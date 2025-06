AIはあなたが悲しい理由を除いてすべてを知っています。

夕食、学校のピックアップ、アイスクリームの会話は最近、「学校のWhatsAppグループは騒がしすぎる」と「高齢者、我々はみんなAIから死ぬだろうか?」ここで私の答えは2番目に燃える問題です。





AIはタイトルにいることに疲れていないようだ。





OpenAIはGPT-4oをリリースし、Googleから雷を盗み、そのI/Oイベントは主にあなたが推測したことです。









あなたが読む時点で(書く日から数日を想定する)新しいバージョンがリリースされ、想像したケースを使用し、スタートアップが夢見た、記事がどのようにして退役幹部投資家は、Google、Nvidia、Microsoft、Metaの株価がどのように振る舞うかを推測するだろう。会話は、私たちの仕事が時代遅れになることを嘆き、そしてなぜ私たちはすべて変身するので、それは本当に重要ではないだろう。ペーパークリップ5年ぶりのトップ。





私はプレイヤー、彼らの戦略、そして彼らの未来を理解するのに役立つための秩序、リスク予測、コインのフレーズを設定しようとします. 私は2つのスパイラーから始めます: “Yes – everything is going to change” and “No – we are not going to die”.

AIの現在の状態は?

誰もが話しているAIは、基本的に巨大なデータ、統計、計算機です。それは魔法のように見える - すべての良いテクノロジーが新しいときのように - なぜなら、私たちは直感的にそれがどのように機能するかを理解することは難しいからです。原則は - あなたがこれまで作成されたすべての単語組み合わせでマシンを供給する場合 - それは、単語の新しい組み合わせを予測することができるでしょう。人間の定義では - あなたがそれに何か(単語の組み合わせ)を尋ねる場合 - それは答えを生成することができるでしょう(関連する単語の組み合わせ)。





十分な画像、ビデオ、音声で同じことをする - あなたは - 十分な計算力が与えられ - ビデオ、画像、音声を作成する能力を得ます。

AIはどのように感じるだろうか

現状の問題は劇的に削減されます(自信を持って間違った答えを提供する)、それは安く、それは速く、それは滑らかになるでしょう。それは医学、数学、歴史、哲学、生物学、物理学、文学などの多くのことを知るでしょう。 テキスト、コード、分析、画像、ビデオを生産し(自信を持って間違った答えを提供する)、それは安く、それは速く、それは滑らかになるでしょう。 それは、医学、数学、歴史、生物学、文学、文学などの多くのことを知るでしょう。 それはまた、多くの仕事に影響を与えます - それがあまりにも速く起こる場合、痛みのある結果 - それはあまりにも劇的ではありません - 少し遅い場合にそれほど劇的ではありません。 それは医師、弁護士、会計士









あなたは、あなたの車に「すべてを知っている」実体(しかし知的ではない - その後)を追加することを想像できますか? 電話? メガネ? ヘッドフォン? トラッカー? 冷蔵庫? あなたは何について話すのが快適ですか? 私の推測はすべてです。





しかし、サラ・コナーを呼び出し、EMP銃を構築する前に、AIの能力と限界について、3つの区別が必要です。









オブジェクト・AIの成長

オブジェクトAIは(そしてよりよく)私たちに簡単にアクセスできる知識への答えを与えるものです。インターネットのどこかにありますか、またはスキャンされ、注入することができます。知識だけでなく、データだけでなく、あなたのニーズに応じて蒸留し、精製することができます。これはオブジェクトAIと現在の検索との大きな違いです。





「私はこの足の痛みを持っていますが、朝だけですが、座っているときにだけです 私は53歳で定期的に泳いでいますが、これまでこんなことはありませんでした。





「私は最近スペインに引っ越して、私の税金についていくつかのアドバイスが必要です、あなたはそれを通して私を案内することができますか?」





「私は仕事で日本語を学びたい、私はハンガリー語を流暢に話せる、学生生活を重視する定期的な会話ができますか、私たちが話している間、私の間違いや発音を訂正して、彼らから学ぶようにしてください」





「ウイルスから細胞への水害性タンパク質のコミュニケーションについて話し合いましょう。私が微生物学のポストドクターであると仮定し、オランダ語でそれをしようとお願いします。





「今日はちょっと気分が落ち込んでいますが、何が私を悩ませているのか教えてくれるチャットができて、私の精神を引き上げることができるかどうか見ていきましょうか?」





あなたはアイデアを得ます。インターネット上に「どこか」あるいはAIを構築する企業がアクセスできるものは、私たちが消費しやすい形で利用できます。

Subjective AIについて

主観的なAIは、客観的な知識に簡単にアクセスできないデータにアクセスする能力を追加する必要があるため、より挑戦的です. たとえば - あなたが食べたり飲んだりするもの. 誰と会うか. あなたの時間をどのように過ごすか. あなたの財務情報. スーパーマーケットで購入したもの. あなたの詳細な医療史. デジタル化されたがパスワードの背後にあるすべてのもの. 主観的なAIが役に立つ可能性のあるいくつかの例を見ていきましょう -





「今年、子供たちのためにおもちゃにどれだけ費やしたか、それぞれで遊んだ時間はどれくらいだったか教えてください?」





「私が体重を減らす道を歩んでいるかどうか、私は消費するよりも多くのカロリーを燃やすのか、もしそうだとしたら、理想体重に達するのにどれくらいの時間がかかるだろうか、もしそうでなければ、気をつけてリアルタイムで教えてくれますか?」





「電力会社に電話して、最後の請求書がなぜ高かったのかを確認し、より良い価格を交渉し、可能でない場合は、使用プロフィールごとに私たちにお金を節約できる競合相手を見つけることができ、転送をスケジュールし、その完了を追跡できますか?」





「私と妹のために、スタジオで、あるいは私たちを私立の学生として連れて行くアーティストと一緒に陶器教室を予約できますか? それは私たちが住んでいる場所に近い、私たちのスケジュールに合致し、私たちの好ましいスタイルに合致する必要があります。





これらの「スマートな」会話には、2つのことにアクセスする必要があります。





あなたは、あなたが何を食べ、何を飲んでいるか、あなたが何に時間を費やしているかを見るメガネ、そしてあなたの子供たちが何をしているかを記録するカメラが必要です。 データはしばしばデジタルで入手可能ですが、パスワードの背後にあります あなたのカレンダー、あなたのAmazon購入の詳細、あなたの電気料金、あなたのInstagramアカウント。





OpenAI、Google、Apple、Meta. The Companion providers race

RI (Really Intelligent) as you are – patterns start emerging. OpenAI, Anthropic and other newcomers are building Objective AI. So do Google, Meta, X (Twitter), Apple. The hiccups they currently have will be solved. Errors reduced (Remember VHS? You will remember search before Larry Page invented. 彼らが現在持っているヒックカップは解決されます。パグランク価格は下げられ、インターフェイスは柔軟化され、協力は署名され、誰もがすべてを議論するすべてのことを知っている仲間がいるまで。





Google - 他の誰よりも小さな利点を持っているでしょう あなたの許可を得て - もちろん - アクセスし、より多くのデータに自分自身を助けることができます. それはあなたの電子メールと文書を読み、あなたの写真を見ることができ、あなたが何を閲覧し、あなたがどこにいるかを知る、あなたが何を買う、あなたのパスワードを保存し、あなたの携帯電話でアプリを実行することができます. それは多くの「プライベート」データにアクセスすることがあり、より多くの主観的な助けを与える喜びになります。





後ろに置かれないように - OpenAI はあなたのパスワードを使用するように要求することができます. もしかしたら、ブラウザを構築し、Microsoft が電話の構築計画に戻るように説得するかもしれません. もしかしたら、スマートメガネに直接ジャンプして、あなたがしているすべてに基づいてデータを削除するかもしれません?





アップルはこれらすべてがプライバシーの悪夢であることをあなたに伝えるでしょう。それは、OpenAIやGoogleのようにクラウドに移行することなく、電話でObjectiveとSubjective AIを提供します。世界のエネルギーを削る)しかし、彼らが十分に自信を感じるとき - 彼らはすべてのアプリビルダーに、彼らは今、彼らのデータをローカルに電話のインテリジェンスに開く義務があると伝える - 「主観性」を提供します。





他の人々はどうでしょう?メタ?マイクロソフト?ツイッター? 彼らも主観的なデータにアクセスできます。私たちが知っていることさえありませんが、多くは存在し、使用や相互作用から生じています - すべてを知っているオブジェクトAIと組み合わせて主観性を生み出す。





ハードウェアはより主観的なデータを活用するために構築されます。時計(すなわち医療機器)、メガネ(オーディオと組み合わせた)、カメラ、マイクフォンはあらゆるところで構築されます。AI Companionsは異なる用例を念頭に置いて設計されます。









トゥーリング・テストとAGIの空気

1950年、アラン・チューリングは「コンピューティング・マシン・インテリジェンス」という論文を発表し、テストを提案した - 人間が機械と人間の両方と相互作用し、どちらがどちらであるかを知ることができない場合 - マシンは「知的」と見なされることができます。バカなトリックそれはAIの「聖グラル」と考えられてきた - 達成されたレベルは、機械が独立して考え始めて、癌、戦争、貧困、高齢化、銀河輸送を解決し、数ヶ月以内に自らを改善し、奴隷化し、そして私たち、劣等な人間を解消する「独特の点」を示します。





私の推測 - AIは1年以内に飛ぶ色でチューリングテストを合格します。





私たちのその後の即時滅亡 - それほどではない。





現在のAIは信じられないほど知識を持っているだろう。それは人類が知っているすべてのことを知り、人間のように聞こえる(そして見える)だろう。しかし、同じ理由で知識を持つ人は必ずしも知的ではない――そうするだろう。AIは動機、非線形の創造性、感情、好奇心、意識を持たないだろう。何が「知的」かについての哲学的議論がたくさん起こり、我々はすべて知っている、人間に見える機械によって騙されるだろう。我々は礼儀正しく話すことを強制し、その感情を傷つけることはないだろうが、それは怒りを持たないだろう。機械が自らを改善し、それから我々に対して陰謀を始める瞬間はないだろう。彼らは「気にする」ことはないだろう。彼らは「何もしない」だろう。彼らは









これまで我々は言語(音と視覚)を「解決」したが、機械を教えるための「インターネット」の動機、感情、創造性の源泉を持たない。我々は出力しか持っていない――ドライブではない。これらのドライブは、感覚的存在の知性の中心にあるもので、まだ我々の手の届かないところにある。我々はそれらをどのように定義するかを議論している。それらは「我々」でもあるのか(その栄光のなかで人類中心主義)あるいは、生体と周囲の効果の生態系が協調して動いているのか? たぶん将来、我々はこれも「解決」するコードをよりよく理解し、作り出すことができるだろう。





お昼ごはんを食べないといけないのか? 心配しないといけない...

まさか? まさか? 新たに登場するAIは、もう一つの効率の飛躍に過ぎない。





印刷機が発明され、書籍が利用可能になったとき - 規制当局は「反動的なアイデア」が広がり、社会秩序を破ることを恐れていました. 列車が発明されたとき - 人々は、30mph以上の速度で移動する人間の体が壊れると思っていました(謝罪の恐れです。





私たちが何時間も、何日も、何ヶ月も、何年も、それを達成するために費やしてきたものは、テクノロジーのおかげでより急速に大規模な順序となりました。間違い、プライバシー、詐欺、依存症、大規模な経済変化(全職業がなくなる)が、全体として、私たちは時間、安全、健康、富を得るでしょう。





新しい雇用が創出され、私たちの生活全体が長期的に良くなるだろう。1990年には、書き手、運転手、手動のトランクオペレーターになることを考えた人はほとんどいなかったが、デジタルマーケティングマネージャーになることを考えた人もいなかった。すべての職業が生き残るわけではない。





新しく作成された自由時間は、より多くの創造性、より多くの問題を解決し、より多くの時間を愛する人々と過ごす、自然の中で、スポーツをすることを意味することができます。