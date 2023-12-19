Sınırların Ötesinde: Namada'nın Testnet Keşif Gezisi Kozmos Manzarasını Yeniden Tanımlıyor

Kozmik Odyssey'e Başlamak: Namada'nın Yenilikçi Test Ağı Kampanyası

Geniş Cosmos ekosistemindeki öncü Katman-1 blok zinciri olan Namada , gizlilik odaklı yeniliğe olan bağlılığının sinyalini veren stratejik bir hamleyle, "Namada Korumalı Keşif Gezisi"ni başlatmaya hazırlanıyor. 15 Ocak'ta başlayıp ay sonuna kadar uzatılacak olan bu çığır açıcı teşvikli test ağı, katılımcılara Namada'nın toplam token arzının %3'ünden pay kazanma fırsatı sunuyor. Çok oyunculu bir rol yapma oyunu olarak adlandırılan bu test ağı girişimi, Namada'nın 2024'ün başlarında yapılması planlanan ve merakla beklenen ana ağ lansmanının öncüsü görevi görüyor.





Blockchain teknolojisinde "Katman 1", temeldeki ana blockchain ağını veya protokolünü ifade eder. Merkezi olmayan sistemlerin temelini oluşturan temel katmandır. Katman 1 blok zincirleri, işlemlerin işlenmesi ve doğrulanması için birincil katman görevi görecek şekilde güvenli, şeffaf ve kurcalamaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Katman 1, daha geniş blockchain ekosisteminin temelini oluşturur ve bu katmandaki yenilikler ve iyileştirmeler, merkezi olmayan uygulamaların ve sistemlerin genel verimliliği, güvenliği ve işlevselliği üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Namada'nın Asteroit Madenciliği Yarışında Gezinme

"Namada Shielded Expedition"ın kalbinde kendine özgü bir oynanış öğesi yatıyor: "asteroid madenciliği yarışı". Doğrulayıcılar ve kullanıcılar da dahil olmak üzere katılımcılar, ROID'leri (puanları) toplamak için rekabetçi bir arayışa girerler. Ağ etkileşimi ve testinin sembolü olan bu ROID'ler, baştan çıkarıcı ödül havuzundan bir dilim (30 milyon NAM tokenı) talep etmek için para birimi olarak hizmet ediyor; bu, Namada'nın bir milyar toplam arzının %3'üne denk geliyor.





Namada test ağı, oyunlaştırılmış deneyimin ötesinde çok önemli bir ikili amaca hizmet ediyor: ağın konsensüs algoritması CometBFT'yi titizlikle test etmek ve Sybil direnç yeteneklerini değerlendirmek. Katılımcılar, Namada'nın özelliklerini, özellikle de varlıktan bağımsız gizlilik işlevlerini incelemede önemli oyuncular haline geliyor. Bu zorlu test aşaması, 2024'ün başlarında yapılması planlanan sağlam ve güvenli bir ana ağ sürümü için zemin hazırlıyor.

Namada'yı Anlamak: Katman-1 Blok Zincirine Bir Bakış

Namada, Cosmos ekosisteminde gizlilik odaklı bir hisse kanıtı Katmanı-1 blockchain protokolü olarak konumlanan bir yenilik işareti olarak ortaya çıkıyor. İlk çıkışını 2024'ün ilk çeyreğinde yapacak olan Namada, varlıktan bağımsız çoklu zincir gizliliğini sağlamasıyla öne çıkıyor. Çeşitli blok zincirler arasında kesintisiz varlık transferleri için sıfır bilgi kanıtlarından yararlanan Namada, blok zincir birlikte çalışabilirliğinin geleceğine bir bakış sunuyor.





Test ağı teşvikleri, Namada'nın topluluk airdrop'u duyurmasının ardından sıcak bir şekilde ortaya çıktı. Cosmos Hub ve Osmosis blok zincirlerindeki araştırmacılara, geliştiricilere ve stakerlara 65 milyon NAM tokenının (toplam arzın %6,5'i) önemli bir tahsisi ayrıldı. Bu stratejik hamle, topluluk katılımını teşvik etmeyi ve Namada ekosisteminin büyümesine katkıda bulunanları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Namada'nın Test Ağı—Web3 Gizliliğinin Evrimi İçin Bir Başlangıç

Web3'te gizlilik, merkezi olmayan teknolojilerin gelişiminin altını çizen temel bir ilkedir. Kullanıcı verilerinin çoğunlukla yoğunlaştığı ve ihlallere karşı savunmasız olduğu geleneksel merkezi sistemlerin aksine Web3, kullanıcı merkezli gizliliğe öncelik verir. Bu paradigma değişimi, sıfır bilgi kanıtları gibi kriptografik tekniklerin entegrasyonuyla sağlanıyor ve blockchain üzerindeki işlemlerin ve etkileşimlerin özel ve güvenli olmasını sağlıyor.





Web3 ekosistemindeki kullanıcılar, tanımlanabilir verileri ifşa etmeden merkezi olmayan uygulamalara girebildikleri için kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrole sahipler. Gizliliğe yapılan vurgu, merkezi olmayan yönetimin daha geniş ahlak anlayışıyla uyumlu olup, bireylere hassas bilgilerden ödün vermeden dijital ortamda gezinme özerkliği sağlar. Web3 olgunlaşmaya devam ettikçe, sağlam gizlilik özelliklerinin entegrasyonu, merkezi olmayan çağda veri gizliliğine değer veren kullanıcılar tarafından güveni teşvik ederek ve daha geniş çapta benimsemeyi teşvik ederek temel bir odak noktası olmaya devam ediyor.





Namada, Cosmos ekosisteminde gizlilik odaklı blockchain çözümlerinin desteklenmesinde liderliği üstlenirken, "Namada Shielded Expedition", Web3 gizliliğinin yakın zamanda gerçekleşecek evrimi için bir başlangıç görevi görüyor. Bu oyunlaştırılmış test ağı, katılımcılara yalnızca Katman-1 blok zincirinin çığır açan yolculuğuna katılma konusunda eşsiz bir fırsat sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Namada'nın güvenli ve yenilikçi bir ana ağ sürümü için temellerinin güçlendirilmesine de katkıda bulunuyor.





Gizliliğe olan sarsılmaz bağlılığı, varlıktan bağımsız çoklu zincir işlevselliği ve gelişen topluluğuyla Namada, daha geniş blockchain teknolojisi alanında gizlilik ve birlikte çalışabilirlik standartlarını yeniden tanımlamaya hazır, gelecek vaat eden bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor.





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