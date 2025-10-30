WannaCry: کله چې Crypto په نړۍ کې تر ټولو پردې کې شتون لري

دا د جمعې په 12، 2017 کال کې، کله چې په ټوله نړۍ کې ډیری خلک خپل کمپیوټرونه (یا حتی ATMs، ټکټونه ماشینونه، او POS ترمینلونه) چمتو کړي او د ورته ناڅاپي حیرانتیا ترلاسه کړ. په ځای کې د ټابلیټونه یا د ناروغۍ د ناروغۍ ریکارډونه، پردې د تور او سرخ د خونديې نوټ سره نښلوي. د نوټ، په نوم "Wanna Decrypt0r" او وروسته په نوم "WannaCry"، وايي چې فایلونه بند شوي دي او یوازې د پلټنې لاره دی چې په Bitcoin ورکړي. د دې لپاره، دا په پای کې د دوو کوچني لینکونه لري: "د Bitcoin په اړه" او "چې د Bitcoin خریدئ." دا مخکښ، خو هم عجيب تعلیموي، او د دې د خوندي پردې انځورونه د ډیرو کلونو کې ترټولو شناختي کمپيوټر پيغامونو يو وي. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. د WannaCry په اړه WannaCry د لومړي رانسومویر نه وه، مګر دا هغه دی چې د وینیل په څیر پراختیا کوي. رانسومویر یو ډول بدوګنې دی چې ستاسو فایلونه د پیسو پورې مخکښ کوي، او دا یو ځانګړي دی ځکه چې دا د یو خورا مخکښ چرم په څیر عمل کړ. په ځای کې چې د هغه لپاره انتظار وکړئ چې یو ساینس پټلۍ ډاونلوډ کړئ، دا په خپل ځان د ماشین څخه ماشین ته ورسیږي. د قربانیانو د دې لپاره څه هم کار نه کړ. دا دا هغه څه دی چې دا ډیری ستونزه کوي. په دوو ورځو کې، په 150 څخه زيات هیوادونو کې 200،000 کمپیوټرونه . د مخدره د مخدره دا ټول د ویډیوډ فایبرډینګ سیسټم کې د ویډیوډ فایبرډینګ سیسټم په توګه د سرور پیغام بلاک (SMB) په نوم کې رامینځته شوی. کله چې د WannaCry پراختیا کوونکي د دې وسایلو په لاس کې لري، دا لکه څنګه چې په هر ځای کې د دفتر ساختمانونو لپاره د ماسټر کلیدې ونیسئ. د ناروغیو، پوهنتونونه، فابريکې، دولت دفترونه، او (ATMs، POS ترمینلونه، او نورو خدمتونو ماشينونه) په ناڅاپي توګه د ورته کارټونیک خوندي نوټ په لټه کې و. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. نصب شوي سیسټمونه نصب شوي سیسټمونه https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true د رخصتۍ د 300 ډالرو ارزښت د Bitcoin ته اړتيا، وروسته د 600 ډالرو ته وده ورکړي. د قربانیانو وايي چې دوی د پیسو ورکولو لپاره درې ورځو لري، یا د بیلګې په توګه د بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو، او سات ورځو مخکې چې د دوی د فایلونه به په دائمیه توګه وشي. دا ډیری مهم سیستمونه هم مخکښ کړ، کوم چې نه یوازې د فایلونو په خطر کې دي. د رخصتۍ پرده کې د کڅوړنې ساعت یوازې د فشار بدل کړ. لکه څنګه چې دا پراختیا او بند شوی هغه څه چې WannaCry ته ترټولو خوفناک کړ دی د سرعت. دا نه یوازې په یو دفتر کې یو ناڅاپي کارکوونکي ته وده ورکړي. دا په بشپړ کمپیوټر شبکېونو کې چټک شوی. په انګلستان کې، د ملي روغتیا خدماتو (NHS) د ترټولو سخت ضربې څخه یو وه. ډاکټرونه او خواړو د ناروغانو ریکارډونو ته لاس رسی نلري، جراحیونه لګول شوي، او د ریلینټونو ته اړتیا نلري. ، په شمول د Andhra Pradesh پولیس (د هند)، Deutsche Bahn (د جرمني ریل)، Dharmais سرطان ناروغۍ (د اندونزی)، د ملي روغتیا موسسه (کولومیا)، LATAM هوايي ډګرونه (چلی)، د روسیې فدرالي وزارت، PetroChina، پرتغال ټلیکم، د São Paulo عدالت، Telefónica اسپانیا، د مونټریال پوهنتون (کاناډا) او نور. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections ټولې نړیوالې لګښت په میلیارده، نه په ځانګړې توګه د خونديې څخه، خو د وخت او پیسې لپاره اړتیا لري چې د ماشينونو په کارولو سره رامینځته کړي. او په هرصورت، ټول هغه څه چې ممکن په تاریخ کې د سایبر قهرمانیت تر ټولو غریب عملونو کې یو وي. د اندازې د اندازې دا مخکښ ماشينونه نه حل کړ، مګر دا مخکښې ته د نوي قربانیونو ته اړتیا نلري. یو ارزانه ډومین نوم د ډیرو هزاران شبکې خوندي کړ. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. کشف کشف کشف البته، د قصه نه یوازې د رخصتۍ سره پای ته ورسیږي. Copycats کوډ تعدیل او نوي نسخهونه خپور کړ. شرکتونه د خپل سیستمونو پټ کولو لپاره چټک شوي. او دولتونه باید د دې په اړه سخت پوښتنو ته ځواب ورکړي چې څنګه په لومړي وخت کې په انټرنیټ کې سټیټ سټیټونه شتون لري. په هر ځای کې پردې کله چې د پوډر ځي، WannaCry د مخابراتو په پرتله ډیر وي. دا يو موم شو. خلک د سپارلو پرده په هر وسایلو کې چې دوی کولی شو، یوازې د خوښۍ لپاره پیل کړي. لیپ ټاپونه، سمارټ فونونه، کافي ماشينونه، چاپګرونه، سمارټ ساعتونه. څوک حتی د WannaCry پرده انځورونه چې د سترو ټریک انټرنیټ کې د پل کنزولونو په لټه کې راټول شوي. دا د کنټرول راټول کولو یوه لاره وه، یو ناڅاپي بدل کړئ، او ښيي چې که ستاسو فایلونه ناڅاپي وي، لږ تر لږه ستاسو د خوښۍ احساس نه وه. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true په 2017 کال کې د عمومي عمومي عمومي لپاره، Bitcoin اوس هم یو مخکښ څه دی چې د ګیګانو او سوداګریزانو په اړه خبرې کوي. مګر دلته دا دی، په دفتر ډیسکټاپونو، د ناروغانو نندارتونونو او ویروس میمونو کې پوښل شوی. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin ناڅاپي، د پوښتنې نه وه "چه دی Bitcoin؟" په ټیکنالوژۍ فورم کې. دا ستاسو د خاوند په پانیک کې پوښتنه وه، "چې موږ د دې څه لپاره د پیسو لپاره د Bitcoin خریدو؟" که څه هم متخصصان د پیسو لپاره مشورې ورکړي او ډیری قربانیونه هیڅکله نه وه، د ښودلو لوی دی. په ټوله نړۍ کې د انفرادي کمپیوټرونو سره هزاران شخصونه او سازمانونه شتون لري، مګر د نورو هم په هرصورت، د خبرونو او مومونو په شکل کې په پرده کې لري. د پایلو د انفجار وروسته میاشتو کې، مخکښونه له شوک څخه تحلیل ته وده وکړه. مایکروسافټ (و ) په عامه توګه د NHS د خپل قديم سیسټمونو په عمده توګه څېړنه کړ، په پایله کې د سایبر دفاع کې زیات سرمایه کوي، مګر نه ډیر د خوندیتوب شرکتونه او څیړونکو د دې په اړه د بیلابیلو لیکونو خپور او څنګه د راتلونکي زيان څخه مخنیوی کړي. د وړیا لپاره د کوډ شوي فایلونه خوندي کولو لپاره یو کلید هم هم. په بل کې، د Android وسایلو لپاره د Copycat په چين کې کاروونکي. Edward Snowden د انتقامي لکه څنګه چې مشوره د WannaCry آزاد شوی هدفونه ایډورډ اسنودن د انتقامي لکه څنګه چې مشوره د WannaCry آزاد شوی هدفونه په کریپټ سایټ کې، شیان کمی پیچلي شو. په ورته وخت کې، د خوندي کڅوړې د څارنې په اړه پوښښ ښيي چې Bitcoin نه په څیر غیرقانوني نه دی لکه څنګه چې ډیری فکر شوي دي. په blockchain کې د پیسو په جریان کې، که څه هم دوی تل نه کولی شي د هغه خلکو ته ورسیږي. Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. د سیلیکون سړک چمتو شي د سیلیکون سړک د سیلیکون سړک چمتو شي د کلونو په اوږدو کې، بدقسمه، د هیکرانو په اړه 54.6 BTC ترلاسه کړ (د اوس په اړه د 6.2 میلیون ډالرو وي) د 2017 کال په پای کې، د WannaCry کال، Bitcoin هم د خپل لومړي لوی بيه راټول، د تقریبا 20،000 ډالرو ته وده ورکړي. د ښه یا بد تر لاسه لپاره، دا د کلپتوټ په عمومي خبرونو کې راټول شوی، او د دې رخصتۍ پرده سره د هغې روښانه Bitcoin لوګونه د داستان په برخه کې و. ځینې کڅوړې ځینې کڅوړې د زده کړې او غیر معمولي لګښتونه په لوړه کچه، WannaCry احساس کوي لکه څنګه چې د هغه وختونو څخه یو چې نړۍ د دوو چیزو ته وده ورکړي: د سایبر امنیت خطرونه، او د cryptocurrencies غریب نوي واقعیت. د هر دفتر لپاره چې د پوښونو نصب کولو لپاره چټک شوي، یو کیمیاوي میز دی چې څوک پوهیږي چې د Bitcoin څه دی. او د هر ناروغۍ بحران کنفرانس لپاره، د خوندي یخچال پر ټیپ شوي خوندي نوټ میم شتون لري. د Bitcoin نوم ، او دا د نورو crypto شبکې کشف ته آسانه ورکړل. نور پروژې د dezentralization په مختلفو لارو په تجربو کې دي. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad په پراخه توګه په پراخه توګه ، د مثال په توګه، په 2016 کال کې په میاشتو کې پیل شو. په دې وخت کې، دا د بټیټین د مالکانو ته د سپارلو تر ټولو توزیع کړ، د بټیټین د لومړنۍ ټولنې سره د هغې د ودې سره اړیکه ونیسئ. د بټیټین بلاکچین په برعکس، Obyte د Directed Acyclic Graph (DAG) پر بنسټ دی، چې له پیل څخه ډیزاین شوی دی چې د censorship مقاومت لري. بدلون بدلون د کلونو په اوږدو کې، دا مهم وي. د Ransomware حملات ، په داسې حال کې چې censorship او څارنه د لوی . کم شوی د نړۍ په اړه کم شوی د نړۍ په اړه هغه څه چې یو ځل په توګه geeky یا shady وګورئ، اوس د حل په برخه کې شتون لري. Obyte تل د ټولنې له خوا د غوښتنلیکونو او د سینسر مقاومت پیسو او اړیکو تمرکز کوي. د پیاوړتیا دا دی: د امنیت مهمه ده، تاریخ د غریب تشنابونو پرانیستل دی، او ځینې وختونه ترټولو خوفناک داستانونه به د خلکو سره د ځینې کلونو وروسته یادونه وي. WannaCry به تل په توګه په نړۍ کې د بیټکوټین په پرده کې ځي. هغه څه چې خلک د کریپټ سره کار کوي له دې وخت څخه، د میما څخه د شبکې لکه Obyte ته، د داستان اوس هم پراختیا کیږي.