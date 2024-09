10 films sur la guerre en Ukraine

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé en 2014. Depuis lors, des cinéastes ukrainiens et étrangers ont réalisé des dizaines de films sur les événements dans l'est de l'Ukraine. J'ai rassemblé 10 films sur la guerre russo-ukrainienne. Regarder ces films vous donnera une image complète de ce qui se passe actuellement en Ukraine et des spécificités de la population et de la vie militaire au cours des 8 années. Tous n'ont pas de voix off en anglais, mais la plupart ont des sous-titres en anglais.

Les Ukrainiens : Bataille pour l'aéroport de Donetsk, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=AK6SnfFeMpk





Note IMDb : 8,6





C'est un film documentaire sur les défenseurs de l'aéroport de Donetsk. L'un des réalisateurs dit qu'il cherchait un bataillon pour le film, où il n'y a pas d'ostentation mais un respect mutuel. Il a fondé le Corps ukrainien des volontaires du secteur droit. Il n'est subordonné ni au ministère de l'Intérieur ni au ministère de la Défense.





Deux réalisateurs ont travaillé sur le film, chacun filmant dans son style. Leonid Kanter a tiré sur l'aéroport lui-même. Selon lui, il était important de ne pas éteindre la caméra aux moments critiques. Ivan Zasniy a pris des photos professionnelles à Peski, un village de l'oblast de Tchernihiv.





Malheureusement, les soldats filmés ne sont plus en vie.

Bataillon Invisible, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fsGnbaLQ82Y





Note IMDb : 8,2





Il s'agit d'un film documentaire sur six héroïnes qui ont participé aux combats dans l'est de l'Ukraine. Le projet "Invisible Battalion" a commencé comme une étude sur les femmes dans la guerre. Ensuite, ils ont fait un calendrier avec leurs photos. La troisième partie du projet était le film Invisible Battalion sur la guerre russo-ukrainienne.





Ce film visait à montrer le rôle des femmes dans la guerre, à briser les stéréotypes de genre et à leur faciliter la construction d'une carrière dans les forces de sécurité. Ce film parle de femmes puissantes qui tiennent le ciel sur leurs épaules. Le film visait également à rappeler au monde que l'Ukraine était en guerre avec la Russie, et non une guerre civile.

La Guerre des Chimères, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Rp18va-o36U





Note IMDb : 7,8





Il s'agit d'un film documentaire sur la guerre russo-ukrainienne. Un combattant ukrainien avec l'indicatif d'appel "Lavr" a survécu dans le chaudron d'Ilovaysk mais a perdu ses beaux-frères les plus proches. Sa petite amie Anastasia Starozhitskaya (l'une des réalisatrices) est venue le voir immédiatement après la bataille. Le couple tente de construire sa vie ensemble. Ils discutent de leurs émotions pendant la guerre et retournent au front.





Le film a été nominé pour deux prix du Festival international du film d'Odessa et du Festival international du film documentaire sur les droits de l'homme Docudays UA.

L'aboiement lointain des chiens, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=tMd5LmPHe6o





Note IMDb : 7,6





C'est l'histoire d'Oleg, dix ans, qui vit dans l'est de l'Ukraine, non loin de la zone de guerre. Parfois, les tirs et les attaques à la roquette peuvent être entendus de loin, parfois de trop près. Beaucoup ont déjà quitté le village, mais sa grand-mère n'a pas l'intention de le faire. Elle s'occupe d'Oleg depuis la mort de sa mère.





Il passe beaucoup de temps avec ses cousins Yarik et Kostya. Ils discutent des événements et soulèvent des sujets philosophiques. Par exemple, ce qu'un vrai homme devrait être.





Le film a reçu 19 prix. Parmi eux figurent les prix du Festival international du film documentaire d'Amsterdam.

Cyborgs : les héros ne meurent jamais, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=aga5wBowTqY





Note IMDb : 7,4





C'est un film artistique sur la guerre russo-ukrainienne. Un volontaire avec l'indicatif d'appel "High Roller", fils de parents influents, s'est secrètement enfui à la guerre. En septembre 2014, lui et six militaires sont arrivés en service à l'aéroport détruit de Donetsk, nommé d'après Sergueï Prokofiev. Tout au long du film, "High Roller" essaie de comprendre son rôle dans cette guerre et la guerre elle-même.





Chacun des personnages du film est une image collective, copiée sur de vrais cyborgs. Un consultant pendant le tournage était Kyrylo Nedrya avec l'indicatif d'appel "Docent". Il a participé à la défense de l'aéroport de Donetsk.





Cyborgs: Heroes Never Die a remporté six prix "Golden Dziga" de l'Ukrainian Film Academy Awards, qui récompensent les réalisations professionnelles dans le développement de la cinématographie ukrainienne. Le prix de la critique de cinéma ukrainienne a décerné un autre prix "Kinokolo".

Klondike, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Wkk2sZnpL30





Note IMDb : 7,4





C'est un film artistique sur la guerre du Donbass. Une famille ukrainienne vit dans un village du Donbass. Irka, le personnage principal du film, refuse de partir, même lorsque la guerre éclate. Au fil du temps, un Boeing malaisien s'écrase près du village.





Ce film montre la vie réelle des personnes qui sont restées dans le Donbass avant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Cela montre que les bombardements deviennent monnaie courante pour les gens et qu'il en faut peu pour être heureux.





Le film a remporté cinq prix, dont le prix du jury œcuménique, un prix récompensant à la fois la qualité artistique du film et ses thèmes religieux, sociaux et humanistes.

La Terre est bleue comme une orange, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=wGILh9uVXi4





Note IMDb : 7,4





Il s'agit d'un film documentaire sur la vie dans le Donbass. Anna vit dans le Donbass, où la guerre est dans sa sixième année. Elle élève seule ses quatre enfants. Bien que les bombardements soient devenus monnaie courante dans la famille, les femmes et les enfants savent profiter de la vie. Ils ont des passe-temps, ils jouent du piano et font un film sur leur vie.





Le film a remporté 19 prix ukrainiens et internationaux. Parmi eux, le prix du Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival.





Le film a également été inclus dans la liste des "100 meilleurs films de l'histoire du cinéma ukrainien".

Mauvaises routes, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=nO7kky5Unew





Note IMDb : 6,8





Ce film se compose de 5 romans sur les habitants du Donbass et les militaires de différents côtés de la ligne de séparation. C'est un film sur l'amour, la foi, la haine et la violation des frontières personnelles - dans le contexte de la violation des frontières de l'Ukraine.





La première histoire parle de la détention d'un directeur d'école locale en état d'ébriété et armé, Igor Onischuk, à un poste de contrôle ukrainien. Il remarque une élève de huitième année déshabillée, Lyudka Marchenko, de son école dans une pirogue militaire ukrainienne, et il veut ramener la fille dans sa famille.

La deuxième histoire concerne trois lycéennes locales qui décortiquent des graines à l'arrêt de bus de la ville de première ligne locale et se disputent au sujet des relations sexuelles avec l'armée ukrainienne et des conséquences de ces relations. Une écolière locale est amoureuse d'un soldat ukrainien, mais sa grand-mère pro-russe essaie de contenir leur relation.

La troisième histoire concerne une journaliste ukrainienne captive qui tente d'être violée par un occupant russe. Mais elle lui avoue son amour, le déroutant complètement.

La quatrième histoire concerne une citadine ukrainienne qui heurte accidentellement un poulet dans sa voiture près d'un village et veut rembourser les propriétaires. Ils profitent de la situation et essaient de tout prendre à la jeune femme.

La cinquième histoire parle d'une infirmière militaire ukrainienne amoureuse du soldat Viktor. Après que Viktor ait été tué et décapité par les troupes d'occupation russes, elle s'associe à une autre infirmière militaire et conduit le corps sans tête de Viktor à sa femme.





La réalisatrice et scénariste du film, Natalka Vorozhbyt, a utilisé les histoires de personnes qu'elle a recueillies en travaillant sur "Cyborgs : Heroes Never Die". Elle a d'abord écrit la pièce puis l'a transformée en long métrage.





Le film a remporté dix prix, dont le prix "Golden Dziga" de l'Ukrainian Film Academy Awards.

Atlantide, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZyIe9_YgfDA





Note IMDb : 6,8





Il s'agit d'un film artistique sur la fin de la guerre russo-ukrainienne. Nous sommes en 2025. Il y a un an, l'Ukraine gagnait la guerre contre la Russie et libérait le Donbass. Selon l'intrigue, ce territoire n'est plus habitable, et il semble qu'il ne puisse plus être restauré.





Ce ne sont pas des acteurs professionnels qui ont joué dans le film, mais des vétérans de l'ATO (opération antiterroriste), de la JFO (opération interarmées) et des volontaires. Le film a été tourné à Marioupol en 2018.





Le film a remporté le Festival du film de Venise dans le programme "Horizons" et a été inclus dans le classement "100 meilleurs films de l'histoire du cinéma ukrainien".

Tcherkassy, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=pJRozpMfYGo





Note IMDb : 6,5





C'est un film artistique sur l'occupation russe de la Crimée. Mykhailo vient d'un village de la région de Tchernihiv. Il est marin sur le navire anti-mine ukrainien U311 "Cherkasy". Il rentre chez lui en été et persuade son ami Lev de rejoindre le service.





A l'hiver 2014, alors que la Révolution de la Dignité est en marche à Kyiv, l'U311 "Cherkasy" est envoyé en formation dans les eaux bulgares. Au moment où le navire rentre chez lui, la Russie a déjà envahi la Crimée.





Le film a remporté deux prix, dont un prix de l'Académie ukrainienne du cinéma.

Conclusion

Voici ma liste des 10 meilleurs films sur la guerre russo-ukrainienne. J'ai ajouté à cette liste à la fois des films documentaires et artistiques pour que vous compreniez mieux la situation actuelle. Je vous recommande de commencer par des films artistiques. Ils sont grands.