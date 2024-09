A primeira vez que pensei em trabalhar em uma startup, ainda estava na faculdade, saindo da casa dos meus pais para economizar em empréstimos estudantis.





Na época, eu não sabia o que era uma startup, sabia o que era um negócio, sabia que você vendia coisas para ganhar dinheiro, mas não sabia o seu propósito.





Foi por volta do meu segundo ano de ciência da computação que um amigo me procurou; ele estava abrindo uma empresa para construir lojas na internet — lojas de produtos digitais. Eu adoraria afirmar que ele me recrutou devido às minhas proezas técnicas, mas não é o caso; Fui recrutado porque vendia produtos digitais. Meu objetivo era delinear o produto que eu precisava.





Claro, eu não tinha ideia do que estava fazendo; provavelmente o produto não era muito bom.

Não foi até anos depois, depois da faculdade, quando eu estava pronto para fazer mais - ultrapassar os limites do que havíamos construído e onde isso poderia ir, que me vi sozinho.





Acontece que nem todos os fundadores perseguiriam as visões grandiosas compiladas por sua imaginação. Eu? Eu adoraria, mas quando a empresa foi oferecida à minha liderança, me faltou experiência para continuar com segurança. Faltava-me a experiência para ser o único que restava.





Assim começou minha jornada. A jornada de um fundador solo foi uma aventura como nenhuma que eu já tive ou provavelmente irei replicar. Uma experiência intrínseca que é impossível ou sem propósito de descrever.





É aquela experiência de vida em que você é a variável determinística entre o sucesso e o fracasso.

Perseguir seus sonhos ou decapitá-los em nome do conforto.





O que é fundação individual?

Se eu fosse alguém com recursos bem-sucedidos, não acho razoável que minha resposta mudasse.





A deficiência óbvia de um fundador solo é não ter a experiência que vem de uma equipe de pessoas bem diversificadas e inteligentes. Para fazer a jornada de trazer sua criação ao mundo sozinho, você deve estar disposto a identificar suas falhas para enfrentar uma onda implacável de incapacidade e falha tola.





O resultado é o meio para planejar, projetar, construir e garantir sua marca na humanidade.

Ou pelo menos isso soa como uma aventura divertida para caminhar.





Onde começou?

No início de 2019, eu tinha acabado de terminar meu primeiro e segundo cursos universitários (ok, tecnicamente estou a uma aula de um segundo curso). Eu sabia que queria seguir um novo empreendimento, meu próprio empreendimento, mas não sabia como ou por onde começar.





Bem, eu sabia que tinha que deixar a pequena parte da Pensilvânia em que cresci. Eu sabia que, se a experiência técnica fosse o que eu queria, só havia um lugar no mundo. Então, entrei no Airbnb e reservei uma viagem para deixar a vida que conhecia para trás e começar de novo… ou melhor, em cima da cama de outra pessoa.









Eu realmente nunca conseguiria resumir as experiências que tive nesses 3 meses, um mundo de pessoas e mentalidade que eu nunca havia conhecido, mas foi foda e me fisgou.





Após o check-out, voltei para casa um pouco, tive que decidir o que viria a seguir.

Pouco tempo depois, alguns amigos que conheci no hostil conseguiram um apartamento juntos em Mountain View.





Dividi meio quarto com um deles, entrei no carro e atravessei o país com tudo o que tinha. Uma mala e um computador.





Um deles me emprestou um protetor de colchão; Eu estava a caminho de me tornar um verdadeiro ícone do Vale do Silício.





Brincadeirinha, mas eu decidi que queria trabalhar no espaço problemático da Identidade neste ponto. Eu sabia o que queria construir, mas não sabia como construí-lo.





Tornando-se um fundador técnico

Sou o maior engenheiro do mundo.





Ok, de verdade, quando me mudei, eu tinha um diploma de ciência da computação em uma faculdade local. A limitação das minhas habilidades foi basicamente usar o Weebly para construir um site.





Felizmente, um dos meus colegas de casa era um grande engenheiro, feliz em sugerir o curso mais difícil de construir meu (então) imaginado MVP.





Você conhece aquelas pessoas ... que poderiam dizer, sim, você deveria aprender a reagir e nodar?

Bem, de qualquer forma, meu amigo me convenceu a aprender sobre vue, .net e criar serviços OAuth do zero.





Aliás, ainda não lancei nada.





Mas isso não quer dizer que o caminho simples não foi anotado. Isso quer dizer que o entendimento que surgiu do pensamento de nível inferior é... digno de consideração.





É esse conhecimento profundo, difícil e significativo que contribui para a capacidade de imaginar direções que você nunca imaginou serem possíveis.





Foi nessa época que um vírus pouco conhecido, batizado com o nome da minha cerveja favorita na época (nojenta né?), estava apenas começando a se tornar conhecido.





Para prever o futuro, aquela casa que mencionei no início, agora…





Meus colegas de casa, sentindo-se em risco na América, fugiram para Taiwan antes da notícia.









Felizmente, eles continuaram pagando aluguel pelos quartos vazios da casa.





Sorte minha porque não tinha dinheiro - além de um pouco de bitcoin.





Essa é sua própria jornada, amor ou ódio.





É, sem dúvida, o que me possibilitou anos de experiência técnica em desenvolvimento.





Quão solo é sua fundação solo?

Gosto de imaginar que os fundadores do passado tiveram dias realmente terríveis, dias realmente terríveis, e depois saíram para tomar uma cerveja com os amigos.





Bem, eu não conhecia ninguém além das pessoas com quem morava aqui.

Eles partiram e a cobiça mandou o mundo à submissão isolada.









Veja onde isso está indo? Meu mecanismo de enfrentamento tornou-se mais trabalhoso.

Isso durou cerca de um ano.





Então me cansei, entrei no carro e fui embora.

Para onde? Não sei, depois de SF, em alguma estrada.

Estacionei meu carro e adormeci na beira da estrada em algum lugar depois de um tempo.





Na manhã seguinte, atravessando Nevada, Utah, Wyoming e Montana, terminei a noite dormindo em um motel em “Wall”, que me atraiu com promessas de café grátis.





No dia seguinte eu estava na estrada novamente, desviei para o Monte Rushmore onde uma placa me convenceu a fumar um baseado e alugar um helicóptero + piloto. Parte dessa experiência foi focada na humanidade, não na documentação da experiência (desligar o telefone).





Embora eu não tenha fotos para oferecer, vimos um búfalo branco, seguimos um rebanho e experimentamos a velocidade máxima de pequenos 'helicópteros'. Tudo entre muitas flores de rocha magníficas de South Dakota Black Hills.





Sério, eu nem sabia o que era Crazy Horse na época.





Ok, então algum tempo se passou, a terra estava girando em torno de uma bola de fogo no céu, voltei para o meu carro e comecei a ir em direção ao Colorado.

Colorado

Normalmente gosto de me imaginar mais legal do que sou, chamarei isso de confiança imaginária como um mecanismo de enfrentamento para a exaustão perpétua do autoaperfeiçoamento.





De qualquer forma, a única colega de casa que ficou comigo na época, aquela com quem dividi o quarto, tinha uma irmã. Ela morava no Colorado e eu estava esperando ele me mandar o número dela para eu aparecer e dizer “Oi”. Achei muito gostoso ela trabalhar na aeroespacial e gostar de pescar.





De qualquer forma, para vocês solteiros por aí, eu pesquisei “motel 5 estrelas” e um hotel caro que compartilhava o nome dela com o prefixo “St” ou “Saint” apareceu. Aluguei um quarto, apareci com as roupas do corpo e um pneu furado (deixando de lado a história de escalar uma colina com um Volkswagen em um penhasco sinuoso com vista para um lago que de alguma forma me vi acordando perto do fundo dias anteriores) .





Para encurtar a história, passei alguns dias em Boulder, gostamos muito de conversar um com o outro. Depois de voltar para casa, percebi que havia encontrado alguém muito especial para mim, verdadeiramente inspirador em sua própria jornada. Mas, na verdade, encontrei uma espécie de superpoder humano (na verdade fundador).





Ou seja, não estar sozinho, tendo alguém que te encoraje mesmo nos fracassos mais exaustivos.





Formamos nosso relacionamento à distância, ou seja, voltei para a Califórnia e acabei me mudando para um novo local (mais barato) fora de Stockton.





Com o passar do tempo, ficou óbvio que eu queria passar mais tempo com ela, que ela acelerava em vez de retardar meu progresso, mesmo que eu deixasse a (então morta) casa da Tech.





Então me mudei para Boulder, Colorado.





Eu a descreveria como uma espécie de cidade remota pseudo-hippie com desenvolvimento boujee contínuo.





Eu teria adorado isso em outra vida, mas escalar rochas e andar a cavalo não é a aventura que procuro atualmente.





Eu direi, essa mesma vista está na janela da minha sala.





Há algo existencial nas montanhas.





O tamanho e a evolução da natureza têm uma espécie de experiência mística, mas humilhante para eles.





Fundação

Se você ainda não percebeu, os empreendimentos dos quais venho falando, na verdade não fui um dos fundadores deles. Eu era um estudante tentando se tornar o fundador que queria ser.





Uma coisa que percebi nesta jornada de 3 anos é que a vida não para. Para qualquer um. Ser um fundador é uma das experiências mais esclarecedoras e egoístas que eu poderia ter como humano.





É bastante simples justificar essa crença; Tive uma experiência incrível na qual me senti verdadeiramente alinhada com a vida e o propósito. No entanto, nessa mesma jornada, a tragédia atingiu as pessoas ao meu redor. Incluindo meu próprio relacionamento - no qual minha parceira não apenas enfrentou a tragédia de perder um dos pais, mas sua própria mortalidade existencial em um acidente ao qual só posso atribuir a sobrevivência como sorte.





É esse foco obsessivo que se deseja alcançar ao entrar neste campo que pode deixar as pessoas ao seu redor se sentindo isoladas ou sozinhas. Encontrar um parceiro que te reconheça e aceite por isso não tem preço. Se eu encontrasse um co-fundador, seria difícil não ver muitas semelhanças nos relacionamentos.





RE: O que é Solo-Founding

Quando decidi seguir uma segunda startup, comecei a jornada me perguntando como poderia operar as coisas se estivesse sozinho.





Se você não sabe o que é um operador, deixe-me fazer referência ao meu tempo em corridas de carros sprint.





Fundar a criação de um novo produto é como projetar e construir um chassi + motor que nunca existiu na pista.





Fundar um negócio competitivo requer um operador, ou seja, o motorista do carro.





Nas corridas, é ótimo construir o carro mais rápido, mas se você também não está ganhando, isso realmente não importa.





Operadores são motoristas. É raro que um motorista também construa seu próprio carro.





Com casos especiais, como Carroll Shelby - embora esse carro fosse operado por Ken Miles.









Acho importante equilibrar o entendimento de que a criação de empresas perenes (plástico da humanidade) não é algo feito por uma pessoa só.





O que uma pessoa pode fazer é esboçar uma visão, fazê-la correta e lindamente.





Construir o carro mais rápido é construir o carro mais rápido. Mas provar que é o carro mais rápido é participar do grande jogo da vida.





FIN

Estou escrevendo este artigo como uma documentação de minha própria jornada - cujo propósito é considerado sabedoria apenas se eu for bem-sucedido. Na verdade, eu sou a mesma pessoa de qualquer maneira.





Hoje em dia, projetei o que quero, aprendi como desenvolvê-lo e agora estou tentando trazer à existência o que desejo.





Ignorando a resposta copiada, passei o último mês ou dois voltando ao design e iterando possíveis rotas de produtos. Embora eu tenha feito novos designs para identidade digital, pseudo-identidade e ciberverso social; Por fim, decidi colocar todo o meu foco na recriação de um agente de usuário de correio eletrônico desde o início.





Ainda não estou onde espero estar como designer de UX/UI, mas meu objetivo é tornar o cliente de e-mail multidimensional e mais amigável para a filtragem de spam operada pelo usuário.









Acho comparações instigantes com e-mail e mensagens instantâneas, onde eles estão destinados a ir. Como minha melhor analogia, acho que o futuro do e-mail pode ser comparado ao da entrega de pacotes e cartas de amor.





Inesperadamente, encontrei as possibilidades mais empolgantes e UX difíceis nos subcampos de pseudocaixa de correio, endereço “NFT” e assinatura de correio, agregação de editores e mercado de conversação (earn.com).





Fiquei um pouco surpreso ao saber que a maioria das pessoas com quem conversei no campo se concentrou fortemente em “velocidade” e “privacidade” como vantagens competitivas. Embora nunca tenha tido muito problema com nenhum dos dois, acho que a inovação neste campo deve ser focada em aumentar o valor do correio recebido. Se a velocidade já foi o meu problema, é a velocidade que levo para mudar de uma caixa de entrada para outra.





Bem, isso é tudo. Vou tentar escrever mais à medida que for. Caso contrário, a menos que eu caia de cara, o código provavelmente estará no Github😁





ré:

Desisti e decidi arrumar um emprego novamente (pela primeira vez como uma carreira não fundada, na verdade). 21/05/22

Parece terrível continuar o bootstrap enquanto o mercado está caindo. Embora seja um alívio, estou principalmente triste; parece uma lesão que precisa de recuperação.

Claro, continuarei minha busca pela Identidade Online em meu próprio tempo, mas por enquanto, a vida fácil.

-alex