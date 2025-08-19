R0AR Announces Node Sale: Democratizing Layer 2 Infrastructure And Rewarding Community Participation

، د Optimism د OP Stack پر جوړ شوي مخکښ یوځای DeFi سوپر اپلیکیشن ، نن خپل Node خرڅلاو پروګرام اعلان کړ ، کوم چې د R0ARchain Layer 2 د شبکې لپاره د مهمو زیربنا د مالکیت او عملیاتو وړاندیز کوي. د 2025-8-25 څخه ، په ټوله نړۍ کې شخصي او موسسات کولی شي د R0AR Node لائسنسونه واخلئ ، د تصدیقونکي پاداشونه ترلاسه کړي او د راتلونکي نسل مالیې زیربنا کې مرسته وکړي. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- رڼا رڼا دا د dezentralized مالیاتو په اړه د ستونزو موخه رامینځته کوي، لکه څنګه چې R0AR د لومړي Layer 2 اکوسیسټمونو څخه یو وي چې د یو جوړ شوی نند د خرڅلاو پروګرام له الرې د ټولنې په ملکیت کې د تصدیق کولو انستافورټ وړاندیز کوي، چې د Ethereum امنیت سره د ټولنې د ګډون وړتیا رامینځته کوي. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s په داسې حال کې چې د Layer 2 حلونه د تصویب په پراخه کچه پراختیا شوي دي، د 15 میلیارده ډالرو په کلنۍ ارزښت کې د پروسس کولو سره د خوشحالی په لټه کې دي، د انټرنېټ د اکثریت د ادارو د تصدیق کونکو په منځ کې مرکز شوی دی. د R0AR Node Sale د دې مهم انټرنېټ د demokratizes، کوم چې هرڅوک ته اجازه ورکوي چې د تصدیق کونکو د مالکیت او د کارولو په داسې حال کې د شبکې د خوندیتوب لپاره پاداشونه ترلاسه کړي. "د سنګاري Layer 2s کاروونکو ته اړتیا لري چې د مرکزي sequencers او validators باور وکړي،" Dustin Hedrick، د R0AR Co-Founder & CTO توضیح کوي. " موږ د دې ماډل بدلون سره زموږ د ټولنې ته د انټرنېټ مستقیم مالکیت ورکړي چې د دوی د مالیې حکومت د بریالیتوب ورکوي. دا نه یوازې د بدلو په اړه دی، دا د dezentralized مالیې په راتلونکې کې د مالکیت په اړه ده." لکه څنګه چې د DeFi په 2030 کال کې د 231 میلیارده ډالرو بازار ارزښت ته رسیدل کیږي، د دې پروتوکولونو ملاتړ د انټرنېټ باید د مرکزي دروازې ساتونکو څخه د ټولنې په ملکیت شبکې ته وده ورکړي چې د کاروونکو، validators، او د پروتوکول ځان تر منځ د انټرنټونو سره سمون وکړي. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0AR Nodes د R0ARchain validator د شبکې د پټلۍ په توګه کار کوي، په شمول د مهمو فعالیتونو ترسره کوي: \n \n \n \n \n د سوداګرۍ تصدیق: د ټولو په چټکه کې سوداګرۍ تصدیق او پروسس د معلوماتو وړتیا: د سوداګرۍ ډاټا ډاټا ډاټا چمتو کول او تصدیق کیدی شي د شبکې د خوندیتوب: د konsensus او د مخابراتو مخنیوی ميخانيزمونو کې مرسته وکړي Cross-Chain Operations: د Ethereum او نورو Superchain شبکې سره سمبال پلټنې ملاتړ په پرتله د معمولي validator نصبونه چې د پیچلي تخنیکي پوهې ته اړتيا لري، R0AR Nodes د لاسرسي وړتیا لپاره ډیزاین شوي دي: د کمېسيون د هارډویر اړتیاوې \n \n \n \n \n \n \n \n د ذخیره کولو: 250 GB SSD [د کټګورۍ لوړوالي سره به زیات شي] د RAM: 16 GB د CPU: 8 vCPU د 3 عملیات ماډلونه Self-hosted: په شخصي هارډویر او یا VPS عرضه کوونکي کې nodes چلول Node-as-a-Service (License Pooling): د فعالیتونو ته د مسلکي عرضه کوونکي لکه [NaaS همکارانو] ته delegate هیدرولیک ماډل: د مسلکي خوندي خدمتونو سره self-hosting ترکیب کړئ Node Sale Structure د بریالیتوب نږدې خرڅلاو څخه زده کړه لکه د Aethir د 60M + ډالرو زیاتولو څخه، R0AR د لګښت جوړښت ډیزاین کړی چې د مخکښ ګډون ته پاداش کوي او په داسې حال کې د پراخه ټولنې ته دسترسی تضمین کوي: * د پایله کچه جوړښت او ټول د وړاندې کولو ته اعلان شي ** د امریکا د امریکا د ډالرو برابرول د اعلان په وخت کې د 4500 $ ETH قیمت پر بنسټ Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR Society NFT لخوا: د 5 ورځو مخکې لاس رسی د R0AR Country Club غړي: د 5 ورځو مخکې لاس رسی Early Adopter OG $1R0R Hodlers: د 5 ورځو مخکې لاس رسی Multi-Income Node اقتصاد R0AR Node کارپوهانو د څو احتمالي درآمدونه څخه ګټه واخلئ، په اوږد وخت کې د پایلو انجنونه جوړوي: د لومړي Validator پاداشونه \n \n \n \n \n \n د بیس اګستونه: په $ETH ټکونو کې ورکړل شوي د فعالیت بونس: په 1R0R د شبکې لګښت برخه: د ټولو R0ARchain سوداګرۍ لګښتونو برخه د راتلونکي: Cross-Chain Revenue: د پلټنې او Interoperability لګښتونو برخه نور ته راځي! د راتلونکي اکوسیستم انډول بونس \n \n \n \n \n DeFi فعالیت Multiplier: د On-chain DeFi حجم پر بنسټ بونس پاداشونه د AI کارولو اجرونه: د R0ARacle AI حسابولو کار لپاره اضافي $1R0R د NFT بازار لګښتونه: د NFT بازار لګښتونو څخه د خرڅلاو برخه د حکومت شرکت: د فعال پیشنهاد رای کولو او د ټولنې د ګډون په مستقیم ډول د R0AR چین سره تړاو لري. د لومړي adopter ګټې (د لومړي 6 میاشتو) \n \n \n \n \n \n \n \n دوه ګوني پاداش دوره: Hybrid 1R0R & ETH د انتظار موخه لپاره د پیسو. د هوايي لګښت وړتیا: د راتلونکي اکوسیسټم ټکین لټونونو ته ترټولو غوره لاسرسي پریمیم ملاتړ: په مستقیم ډول د کور پراختیا ټیم ته لاس رسی Exclusive Access: د بټا ځانګړتیاوو او پروتوکول پرمختګونو لومړی حقونه د پلیټ فارمونو ته لاس رسی: لکه څنګه چې اپلیکیشنونه او په R0AR اکوسیسټم کې وړاندیز شوي هر څه. Whitelisting: د راتلونکي پروژو او اپلیکیشنونو او د NFT مجموعې ته لومړی دسترسی. AI فعال: د R0ARacle AI سره کار کوي NFT-Based Node Licenses د R0AR Node لائسنسونه به د ERC-721 NFTs په Ethereum mainnet کې صادر شي، د دې لپاره چې: \n \n \n \n د تصدیق وړ مالکیت: د نوټ کارونکي حقونو د بلاکچین پر بنسټ د ثبوت Composability: د DeFi پروتوکولونو سره د Node ارزښت په اړه د قرضونو / قرضونو لپاره یوځای کول MetaData Tracking: په چڼاسکه کې د کړنو تاریخ او پاداش اټکل RCNL ERC 721 سمارټ کنټرول: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node لائسنس ځانګړتیاوې \n \n \n \n \n د ژوند لپاره د دسترسی: نه د تکرارې فیسونه او نه د سپارلو لګښتونه Upgradeable: د شبکې د پرمختګونو او د نوي ځانګړتیاوو د پلورلو کې ګډون وکړئ د حکومت حقونه: د شبکې پارامترونو او پروتوکول پرمختګونو په اړه رای Interoperability: R0AR Chain د نورو Optimism Superchain شبکې سره مطابقت لري. Built for Scale and Security د R0ARchain نانو د انټرنېټ د پرمختللي ټکنالوژۍ څخه ګټه ورکوي ترڅو د غوره کړنو تضمین کړي: د Stack انټرنټ په اړه د خوشحالی \n \n \n \n \n د فریب د ثبوت سیسټم: د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د دولت بدلونونو لپاره د اتومات د مخابراتو میکانیزمونه د ډاټا وړتیا تضمینونه: د Ethereum ملاتړ شوي ډاټا اعلان کول د شفافیت تضمین کوي د ماډولر آرشیفیت: د شبکې د نښلیدو پرته د بیلابیلو اپارتمانونه Superchain متوافق: د Base، Zora او نورو OP Stack چڼاسکه سره متوافقې Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR د نوټ کارونکي ګټې په حد کې د اغیزمنو لپاره د مهمو همکارۍ تضمین او پراختیا کوي: د Node-as-a-Service عرضه کوونکي \n \n \n \n \n د مسلکي مدیریت: Enterprise-grade hosting حلونه د ضمانت وړ وخت: د SLA سپارښتنه کړنو تعهدات تخنیکي ملاتړ: د پیچلي عملونو لپاره د متخصصو ملاتړ د لګښت optimization: د مشترکه زیربنا د عملیاتو لګښتونه کموي د انټرنېټ همکارانو \n \n \n \n د سایټ عرضه کوونکي: د AWS، ډیجیټل اقیانو او سیمه ایز عرضه کوونکي سره ترټولو غوره نرخونه د څارنې خدمتونه: د انټرنېټ شوي تفتیش او فعالیت څارنه د خونديتوب اټکلونه: منظم سمارټ کنټرولونه او د انټرنېټ د خونديتوب اټکلونه The Market Opportunity of Infrastructure Growth د انټرنېټ د ودې بازار فرصت د تصدیق کولو د انستافټویر ټریډینګ د انفرادي تیلو په شاوخوا کې شتون لري، لکه څنګه چې د OP-Stack مخکښ چڼاسکهونو په کارولو کې ښودل کیږي: \n \n \n \n \n \n \n Layer 2 TVL Growth: د بیس په 2024 کې د TVL کې د 500 میلیونه ډالرو څخه د 2 میلیارده ډالرو ته وده ورکړي، او د 2024 جون ته د 8 میلیارده ډالرو څخه زيات ته وده ورکړي. On-Chain فعالیت: Base اوس په 2025 کال کې په میاشت کې د 50 میلیونه سوداګریزونه پروسس کوي، چې د L2s لکه Arbitrum څخه زياته کیږي. په داسې حال کې، Zora د ~ 100،000 ورځني سوداګرۍ حجمونه ریکارډ کوي، چې د کاروونکي د اغیزمنتیا ښيي. Developer / Creator Adoption: د جولای 2025 کې د بیس د token-creation پیاوړتیا پیاوړتیا وګورئ - د جولای په پیل کې په اړه د 6،600 نوی tokens څخه په دوو ورځو کې تقریبا 100،000 ته - لکه څنګه چې د Zora له خوا د SocialFi له خوا د جذب ترلاسه کړ. یوازې د 29 جولای په توګه، Zora د ~49.989 ټکین لخوا رامینځته شوې، چې د 63٪ د بازار په برخه کې د غلظت څخه رامینځته شوې ده. له Base App د پلټنې څخه وروسته، Zora د 1.6 ملیون Creator Coins فعال شوی، تقریبا 3 ملیون انفرادي سوداګرانو ته جذب شوی، او د سوداګرۍ حجم کې د 470 ملیون ډالرو څخه زیات رامینځته شوی. Cross-Chain (Bridge) حجم: د بیس د پل ګرځنده په اړه د ورځني Cross-Chain انتقالونو 14.8 میلیونه ډالرو او 360 میلیونه ډالرو په میاشت کې کاروي، د On / Off-Ramp انټرنېټونو ته وده ورکوي. څنګه د R0AR زنجیره ګټې: \n \n \n \n \n TVL & liquidity Potential: که R0AR Chain کولی شي د دې انفرادي تصویب د يو ناقانونه برخه راټول شي، دا کولی شي په چټکۍ سره د لګښت لګښت جذب کړي. لوړ سوداګرۍ رسولو: د بیس لپاره د 50M + میاشتني tx بیلګه د انستافورټ کچه ډیزاین کوي - د R0AR چڼاسکه لپاره د لوړ کچه کارولو لپاره ښه موقعيت لري، په ورته OP Stack کې جوړ شوی دی. Creator اکوسیسټم: د Zora کیسې ښيي چې جوړونکو به د انستافورټونو ته وده ورکړي چې د پیاوړتیا وړ موادو ته وده ورکړي. R0AR Chain کولی شي د ورته اکوسیسټمونو په لوړ کچه وده ورکړي. Cross-Chain Composability: د پل حجم څخه ډیری میلیونه څخه زیات، د بیلابیلو انټرنېټ شرکت وړاندیزونه د مالونو او حجمونو ګټور جریان کې ګټه ورکوي. R0AR Node سوداګریزانو ځان د دې ودې په مرکز کې موقعيت لري، چې د هر سوداګرۍ، swap، سټاک، او NFT سوداګرۍ له خوا په ټولیزت کې پاداشونه ترلاسه کړي. مهمې تاریخونه \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: د نودو د خرڅلاو اعلان او د سند وړاندیز 2025-8-19: د 1R0R او NFT مخکښ د مخکښ لاس رسی پیل کوي 2025-8-25: د سپارلو د پلورل په 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: Node لائسنس NFTs د شرکتونو ته توزیع شوي Q4 2025: د Node کلینټ سافټویر نسخه او نصب پیل کیږي Q4 2025: د پاداش توزیع پیل څنګه ګډون وکړي \n \n چمتو کړئ کڅوړې: د MetaMask یا متوافقې کڅوړې لپاره د ETH لپاره د ګازو او ETH Node قیمت لپاره کافی ETH لري (10٪ کڅوړې کله چې د r0ar اصلي ټوکن سره خریدئ) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R، USDC، USDT بشپړ KYC: د پاداش وړتیا لپاره د شناخت د تصدیق کول (د خرید لپاره اړتیا لري) غوره کچه: د بودجه په اساس غوره قیمت کچه انتخاب کړئ. د لومړي، د نږدې. د خرڅلاو لائسنس: په ځانګړي خرڅلاو کړکۍ کې معامله ترسره کړئ د NFT ترلاسه کړئ: په ETH چڼاسکه کې فورا د نانډ لائسنس NFT راټول کړئ. Setup Node: د کلینټ سافټویر ډاونلوډ کړئ او د تصدیق عملیاتو پیل کړئ د خریدو اړتیاوو \n \n \n \n \n د کمېسيون عمر: د انعام شرکت لپاره 18+ کاله جغرافیایی محدودیتونه: د غیر شرکت شوي هیوادونو او OFAC سند شوي هیوادونو څخه راځي د پیسو طریقې: ETH، USDC، USDT، 1R0R (10٪ کڅوړه کله چې د r0ar کورني ټوکن په کارولو سره) د ګازو لګښتونه: د سوداګرۍ لګښتونو لپاره ځانګړي ETH اړتیا The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure د R0AR Node خرڅلاو د پیسو د لګولو میکانیزم څخه ډیر دي، دا د ټولنې د مالیې د انټرنېټ لپاره د پیرامیډ بدل دی. لکه څنګه چې د سنګاري مالیې د بلاکچین تکنالوژۍ په پراخه کچه واخلئ، د دې شبکې د تضمین د تصدیقونکي باید د کټګوریو په کور کې د dezentralized اصولو ته وده ورکړي. \n \n "ما نه یوازې د نوټ لګښتونو خرڅلاو،" Dustin Hedrick، د R0AR په ګډو جوړونکي، اشاره کوي. "ما د مالیې انټرنېټ د انټرنېټ د مالکیت د خلکو ته توزیع کوو چې دا تر ټولو کاروي. دا د شبکې د امنیت، ټولنیزو انعامونو، او د اوږدې مودې د پایلو تر ټولو قوي توازن جوړوي." About R0AR R0AR یو بل نسل DeFi اکوسیسټم دی چې د Optimism OP Stack په کارولو سره د ګمرک Layer 2 زنجیره پر جوړ شوی دی. دا د ځان د ساتنې، AI-powered سوداګریزو، سټاک، NFTs، او د واقعي نړۍ د اټکل ملاتړ په یو بیلابیلو پلیټ فارم کې یوځای کوي. د $1R0R ټوکن له خوا چمتو کیږي او د خپل ټولنې لخوا اداره کیږي، R0AR د ټولو لپاره د خوندي، هوښيار او حاکمیت د مالیاتو د چمتو کولو لپاره ډیزاین شوی دی. نور معلومات په . r0ar.io