6 chaves para o planejamento do data center

A revolução digital está aumentando a quantidade de dados globais. Os avanços tecnológicos em comunicação, processamento de informações e serviços bancários exigem sistemas de armazenamento eficientes. Por esse motivo, os engenheiros desenvolveram centros de dados para armazenar e distribuir informações de computação.





Os centros de dados modernos requerem uma quantidade significativa de espaço, sistemas de resfriamento avançados, segurança confiável e tecnologias de gerenciamento para armazenar os registros dos usuários. Instalações de armazenamento de dados são ativos de negócios caros — e seus projetos afetam sua eficiência de custo. Aqui estão algumas considerações importantes a serem lembradas ao planejar um data center.

O que é Projeto e Planejamento de Data Center?

O projeto e o planejamento do data center melhoram o sucesso do armazenamento de informações. Os engenheiros constroem centros usando os princípios críticos de escalabilidade e flexibilidade. Os projetistas podem modelar o layout arquitetônico, a tecnologia da informação (TI) e a infraestrutura de uma instalação.





Projetar um data center requer processos estratégicos e aprofundados. Antes de desenvolver um projeto, os profissionais devem considerar o uso de energia de uma instalação, capacidades de internet, produção de resíduos e demandas de resfriamento. Existem seis etapas que os designers podem seguir para criar data centers bem-sucedidos.

1. Entenda os Padrões e Diretrizes

O primeiro passo para a criação eficiente de um data center é identificar os padrões e diretrizes locais de construção. Os padrões de construção variam de estado para estado, portanto, os projetistas devem investigar minuciosamente os regulamentos de construção em sua área para minimizar multas e limitações de construção.





A maioria dos códigos de construção regula a altura, uso de energia, fontes de água e materiais de construção de estruturas comerciais. Os inspetores usam os padrões e diretrizes para determinar se um data center pode acessar permissões operacionais. Os funcionários do data center também criaram relatórios de controle de organização de serviços (SOC2) para avaliar a compatibilidade de uma estrutura com a mineração de dados.





Os projetistas devem cumprir os regulamentos SOC2 ao construir data centers para reduzir ataques cibernéticos e proteger os dados dos clientes. Os proprietários do centro devem preencher os relatórios de atestado SOC2 antes de abrir uma nova instalação. Essas informações representam a conformidade de um centro com os padrões de segurança, processamento e disponibilidade.





Entender as diretrizes de construção comercial e data center pode evitar problemas de permissão. Os indivíduos podem entregar com confiança seus projetos aos construtores depois de atender às diretrizes de construção e SOC2.

2. Instalar sistemas de refrigeração energeticamente eficientes

Os ambientalistas geralmente visam as instalações de armazenamento de dados por seu uso extensivo de energia - elas consomem até 50 vezes mais energia do que os edifícios comerciais convencionais.





Uma parte significativa da energia vem de sistemas de refrigeração. Os data centers usam sistemas de computação em grande escala para processar, armazenar e distribuir dados. Esses sistemas geram calor, o que pode danificar os componentes internos do computador em excesso.





Os projetistas podem proteger os sistemas de computação mantendo baixas as temperaturas internas do data center. Os profissionais também podem economizar energia instalando termostatos inteligentes usando a Internet das Coisas (IoT). Os termostatos IoT usam sensores para monitorar as temperaturas internas e reduzir a perda de energia.





Eles se conectam aos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) das instalações. Termostatos inteligentes usam previsões meteorológicas em tempo real para atingir as temperaturas programadas de forma sustentável. Os projetistas podem adicionar termostatos inteligentes a seus projetos de data center para preservar os sistemas de computação e reduzir o desperdício de energia.

3. Encontre sistemas de segurança compatíveis

Dados, energia, internet e firewalls exigem sistemas de segurança especializados para evitar o roubo de informações. Os designers devem explorar diferentes sistemas de segurança para encontrar as opções mais compatíveis para seus centros.





Os profissionais podem melhorar a segurança física e digital de um data center explorando recursos de segurança modernos. Alguns projetistas estão adicionando sistemas de segurança inteligentes aos projetos de suas instalações, o que minimiza arrombamentos e roubos físicos. Estes contam com vários sensores, câmeras, fechaduras e microfones conectados por Wi-Fi.





Os indivíduos também podem usar sistemas de segurança digital para proteger os dados. Programas anti-phishing, sistemas de sandbox e tecnologias de isolamento remoto do navegador podem impedir o roubo digital. Minimizar os ataques cibernéticos pode ajudar as empresas de data centers a atender às demandas de armazenamento dos consumidores.





Os projetistas também podem aumentar a flexibilidade de um centro usando a segurança da migração para a nuvem. Eles podem instalar sistemas avançados de segurança digital para evitar a perda de dados durante as transferências na nuvem.

4. Adquira Sistemas de Energia de Backup Confiáveis

As quedas de energia afetam significativamente a eficiência e as funções gerais dos data centers. Muitas empresas relatam grandes perdas quando perdem energia. Os projetistas de data centers podem evitar esses déficits financeiros instalando fontes de energia de backup confiáveis.





A frequência e a intensidade das tempestades aumentam à medida que a temperatura da Terra aumenta. Tempestades tropicais, furacões, incêndios florestais e outros efeitos da mudança climática interrompem a produção e distribuição de energia. Os data centers exigirão fontes de alimentação confiáveis para armazenar e proteger as informações dos clientes com o passar do tempo.





Os profissionais da indústria estão pedindo aos operadores de data center que reduzam as pegadas de carbono de suas instalações. Grandes empresas de armazenamento de dados, como Google e Microsoft , estão desenvolvendo instalações sustentáveis para atingir suas metas de redução de carbono. Ao instalar sistemas de energia renovável, os data centers podem diminuir suas pegadas de carbono e reduzir as quedas de energia.





Os arquitetos podem adicionar painéis solares fotovoltaicos (PV) e geradores solares aos seus projetos. Painéis fotovoltaicos e geradores produzem eletricidade livre de emissões quando as redes e linhas de energia locais ficam inativas. As fontes de energia renováveis também são econômicas, o que ajuda as empresas a diminuir seus custos com serviços públicos.

5. Use racks para economizar espaço

Global Switch Singapore é um dos cinco maiores data centers do mundo. O projetista do centro conservou o terreno construindo a estrutura para cima em vez de para fora. Possui seis andares contendo racks , que empilham e protegem servidores, roteadores, hubs, switches e outros equipamentos.





Os projetistas podem usar racks em todos os data centers para otimizar o espaço. Alguns vêm com sistemas de resfriamento integrados para proteger equipamentos valiosos. Outras unidades contêm recursos eficientes de gerenciamento de cabos, que evitam danos e reduzem os riscos de incêndio.





Os profissionais projetam racks com base nas necessidades de um data center. Instalações de grande porte podem conter racks com muitas baias para acomodar uma quantidade significativa de equipamentos. O número de servidores em uma instalação também influencia o design do rack.

6. Contrate um empreiteiro confiável

A etapa final de planejamento do data center envolve encontrar fornecedores confiáveis. A construção de data centers é um campo novo e poucos empreiteiros têm a experiência necessária para viabilizar projetos de construção. Os designers devem explorar as certificações de um construtor antes de se associar a um.





Uma certificação de construção que significa o conhecimento de um indivíduo sobre eficiência energética é o endosso de Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED). Empreiteiros com certificação LEED podem ajudar os profissionais a construir data centers com pegadas de carbono menores. Outros construtores podem ter conhecimento avançado de instalação de dispositivos.





Alguns empreiteiros estão mais equipados para instalar sistemas e servidores de energia de backup. Servidores de grande escala ajudam os datacenters a acompanhar as demandas de armazenamento e distribuição de informações. Os indivíduos podem avaliar a experiência dos construtores com dispositivos de data center antes de contratá-los.

Tendências em Design de Data Center

As tendências atuais de design tendem a se concentrar na sustentabilidade. Como muitos data centers dependem de uma grande quantidade de energia, as pessoas querem encontrar maneiras de criar instalações mais ecológicas.





O uso de tecnologias inteligentes tornou-se predominante em muitas áreas de operação — do controle de temperatura à segurança. Os designers podem antecipar esses dispositivos e softwares, melhorando a funcionalidade e encontrando mais tração com o passar do tempo.





Os desenvolvedores de data centers também podem criar instalações econômicas usando instalações construídas anteriormente. Os indivíduos podem converter estruturas usadas em centros de dados ou desconstruir edifícios para reutilizar materiais. A recuperação de materiais de construção aumenta significativamente a acessibilidade e a sustentabilidade dos projetos de construção.

Construindo de forma mais inteligente, não mais difícil para o futuro

O mundo digital está se expandindo e exigindo mais espaço de armazenamento de dados, para que os projetistas possam prever a expansão digital para desenvolver instalações flexíveis. Eles podem criar centros de dados com espaço para crescimento futuro.





Projetar com o futuro em mente é vital para qualquer proprietário de data center. Encontre maneiras de maximizar a capacidade de armazenamento, mantendo um olho na tecnologia sustentável para criar uma instalação duradoura.