Conoce todo, excepto por qué estás triste

Las cenas, las recetas escolares y las conversaciones de helado se han reducido recientemente a “El grupo de WhatsApp escolar es demasiado ruidoso” y “Elad, ¿todos vamos a morir de la IA?”





No parece cansarse de estar en los titulares.





OpenAI lanzó GPT-4o robando el rayo de Google que hizo su evento de I/O principalmente sobre - lo adivinaron -









Al momento de leer (asumiendo días de la escritura) se lanzarán nuevas versiones, se utilizarán casos imaginados, se soñarán startups, se discutirán artículos sobre cómo seLos ejecutivos abandonadosLos inversores adivinarán cómo se comportará el precio de las acciones de Google, Nvidia, Microsoft y Meta. Las conversaciones lamentarán que nuestros trabajos se vuelvan obsoletos y por qué no importa realmente ya que todos seremos convertidos enClips de papelEn cinco años de top.





Intentaré poner orden, predicciones de riesgos y frases de moneda para ayudar a comprender a los jugadores, su estrategia y el futuro. Comenzaré con dos spoilers: “Sí – todo va a cambiar” y “No – no vamos a morir”.

¿Cuál es el estado actual de la

La IA de la que todo el mundo está hablando es básicamente una enorme máquina de datos, estadísticas y cálculos. Parece mágica – como todas las buenas tecnologías cuando son nuevas – porque es difícil para nosotros comprender intuitivamente cómo funciona. El principio es – si alimentas a una máquina con todas las combinaciones de palabras jamás creadas – será capaz de predecir cualquier nueva combinación de palabras. En términos humanos – si le preguntas algo (una combinación de palabras) – será capaz de producir una respuesta (combinación relacionada de palabras). Y aquí viene la “magia” – produce la respuesta no porque “entende” la pregunta – sino porque es estadísticamente probable que esta combinación de palabras sea correcta de la enorme colección de palabras con la que se alimenta.





Haga lo mismo con suficientes imágenes, vídeos y sonidos - y obtendrá -dado el suficiente poder de cálculo- la capacidad de crear vídeos, imágenes, sonidos.

¿Cómo va a sentirse como

En un año o dos – AI va a sentirse como hablando con una persona real. Los problemas actuales se reducirán drásticamente. Se detendrá “hallucinando” (proporcionar con confianza respuestas equivocadas), será barato, será rápido, será suave. Se sabrá un montón de cosas como la medicina, las matemáticas, la historia, la filosofía, la biología, la física, la literatura. Producir texto, código, análisis, imágenes, vídeo e incluso imitar de forma confiable “emociones”. Dado que usarlo será como hablar con una persona todo-conocida, capaz y útil, no será el dominio de los adoptantes tempranos pero todos. No usarlo será como no usar Google hoy. También afectará a muchos trabajos – con consecuencias dolorosas si sucede demasiado rápido – o no tan dramáticas si es un poco más lento.









Muchas cosas nuevas van a surgir y “caminar” la IA. Añadiendo “espíritu” a la máquina. Puedes imaginar agregar una entidad “todo lo que sabe” (pero no inteligente – sobre eso más tarde) a tu coche? teléfono? gafas? auriculares? tractor? frigorífico? ¿Qué te sentirás cómodo hablando de ello?





Pero hay tres distinciones que debemos hacer acerca de las capacidades y limitaciones de la IA antes de llamar a Sarah Connor y construir una pistola EMP.









El ascenso de Objetivo AI

La IA objetiva es (y será mucho mejor en) darnos respuestas hacia el conocimiento que es fácilmente accesible. Cualquier cosa que esté en algún lugar de Internet o pueda ser escaneada y derramada. Conocimiento, no sólo datos, ya que será capaz de destilar y refinar según sus necesidades. Esta es la principal diferencia entre la IA objetiva y la búsqueda actual. Pensemos en algunos ejemplos -





“Tengo este dolor en mi pierna, aquí [mostrando la imagen] por encima de la rodilla. pero sólo por la mañana y sólo cuando me siento. tengo 53 años y nado regularmente y nunca tuve nada así antes. ¿Podemos tener una breve discusión para diagnosticarlo?”





“Recientemente me mudé a España y necesito algún consejo con mi impuestos, ¿me puedes guiar a través de eso?”





“Quiero aprender japonés mientras voy a trabajar.Estoy fluido en húngaro.Podemos tener conversaciones regulares, con énfasis en la vida estudiantil, y por favor corrija mis errores y pronunciación mientras conversamos para que pueda aprender de ellos”.





“Vamos a tener una discusión sobre la comunicación de proteínas hidrofóbicas de virus a células.Supongamos que soy un postdoctorado en microbiología y por favor lo hagamos en holandés en el que me siento más cómodo”.





“¿Podemos tener una charla en la que te diré lo que me molesta y ver si puedes levantar mi espíritu?”





Todo lo que está “en algún lugar” en Internet o a lo que las empresas que construyen la IA tienen acceso – estará disponible en formas que son fáciles para nosotros de consumir.

Seguir leyendo Subjetivo AI

La IA subjetiva es más desafiante ya que requiere agregar a la capacidad del conocimiento objetivo la capacidad de acceder a datos que no están fácilmente disponibles. Por ejemplo – lo que comes y bebes. a quién conoces. cómo pasas tu tiempo. tu información financiera. lo que compraste en el supermercado. tu historia médica detallada. y también todo lo que ha sido digitalizado pero está detrás de una contraseña. Veamos algunos ejemplos donde la IA subjetiva puede ser útil –





“¿Puede decirme cuánto gasté en juguetes para mis hijos este año y cuánto tiempo pasaron jugando con cada uno?”





“¿Puedes decirme si estoy en camino a perder peso? ¿estoy quemando más calorías de lo que consumo? Si es así, ¿cuánto tiempo me llevará para alcanzar mi peso ideal y si no, ¿puedes estar alerta y dejarme saber en tiempo real?”





"¿Puede llamar a la compañía eléctrica para comprobar por qué nuestra última factura fue tan alta, negociar un precio mejor y si no es posible - ver si puede encontrar un competidor que nos ahorrará dinero por nuestro perfil de uso, programar la transferencia y seguir en su finalización?"





“Puedes reservar una clase de cerámica para mí y mi hermana, en un estudio o incluso con un artista que nos llevará como estudiantes privados.





Estas conversaciones “inteligentes” requieren acceso a dos cosas:





Necesitas gafas que vean lo que comes y bebes, lo que pasas el tiempo y cámaras que registren todo lo que tus hijos hacen. Datos que a menudo están disponibles digitalmente pero están detrás de una contraseña. su calendario, sus detalles de compra de Amazon, su factura de electricidad, su cuenta de Instagram.





OpenAI, Google, Apple, Meta. La carrera de proveedores de Companion

RI (Really Intelligent) como usted es – los patrones comienzan a surgir. OpenAI, Anthropic y otros novatos están construyendo Objective AI. Así lo hacen Google, Meta, X (Twitter), Apple. Los hiccups que actualmente tienen serán resueltos. Errores reducidos (Recuerda VHS? ¿Te acordarás de la búsqueda antes de que Larry Page inventaraPáginasLos precios se reducirán, las interfaces se suavizarán, las colaboraciones se firmarán hasta que todos tengan un compañero de todo conocimiento para discutir todo.





Google – tendrá una pequeña ventaja sobre los demás. Con su permiso, por supuesto – puede acceder y ayudar a sí mismo a más datos. Puede leer sus correos electrónicos y documentos, ver sus fotos, saber lo que navega y dónde está, lo que compra, guardar sus contraseñas y ejecutar las aplicaciones en su teléfono.





Para no quedarse atrás – OpenAI puede pedirle que use sus contraseñas. Tal vez también construir un navegador y convencer a Microsoft de volver a sus planes de construcción de teléfonos.





Apple te dirá que todo esto es una pesadilla de privacidad. proporcionará AI objetivo y subjetivo directamente en el teléfono - sin ir a la nube como OpenAI y Google lo hacen. Le llevará a Apple más tiempo (ya que es difícil obtener la potencia de computación necesaria para el mismo nivel de "inteligencia" para ejecutarse en el teléfono en comparación con una granja de servidoresSacar la energía del mundoPero cuando se sientan lo suficientemente seguros, dirán a todos los constructores de aplicaciones que ahora están obligados a abrir sus datos localmente a la inteligencia en el teléfono, proporcionando la “subjetividad”.





¿Qué pasa con otros – Meta? Microsoft? Twitter? Tienen acceso a datos subjetivos también. Mucho de lo que ni siquiera somos conscientes existe y se deriva de usos e interacciones – generando Subjetividad combinada con el todo-conocido Objetivo AI.





Se construirá hardware para aprovechar más datos subjetivos. relojes (es decir, dispositivos médicos), gafas (en combinación con audio), cámaras y micrófonos en todas partes. Los Compañeros de IA serán diseñados con diferentes casos de uso en mente. De la misma manera que no interactúamos con la misma persona para todas nuestras necesidades humanas – interactuaremos con diferentes Compañeros para necesidades diferentes.









La prueba de Turing y el aire de AGI

En 1950 Alan Turing publicó un artículo llamado “Computing Machinery and Intelligence” en el que propuso una prueba – si un humano interactúa con una máquina y un humano y no puede decir cuál es cuál – la máquina puede considerarse “inteligente”.Trucos estúpidosSe ha considerado el “Santo Grial” de la IA – un nivel una vez alcanzado marcará el “punto de singularidad” desde el cual las máquinas comenzarán a pensar de forma independiente, resolverán el cáncer, las guerras, la pobreza, el envejecimiento, el transporte galáctico y dentro de unos meses de auto-mejorar, esclavizar y luego deshacerse de nosotros, humanos inferiores.





Mi suposición: la IA pasará el test de Turing con colores voladores en un año o más.





Nuestra posterior desaparición inmediata - no tanto.





La IA actual será increíblemente conocedora. Saberá todo lo que la humanidad sabe y sonará (y parecerá) como una persona. Pero por la misma razón una persona conocedora no es necesariamente una inteligente – así lo hará. La IA no tendrá motivaciones, creatividad no lineal, sentimientos, curiosidad, conciencia. Habrá un gran debate filosófico sobre lo que es “inteligente” y seremos engañados por las máquinas que saben todo, aparentemente humanas. Nos sentiremos obligados a hablar con cortesía y no les hará daño a sus sentimientos, pero no soportará una indignación. No habrá un momento “emergente” en el que las máquinas comenzarán a mejorarse y luego comenzarán a conspirar contra nosotros.









Lo que hemos hecho hasta ahora es “solucionar” el lenguaje (y el sonido, y el visual), pero no tenemos una “internet” fuente de motivación, sentimientos y creatividad para enseñar a una máquina. sólo tenemos la salida – no los drives. Estos drives – que están en el núcleo de la inteligencia de los seres sensibles – todavía están fuera de nuestro alcance. Todavía estamos debatendo cómo definirlos. ¿son incluso “nosotros” (antropocentrismo en su gloria) o emergentes de un ecosistema de criaturas y efectos circundantes que operan de forma conjunta? Tal vez en el futuro podamos entender mejor y crear un código que “solucione” esto también.





¿Todavía preocupado AI va a comer su almuerzo? No hay necesidad.

Suena distópico? No es. La llegada de la IA es sólo otro salto en la eficiencia.





Cuando se inventó la prensa de impresión y se pusieron a disposición los libros – los reguladores estaban aterrorizados “ideas reaccionarias” se difundirán, rompiendo el orden social. Cuando se inventaron los trenes – la gente pensó que el cuerpo humano viajando a velocidades mayores entonces 30 mph se romperá (medo excusable. Einstein nació sólo 70 años después. No había nadie para preguntar sobre la velocidad relativa).





Ciertamente habrá “golpes” en el camino (erros, privacidad, fraude, adicción) y grandes cambios económicos (todas las profesiones desaparecerán) pero en general – ganaremos tiempo, seguridad, salud y riqueza.





Nuevos puestos de trabajo se crearán y nuestra vida en su conjunto será mejor a largo plazo.No muchas personas pensaron en convertirse en escriba, conductor de carruaje o operador manual en 1990.Pero tampoco nadie pensó en convertirse en gerente de marketing digital.No todas las profesiones sobrevivirán.Si una máquina con conocimiento general podía responder mejor en un campo específico –no trataría de estudiar duro y competir sobre el terreno del conocimiento.





El tiempo libre recién creado puede significar más creatividad, más problemas resueltos, más tiempo pasado con los seres queridos, en la naturaleza, haciendo deportes.