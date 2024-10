Além das fronteiras: a expedição Testnet de Namada redefine a paisagem do cosmos

Embarcando em uma Odisséia Cósmica: Campanha Inovadora de Testnet de Namada

Em um movimento estratégico que sinaliza um compromisso com a inovação centrada na privacidade, o Namada , um blockchain pioneiro da Camada 1 no expansivo ecossistema Cosmos, está se preparando para lançar a "Expedição Namada Blindada". Esta inovadora rede de testes incentivada, prevista para começar em 15 de janeiro e se estender até o final do mês, oferece aos participantes uma oportunidade atraente de ganhar uma parte de 3% do fornecimento total de tokens da Namada. Denominado como um RPG multijogador, esta iniciativa testnet atua como um precursor do tão aguardado lançamento da mainnet de Namada, previsto para o início de 2024.





Na tecnologia blockchain, "Camada 1" refere-se à rede ou protocolo blockchain principal subjacente. É a camada fundamental que constitui a base dos sistemas descentralizados. Os blockchains da camada 1 são projetados para serem seguros, transparentes e resistentes a adulterações, servindo como camada primária para processamento e validação de transações. A Camada 1 é fundamental para o ecossistema blockchain mais amplo, e as inovações e melhorias nesta camada podem ter um impacto profundo na eficiência geral, segurança e funcionalidade de aplicações e sistemas descentralizados.

Navegando na corrida de mineração de asteróides de Namada

No coração da “Expedição Blindada Namada” está um elemento de jogo distinto – a “corrida de mineração de asteróides”. Os participantes, incluindo validadores e usuários, se envolvem em uma busca competitiva para acumular ROIDs (pontos). Esses ROIDs, que simbolizam o envolvimento e os testes da rede, servem como moeda para reivindicar uma fatia do atraente conjunto de recompensas – 30 milhões de tokens NAM, o que equivale a 3% do fornecimento total de um bilhão de Namada.





Além da experiência gamificada, a testnet Namada serve um duplo propósito crucial: testar rigorosamente o algoritmo de consenso da rede, CometBFT, e avaliar suas capacidades de resistência Sybil. Os participantes tornam-se participantes essenciais no escrutínio dos recursos do Namada, especialmente suas funcionalidades de privacidade independentes de ativos. Esta rigorosa fase de testes prepara o terreno para um lançamento de mainnet robusto e seguro, agendado para o início de 2024.

Compreendendo o Namada: uma espiada no blockchain da camada 1

Namada surge como um farol de inovação dentro do ecossistema Cosmos, posicionado como um protocolo blockchain de camada 1 de prova de participação com foco na privacidade. Com estreia prevista para o primeiro trimestre de 2024, Namada se destaca por permitir privacidade multichain independente de ativos. Aproveitando provas de conhecimento zero para transferências contínuas de ativos em diversos blockchains, Namada oferece um vislumbre do futuro da interoperabilidade de blockchain.





Os incentivos da testnet vêm logo após o anúncio de Namada de um lançamento aéreo comunitário. Uma alocação substancial de 65 milhões de tokens NAM (6,5% do fornecimento total) foi reservada para pesquisadores, desenvolvedores e stakeholders nos blockchains Cosmos Hub e Osmosis. Este movimento estratégico visa promover o envolvimento da comunidade e recompensar aqueles que contribuem para o crescimento do ecossistema de Namada.

Testnet de Namada – um prelúdio para a evolução da privacidade da Web3

A privacidade na Web3 é um princípio fundamental que sublinha a evolução das tecnologias descentralizadas. Em contraste com os sistemas centralizados tradicionais, onde os dados dos utilizadores estão frequentemente concentrados e vulneráveis a violações, a Web3 dá prioridade à privacidade centrada no utilizador. Esta mudança de paradigma é impulsionada pela integração de técnicas criptográficas, tais como provas de conhecimento zero, garantindo que as transações e interações na blockchain sejam privadas e seguras.





Os usuários do ecossistema Web3 têm maior controle sobre suas informações pessoais, pois podem participar de aplicações descentralizadas sem necessariamente revelar dados identificáveis. A ênfase na privacidade alinha-se com o espírito mais amplo da descentralização, capacitando os indivíduos com autonomia para navegar no cenário digital sem comprometer informações confidenciais. À medida que a Web3 continua a amadurecer, a integração de funcionalidades robustas de privacidade continua a ser um foco principal, promovendo a confiança e incentivando uma adoção mais ampla por parte dos utilizadores que valorizam a confidencialidade dos dados na era descentralizada.





À medida que a Namada assume a liderança na defesa de soluções blockchain focadas na privacidade dentro do ecossistema Cosmos, sua “Expedição Protegida Namada” serve como um prelúdio para a evolução iminente da privacidade da Web3. Esta testnet gamificada não apenas oferece aos participantes uma oportunidade única de participar da jornada inovadora de uma blockchain de camada 1, mas também contribui para fortalecer as bases da Namada para um lançamento de mainnet seguro e inovador.





Com seu compromisso inabalável com a privacidade, funcionalidade multichain independente de ativos e uma comunidade próspera, a Namada emerge como um player promissor no cenário mais amplo da tecnologia blockchain, preparada para redefinir os padrões de privacidade e interoperabilidade.





