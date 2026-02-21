A nova IA do Google transforma modelos complexos em código simples e editável

\n \n \n Os autores: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Walker Ravina, walkerravina@google.com (Google) Ethan Sterling, esterling@google.com (Google) Olexiy Oryeshko, olexiy@google.com (Google) Nathan Bell, nathanbell@google.com (Google) Honglei Zhuang, hlz@google.com (Google) Xuanhui Wang, xuanhui@google.com (Google) Yonghui Wu, yonghui@google.com (Google) Alexander Grushetsky, grushetsky@google.com (Google) Os autores: \n \n \n \n \n \n \n \n \n Página oficial: Walker Ravina, walkerravina@google.com (Google) Avaliações de Ethan Sterling, esterling@google.com (Google) Olexiy Oryeshko, olexiy@google.com (Google) Nossa Senhora, Nathanbell@google.com (Google) Zhuang Honglei, hlz@google.com (Google) João Pessoa, xuanhui@google.com (Google) Yonghui Wu, Yonghui@google.com (Google) Alexander Grushetsky, grushetsky@google.com (Google) Abstração O objetivo da destilação de modelos é transferir fielmente o conhecimento do modelo do professor para um modelo que seja mais rápido, mais generalizado, mais interpretável ou que possua outras características desejáveis. A legibilidade humana é um padrão importante e desejável para a interpretabilidade do modelo aprendido por máquina. Os modelos legíveis são transparentes e podem ser revisados, manipulados e implementados como o código-fonte tradicional. Como resultado, tais modelos podem ser melhorados fora do contexto do aprendizado de máquina e editados manualmente se desejado. Dado que o treinamento direto de tais modelos é difícil, propomos treinar modelos interpretáveis usando métodos convencionais, e depois destilá-los em código conciso e legível pelo homem. A metodologia de destilação proposta aproxima as funções numéricas univariadas de um modelo com curvas pedaços-lineares de forma localizada. As representações resultantes do modelo de curva são precisas, concisas, legíveis pelo homem e bem regulamentadas pela construção. Descrevemos um algoritmo de ajuste de curva pedaços-linear que produz resultados de alta qualidade de forma eficiente e confiável em uma ampla gama de casos de uso. Demonstramos a eficácia da técnica de destilação global e nosso algoritmo de ajuste de curva usando quatro conjuntos de dados em tarefas de classificação, regressão e classificação. CCS Conceitos → → . Computing methodologies Machine learning approaches Palavras-chave Destilação do modelo; legível pelo homem; curvas pedaços-lineares 1 Introdução Modelos interpretáveis são críticos para cenários de tomada de decisão de alto risco [ Para efeitos de avaliação do desempenho do processo de avaliação e de avaliação do desempenho do processo de avaliação do desempenho do processo de avaliação do desempenho do processo de avaliação do desempenho do processo de avaliação do desempenho do curso ( As contribuições individuais devem ser examináveis e compreensíveis, a fim de garantir a transparência, a responsabilidade e a equidade dos resultados. 21 e. g Para alcançar a interpretabilidade intrínseca, as funções univariadas são amplamente utilizadas em modelos interpretáveis. ], o modelo é uma soma de funções de forma univariadas, 11 onde xi’s são n características e fi’s são as funções de forma. Tal modelo é simples, mas muitas vezes menos preciso do que um modelo com interações de características. Recentemente, Lou O [ Mostrou que a adição de um número limitado de interações de características em pares permite que modelos adicionais de estilo GAM capturem uma fração significativa da precisão de um modelo totalmente interativo. e ao 18 ou produtos de grupos de características, onde a magnitude de uma função (i.e. fi ) é modulada por uma função (i.e. gi ou gi,j) de outra função "contextual" (i.e.ci ) [32]. onde a função externa gi capta o comportamento não linear [7]. De fato, o teorema de representação Kolmogorov-Arnold [16, 27] garante que cada função multivariada contínua de n entradas pode ser representada como uma soma de 2n tais termos, Na prática, uma única função externa é muitas vezes suficiente, produzindo um modelo interpretável. Nos modelos GAM clássicos, as linhas são usadas como funções de forma [ Outra função comumente usada é a função linear [ Estas representações contêm um pequeno número de variáveis ( No entanto, otimizar diretamente tais representações geralmente produz modelos menos precisos do que representações alternativas de modelos. O [ ] mostrou que os GAMs de aprendizagem de espinha dorsal são menos precisos do que os GAMs de aprendizagem de floresta de decisão impulsionada. Nossos experimentos mostram resultados semelhantes para otimização direta de GAMs compostos de curvas lineares fragmentadas usando métodos de descida de gradiente estocástica (SGD). Em geral, as representações de modelo usando GAMs de floresta de decisão têm a vantagem durante a otimização de modelo, mas os modelos resultantes não são legíveis pelo homem. 11 30 e. g e ao 17 Inspirado no trabalho de destilação de modelos em que florestas de decisão relativamente pequenas ou redes neurais podem ser destiladas a partir de conjuntos muito maiores, mas não treinadas diretamente a partir de dados, para combinar a precisão de modelos complexos. , em ], propomos destilar modelos interpretáveis em representações legíveis em um processo separado após a otimização do modelo. Isto desconecta a representação do modelo inicial, aprendido da representação do modelo final, publicado. Por exemplo, a metodologia de destilação proposta pode ser aplicada a modelos adicionais treinados usando árvores de decisão impulsionadas em sacos [ ], bem como redes neurais adicionais 5 12 17 [ 2 ] 32 . Neste artigo, descrevemos uma técnica para destilar modelos compostos de componentes univariados em representações legíveis pelo homem, em particular, as curvas pedaços-lineares descritas na Seção A produção da nossa técnica de destilação é ilustrada em Listagem e a figura que mostram representações textuais e gráficas de curvas pedaços-lineares obtidas aplicando nossa abordagem a uma floresta de decisão GAM treinado no conjunto de dados COMPAS (descrito na Seção O modelo destilado é uma representação concisa do modelo GAM da floresta de decisão e é convertido em código-fonte legível pelo homem. A partir de agora, usaremos "curvas" para se referir a curvas lineares fragmentadas, "modelos de curvas" para se referir a modelos onde cada componente é uma curva, e "código" para se referir às representações textuais de modelos de curvas ou curvas. 2.2 Ação 1 1o , 2o 1) O restante deste artigo é estruturado da seguinte forma.Depois de apresentar os preliminares na Seção Conheça os benefícios do uso de modelos de curva Em seguida, descrevemos o processo de destilação localizada na Seção e o algoritmo de aproximação pedaço-linear, às vezes referido como regressão segmentada [ ], para criar modelos de curva na Seção Finalmente, apresentamos resultados experimentais para conjuntos de dados: COMPAS, FICO, MSLR-WEB30K e CWS na Seção and conclude the paper in Section 2o , 3. 4 30 5. 6 7. 2 Preliminares Ao longo do artigo, usaremos os conjuntos de dados usados neste artigo como exemplos concretos para explicar nossos métodos.Assim, nós os descrevemos primeiro nesta seção. 2.1 Conjunto de dados Usamos os seguintes quatro conjuntos de dados para representar configurações diferentes: classificação, regressão e classificação. \n \n \n \n \n O conjunto de dados COMPAS1 é o resultado de uma investigação da ProPublica [4] sobre possíveis preconceitos raciais da pontuação do modelo COMPAS proprietário para acusados no condado de Broward, Flórida. O conjunto de dados tem sido estudado extensivamente no contexto de preconceito, equidade e interpretabilidade [8, 9, 14, 23]. Os rótulos são binários e indicam se o recidivismo ocorreu para um indivíduo dentro de um período de tempo. Usamos a área sob a curva característica operacional do receptor (AUC-ROC) para medir a precisão do classificador. O COMPAS tem 6 características e quatro delas são usadas como exemplos neste artigo: idade, priors_count, comprimento_of_stay e c_charge_degree. O conjunto de dados da FICO [1] é composto por aplicações de crédito anónimas do mundo real, juntamente com pontuações de risco. Os rótulos são uma pontuação de risco para um indivíduo. Usamos erro médio médio quadrado raiz (RMSE) para medir a precisão da regressão. A FICO tem 24 fea-tures e usamos dois recursos como exemplos em nosso artigo: MSinceMostRecentDelq, Meses desde Most Recent Delinquency; PercentTradesWBalance, Percent Trades with Balance. The MSLR-WEB30K dataset [ ] is a widely used learning-to-rank benchmark dataset. Labels are per document relevance judgements. We use normalized discounted cumulative gain at 𝑘 = 5 (NDCG@5) to measure ranker accuracy. MSLR-WEB30K is significantly larger both in number of features (136) and number of training examples (~2,000,000 per cross-validation fold). We use it to compare our curve approximation algorithm to [ ], a publicly available alternative, on the basis of accuracy, robustness and efficiency. We use two features as examples in our paper: feature_0011, Body stream length; feature_0128, Inlink number. 19 pwlf 13 O conjunto de dados da Chrome Web Store (CWS) é um conjunto de dados privado e anônimo originado dos logs da Chrome Web Store. Cada consulta corresponde a uma visita à Chrome Web Store. Os itens dentro de cada consulta eram os mostrados ao usuário. As etiquetas correspondem a ações do usuário, como clicar, instalar, garantir a precisão do ranking. Um conjunto de dados semelhante, mas distinto, da Chrome Web Store foi estudado anteriormente por Zhaung et al. [32]. Ao contrário daquele trabalho anterior, neste caso não utilizamos recursos de "contexto" de nível de consulta, mas usamos apenas 14 recursos de nível de item. As consultas também são distintas. Em cada caso, destilamos uma floresta de decisão GAM e avaliamos a precisão dos modelos de curva destilada. Os conjuntos de dados COMPAS e FICO representam domínios de alta aposta [ ] em que os benefícios dos modelos de curva, discutidos abaixo, são particularmente convincentes. FICO, MSLR-WEB30K, e CWS têm sido estudados anteriormente no contexto da interpretabilidade Além disso, os resultados do MSLR-WEB30K demonstram que a precisão desta abordagem não se limita a pequenos conjuntos de dados. 21 [ 2 ] 7, 18o 32 . 2.2 Curvas lineares Uma curva linear fragmentada ( ) é definido por uma lista de pontos de controle S = [(xk , yk )]K k = 1 através dos quais a curva deve passar. Entre os pontos de controle, os valores de saída y são determinados por realizar interpolação linear entre os pontos de controle vizinhos. Além dos pontos de controle mais esquerdo ou mais direito, os valores de saída são limitados ao valor yk do ponto de controle vizinho. Mais formalmente, assumindo que xk 's são ordenados, ou seja, xk < xk + 1, a definição de uma curva linear fragmentada pode ser descrita como: PWLCurve Na maioria dos casos de interesse 5 ou 6 pontos de controle, definindo 4 ou 5 segmentos internos, é suficiente para capturar o comportamento desejado. Permitimos uma x-transformação opcional, especificada com o argumento fx, para ajustar curvas a dados com escalas diferentes. Quando uma x-transformação está presente é aplicada ao valor de entrada e valores x de todos os pontos de controle, e então a interpolação linear é realizada no espaço transformado. Nós suportamos identidade (default), log, log1p e symlog1p transformações. Aqui symlog1p é definido como sgn(x) * log1p(abs(x)) e é adequado para características altamente variáveis que tomam valores positivos e negativos. Funções categóricas univariadas são representadas por EnumCurve, que mape 3 Fundamentos e motivação Modelos interpretáveis são críticos para decisões de alta aposta [21] e fornecem muitas vantagens sobre estruturas de modelo mais complexas [ , em ]. Nesta seção, explicamos como a destilação de mods interpretáveis em modelos de curva reforça esses benefícios e aborda uma variedade de desafios de engenharia do mundo real. . 6 10 Reduz um novo problema de aprendizagem de máquina para um problema de engenharia de software estabelecido com uma abundância de soluções existentes 3.1 Maior transparência Um modelo é transparente se fornecer uma representação textual ou gráfica que permita que seu comportamento seja compreendido de forma abrangente.Uma maneira em que o método proposto proporciona maior transparência é simplificando as representações gráficas de um modelo, mantendo as suas características essenciais.Muitas vezes se argumenta, implícita ou explicitamente, que as tramas de forma de um modelo interpretável são uma Embora esta afirmação seja estritamente verdadeira, é enganosa em geral. A menos que seja dada orientação específica, os seres humanos descontarão naturalmente certos detalhes finos da trama ao desenvolver uma compreensão do modelo. Ao destilar modelos interpretáveis para uma representação concisa, descartamos char-acterísticas estranhas e reduzimos o esforço mental necessário para entender o modelo. Por exemplo, não é imediatamente óbvio o que uma compreensão de um indivíduo deve derivar das tramas de forma da feature_0011 (duração do fluxo corporal) e feature_0128 (número de ligação) características no modelo inicialmente aprendido MSLR-WEB30K, mostrado na Figura De fato, diferentes indivíduos podem derivar compreensões qualitativamente diferentes dessas representações gráficas. no entanto, dado o conhecimento adicional que o modelo de curva destilada representado pelas curvas sobrepostas na Figura has nearly identical accuracy, an observer can make much stronger inferences about the model’s essential characteristics. Interpretability can be increased even further by imposing monotonicity constraints. We discuss the effect of such constraints in Section Descrição Exata 2. 2 6.4 O Claramente, quando a destilação produz um modelo mais simples com precisão comparável, diríamos que o processo de destilação foi bem sucedido.No entanto, casos em que a destilação produz um modelo com precisão inferior justificam uma investigação adicional porque o aparente "fracasso" muitas vezes pode ser atribuído a características essenciais do modelo do professor que não foram transferidas com sucesso para o aluno. Examinamos um exemplo representativo deste fenômeno na Seção Embora uma discussão completa deste princípio esteja além do âmbito deste artigo, observamos que a ideia pode ser vista como uma extensão do uso de restrições estruturais para definir modelos “interpretáveis”, agora aplicados à estrutura de funções individuais no modelo. . curvas com um pequeno número de pontos de controle truncados) sua transparência seria posta em questão. porque violam uma noção prescrita de interpretação humana 6.2 O e. g 3.2 Regularização construtiva O método proposto também pode ser visto como um processo de regularização pós-hoc que é totalmente compatível e complementar às técnicas de regularização baseadas na otimização ( No contexto da regularização, a nossa ênfase na concisão está alinhada com o princípio da duração mínima da descrição [ ] para a seleção de modelos. Ustun e Rudin [ ] aplicou raciocínio semelhante para motivar modelos lineares com pesos pequenos e inteiros. O comprimento de descrição restrito das curvas fornece capacidade limitada para capturar comportamento idiossincrático. Como resultado, a destilação de curva remove com sucesso aberrações das funções do modelo do professor. Este efeito de regularização pode ser visto na Figura e a figura Quanto menos segmentos, maior o efeito.Para encontrar o modelo de curva mais conciso, podemos repetidamente aplicar o método proposto com o número de pontos de controle diminuindo.Naturalmente, a otimidade desta abordagem está sujeita às limitações da nossa metodologia de destilação localizada (ver Seção Algoritmo de aproximação de curva (ver secção Embora seja difícil comparar diretamente modelos com diferentes representações funcionais, comparar o comprimento e a legibilidade de seu código correspondente é instrutivo. e.g 28 24 1 2. 4) O 5 ) Uma vantagem prática da regularização baseada em curva é que a regularidade é forçada pela construção e a complexidade das curvas individuais é facilmente aparente e quantificável. Portanto, as organizações que adotam modelos de curva podem definir diretrizes objetivas sobre a complexidade do modelo que os desenvolvedores podem antecipar ao submeter candidatos de modelo para aprovação. Tais diretrizes podem especificar o número máximo de segmentos de curva, o número máximo de dígitos significativos por ponto de controle de curva, ou a monotonia da curva. Semelhante ao uso de números nada-up-me-sleeve na criptografia. ], curve models enable developers to preemptively address suspicions about potential weaknesses and constructively prove the robustness of a given model candidate. In general, standardizing development around curve models is a straightforward way for organizations to systematically enforce best practices, defend against common mistakes and pitfalls, and expedite model verification and approval. The accessible, readable nature of curve models enables organiza-tion members beyond engineers ( executivos, gerentes de produto, etc.) para participar deste processo de aprovação. 29 e. g 3.3 Código legível e editável Curve model code can be read, reviewed, merged, and versioned like conventional source code. An example model for the COMPAS dataset is shown in Listing Pode-se compreender como um modelo de curva se comportaria sob condições novas ou extremas, mentalmente “avaliando” o modelo sob cenários hipotéticos “o que se?” sem a necessidade de ferramentas adicionais. Submetendo os modelos a um processo de revisão de código-fonte tradicional facilita um exame mais rigoroso das características do modelo e maior responsabilidade do que é possível com modelos não legíveis. De fato, conduzindo a “revisão do modelo” através de revisão de código-fonte garante que o próprio modelo candidato – não alguma descrição separada, potencialmente inconsistente ou artefato do modelo ou como ele foi treinado – é objeto de revisão. No caso de o comportamento do modelo indesejado ser descoberto, o código do modelo pode ser editado diretamente para tais problemas corretos. Por exemplo, no caso do modelo COMPAS O [ ] discutiu como tal abordagem de treinamento com características viciadas e, em seguida, removê-las pode ser potencialmente melhor do que simplesmente treinamento sem características viciadas. 1. e ao 2 A transparência do modelo é essencial no contexto de decisões de alto nível [ Fornecer a fonte completa do modelo em código simples, portátil, legível pelo homem torna os modelos transparentes. ], que são expressas em linguagem universalmente compreensível, então, modelos de curva sacrificam acessibilidade para maior expressividade e aplicação de propósito geral. 21 3 3.4 Desenvolvimento de modelos colaborativos A destilação curva é compatível com qualquer algoritmo ou técnica de modelagem que resulte em funções univariadas.Na seção de experimentos, aplicamos a técnica proposta para decidir GAMs florestais em vários conjuntos de dados. Aplicou a técnica proposta a GAMs aprendidos através de redes neurais, bem como redes neurais semelhantes com interações limitadas através de pares multiplicativos. Organizar o desenvolvimento colaborativo em torno de modelos de curva permite que os engenheiros apliquem uma pluralidade de diferentes ferramentas, técnicas ou plataformas para otimizar componentes de um modelo (potencialmente em grande escala). Os engenheiros são livres para escolher uma abordagem de modelagem que maximize sua produtividade, semelhante ao modo como os engenheiros usam múltiplos IDEs, formadores de código ou lanternas para desenvolver colaborativamente software. 32 3.5 Implantação imediata Os modelos de curva são rápidos de avaliar e fáceis de implantar. Uma vez que a avaliação requer cálculo mínimo - apenas um punhado de operações de ponto flutuante por curva - os modelos de curva são bem adequados para aplicações críticas ao desempenho. As curvas são uma representação portátil, agnóstica à plataforma que pode ser suportada nativamente em uma variedade de idiomas ou sistemas com pouco esforço. Mostra uma implementação C++ de um modelo COMPAS com 2 segmentos. Em geral, os modelos de curva são fáceis de implantar porque oferecem uma infinidade de opções de integração. As curvas podem ser incorporadas em arquivos de configuração, passadas através de parâmetros CGI, manualmente incorporadas em aplicações complexas de uma forma peculiar, sistematicamente traduzidas para uma representação de alvo, ou avaliadas por sistemas de execução existentes com algumas extensões incrementais. 2 4 Distilação localizada Nosso processo de destilação leva duas entradas: um modelo de professor contendo uma ou mais funções univariadas e um conjunto de dados representativo (geralmente os dados de treinamento). Nosso método difere das técnicas de destilação convencionais em que (1) destilamos cada função univariada em isolamento e (2) otimizamos para erro médio quadrado (MSE) ao aproximar cada função univariada. Especificamente, cada função univariada no modelo de professor é avaliada no conjunto de dados para produzir pares de exemplos representativos (x, y). Para características categóricas discretas, criamos um mapeamento onde cada x único é mapeado para o médio y. Para características numéricas, produzimos um usando o algoritmo de aproximação descrito na Seção Se o modelo do professor contém funções univariadas embutidas dentro de outras funções univariadas, substituímos as funções de origem de forma de baixo para cima. PWLCurve 5. O modelo final é construído substituindo cada função univariada original por sua A aproximação . PWLCurve Normalmente, a destilação de modelos envolve uma otimização global usando o mesmo (ou pelo menos semelhante) objetivo para o treinamento do modelo de professor original. Este objetivo pode diferir de um objetivo MSE pontual. Por exemplo, os objetivos de classificação muitas vezes têm definições em pares. Por que então defendemos uma otimização localizada usando um objetivo MSE em todas as circunstâncias? A resposta primária é que, no contexto de modelos interpretáveis, há um valor substancial em manter uma forte correspondência um-para-um entre cada função fonte e função alvo. Notavelmente, isso nos permite visualizar cada função de forma no modelo do professor contra a substituição de curva correspondente. Além disso, podemos atribuir falhas de destilação - instâncias de dados onde a curva do modelo é menos precisa do que o modelo do professor - para especificar fun Podemos dizer imediatamente que a função de forma de x1 não foi bem aproximada por uma curva. Na seção de experimentos mostramos que o comportamento significativo de quase todas as funções de forma pode ser capturado com precisão por curvas com três a cinco segmentos. 5 Embora uma abordagem global de otimização ( ., optimizing the parameters of all curves in the target model simultaneously) using a problem-specific metric might produce a more accurate result, it is computationally more expensive and would lack the same one-to-one correspondence with the teacher model, making distillation failures more difficult to diagnose. Furthermore, if higher accuracy is desired, the output of the proposed distillation process can be used to initialize a global optimization of the curve model’s parameters. I. E 5 Aproximação de curva linear Dada uma função numérica univariada f (x) → y, o nosso objetivo é produzir uma c (x) → y que aproxima fielmente f (x) minimizando a MSE (c(x), f (x)) sobre dados de amostra. Quanta perda métrica é incorrida quando cada c (x) é substituído pelo correspondente f (x) no modelo treinado. PWLCurve I. E Além disso, o sucesso prático da metodologia também de- Para permitir o uso sistemático da destilação de curva em pipelines de treinamento de modelo, o algoritmo de aproximação deve ser executado com configuração mínima. , nosso algoritmo de aproximação linear, de modo que, na prática, os usuários só precisam considerar o e Os parâmetros da monotonia, enquanto = 5 segmentos e =False é suficiente para obter alta precisão (como demonstrado por nossos experimentos), é desejável investigar se o modelo pode ser simplificado ainda mais com menos segmentos ou com restrições de monotonia. . menos de 1 segundo por função) que permite análise interativa através de notebooks Jupyter [ ] ou outras ferramentas. Essas considerações práticas informaram várias decisões na concepção de Em particular, preferimos um algoritmo que produz resultados de alta precisão de forma rápida e confiável com configuração mínima a um que sacrifica qualquer uma dessas considerações práticas para ganhos marginais em precisão. pwlfit num_segments mono num_segments mono e. g 15 pwlfit Nesta seção, descreveremos as características e características notáveis de Convidamos os leitores interessados a consultar o código-fonte publicamente disponível do [ em ], para mais detalhes. pwlfit pwlfit 22 5.1 Algoritmos Dada uma lista de pontos (x, y, peso) e um número desejado de segmentos k, procuramos um to minimize mean squared error, MSE. A com k segmentos é caracterizada por seus pontos de controle k + 1 – um conjunto de x-nódulos e seus nódulos y correspondentes. Dado apenas os x-nódulos, podemos resolver uma expressão linear de mínimos quadrados para os nódulos y ideais e o erro resultante. Uma vez que não conhecemos os x-nódulos corretos, pesquisamos através do espaço de possíveis x-nódulos e resolvemos uma expressão de mínimos quadrados em cada passo para calcular o erro.2 PWLCurve PWLCurve For performance, we randomly down-sample large datasets to approximately one million points before fitting. We downsample to reduce the cost of sorting, which dominates the runtime for large data. This downsampling imposes a negligible quality loss. To further reduce runtime, we discretize the search space for 𝑥-knots. We choose os valores x dos dados, divididos igualmente por peso cumulativo, e pesquisar as combinações de x-nódulos desse conjunto de candidatos coletados por amostra. Usando as amostras 100 padrão, nossos candidatos são os valores x (0%, 1.01%, . . . , 98.9%, 100%) do peso cumulativo. 5.1.1 Initial Downsampling. num_samples Para dados com muitos valores x repetidos, alguns de nossos candidatos serão duplicados. Por exemplo, 55% dos valores na função longitude_of_stay no conjunto de dados COMPAS são 0 ou 1.Nesses casos, repetimos repetidamente a taxas mais altas (como 0%, 0.505%, 1.01%, etc.) até coletar um número apropriado de candidatos distintos, nunca excedendo o limite especificado. dos parâmetros. 5.1.2 A discriminação do nó. num_samples Para minimizar o custo de cada passo linear de mínimos quadrados, condensamos os dados usando uma nova técnica desescrita no Apêndice Dado Para os candidatos, podemos condensar os dados completos em dois pontos sintéticos por par de candidatos adjacentes, para um total de 2 * ( Para qualquer função que seja linear entre cada par adjacente de nódulos x-candidato, o que é garantido pela nossa escolha de candidato discreto 5.1.3 Condensation. B . num_samples num_samples 𝑥-knots, these condensed points perfectly recreate the loss of that function over the full data set. We run our linear least squares solver on the condensed points instead of the full data set, which reduces our cost per solve from O(num_points) to O( Esta é puramente uma otimização de desempenho, sem implicações de qualidade. num_samples After discretization, the solution space consists of num_samples num_segments+1 \u0001 𝑥-knot combinations, which is still too large for an exhaustive search. To make the search tractable we use a greedy search heuristic that optimizes one 𝑥-knot at a time. Specifically, at each step of the process we evaluate the error associated with each candidate 𝑥-knot, and keep the candidate that yields the least error. With this approach, we optimize in two stages. We begin with a single 𝑥-knot as our solution, and greedily add the best remaining candidate 𝑥-knot until our solution consists of (num_segments + 1) 𝑥-knots. Then we cycle through our solution, removing one 𝑥- knot at a time and replacing that 𝑥-knot with the best remaining candidate 𝑥-knot, which could be the same 𝑥-knot that we just removed. We continue this cycle of iterative improvements until our solution converges, or until we’ve exceeded the maximum number of iterations (defaulting to 10 iterations). 5.1.4 Global Optimization via Greedy Search . pwlfit can impose a minimum and/or maximum slope on the solution via bounded least squares. Instead of solving the least squares expression directly for the 𝑦-knots, we solve it for the deltas between adjacent 𝑦-knots. 5.1.5 Slope Constraints & Monotonicity. Em seguida, impomos uma inclinação min/max limitando os deltas. As restrições de inclinação podem ser usadas para limitar a inclinação das curvas, mas usamos-as principalmente para impor a monotonia. =0 restricts to monotonically non-decreasing functions while =0 restricts to monotonically non-increasing functions. Specifying a maior que 0 ou a less than 0 restricts to strictly increasing or decreasing functions, respectively. can deduce the direction of monotonicity by applying iso-tonic regression [ ] to the condensed points. We fit an increasing and a decreasing isotonic regression, and use the direction that minimizes mean squared error. The user can override this behavior by specifying the direction explicitly or by disabling monotonicity entirely. min_slope max_slope min_slope max_slope pwlfit 26 can also interpolate in a transform of feature engineering. transformar os valores x antes de aprender a curva. will choose a candidate 𝑥-transformation, , among , em , or based on the range of the 𝑥-values and then proceed with that transformation if it increases the Pearson correlation between Alternativamente, o usuário pode especificar qualquer transformação 1D estritamente aumentando ou especificar a transformação de identidade para desativar a transformação. 5.1.6 Input Transformations. pwlfit pwlfit pwlfit fx log log1p symlog1p fx 6 EXPERIMENTS 6.1 Precisão da destilação Table and Figure mostrar os resultados obtidos a partir de experimentos nos diferentes conjuntos de dados. Um conjunto completo de resultados pode ser encontrado na Tabela in Appendix The results of applying our distillation technique with our piecewise-linear approximation algorithm are presented as . We present results from using various numbers of segments with and without a monotonicity restriction and otherwise default parameters. In all cases we truncated the control points to four significant digits. We also present several additional reference points to provide context. 1 4a 2 e a. pwlfit • O We directly learn the curves with the Adadelta[ ] optimizer. We initialize the 𝑦 values of the control points as zeros. For the 𝑥 values of the control points we use the quantiles for numerical features ( . 0%, 50%, 100% for a three point, two segment curve) or all unique values for categorical features. We then apply Adadelta to optimize the 𝑦 values. Simultaneously optimizing 𝑥 and 𝑦 values was also attempted, but the results were always worse than optimizing SGD: 31 e.g 𝑦 values alone. • Modelos Neurais Aditivos (NAMs) ] is another method for learning interpretable models proposed by Agarwal . We present their result for reference where applicable. NAM: 2 e ao • We train a bagged, boosted decision forest allowing feature interactions to demonstrate the accuracy of a non-interpretable, high-complexity "black box" model. Interacting forest: • : We train a bagged boosted decision forest GAM by restricting each tree to use only one feature. This model is also the source model for our distillation technique. GAM forest • O We apply our distillation technique using an alternative piecewise-linear approximation algorithm pwlf: pwlf [13]. On each dataset we used five fold cross validation and present the metric mean and sample standard deviation across folds. We used three different metrics to evaluate accuracy: AUC-ROC, RMSE, and NDCG@5 for the three different tasks of classification, regression, and ranking. Further details on our experimentation setup can be found in Appendix and further details on the datasets, labels, and metrics can be found in Preliminaries A 2.1. Our results show that applying our distillation technique with 4-5 segments with produces models which are as accurate as both the source GAM forest and NAM models for all datasets except CWS where a small gap remains. We investigate this accuracy gap in detail in Section below. In the case of the COMPAS dataset these models are as accurate as full complexity models. Applying our technique with produces competitive results, albeit less accurate on the MSLR-WEB30K dataset. By contrast, the results show that learning curves directly via SGD is less general. On the FICO and CWS datasets more segments are required to achieve accuracy comparable to the GAM forest models. On the MSLR-WEB30K dataset the accuracy is inferior even with many more segments. pwlfit 6.2 pwlf The consistent accuracy of applying our distillation approach with Nestes quatro conjuntos de dados e três tarefas separadas (classificação, regressão, aprendizagem de classificação) demonstra que o processo não é sensível nem aos dados específicos nem ao objetivo de nível superior a ser usado. pwlfit 6.2 Falhas de destilação In Section we explained how distillation yielding a model with inferior accuracy warrants further investigation because the purported "failure" can often be attributed to essential yet non-interpretable characteristics of the teacher model not transferring to the student model. The accuracy gap observed on the CWS dataset is an example of this phenomenon. Figure Para cada plano, é claro que o submodelo do professor original teve algum comportamento não interpretável que foi perdido durante a destilação. Isto é mais evidente para a característica x1, o pior delinquente, onde a saída é altamente errática. Se o submodelo do professor original não for destilado para essas duas características, então a diferença de precisão entre o modelo do professor original e a destilação não monótona do segmento 5 cai de 0,0059 para 0,003 ( . ~ 50% da lacuna é recuperada). 3.1 5 i.e Para identificar as duas falhas acima, aplicamos o seguinte método. • Begin with the original teacher model. For each submodel compute the metric delta against the teacher model from distilling only that submodel and no others. • Perform the above on each cross validation fold using the validation set and average the metric deltas across folds. • Ordenar as características por seu delta métrico associado para determinar as piores destilações. 6.3 Efficiency & Robustness Os experimentos realizados na seção anterior demonstraram que destila com mais precisão o modelo de origem em todos os conjuntos de dados do que . We also found on the MSLR-WEB30K dataset that is more efficient and robust than . Figure mostra métricas por encaixe da primeira dobragem do conjunto de dados MSLR-WEB30K como o número de segmentos varia sem monotonia. A trama superior mostra o tempo em segundos, como medido em uma ThinkStation P520, para encaixar cada um dos 136 submodelos da floresta GAM de origem. is faster in the average case as the number of segments increases, and has a narrower distribution. The bottom plot shows the RMSE of each fit against the 136 submodels of the source GAM forest. We again find that performs favorably in the average case with a narrower runtime distribution. pwlfit pwlf pwlfit pwlf 4b pwlfit pwlfit It’s worth noting that por padrão não executa qualquer amostragem. Para o conjunto de dados MSLR-WEB30K em execução without any downsampling was prohibitively expensive. For all of our experi-ments we ran com uma amostra de pre-processamento para 1000 exemplos aleatórios. achamos que isso é um ponto justo para equilibrar velocidade e qualidade quando comparado com . It is of course possible with both algorithms to modify the number of samples used to strike a different trade-off between run time and accuracy. pwlf pwlf pwlf pwlfit 6.4 Monotonicity As discussed in Section can fit monotonic curves with automatic direction detection. Figure compares curve models fit with and without monotonicity constraints (automatically inferring the direction) across datasets. For the COMPAS dataset monotonic and non monotonic models are comparably accurate, while for FICO, MSLR-WEB30K, and CWS, non-monotonic models are more accurate. 5o , pwlfit 4a Monotonicity with respect to appropriate features is desirable for interpretable models. In these cases a monotonic model may be preferable to a non-monotonic one, even if it is less accurate. For example, Figure compares monotonic and non-monotonic 5-segment curve models on the FICO dataset for the MSinceMostRecentDelq and PercentTradesWBalance features. Given the semantic meaning of these features, it is desirable from a transparency and incentives standpoint for the model output to be monotonic with respect to each of them. 6 7 CONCLUSION We have introduced a novel method for distilling interpretable models into human-readable code using piecewise-linear curves and demonstrated its efficacy on four datasets. We have shown that curve models match or outperform the accuracy achieved by other additive models. On smaller datasets, curve models match the accuracy of more complex models, like interacting decision forests. Our localized distillation methodology is applicable to any model containing univariate numerical functions and is straightforward to implement using the publicly-available library. pwlfit [22] We have explained how curve model distillation reinforces interpretability and addresses a variety of real-world engineering challenges. Curve models are 1) transparent, 2) well-regularized, 3) easy to analyze for presence of biases or other fairness issues, and 4) can be directly edited or improved outside the context of machine learn-ing to fix the aforementioned fairness issues. Distilling models into human-readable code allows one to address novel machine learning problems using well-established software engineering methods. Curve models can be improved by multiple contributors in parallel, reviewed, and made to systematically follow best practices. Curve models are well-suited for production applications, since they can be natively supported in many languages, are easy to deploy, and fast to evaluate. ACKNOWLEDGMENTS We thank Vytenis Sakenas, Jaime Fernandez del Rio, Benoit Zhong, and Petr Mitrichev for their support and providing the algorithms and optimization infrastructure used in our experiments. We also thank Paul Heymann, Diego Federici, Mike Bendersky, Paul Haahr, and Petr Mitrichev for their helpful feedback and detailed reviews. Lastly, we thank Xinyu Qian, Janelle Lee, Po Hu, and Chary Chen for preparing the CWS data set for our experiments. REFERENCES [1] 2018. FICO Explainable Machine Learning Challenge. https://community.fico. com/s/explainable-machine-learning-challenge. [2] Rishabh Agarwal, Nicholas Frosst, Xuezhou Zhang, Rich Caruana e Geoffrey E. 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Each part was used once as a test set (20%) with the remaining parts as the training set (80%). We used the same random folds as in the NAM paper [ ]. No validation set was used given the small size of the data. Instead we used out of bag evaluation wherever a validation set would be used (see below). COMPAS & FICO 2 • : We used the predefined folds and partitions from the original dataset. For each fold it allocates 60% for training 20% for validation and 20% for testing. MSLR-WEB30K • O : We used a dataset of 60,000 queries and 2,690,439 items with an average of ~44 items per query. The dataset was split into 5 equal parts. Each part was used once as a test set. Of the remaining parts 80% was used as training and 20% as validation. Overall this resulted in 64% for training, 16% for validation and 20% for test for each fold. CWS A.2 Ensemble Learning For both SGD and tree models, we trained ensembles with 56 bags using a bag fraction of 7 to produce the random subsets. For MSLR-WEB30K and CWS, queries were randomly divided into bags. For the other datasets, individual examples were randomly divided into bags. When applying our distillation technique, we distilled the ensembles into a single per feature. When learning the curves directly via SGD, we averaged the learned 𝑦-coordinate values across bags to obtain the final model. PWLCurve A.3 Loss Functions We trained SGD and tree models using log-loss for the COMPAS dataset, mean squared error (MSE) for the FICO dataset, and ranking loss (ApproxNDCG [ ]) para os conjuntos de dados MSLR-WEB30K e CWS. 20 A.4 Hiperparâmetros Para o COMPAS e os conjuntos de dados FICO, os hiperparâmetros foram ajustados usando a avaliação fora da bolsa no conjunto de treinamento do primeiro fold. • Nós colocamos o tamanho do lote em {128, 256, 512, 1024, 4096}. ] otimizador e ajustou um número máximo suficiente de passos para convergência. SGD: 31 • Treinamos profundidade 5 árvores usando um algoritmo de floresta impulsionada interna. Ajustamos um número máximo suficiente de passos para convergência. Interacting forest: • O Treinamos profundidade 3 árvores restritas ao uso de um único recurso com um algoritmo de floresta impulsionada interna. Ajustamos um número máximo suficiente de passos para convergência. GAM forest: Em todos os casos, treinamos modelos para o número máximo ajustado de passos e, em seguida, truncamos modelos após o treinamento. Truncation usou um algoritmo de truncação baseado em confiança que tenta selecionar o primeiro passo para o qual nenhum passo posterior fornece uma vitória confiante. 5o Código O repositório do GitHub para [ ] contains several Jupyter note-books applying our distillation technique and performing the analyses shown in this paper. Please reference the v0.2.0 release to get the accompanying data files and appropriate version of the Jupyter notebooks. pwlfit 22 A condenação linear Linear condensing is a data optimization designed to reduce the runtime complexity of our piecewise-linear curve fitting. B.1 Motivação / Visão Geral Para cada combinação considerada, resolve uma expressão linear de mínimos quadrados para os nódulos y ideais, calcula o erro quadrado resultante e prefere a combinação que produz o erro mais baixo. pwlfit Each solve is linear in the size of input, which is slow for large data. We could downsample to save compute at the cost of accuracy. Instead, we introduce a technique to save compute at no cost in accuracy. We condense the data into O(#𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠) synthetic points. These synthetic points perfectly recreate the true squared error over the full data for every Nós então otimizamos sobre os pontos sintéticos em vez dos pontos reais. PWLCurve This is possible because we know the candidate 𝑥-knots ahead of time. A defined on those 𝑥-knots will always be linear between any adjacent 𝑥-knots in the set of candidates. As we show in the theorem, we can condense arbitrarily many points down to two points such that linear fits are the same on those two points as on the full set. In the corollary, we apply this process separately between each pair of candidate 𝑥-knots, producing two points between each pair. Together, the squared error of such a é o mesmo nesses pontos sintéticos como é no conjunto completo de dados. (até uma constante que ignoramos com segurança porque é a mesma para cada PWLCurve PWLCurve e) O PWLCurve B.2 Definitions For convenience, we take standard definitions and specialize them for weighted 2D points. Let a ‘point’ refer to a real-valued triple of the form (𝑥, 𝑦, 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) with 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 0. Definição B.1. > Let a ‘line’ refer to a function of the form 𝑓 (𝑥) =𝑚𝑥 + 𝑏 for 𝑚, 𝑏, 𝑥 ∈ R. Definição de B.2. Para qualquer função f : R → R e conjunto de pontos finitos P, defina o erro quadrado SE( f , P) como a soma de ( f ( x ) −y)2 · peso para cada ponto em P. Se P é vazio, consideramos que o erro quadrado é 0. Definição B. 3 For any finite point set 𝑃, define the ‘best fit line’ 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑓 𝑖𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 (𝑃) as the line 𝐿 that minimizes 𝑆𝐸(𝐿, 𝑃). In the degenerate case where multiple lines minimize 𝑆𝐸, let the best fit line be the solution with zero slope, and if multiple solutions have zero slope, let the best fit line be the solution with a zero 𝑦-intercept. Definição B. 4. Se o conjunto de pontos é vazio, cada linha tem o mesmo erro quadrado, então nossa definição escolhe f (x) = 0 como a melhor linha de encaixe. Se o conjunto de pontos é não vazio, mas todos os seus pontos têm o mesmo x, então qualquer linha com o valor correto em x minimizará o erro quadrado, então nossa definição escolhe a linha horizontal. B3 Teorema Teorema do B.5. P 𝑃 ′ Dado um conjunto de pontos Podemos criar um conjunto Dois ou menos pontos que Estas propriedades são desejáveis porque (2) nos permite calcular o erro quadrado de linhas M sobre um conjunto de dados de pontos N em O(N + M) em vez do ingênuo O(N M), e (1) nos permite estender esta propriedade de linhas para uma classe útil de curvas lineares fragmentadas no corolário. Remark. Observe que os pontos em P ′ são construídos, em vez de escolhidos de P. A construção de P ′ é implementada em [ em ] as pwlfit 22 linear_condense.linear_condense. Prova. deixe que X, Y e W representem os valores de x, y e peso de P, respectivamente. Excluímos o caso trivial onde P é vazio; nesse caso, um P ′ vazio satisfaz os requisitos. Da mesma forma, excluímos o caso onde min(X ) = max (X ) uma vez que P ′ = {Centroid (P)} cumpre nossas propriedades desejadas. Com esses casos resolvidos, assumimos para o resto desta prova que min(X) O que é Max (X) < Para começar, redesenhamos o sistema de coordenadas de tal forma que a origem seja o centróide de P e y = 0 é a melhor linha de encaixe. (Isso simplifica a matemática.) B.3.1 Reframe the Coordinate System. Centroid (P) = (X · W /sum(W ), Y · W /sum(W )). Nós traduzimos o quadro de coordenadas por este centroide de modo que, sob as novas coordenadas, Centroid (P) = (0, 0). Após a tradução, X · W = 0 e Y · W = 0. Adicionalmente, distorcemos o sistema de coordenadas pela inclinação da melhor linha de encaixe: substituímos Y por Y − X · inclinação (melhor f itline (P)). Com o centróide na origem, a inclinação da melhor linha de encaixe é Covariance (X, Y, W ) / V ariance (X, W ) = Sob o novo quadro de coordenadas, SE(best f itline (P), P) = SE(y = 0, P) = Y 2 ·W Posteriormente, podemos facilmente converter P ′ de volta para o sistema de coordenadas original, reverter a distorção e a tradução. Nós expressaremos SE (linha, P) como SE (melhor f itline (P), P) mais termos restantes. B.3.2 Erro quadrado de uma linha arbitrária. Para uma linha arbitrária y = mx + b, SE(y = mx + b, P) = (mX + b − Y) 2 · W = (m2X 2 + 2bmX − 2mXY + b 2 − 2bY + Y 2 ) · W. In our coordinate frame, 𝑋 ·𝑊 = 0, 𝑌 ·𝑊 = 0, and 𝑋𝑌 ·𝑊 = 0. So 𝑆𝐸(𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, 𝑃) = (𝑚2𝑋 2 + 𝑏 2 + 𝑌 2 ) ·𝑊 . Y 2 ·W = SE (melhor f itline (P), P). portanto, SE(y = mx + b, P) = m 2X 2 ·W + b 2 ·W + SE(melhor f itline (P), P). m 2X 2 ·W + b 2 ·W = SE(y = mx + b, P) − SE(melhor f itline (P), P). B.3.3 Erro quadrado sobre P ′. B.3.3 Erro quadrado sobre P ′. SE(y = mx + b, P ′ ) = SE(y = mx + b, P) − SE(melhor f itline (P), P) para todas as linhas = mx+b ⇐⇒ (mX ′+b−Y ′ ) 2 ·W ′ = m2X 2 ·W +b 2 ·W para todas as linhas y = mx + b. A equação acima pode ser vista como um polinômio quadrado nas duas variáveis m e b. Para manter todos os valores de m e b, os coeficientes de cada mc b d devem ser iguais em ambos os lados da equação. 1. X ′2 ·W ′ = X 2 ·W , e 2. X ′ ·W ′ = 0, e 3. soma(W ) = soma(W ′ ), e 4. Y ′ ·W ′ = 0, e 5. Y ′2 ·W ′ = 0, e 6. X ′Y ′ ·W ′ = 0. (5) ⇐⇒ Y ′ = 0, o que também garante (4) e (6). Usaremos 1-3 para derivar um X ′ e W ′ satisfatório. We’ve determined that 𝑌 ′ = 0. B.3.4 Deriving 𝑋 ′ and 𝑊 ′ . Deixe X ′ := (x1, x2) e W ′ := (w1, w2). sem perda de generalidade, deixe x1 <= x2. Então, para satisfazer nossa expressão de erro quadrado, é necessário e suficiente que: Because we have three equations in four unknowns, we cannot directly solve for 𝑥1, 𝑥2,𝑤1,𝑤2. To produce a fourth equation, we choose the constraint that 𝑥1/𝑥2 = 𝑚𝑖𝑛(𝑋)/𝑚𝑎𝑥 (𝑋). This choice will simplify the math, and will ensure that 𝑚𝑖𝑛(𝑋) <= 𝑥1 <= 𝑥2 <= 𝑚𝑎𝑥 (𝑋). Com esta quarta equação, resolvemos as equações simultâneas para produzir: Observe que, porque o centróide é zero, min(X) < 0 < max (X), então essas expressões são todas definidas. (Os denominadores nunca são 0 e os valores abaixo das raízes quadradas nunca são negativos.) 𝑃 ′ = (𝑥1, 0,𝑤1), (𝑥2, 0,𝑤2) satisfies our requirements. <= x1 <= x2 <= max (X). Queríamos P ′ para satisfazer a expressão de erro quadrado, que ele faz, e também ter seus x-valores limitados pelos x-valores de P, que nós provamos agora. deixe μ := E(X,W ), o valor esperado de X ponderado por W , que é equivalente ao x-valor de Centroid (P). Pela desigualdade Bhatia-Davis [25], stddev(X,W ) 2 <= (μ −min(X)) (max (X) − μ). (Esta desigualdade é equivalente à observação de que o desvio padrão de uma distribuição é maximizado quando todos os xs estão nos extremos – isto é, igual a min(X) ou max(X)). B.3.5 Verificar que min(X) Since 𝜇 is zero for 𝑃, 𝑠𝑡𝑑𝑑𝑒𝑣(𝑋,𝑊 ) 2 <= −𝑚𝑖𝑛(𝑋)𝑚𝑎𝑥 (𝑋). B.4 Coroação Corollary B.6. Given a set of points 𝑃 and a set of x-knots 𝐾, we can construct a set of points 𝑃 ′ with |𝑃 ′ | <= 2(|𝐾| − 1) such that, for any PWLCurve 𝐶 whose x-knots are elements of 𝐾, 𝑆𝐸(𝐶, 𝑃) = 𝑆𝐸(𝐶, 𝑃 ′ ) + 𝑐, where 𝑐 is a constant determined exclusively by 𝑃 and 𝐾 that’s the same for every 𝐶. Observe que os pontos em P ′ são construídos, em vez de escolhidos de P. A construção de P ′ é implementada em pwlfit [22] como . linear_condense.condense_around_knots As curvas lineares são constantes para valores de entrada que excedem o intervalo de seus nós x, então C é constante para x <= min(K) = K[0] e para x >= max (K) = K[k − 1]. B.4.1 Preprocesso P por aglomeração. Therefore we can clamp the x-values of 𝑃 to [𝐾[0], 𝐾[𝑘 − 1]] without altering 𝑆𝐸(𝐶, 𝑃). We do so as a preprocess. To construct 𝑃 ′ from 𝑃, we first partition 𝑃 by 𝐾 into 𝑘 + 1 disjoint pieces labeled 𝑃0, 𝑃1, ..., 𝑃𝑘 . B.4.2 Partição P por K. Porque apertamos P, P0 e Pk estão vazios. portanto Ðk−1 i=1 Pi = P. Uma curva PWLCurve é linear entre pontos de controle consecutivos, então C é linear sobre cada Pi. B.4.3 Converta cada partição em dois pontos. Do teorema, para cada Pi, podemos produzir um conjunto de dois pontos P ′ i com minx (Pi) <= minx (P ′ i ) <= maxx (P ′ i ) <= maxx (Pi), de modo que para qualquer linha L, \n \n Este artigo está disponível em arquivo sob a licença CC by 4.0 Deed (Attribution 4.0 International). Este documento é Licença CC by 4.0 Deed (Attribution 4.0 International). available on arxiv