GreetHammer: ستاسو د Ultimate Outlook میکرو لپاره اتومات ای میل سلامونه

ایمیل خورا مهم دی، مګر تکرار کارونه - لکه د نوم له لارې ځوابونه او مناسب سلامونه اضافه کول - کولی شي ناڅاپي وي. په ځانګړي ډول که تاسو زما په لټه کې یاست او هر ورځ د بریښنالیکونو کچه او کچه وړاندې کړئ.GreetHammerد Outlook 2016، 2019، او Office 365 سره مطابقت لري، چې په بشپړه توګه د شخصي ایمیل سلامونو اتومات کوي، تاسو د ارزانه وخت خوندي کړئ.





د GreetHammer څه ده؟

GreetHammer د مائیکروسافټ Outlook لپاره یو ساده خو قوي میکرو دی چې د بریښنالیکونو ځواب کولو پروسه په اتوماتيک ډول پر بنسټ د پېرېدونکي لومړنۍ نوم او د ورځ د وخت په اساس د شخصي سلامونو داخل کولو له لارې ساده کړي. دا د سپارښتنې ټیپ کولو لارښوونې کار مخنیوی کوي، تاسو ته اجازه ورکوي چې په مستقیم ډول ستاسو د پیژندنې کور ته ورسیږي.

ولې د GreetHammer کارول؟

اغیزمن: په چټکۍ سره د شخصي سلامونو پرته له manually هڅه ځواب.

مسلکي: په دوامداره توګه فارمیټ شوي او مهرباني ځوابونه ستاسو د مسلکي انځور ښه کړي.

د کارولو آسانه: د یو واحد کلک لپاره په بشپړه توګه د شخصي ایمیل ځوابونه جوړ کړي.

څنګه د GreetHammer کار کوي؟

دلته د چټک له لاسه ورکولو:

د نوم د تشخیص اتومات

GreetHammer په هوښيار ډول د پېرېدونکي لومړی نوم څخه د سپارلو تفصيلات څخه اخلي.

د وخت په اساس د دوامداره سلام

په اتوماتيک ډول د ورځ د وخت له مخې سلامونه تنظیموي:

د سپتمبر مخکې د بریښنالیکونو لپاره د "صلو" سلام.

د "Good afternoon" د دوتنې څخه د 4pm.

د 4pm وروسته د "Good Evening"

د مسلکي ایمیل جوړولو

د Calibri رڼا سټیټ کارولو سره ښکلي فارمټ شوي سلامونه نصب کوي، په پایله توګه رنګ شوي ترڅو د Outlook معياري ځواب سټیټ سره مطابقت وکړي.

د ټولو فعالیتونو ځواب

GreetHammer د "د ټولو ځوابونو" دنده کاروي ترڅو د ټولو اصل بریښنالیک ترانسپورتونه ته ورسیږي.





د GreetHammer کارول

مرحله 1: د میکرو جوړولو

د Outlook په اړه

ALT + F11 فشار ته د VBA اډیوټر ته ونیسئ.

په پروژې نندارې کې، د پروژې1 (VbaProject.OTM) ته لاړ شئ.

د "ماډولونه" د چپ کلک کولو، د "د نصب" او بیا د "ماډول" انتخاب کړئ.

د وړاندیز شوي GreetHammer کوډ په نوي ماډل کې شامل کړئ.

مرحله 2: د خوندیتوب تنظیماتو بدلون

Ensure macros are enabled in Outlook: Go to File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Settings Select Notifications for digitally signed macros, all other macros disabled , or Enable all macros if your policy allows.



مرحله 3: د ریبون بوتل جوړ کړئ

د Outlook ټیپ د حق کلک کړئ او د ټیپ ګمرک کړئ انتخاب کړئ.

په راستې پینل کې، د نوي ګروپ کلیک کولو په خپل غواړمې ټیپ کې د نوي ګروپ جوړ کړئ.

د ډلې د نوم بدلون (د مثال په توګه، "GreetHammer").

د "Choose commands from" ډاونلوډ څخه، د "Macros" انتخاب کړئ.

د ماکرو لټون او انتخاب کړئ (د مثال په توګه، "AutoReplyAllWithGreeting") او "د >>" کلیک وکړئ.

د شفافیت لپاره د میکرو بوتل ته د "Rename" بوتل پر کلک کولو (د مثال په توګه، "GreetHammer") بدل کړئ.

د نندارتون انتخاب کړئ، او بیا OK کلیک وکړئ.

ستاسو میکرو اوس په آسانه توګه د Outlook بڼه څخه لاس رسیږي!

مرحله 4: د میکرو چلولو

په خپل Inbox یو ایمیل انتخاب کړئ.

د نوي جوړ شوي ټیپ بڼه کلیک وکړئ یا ALT + F8 فشار وکړئ، AutoReplyAllWithGreeting انتخاب کړئ، بیا "Run" کلیک وکړئ.

ستاسو د ځواب ایمیل به په اتوماتيک ډول سره د شخصي سلام چمتو وي.





د ګرځنده GreetHammer

تاسو کولی شئ د خپل ترټولو له مخې د سکرپٹ اضافي تنظیم کړئ:

Reply Colors and Fonts : Modify the replyColor or font settings within the macro to match your preferences. (I chose the shade of blue that represents replies)

Greeting Times: Adjust the hours in the "Determine the greeting based on the time of day" section for your working hours.



د GreetHammer کارولو ګټې

د شخصي مواصلات: په اتوماتيک ډول د هر پېرېدونکي سره د نوم په اړه خبرې کوي.

د وخت سپارښتنه: د سپارښتنه ټیپ کولو څخه مخنیوي، د بریښنالیک ورکشاپونه چټک کړي.

مداخله: په هر ایمیل کې مسلکي سلامونه او formating تضمین کوي.

GreetHammer به تاسو ته ستاسو د Outlook اړیکو په چټکۍ سره، ډیر اغیزمنه، او د مسلکي پالیسۍ سره مرسته وکړي. ستاسو د بریښنالیک سلامونه اتومات کړئ او د دې ساده خو قوي وسایلو سره ستاسو د ارزانه وخت ترلاسه کړئ!





خوشحاله ایمیل!





Sub AutoReplyAllWithGreeting() Dim originalMail As MailItem Dim replyMail As MailItem Dim recipientName As String Dim currentHour As Integer Dim greeting As String Dim indent As String Dim replyColor As String ' Define the color code for standard Outlook reply blue replyColor = "#1F497D" ' Check if an email is selected If Application.ActiveExplorer.Selection.Count = 0 Then MsgBox "Please select an email to reply to." Exit Sub End If ' Get the selected email Set originalMail = Application.ActiveExplorer.Selection.Item(1) ' Create the "Reply All" Set replyMail = originalMail.ReplyAll ' Simply extract the sender's first name for the greeting recipientName = GetFirstName(originalMail.SenderName) ' Get the current hour currentHour = Hour(Now) ' Determine the greeting based on the time of day Select Case currentHour Case 0 To 11 greeting = "Good morning." Case 12 To 16 greeting = "Good afternoon." Case Else greeting = "Good evening." End Select ' Set indentation, using HTML for proper email formatting indent = " " ' 5 non-breaking spaces for indentation in HTML ' Insert the personalized greeting into the reply with color styling and Calibri Light font replyMail.HTMLBody = _ "<p style='color:" & replyColor & "; font-family: Calibri Light; font-size: 11pt;'>" & _ recipientName & "," & _ "</p>" & _ "<p style='color:" & replyColor & "; font-family: Calibri Light; font-size: 11pt;'>" & _ indent & greeting & _ "</p>" & _ replyMail.HTMLBody ' Display the reply email replyMail.Display End Sub ' Function to extract the first name from the full name Function GetFirstName(fullName As String) As String Dim nameParts() As String ' Check if the name is formatted with a comma (e.g., "LastName, FirstName") If InStr(fullName, ",") > 0 Then ' Split by comma and trim any extra spaces nameParts = Split(fullName, ",") GetFirstName = Trim(nameParts(1)) ' Use the second part, which is the first name Else ' Otherwise, split by space and return the first part (assumed to be first name) nameParts = Split(fullName, " ") GetFirstName = nameParts(0) End If End Function