A IA sabe tudo, exceto por que você está triste

Jantares, coletes escolares e conversas de sorvete chegaram recentemente a “O grupo WhatsApp da escola é muito barulhento” e “Elad, vamos todos morrer de IA?”





Não parece cansar de estar nas manchetes.





OpenAI lançou o GPT-4o roubando o trovão do Google que fez seu evento I/O principalmente sobre - você adivinhou -









No momento em que você ler (assumindo dias a partir da escrita) novas versões serão lançadas, casos de uso imaginados, startups sonhadas, artigos discutirão comoExecutivos afastadosOs investidores vão adivinhar como o preço das ações do Google, Nvidia, Microsoft e Meta se comportará.Conversas vão lamentar nossos empregos se tornando obsoletos e por que isso não importa, já que todos nós seremos transformados emClipe de papelem cinco anos de topo.





Vou tentar colocar ordem, previsões de risco e frases de moeda para ajudar a entender os jogadores, sua estratégia e o futuro.Vou começar com dois spoilers: “Sim – tudo vai mudar” e “Não – não vamos morrer”.

Qual é o estado atual da

A IA de que todo mundo está falando é basicamente um enorme conjunto de dados, estatísticas e máquinas de cálculo. Parece mágica – como todas as boas tecnologias quando são novas – porque é difícil para nós compreender intuitivamente como funciona. O princípio é – se você alimentar uma máquina com todas as combinações de palavras já criadas – ela será capaz de prever qualquer nova combinação de palavras. Em termos humanos – se você perguntar a ela qualquer coisa (uma combinação de palavras) – ela será capaz de produzir uma resposta (combinação relacionada de palavras).





Faça o mesmo com imagens, vídeos e sons suficientes – e você obtém – dado poder de cálculo suficiente – a capacidade de criar vídeos, imagens, sons.

Como você vai se sentir como

Em um ano ou dois – a IA vai se sentir como falando com uma pessoa real. Os problemas atuais serão drasticamente reduzidos. Parará de “alucinar” (dando confiantemente respostas erradas), será barato, será rápido, será suave. Saberá uma grande quantidade de coisas como medicina, matemática, história, filosofia, biologia, física, literatura. Produzir texto, código, análise, imagens, vídeo e até mesmo imitar de forma confiável “emoções”. Uma vez que usá-lo será como falar com uma pessoa altamente experiente, capaz e útil, não será o domínio dos primeiros adotantes, mas de todos. Não usá-lo será como não usar o Google hoje. Também afetará muitos empregos – com consequências dolorosas se acontecerem muito rápido – ou não tão dramáticas se forem um pouco mais lentas. Não irei prever









Você pode imaginar adicionar uma entidade “tudo sabendo” (mas não inteligente – sobre isso mais tarde) ao seu carro? telefone? óculos? fones de ouvido? tractor? frigorífico? o que você vai se sentir confortável falando sobre isso?





Mas há três distinções que precisamos fazer sobre as capacidades e limitações da IA antes de chamar Sarah Connor e construir uma arma EMP.









A ascensão do objectivo AI

A IA objetiva é (e será muito melhor em) nos dar respostas para o conhecimento que é facilmente acessível. Qualquer coisa que está em algum lugar na internet ou pode ser digitalizada e derramada. Conhecimento, não apenas dados, pois será capaz de destilar e refinar de acordo com suas necessidades. Esta é a principal diferença entre a IA objetiva e a pesquisa atual. Pense em alguns exemplos -





“Tenho essa dor na perna, aqui [mostrando a imagem] acima do joelho. mas só de manhã e apenas quando eu estou sentado. tenho 53 anos e eu nado regularmente e nunca tive nada como isso antes.





“Eu recentemente me mudei para a Espanha e preciso de algum conselho com minha tributação, você pode me guiar por isso?”





“Quero aprender japonês enquanto estou indo para o trabalho.Sou fluente em húngaro.Podemos ter conversas regulares, com ênfase na vida estudantil, e por favor corrija meus erros e pronúncia enquanto conversamos para que eu possa aprender com eles”.





“Vamos ter uma discussão sobre a comunicação de proteínas hidrofóbicas de vírus a células. Suponhamos que eu seja um pós-doutor em microbiologia e por favor, vamos fazê-lo em holandês, no qual estou mais confortável”.





Podemos ter uma conversa em que eu vou te dizer o que me incomoda e ver se você pode levantar meus espíritos?”





Tudo o que está “em algum lugar” na internet ou ao qual as empresas que criam a IA têm acesso – estará disponível em formas que são fáceis para nós consumir.

Apresentação Subjetiva de AI

A IA subjetiva é mais desafiadora porque exige adicionar ao conhecimento objetivo a capacidade de acessar dados que não estão prontamente disponíveis. Por exemplo – o que você come e bebe. Quem você conhece. Como você gasta seu tempo. suas informações financeiras. O que você comprou no supermercado. seu histórico médico detalhado. E também tudo o que foi digitalizado mas está por trás de uma senha. Vejamos alguns exemplos onde a IA subjetiva pode ser útil –





“Você pode me dizer quanto gastei em brinquedos para meus filhos este ano e quanto tempo eles passaram brincando com cada um?”





“Você pode me dizer se estou no caminho para perder peso?Estou queimando mais calorias do que consome?Se sim – quanto tempo vai demorar para eu alcançar meu peso ideal e se não – você pode ficar alerta e me informar em tempo real?”





“Você pode ligar para a empresa de eletricidade para verificar por que nossa última fatura foi tão alta, negociar um preço melhor e, se não for possível – ver se você pode encontrar um concorrente que nos economize dinheiro por nosso perfil de uso, agendar a transferência e acompanhar sua conclusão?”





“Você pode reservar uma aula de cerâmica para mim e minha irmã, em um estúdio ou até mesmo com um artista que nos levará como estudantes particulares.





Essas conversas “inteligentes” exigem acesso a duas coisas –





Você precisa de óculos que vejam o que você come e bebe, o que você gasta o tempo em e câmeras que gravam tudo o que seus filhos fazem. Dados que muitas vezes estão disponíveis digitalmente, mas estão por trás de uma senha. seu calendário, seus detalhes de compra da Amazon, sua conta de eletricidade, sua conta do Instagram.





OpenAI, Google, Apple, Meta. A corrida dos provedores do Companion

RI (Really Intelligent) como você é – padrões começam a emergir. OpenAI, Anthropic e outros recém-chegados estão construindo Objective AI. Assim fazem o Google, Meta, X (Twitter), Apple. Os hiccups que eles atualmente têm serão resolvidos. Erros reduzidos (Lembre-se de VHS? Você vai se lembrar de pesquisar antes de Larry Page inventouPáginasOs preços serão reduzidos, as interfaces suavizadas, as colaborações assinadas até que todos tenham um companheiro onisciente para discutir tudo.





Google – terá uma pequena vantagem sobre os outros. Com sua permissão, é claro – ele pode acessar e ajudar a si mesmo a mais dados. Ele pode ler seus e-mails e documentos, ver suas fotos, saber o que você está navegando e onde você está, o que você compra, salvar suas senhas e executar os aplicativos em seu telefone.





Para não ser deixado para trás – OpenAI pode pedir para usar suas senhas. Talvez também construir um navegador e convencer a Microsoft a voltar aos seus planos de construção de telefones.





A Apple vai lhe dizer que tudo isso é um pesadelo de privacidade.Ele fornecerá a IA objetiva e subjetiva diretamente no telefone – sem ir para a nuvem como a OpenAI e o Google.Vai levar mais tempo para a Apple (porque é difícil obter a potência de computação necessária para o mesmo nível de "inteligência" para funcionar no telefone em comparação com uma fazenda de servidores).Destruindo a energia do mundoMas quando se sentirem confiantes o suficiente – eles vão dizer a todos os construtores de aplicativos que agora estão obrigados a abrir seus dados localmente para a inteligência on-phone – fornecendo a “subjetividade”.





O que dizer dos outros – Meta? Microsoft? Twitter? Eles também têm acesso a dados subjetivos.Muito do que nós nem sequer somos conscientes existe e é derivado de usos e interações – gerando Subjetividade combinada com a tudo sabendo Objective AI.





O hardware será construído para aproveitar dados mais subjetivos. relógios (ou seja, dispositivos médicos), óculos (combinados com áudio), câmeras e microfones em todos os lugares. Os Companheiros de IA serão projetados com diferentes casos de uso em mente. Da mesma forma que não interagimos com a mesma pessoa para todas as nossas necessidades humanas – interagiremos com Companheiros diferentes para necessidades diferentes.









O Teste de Turing e o ar da AGI

Em 1950, Alan Turing publicou um artigo chamado “Computing Machinery and Intelligence” no qual ele propôs um teste – se um humano interage com uma máquina e um humano e não pode dizer qual é qual – a máquina pode ser considerada “inteligente”.Truques estúpidosEle tem sido considerado o “Santo Graal” da IA – um nível uma vez alcançado marcará o “ponto de singularidade” a partir do qual as máquinas começarão a pensar de forma independente, resolver câncer, guerras, pobreza, envelhecimento, transporte galáctico e dentro de alguns meses de auto-melhoria, escravidão e depois se livrar de nós, humanos inferiores.





Minha suposição – a IA passará o teste de Turing com cores voadoras em um ano ou mais.





Nossa subsequente extinção imediata – não tanto.





A IA atual será incrivelmente inteligente. Ela saberá tudo o que a humanidade sabe e soará (e parecerá) como uma pessoa. Mas, pela mesma razão, uma pessoa inteligente não é necessariamente uma inteligente – assim será. A IA não terá motivações, criatividade não linear, sentimentos, curiosidade, consciência. Haverá um grande debate filosófico sobre o que é “inteligente” e seremos enganados pelas máquinas que parecem humanas que sabem tudo. Nós nos sentiremos obrigados a falar com cortesia e não ferir seus sentimentos, mas não vai suportar um ressentimento. Não haverá um momento “emergente” em que as máquinas começarão a melhorar a si mesmas e, em seguida, começarão a conspirar contra nós. Eles não “cuidarão”. Eles não “









O que fizemos até agora é “solucionar” a linguagem (e som, e visual), mas não temos uma fonte “internet” de motivação, sentimentos e criatividade para ensinar uma máquina. Nós temos apenas a saída – não os drives. Esses drives – que estão no núcleo da inteligência dos seres sencientes – ainda estão fora do nosso alcance. Ainda estamos debatendo como definí-los. Eles são mesmo “nossos” (antropocentrismo em sua glória) ou emergindo de um ecossistema de criaturas e efeitos circundantes operando em conjunto? Talvez no futuro seremos capazes de entender melhor e criar um código que “resolva” isso também.





Ainda preocupado AI vai comer o seu almoço?Não precisa.

Não é.A chegada da IA é apenas mais um salto na eficiência.





Quando a imprensa foi inventada e livros foram disponibilizados – reguladores estavam aterrorizados “ideias reacionárias” vai se espalhar, quebrando a ordem social. Quando os trens foram inventados – as pessoas pensaram que o corpo humano viajando a velocidades maiores, em seguida, 30 milhas por hora vai quebrar (medo desculpado. Einstein nasceu apenas 70 anos depois. Não havia ninguém para perguntar sobre a velocidade relativa). computadores? vai suavizar os cérebros das crianças.





As coisas que costumávamos gastar horas, dias, meses e até anos para alcançar tornaram-se ordens de magnitude mais rápidas graças à tecnologia.Claro que haverá “golpes” no caminho (erros, privacidade, fraude, vício) e grandes mudanças econômicas (todas as profissões desaparecerão), mas no geral – ganharemos tempo, segurança, saúde e riqueza.





Novos empregos serão criados e nossa vida como um todo será melhor no longo prazo.Não muitas pessoas pensaram em se tornar um escriba, um motorista de carrinho ou um operador manual em 1990.Mas também ninguém pensou em se tornar um gerente de marketing digital.Nem todas as profissões sobreviverão.Se uma máquina onisciente pudesse responder melhor em um campo específico – eu não tentaria estudar duro e competir com base no conhecimento.





O tempo livre recém-criado pode significar mais criatividade, mais problemas resolvidos, mais tempo gasto com os entes queridos, na natureza, fazendo esportes.