É tarde demais para comprar cripto?: as 5 perguntas mais irritantes sobre criptomoeda

As criptomoedas provaram ser um investimento que traz altos retornos quando feito corretamente. Apesar do mercado pessimista, o interesse pelas criptomoedas ainda está crescendo. Em seus relatórios de 2021 , o crypto.com informou a seus leitores que o número de detentores de criptomoedas aumentou para 295 milhões e prevê-se um crescimento adicional.

De acordo com Statista, o número de usuários de Bitcoin cresceu de pouco mais de 80 milhões para 84,2 milhões no final de agosto de 2022, apesar do mercado pessimista e de outros eventos desfavoráveis que aconteceram em 2022.

Embora o crescimento tenha desacelerado, novos investidores ainda entram no mercado todos os dias. No entanto, esse crescimento é acompanhado por algumas perguntas estranhas e, às vezes, irritantes.

É tarde demais para comprar Bitcoin?

Bem, a má notícia é que você já perdeu a chance de comprar Bitcoin por 10, 100 ou até 1.000 dólares. O mercado de criptomoedas está crescendo e se transformou em um poderoso ecossistema deflacionário.

A emissão de Bitcoin é limitada a 21 bilhões de moedas, e esta é uma das razões pelas quais chamamos essa criptomoeda de “ouro digital”. Os especialistas mais otimistas prevêem o crescimento do BTC de US$ 100.000 ou até US$ 1.000.000. Essas previsões parecem estranhas no momento, mas se você se lembra, não havia muitas pessoas que acreditavam que o Bitcoin chegaria ao valor de $ 68.000. Então, que tal dar uma olhada no gráfico de preços do Bitcoin para responder à pergunta se é tarde demais para comprar Bitcoin?

Não estou aconselhando investir em Bitcoin agora ou esperar até que caia mais (talvez nunca o faça). Mas uma coisa é certa: os ativos digitais são considerados uma proteção contra a inflação. É por isso que, a longo prazo, seu valor crescerá.

Observe que aqui estou falando de projetos que agregam valor real, não daqueles criados com o objetivo de obter algum dinheiro rápido.

Como posso comprar Bitcoin se não tenho US$ 19.000?

Você é um novato no mundo criptográfico. Você está revisando projetos enquanto procura fazer seu primeiro investimento. Então, você vê que o preço do Bitcoin está acima de US$ 19.000. Claro, se você está apenas começando seu caminho como investidor, esse preço é chocante.

Não se preocupe, as criptomoedas podem ser compradas em pedaços - ou seja, você pode comprar apenas uma parte de uma moeda. Por exemplo, no caso do Bitcoin, você pode comprar 1/10, 1/100, 1/1.000 ou até 1/1.000.000 da moeda. A parcela mínima do Bitcoin é chamada de Satoshi, o equivalente a 100 milionésimos de um BTC.

Isso torna o investimento em Bitcoin acessível mesmo para iniciantes. Esteja pronto, porém, pois algumas plataformas de câmbio definem o valor mínimo para compras de BTC. No caso da Binance, esse mínimo é de US$ 10.

Comprei criptomoeda - o que posso fazer com ela?

Então, você é um sortudo proprietário de Bitcoin, Ether ou qualquer outra criptomoeda. O que você pode fazer com isso?

Neste ponto, vou lembrá-lo mais uma vez que as criptomoedas estão se desenvolvendo em um sistema financeiro abrangente. Eles podem competir efetivamente com moedas tradicionais; nós os chamamos de dinheiro fiduciário.

Se você possui uma criptomoeda, pode fazer o seguinte com ela:

Armazene sua criptomoeda em uma carteira e espere até que seu preço suba para o valor desejado.

Aposte sua criptomoeda. Bloqueie-o em um pool de liquidez, empreste-o a outros usuários e obtenha renda passiva.

Use criptografia para comprar bens e serviços. Muitas empresas aceitam pagamentos em BTC, ETH, BNB e outras moedas.

Em alguns lugares, a criptomoeda pode ser usada como alternativa ao dinheiro fiduciário. Portanto, apenas em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Toronto, existem mais de 100 empresas que aceitam criptomoedas como forma de pagamento. É por isso que você pode morar lá mesmo que tenha todos os seus fundos em criptografia.

Quando Ficarei Rico com Criptomoeda?

Acredito que você pode ter sido atraído por comunidades do YouTube, contas do Instagram e canais do Telegram que afirmam que a criptomoeda é o seu caminho para a liberdade financeira. Há também aqueles que lembram constantemente que se você tivesse comprado Bitcoin quando custava US$ 100, você teria US$ 500.000 em sua conta agora. Eles estão brincando com suas emoções, nada mais.

Se você vai entrar no mercado de criptomoedas com o objetivo de ficar rico rapidamente, você vai falhar.

Os ativos criptográficos não são uma loteria ou jogos de azar. A economia criptográfica está evoluindo, por exemplo, El Salvador já tornou o Bitcoin uma moeda legal. Alguns países africanos esperam se livrar financeiramente do dólar com a ajuda da criptomoeda.

O investimento em cripto requer pesquisa profunda. Se você não entender claramente como a criptografia funciona, quais são seus benefícios em comparação com o fiduciário e por que eles têm potencial, aprenda mais sobre a criptografia. Comece com os termos básicos, como blockchain, nós, mineradores, consenso, redução pela metade, contratos inteligentes e termos semelhantes, e assista a vídeos educativos no YouTube.

Lembre-se sempre de que criptomoeda não é transformar um dólar em um milhão. É uma tecnologia disruptiva que vai mudar a economia mundial.

Qual projeto explodirá em 2023?

Mais um truque usado pelos "marketologistas" é que eles adoram brincar com classificações diferentes, como “Top 10 moedas para explodir”, “Top 20 moedas que farão você alcançar”, e assim por diante. Tais classificações não têm nenhuma base sólida. É muito difícil, ou melhor, quase impossível prever como o preço de uma determinada moeda aumentará. Apenas pense: se todas as avaliações estivessem corretas, todos nós seríamos milionários agora.

É por isso que antes de investir, você deve sempre pesquisar o projeto por conta própria. Confira o roteiro do projeto. Saiba mais sobre as próximas atualizações. Saiba mais sobre a equipe. E por fim, tire suas próprias conclusões.

Considerações finais

A criptomoeda não é apenas uma nova tendência. Embora tenha sido chamado de golpe nos estágios iniciais de seu desenvolvimento, os principais especialistas agora afirmam que a criptografia se tornará um sério concorrente do dinheiro fiduciário. É um bom motivo para aprender sobre esse ativo com antecedência se quiser se beneficiar dele no futuro.