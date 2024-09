Est-il trop tard pour acheter de la crypto ? : Top 5 des questions les plus ennuyeuses sur la crypto-monnaie

Les crypto-monnaies se sont avérées être un investissement qui apporte des rendements élevés lorsqu'il est fait correctement. Malgré le marché baissier, l'intérêt pour la crypto continue de croître. Dans ses rapports de 2021 , crypto.com a informé ses lecteurs que le nombre de détenteurs de crypto-monnaie est passé à 295 millions et qu'une nouvelle croissance est prévue.

Selon Statista, le nombre d'utilisateurs de Bitcoin est passé d'un peu plus de 80 millions à 84,2 millions fin août 2022, et ce malgré le marché baissier et d'autres événements défavorables survenus en 2022.

Même si la croissance a ralenti, de nouveaux investisseurs arrivent chaque jour sur le marché. Cependant, cette croissance s'accompagne de questions étranges et parfois irritantes.

Est-il trop tard pour acheter du Bitcoin ?

Eh bien, la mauvaise nouvelle est que vous avez déjà raté l'occasion d'acheter du Bitcoin pour 10, 100 ou même 1 000 dollars. Le marché des crypto-monnaies est en pleine croissance et s'est transformé en un puissant écosystème déflationniste.

L'émission de Bitcoin est limitée à 21 milliards de pièces, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons cette crypto-monnaie "l'or numérique". Les spécialistes les plus optimistes prévoient une croissance du BTC à partir de 100 000 USD voire jusqu'à 1 000 000. De telles prévisions semblent étranges pour le moment, mais si vous vous en souvenez, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient que Bitcoin atteindrait un jour la valeur de 68 000 $. Alors, que diriez-vous de jeter un coup d'œil au tableau des prix du Bitcoin pour répondre à la question de savoir s'il est trop tard pour acheter du Bitcoin ?

Je ne conseille pas d'investir dans Bitcoin maintenant ou d'attendre qu'il baisse davantage (cela ne le fera peut-être jamais). Mais une chose est sûre : les actifs numériques sont considérés comme une protection contre l'inflation. C'est pourquoi à long terme, leur valeur augmentera.

Veuillez noter qu'ici, je parle de projets qui offrent une valeur réelle, et non de ceux qui sont créés dans le but d'obtenir rapidement de l'argent.

Comment puis-je acheter du Bitcoin si je n'ai pas 19 000 USD ?

Vous êtes un débutant dans le monde de la cryptographie. Vous examinez des projets alors que vous cherchez à faire votre premier investissement. Ensuite, vous voyez que le prix du Bitcoin est supérieur à 19 000 USD. Bien sûr, si vous débutez en tant qu'investisseur, ce prix est choquant.

Ne vous inquiétez pas, les crypto-monnaies peuvent être achetées en pièces, c'est-à-dire que vous ne pouvez acheter qu'une partie d'une pièce. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, vous pouvez acheter 1/10, 1/100, 1/1 000 ou même 1/1 000 000 de la pièce. La part minimale de Bitcoin s'appelle Satoshi, l'équivalent de 100 millionièmes d'un BTC.

Cela rend l'investissement dans Bitcoin abordable, même pour les débutants. Soyez prêt, cependant, car certaines plateformes d'échange fixent le montant minimum pour les achats de BTC. Dans le cas de Binance, ce minimum est de 10 USD.

J'ai acheté une crypto-monnaie - Que puis-je en faire ?

Donc, vous êtes un heureux propriétaire de Bitcoin, Ether ou de toute autre crypto-monnaie. Que pouvez-vous en faire ?

À ce stade, je vous rappellerai une fois de plus que les crypto-monnaies se développent en un système financier complet. Elles peuvent concurrencer efficacement les monnaies traditionnelles ; nous les appelons monnaie fiduciaire.

Si vous détenez une crypto-monnaie, vous pouvez faire ce qui suit avec :

Stockez votre crypto dans un portefeuille et attendez que son prix atteigne la valeur souhaitée.

Stakez votre crypto. Verrouillez-le dans un pool de liquidités, prêtez-le à d'autres utilisateurs et gagnez un revenu passif.

Utilisez la cryptographie pour acheter des biens et des services. De nombreuses entreprises acceptent les paiements en BTC, ETH, BNB et autres pièces.

Dans certains endroits, la crypto-monnaie peut être utilisée comme alternative à la monnaie fiduciaire. Ainsi, à New York, Los Angeles, San Francisco et Toronto seulement, il y a plus de 100 entreprises qui acceptent la crypto comme méthode de paiement. C'est pourquoi vous pouvez y vivre même si vous avez tous vos fonds en crypto.

Quand vais-je devenir riche avec la crypto-monnaie ?

Je pense que vous avez peut-être été attiré par les communautés YouTube, les comptes Instagram et les chaînes Telegram qui déclarent que la crypto-monnaie est votre chemin vers la liberté financière. Il y a aussi ceux qui vous rappellent constamment que si vous aviez acheté du Bitcoin alors qu'il était de 100 USD, vous auriez maintenant 500 000 USD sur votre compte. Ils jouent avec vos émotions, rien de plus.

Si vous allez entrer sur le marché de la cryptographie dans le but de devenir riche rapidement, vous allez échouer.

Les actifs cryptographiques ne sont pas une loterie ou un jeu. La crypto-économie évolue, par exemple, El Salvador a déjà fait du Bitcoin une monnaie légale. Certains pays africains espèrent se libérer financièrement de l'USD grâce à la crypto-monnaie.

L'investissement dans la cryptographie nécessite des recherches approfondies. Si vous ne comprenez pas clairement comment fonctionne la crypto, quels sont ses avantages par rapport à fiat et pourquoi ils ont du potentiel, apprenez-en plus sur la crypto. Commencez par les termes de base tels que blockchain, nœuds, mineurs, consensus, réduction de moitié, contrats intelligents et termes similaires, et regardez des vidéos éducatives sur YouTube.

Rappelez-vous toujours que la crypto-monnaie ne consiste pas à transformer un dollar en un million. C'est une technologie perturbatrice qui va changer l'économie mondiale.

Quel projet va exploser en 2023 ?

Une autre astuce utilisée par les "marchéologues" est qu'ils adorent jouer avec différentes cotes telles que "Top 10 des pièces à exploser", "Top 20 des pièces qui vous feront atteindre", etc. De telles notations n'ont aucune base solide. Il est très difficile, ou plutôt presque impossible, de prévoir comment le prix d'une pièce donnée va augmenter. Pensez-y : si toutes les évaluations étaient correctes, nous serions tous millionnaires maintenant.

C'est pourquoi avant d'investir, vous devez toujours rechercher le projet par vous-même. Consultez la feuille de route du projet. En savoir plus sur les mises à jour à venir. En savoir plus sur l'équipe. Et enfin, faites vos propres conclusions.

Réflexions finales

La crypto-monnaie n'est pas seulement une nouvelle tendance. Même si cela a été qualifié d'arnaque au début de son développement, les principaux spécialistes affirment maintenant que la crypto deviendra un concurrent sérieux de la monnaie fiduciaire. C'est une bonne raison de se renseigner à l'avance sur cet atout si vous souhaitez en bénéficier à l'avenir.