10 filmes sobre a guerra na Ucrânia

A guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em 2014. Desde então, cineastas ucranianos e estrangeiros fizeram dezenas de filmes sobre os eventos no leste da Ucrânia. Reuni 10 filmes sobre a guerra russo-ucraniana. Assistir a esses filmes lhe dará uma visão completa do que está acontecendo agora na Ucrânia e as especificidades das pessoas e da vida militar durante os 8 anos. Nem todos têm dublagem em inglês, mas a maioria tem legendas em inglês.

Os Ucranianos: Batalha pelo Aeroporto de Donetsk, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=AK6SnfFeMpk





Nota IMDb: 8,6





É um documentário sobre os defensores do aeroporto de Donetsk. Um dos diretores conta que procurava um batalhão para o filme, onde não houvesse ostentação e sim respeito mútuo. Ele encontrou o Corpo Ucraniano de Voluntários do Setor Certo. Não está subordinado ao Ministério da Administração Interna ou ao Ministério da Defesa.





Dois diretores trabalharam no filme, cada um filmando em seu estilo. Leonid Kanter atirou no próprio aeroporto. Segundo ele, era importante não desligar a câmera em momentos críticos. Ivan Zasniy tirou fotos profissionais em Peski, uma vila em Chernihiv Oblast.





Infelizmente, os soldados filmados não estão mais vivos.

Batalhão Invisível, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fsGnbaLQ82Y





Nota IMDb: 8,2





É um documentário sobre seis heroínas que participaram dos combates no leste da Ucrânia. O projeto “Batalhão Invisível” começou como um estudo sobre as mulheres na guerra. Em seguida, fizeram um calendário com suas fotos. A terceira parte do projeto foi o filme Batalhão Invisível sobre a guerra russo-ucraniana.





Este filme teve como objetivo mostrar o papel das mulheres na guerra, quebrar os estereótipos de gênero e facilitar a construção de uma carreira nas forças de segurança. Este filme é sobre mulheres poderosas que carregam o céu em seus ombros. O filme também pretendia lembrar ao mundo que a Ucrânia estava em guerra com a Rússia, não uma guerra civil.

A Guerra das Quimeras, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Rp18va-o36U





Avaliação IMDb: 7,8





Este é um documentário sobre a guerra russo-ucraniana. Um lutador ucraniano com o indicativo de chamada "Lavr" sobreviveu no caldeirão de Ilovaysk, mas perdeu seus cunhados mais próximos. Sua namorada Anastasia Starozhitskaya (uma das diretoras do filme) veio até ele imediatamente após a batalha. O casal tenta construir suas vidas juntos. Eles discutem suas emoções durante a guerra e novamente vão para o front.





O filme foi indicado a dois prêmios do Odessa International Film Festival e do Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival.

O Latido Distante dos Cães, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=tMd5LmPHe6o





Avaliação IMDb: 7,6





Esta é a história de Oleg, de dez anos, que mora no leste da Ucrânia, não muito longe da zona de guerra. Às vezes, os tiros e ataques de foguetes podem ser ouvidos de longe, às vezes muito perto. Muitos já deixaram a aldeia, mas sua avó não tem intenção de fazê-lo. Ela cuida de Oleg desde que sua mãe morreu.





Ele passa muito tempo junto com seus primos Yarik e Kostya. Eles discutem eventos e levantam tópicos filosóficos. Por exemplo, o que um homem de verdade deveria ser.





O filme recebeu 19 prêmios. Entre eles estão os prêmios do Festival Internacional de Documentários de Amsterdã.

Ciborgues: Heróis Nunca Morrem, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=aga5wBowTqY





Avaliação IMDb: 7,4





É um filme artístico sobre a guerra russo-ucraniana. Um voluntário com o indicativo de chamada "High Roller", filho de pais influentes, escapou secretamente para a guerra. Em setembro de 2014, ele e seis militares chegaram de plantão no destruído aeroporto de Donetsk em homenagem a Sergei Prokofiev. Ao longo do filme, "High Roller" tenta entender seu papel nesta guerra e na própria guerra.





Cada um dos personagens do filme é uma imagem coletiva, copiada de ciborgues reais. Um consultor durante as filmagens foi Kyrylo Nedrya com o indicativo de chamada "Docente". Ele participou da defesa do aeroporto de Donetsk.





Cyborgs: Heroes Never Die ganhou seis prêmios "Golden Dziga" do Ucraniano Film Academy Awards, que são concedidos por realizações profissionais no desenvolvimento da cinematografia ucraniana. O Prêmio da Crítica de Cinema Ucraniano deu outro prêmio "Kinokolo".

Klondike, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Wkk2sZnpL30





Avaliação IMDb: 7,4





É um filme artístico sobre a guerra em Donbass. Uma família ucraniana vive em um vilarejo no Donbass. Irka, a personagem principal do filme, recusa-se a partir, mesmo quando a guerra começa. Com o passar do tempo, um Boeing malaio cai perto da vila.





Este filme mostra a vida real das pessoas que permaneceram em Donbass antes da invasão russa em grande escala na Ucrânia. Isso mostra que o bombardeio está se tornando comum para as pessoas e não é preciso muito para ser feliz.





O filme ganhou cinco prêmios, incluindo o Prêmio do Júri Ecumênico, um prêmio tanto pela qualidade artística do filme quanto por seus temas religiosos, sociais e humanísticos.

A Terra é azul como uma laranja, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=wGILh9uVXi4





Nota IMDb: 7,4





Este é um documentário sobre a vida em Donbass. Anna mora em Donbass, onde a guerra está em seu sexto ano. Ela está criando quatro filhos sozinha. Embora o bombardeio tenha se tornado uma ocorrência cotidiana para a família, mulheres e crianças sabem como aproveitar a vida. Eles têm hobbies, tocam piano e fazem um filme sobre suas vidas.





O filme ganhou 19 prêmios ucranianos e internacionais. Entre eles está a premiação do Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival.





O filme também foi incluído na lista dos "100 melhores filmes da história do cinema ucraniano".

Estradas Ruins, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=nO7kky5Unew





Avaliação IMDb: 6,8





Este filme consiste em 5 novelas sobre os residentes de Donbass e os militares em diferentes lados da linha de separação. É um filme sobre amor, fé, ódio e violação de limites pessoais - tendo como pano de fundo a violação das fronteiras da Ucrânia.





A primeira história é sobre a detenção de um diretor de escola local embriagado e armado, Igor Onischuk, em um posto de controle ucraniano. Ele percebe uma aluna da oitava série sem roupas, Lyudka Marchenko, de sua escola em um abrigo militar ucraniano, e quer levar a garota de volta para sua família.

A segunda história é sobre três garotas do ensino médio local que descascam sementes no ponto de ônibus na cidade da linha de frente local e discutem sobre relações sexuais com militares ucranianos e as consequências dessas relações. Uma estudante local está apaixonada por um soldado ucraniano, mas sua avó pró-Rússia tenta conter o relacionamento deles.

A terceira história é sobre uma jornalista ucraniana em cativeiro tentando ser estuprada por um ocupante russo. Mas ela confessa seu amor por ele, confundindo-o completamente.

A quarta história é sobre uma moradora ucraniana que acidentalmente bate em uma galinha em seu carro perto de uma vila e quer reembolsar os proprietários. Eles se aproveitam da situação e tentam tirar tudo da jovem.

A quinta história é sobre uma enfermeira militar ucraniana apaixonada pelo soldado Viktor. Depois que Viktor é morto e decapitado pelas tropas de ocupação russas, ela se junta a outra enfermeira militar e leva o corpo sem cabeça de Viktor para sua esposa.





A diretora e roteirista do filme, Natalka Vorozhbyt, usou as histórias de pessoas que ela coletou enquanto trabalhava em "Cyborgs: Heroes Never Die". Ela primeiro escreveu a peça e depois a transformou em um longa-metragem.





O filme ganhou dez prêmios, incluindo o prêmio "Golden Dziga" do Ucraniano Film Academy Awards.

Atlântida, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZyIe9_YgfDA





Nota IMDb: 6,8





Este é um filme artístico sobre o fim da guerra russo-ucraniana. O ano é 2025. Um ano atrás, a Ucrânia venceu a guerra com a Rússia e libertou Donbass. Segundo a trama, este território não é mais habitável e parece que não pode mais ser restaurado.





Não atores profissionais atuaram no filme, mas veteranos da ATO (operação antiterrorista), JFO (operação de forças conjuntas) e voluntários. O filme foi rodado em Mariupol em 2018.





O filme venceu no Festival de Cinema de Veneza no programa "Horizontes" e foi incluído na classificação "100 melhores filmes da história do cinema ucraniano".

Cherkasy, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=pJRozpMfYGo





Avaliação IMDb: 6,5





É um filme artístico sobre a ocupação russa da Crimeia. Mykhailo vem de uma aldeia na região de Chernihiv. Ele é um marinheiro do navio antiminas ucraniano U311 "Cherkasy". Ele volta para casa no verão e convence seu amigo Lev a se juntar ao serviço militar.





No inverno de 2014, enquanto a Revolução da Dignidade está em andamento em Kyiv, o U311 "Cherkasy" é enviado para treinamento em águas búlgaras. Quando o navio volta para casa, a Rússia já invadiu a Crimeia.





O filme ganhou dois prêmios, incluindo um prêmio da Academia Ucraniana de Cinema.

Conclusão

Esta é a minha lista dos 10 melhores filmes sobre a guerra russo-ucraniana. Adicionei a esta lista tanto documentários quanto filmes artísticos para você entender melhor a situação atual. Eu recomendo que você comece com filmes artísticos. Eles são ótimos.