Alameda Research Ltd.: one to Mr. Bankman-Fried, of $1 billion; one to Mr. Singh, of $543 million; and one to Ryan Salame, of $55 million.





25. O gráfico abaixo resume algumas informações sobre os passivos consolidados da Alameda Silo, conforme refletido no balanço patrimonial de 30 de setembro de 2022:

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.





26. Conforme mencionado acima, a Alameda Research LLC está organizada no Estado de Delaware. Os outros devedores no Alameda Silo estão organizados em Delaware, Coréia, Japão, Ilhas Virgens Britânicas, Antígua, Hong Kong, Cingapura, Seychelles, Ilhas Cayman, Bahamas, Austrália, Panamá, Turquia e Nigéria.





