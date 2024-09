6 clés de la planification du centre de données

La révolution numérique augmente la quantité de données mondiales. Les avancées technologiques dans les domaines de la communication, du traitement de l'information et de la banque nécessitent des systèmes de stockage efficaces. Pour cette raison, les ingénieurs ont développé des centres de données pour stocker et distribuer des informations informatiques.





Les centres de données modernes nécessitent des quantités importantes d'espace, des systèmes de refroidissement avancés, des technologies de sécurité et de gestion fiables pour stocker les enregistrements des utilisateurs. Les installations de stockage de données sont des actifs commerciaux coûteux, et leur conception a un impact sur leur rentabilité. Voici quelques considérations importantes à garder à l'esprit lors de la planification d'un centre de données.

Qu'est-ce que la conception et la planification du centre de données ?

La conception et la planification du centre de données améliorent les succès du stockage des informations. Les ingénieurs construisent des centres en utilisant les principes critiques d'évolutivité et de flexibilité. Les concepteurs peuvent modéliser la disposition architecturale, la technologie de l'information (TI) et l'infrastructure d'une installation.





La conception d'un centre de données nécessite des processus stratégiques et approfondis. Avant d'élaborer un plan directeur, les professionnels doivent tenir compte de la consommation d'énergie d'une installation, des capacités Internet, de la production de déchets et des demandes de refroidissement. Les concepteurs peuvent suivre six étapes pour créer des centres de données performants.

1. Comprendre les normes et directives

La première étape pour créer efficacement un centre de données consiste à identifier les normes et directives de construction locales. Les normes de construction varient d'un État à l'autre, de sorte que les concepteurs doivent étudier en profondeur les réglementations de construction dans leur région afin de minimiser les amendes et les limitations de construction.





La plupart des codes du bâtiment réglementent la hauteur, la consommation d'énergie, les sources d'eau et les matériaux de construction des structures commerciales. Les inspecteurs utilisent les normes et les lignes directrices pour déterminer si un centre de données peut accéder aux permis d'exploitation. Les responsables du centre de données ont également créé des rapports de contrôle de l'organisation des services (SOC2) pour évaluer la compatibilité d'une structure avec l'exploration de données.





Les concepteurs doivent respecter les réglementations SOC2 lors de la construction de centres de données afin de réduire les cyberattaques et de protéger les données des clients. Les propriétaires de centre doivent remplir des rapports d'attestation SOC2 avant d'ouvrir une nouvelle installation. Ces informations représentent la conformité d'un centre aux normes de sécurité, de traitement et de disponibilité.





Comprendre les directives relatives aux bâtiments commerciaux et aux centres de données peut éviter les problèmes de permis. Les particuliers peuvent en toute confiance remettre leurs plans aux constructeurs après avoir respecté les directives de construction et SOC2.

2. Installez des systèmes de refroidissement écoénergétiques

Les écologistes ciblent souvent les installations de stockage de données pour leur grande consommation d'énergie - elles consomment jusqu'à 50 fois plus d'énergie que les bâtiments commerciaux conventionnels.





Une partie importante de l'énergie provient des systèmes de refroidissement. Les centres de données utilisent des systèmes informatiques à grande échelle pour traiter, stocker et distribuer des données. Ces systèmes génèrent de la chaleur, ce qui peut endommager excessivement les composants internes de l'ordinateur.





Les concepteurs peuvent protéger les systèmes informatiques en maintenant les températures internes du centre de données basses. Les professionnels peuvent également économiser de l'énergie en installant des thermostats intelligents utilisant l'Internet des objets (IoT). Les thermostats IoT utilisent des capteurs pour surveiller les températures intérieures et réduire les pertes d'énergie.





Ils se connectent aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) des installations. Les thermostats intelligents utilisent les prévisions météorologiques en temps réel pour atteindre les températures programmées de manière durable. Les concepteurs peuvent ajouter des thermostats intelligents à leurs conceptions de centres de données pour préserver les systèmes informatiques et réduire le gaspillage d'énergie.

3. Trouver des systèmes de sécurité compatibles

Les données, l'énergie, Internet et les pare-feu nécessitent des systèmes de sécurité spécialisés pour empêcher le vol d'informations. Les concepteurs doivent explorer différents systèmes de sécurité pour trouver les options les plus compatibles pour leurs centres.





Les professionnels peuvent améliorer la sécurité physique et numérique d'un centre de données en explorant les fonctions de sécurité modernes. Certains concepteurs ajoutent des systèmes de sécurité intelligents à la conception de leurs installations, ce qui minimise les effractions et les vols physiques. Ceux-ci reposent sur plusieurs capteurs, caméras, serrures et microphones connectés via Wi-Fi.





Les particuliers peuvent également utiliser des systèmes de sécurité numérique pour protéger leurs données. Les programmes anti-hameçonnage, les systèmes de bac à sable et les technologies d'isolation de navigateur à distance peuvent empêcher le vol numérique. Minimiser les cyberattaques peut aider les entreprises de centres de données à répondre aux demandes de stockage des consommateurs.





Les concepteurs peuvent également augmenter la flexibilité d'un centre en utilisant la sécurité de la migration vers le cloud. Ils peuvent installer des systèmes de sécurité numérique avancés pour éviter la perte de données lors des transferts vers le cloud.

4. Achetez des systèmes d'alimentation de secours fiables

Les pannes de courant ont un impact significatif sur l'efficacité et les fonctions générales des centres de données. De nombreuses entreprises signalent des pertes importantes lorsqu'elles perdent de l'électricité. Les concepteurs de centres de données peuvent éviter ces déficits financiers en installant des sources d'alimentation de secours fiables.





La fréquence et l'intensité des tempêtes augmentent à mesure que la température de la Terre augmente. Les tempêtes tropicales, les ouragans, les incendies de forêt et d'autres effets du changement climatique perturbent la production et la distribution d'énergie. Les centres de données nécessiteront des alimentations électriques fiables pour stocker et sécuriser les informations des clients au fil du temps.





Les professionnels de l'industrie font appel aux opérateurs de centres de données pour réduire l'empreinte carbone de leurs installations. Des sociétés de stockage de données à grande échelle comme Google et Microsoft développent des installations durables pour atteindre leurs objectifs de réduction de carbone. En installant des systèmes d'énergie renouvelable, les centres de données peuvent réduire leur empreinte carbone et réduire les pannes de courant.





Les architectes peuvent ajouter des panneaux solaires photovoltaïques (PV) et des générateurs solaires à leurs conceptions. Les panneaux photovoltaïques et les générateurs produisent de l'électricité sans émission lorsque les réseaux locaux et les lignes électriques tombent en panne. Les sources d'énergie renouvelables sont également rentables, ce qui aide les entreprises à réduire leurs coûts de services publics.

5. Utilisez des racks pour économiser de l'espace

Global Switch Singapore est l'un des cinq plus grands centres de données au monde. Le concepteur du centre a préservé le terrain en construisant la structure au lieu de la construire. Il compte six étages contenant des racks , qui empilent et protègent les serveurs, routeurs, concentrateurs, commutateurs et autres équipements.





Les concepteurs peuvent utiliser des racks dans tous les centres de données pour optimiser l'espace. Certains sont équipés de systèmes de refroidissement intégrés pour protéger les équipements de valeur. D'autres unités contiennent des fonctions de gestion des câbles efficaces, qui préviennent les dommages et réduisent les risques d'incendie.





Les professionnels conçoivent des racks en fonction des besoins d'un centre de données. Les installations à grande échelle peuvent contenir des racks avec de nombreuses baies pour contenir une quantité importante d'équipements. Le nombre de serveurs dans une installation influence également la conception d'un rack.

6. Engagez un entrepreneur fiable

La dernière étape de planification du centre de données consiste à trouver des sous-traitants fiables. La construction de centres de données est un domaine nouveau et peu d'entrepreneurs ont l'expérience nécessaire pour faciliter les projets de construction. Les concepteurs devraient explorer les certifications d'un constructeur avant de s'associer avec un.





Une certification de construction indiquant les connaissances d'un individu en matière d'efficacité énergétique est la mention Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Les entrepreneurs certifiés LEED peuvent aider les professionnels à construire des centres de données avec une empreinte carbone réduite. D'autres constructeurs peuvent avoir des connaissances avancées en matière d'installation d'appareils.





Certains entrepreneurs sont plus équipés pour installer des systèmes d'énergie de secours et des serveurs. Les serveurs à grande échelle aident les centres de données à répondre aux demandes de stockage et de distribution d'informations. Les particuliers peuvent évaluer l'expérience des constructeurs avec les appareils de centre de données avant de les embaucher.

Tendances dans la conception des centres de données

Les tendances de conception actuelles ont tendance à se concentrer sur la durabilité. Étant donné que de nombreux centres de données dépendent d'une grande quantité d'énergie, les gens veulent trouver des moyens de créer des installations plus écologiques.





L'utilisation de technologies intelligentes est devenue courante dans de nombreux domaines d'activité, du contrôle de la température à la sécurité. Les concepteurs peuvent anticiper ces appareils et logiciels améliorant les fonctionnalités et trouvant plus de traction au fil du temps.





Les développeurs de centres de données peuvent également créer des installations rentables en utilisant des installations déjà construites. Les particuliers peuvent convertir des structures usagées en centres de données ou déconstruire des bâtiments pour réutiliser des matériaux. La récupération des matériaux de construction augmente considérablement l'abordabilité et la durabilité des projets de construction.

Construire plus intelligemment, pas plus dur pour l'avenir

Le domaine numérique se développe et nécessite plus d'espace de stockage de données, de sorte que les concepteurs peuvent prévoir l'expansion numérique pour développer des installations flexibles. Ils peuvent créer des centres de données avec de la place pour une croissance future.





Concevoir en pensant à l'avenir est vital pour tout propriétaire de centre de données. Trouvez des moyens de maximiser la capacité de stockage tout en gardant un œil sur la technologie durable pour créer une installation durable.