ESCAPE په ژوند کې د Ethereum کې د 280K ډالرو په لټه کې، Hacken Audited او SolidProof KYC Verified

زوريخ، سویس، د 21st August، 2025 / Chainwire / - د 24 ساعتونو په اوږدو کې د 180،000 ډالرو ډالرو سره، د ایتریوم پیشو خرڅلاو په مرحلې 3 کې په 0،01752 ډالرو کې دی، د 0،03236 ډالرو په پایله مرحلې نرخ کې حرکت کوي. ESCAPE's د فرار ESCAPE، یو Web3 انستافورټ ټکین، د Ethereum په اړه د مخابراتو پیل کړ او د نوي blockchain وسایلو لپاره خپل روښانه نقشه شریک کړ. د پروژې هدف دا ده چې د ټکین جوړولو، تحلیل چمتو کول، او د ټولنېونو ته ښه ښودلو ته وده ورکړي: ټول د پیچلي کوډ کولو یا پلونو ته اړتیا نلري. د ماموریت او لید د ټیم په اړه، اوس مهال، د کریپٹو نړۍ کولی شي مخنیوی او پراخ شي - خلک معمولا د ډیرو مختلف اپلیکیشنونو او وسایلو تر منځ د سوداګرۍ، معلوماتو څارنه او خوندي وي. د ESCAPE هدف دا ده چې د یو ټول په یوه پلیټ فارم جوړولو له لارې څه ساده کړي چې تاسو ته اړتيا لري ټول په یوه ځای کې دي. استراتژی او پراختیا د پروژې د پراختیا استراتژی د عملی بازار تجربه څخه رامینځته شوې وه، په لومړي ځل کې د Ethereum Layer 2 حل په کارولو سره، په کوم وخت کې چې ټیم د ساده، یوځای شوي وسایلو لپاره قوي ټولنې ته اړتيا لري. د لومړي پیژندنه په دوو ورځو کې د 11،5 ملیون ډالرو بازار کټګوریشن ته ورسیږي، چې د کټګوریو د سوداګرۍ د انټرنېټ لپاره د بازار لپاره د پام وړ پیاوړتیا ښودلی. د لومړني Layer 2 پلیټ فارم بندولو وروسته، ټیم د اوږدې مودې پایلې او استقلال تضمین لپاره د Ethereum Layer 1 ته انتقال کړ. د ESCAPE د شفافیت او حساب ورکولو ته وده ورکوي. د پلیټ فارم په بریالیتوب سره د Hacken لخوا یو audit بشپړ شوی چې د Binance په څیر مشهور شرکتونو، Coinsult لخوا د تصدیق، او د SolidProof لخوا ترسره شوي KYC جائزې ډاډ ډاډ دی Doxxed. د پراختیا پروسه د یو پرانیستې ټولنیزو بورډ له لارې څارنه کیږي. د پریکړه خرڅلاو په وخت کې او وروسته، ESCAPE هم د 15٪ APY سره د پایلو پاملرنې پروګرام وړاندې کوي، د لومړي سپارلو لپاره د پاداشونو ترلاسه کولو لاره ورکوي. دا نرخ د اوږدې مودې د ودې او د اکوسیستم ثبات تضمین کولو لپاره په دقت کې انتخاب شوي دي. د PAW Chain سره یو همکارۍ به د ESCAPE لګښت پراختیا کړي د څو چڼاسکه تادیه کولو ته اجازه ورکړي. دا تادیه به د ټکین جوړونکو ته اجازه ورکړي چې په 15 څخه زيات عمده بلوک چڼاسکه کې ورته قراردادونه پیل کړي، په شمول Ethereum، Solana، Binance Smart Chain (BSC)، Arbitrum، Base، او Avalanche - د پلټنې یا بسته شوي ټکینونو ته اړتیا لرئ. Utilities او Deliverables د ESCAPE اکوسیسټم، د $ESCAPE ټوکن لخوا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا \n \n \n \n \n \n \n EscapePad: د Ethereum او راتلونکي شبکې لپاره د کوډ وړ token launchpad DEX Viewer: په واقعي وخت کې نقشه، د پولادو فعالیت، او حجم تحلیل Wallet Inspector: cross-chain portfolio او سوداګرۍ تحلیل Telegram بوټونه: د سوداګریزونو او د ګمرکونو لپاره د ګمرک وړ تفتیشونه د ګرځنده اپلیکیشن: په iOS او Android کې د ټکین پلورنې او څارنه Token Visibility Tools: د پروژو لپاره د اکوسیسټم نړيوال ځای ځانګړتیاوې \n \n "ESCAPE د Web3 ساده کولو لپاره جوړ شوی دی او د شفافیت له لارې اعتماد رامینځته کوي،" د ESCAPE ترجمان چيو. "د Ethereum ریلوټینټ او راتلونکي Multichain پراختیا د دوبلو جوړولو څخه ډیر دي - دوی د جوړونکو او ټولنې لپاره یو قوي بنسټ وړاندې کوي چې د محدودیتونو پرته پیل او وده ورکړي." د Escape په اړه دا یو Web3 انستافورټ پلیټ فارم دی چې د ټکین جوړولو، تحلیل او د ډیرو بلاکچینونو په اړه تمرکز کوي. د فرار د فرار په پیل کې په 2025 کال کې د Layer 2 شبکې کې پیل شو، ESCAPE د Ethereum ته مهاجرت مخکې د 800 څخه زيات مالکانو او د 11،5 ملیون ډالرو بازار کټګوریو ته وده ورکړي. اوس، ESCAPE یو شفاف لارښود، audited سمارټ قراردادونه، او د ټولنې لومړی لارښوونې سره کار کوي. نور معلومات د نندارتون: https://escapehub.ai/presale https://escapehub.ai/presale Solidproof چڼاسکه: https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE د Hack Audit: Hacken Audit Report د Hacked Audit راپور د Coinsult Audit: Coinsult Audit & Verification د Coinsult Audit & Verification د پروګرام: د Escape Hub Whitepaper د Escape Hub Whitepaper د رسنیو اړیکه د X (Twitter) په اړه: https://x.com/ESCAPE_HUB https://x.com/ESCAPE_HUB اړیکه د admin سمه د فرار د کارپوه کارپوه کارپوه