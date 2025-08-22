ESCAPE Presale en vivo en Ethereum con $ 280K levantado, Hacken Audited y SolidProof KYC Verified

Zúrich, Suiza, 21 de agosto de 2025/Chainwire/--Con una asombrosa cantidad de 180.000 dólares recaudados en 24 horas, La venta anticipada de Ethereum está en la Etapa 3 en $0.01752, avanzando hacia un precio de etapa final de $0.03236. El escape El escape ESCAPE, un token de infraestructura Web3, ha lanzado su pre-venta en Ethereum y compartió su mapa de ruta para nuevas herramientas de blockchain. El proyecto tiene como objetivo facilitar la creación de tokens, verificar la analítica y dar a las comunidades una mejor visibilidad: todo sin necesidad de codificación o puentes complejos. Misión y Visión Según el equipo, en este momento, el mundo de la criptografía puede sentirse confuso y disperso - las personas a menudo tienen que saltar entre muchas aplicaciones y herramientas diferentes solo para comerciar, rastrear información y mantenerse a salvo. Estrategia y desarrollo La estrategia de desarrollo del proyecto surgió de la experiencia práctica del mercado, habiendo inicialmente desplegado una solución Ethereum Layer 2 donde el equipo observó una fuerte demanda de la comunidad por herramientas simplificadas e integradas. La implementación original alcanzó una capitalización de mercado de 11,5 millones de dólares en dos días, demostrando un apetito significativo del mercado para una infraestructura de negociación de criptomonedas consolidada. Después de la descontinuación de la plataforma inicial Layer 2, el equipo pasó a Ethereum Layer 1 para garantizar la sostenibilidad a largo plazo e independencia. ESCAPE enfatiza la transparencia y la responsabilidad.La plataforma ha completado con éxito una auditoría por Hacken que también ha auditado a empresas conocidas como Binance, verificación por Coinsult, y una revisión KYC llevada a cabo por SolidProof asegura que el equipo es Doxxed. Durante y después de la venta previa, ESCAPE también ofrece un programa de apuestas con un APY sostenible del 15%, dando a los primeros seguidores una forma de ganar recompensas. Esta integración permitirá a los creadores de tokens lanzar direcciones de contrato idénticas en más de 15 blockchains principales, incluyendo Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, Base y Avalanche - eliminando la necesidad de puentes o tokens envueltos. Utilidades y entregables El ecosistema ESCAPE, impulsado por el token $ESCAPE, se está reconstruyendo y expandiendo para incluir: \n \n \n \n \n \n \n EscapePad: un lanzamiento sin código de token para Ethereum y futuras redes DEX Viewer: gráficos en tiempo real, actividad de cartera y análisis de volumen Wallet Inspector: Portfolio Cross Chain y Análisis de Transacciones Bots de Telegram: alertas personalizables para comercios y milagros Aplicación móvil: implementación y monitoreo de tokens en iOS y Android Herramientas de visibilidad de token: características de colocación nativas del ecosistema para proyectos \n \n "ESCAPE se está construyendo para simplificar Web3 y restaurar la confianza a través de la transparencia", dijo un portavoz de ESCAPE. "El relanzamiento de Ethereum y la futura expansión multi-cadea representan más que una reconstrucción - representan una base más fuerte para los creadores y las comunidades para lanzar y crecer sin limitaciones". "ESCAPE se está construyendo para simplificar Web3 y restaurar la confianza a través de la transparencia", dijo un portavoz de ESCAPE. "El relanzamiento de Ethereum y la futura expansión multi-cadea representan más que una reconstrucción - representan una base más fuerte para los creadores y las comunidades para lanzar y crecer sin limitaciones". Sobre el escape es una plataforma de infraestructura Web3 centrada en la creación de tokens, análisis y visibilidad en múltiples blockchains. Escapar Escapar Inicialmente lanzado en una red Layer 2 a principios de 2025, ESCAPE creció a más de 800 titulares y una capitalización de mercado de 11,5 millones de dólares antes de migrar a Ethereum. Más información Preparación : https://escapehub.ai/presale https://escapehub.ai/presale Proyecto KYC: https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE https://github.com/solidproof/Projects/tree/main/2025/ESCAPE Auditoría hackeada: Hacken Audit Report Informe de auditoría hackeado Auditoría de Coinsult: Coinsult Auditoría y Verificación Coinsult Auditoría y Verificación El Whitepaper: Escape Hub Libro Blanco Escape Hub Libro Blanco Medios de comunicación Contacto X (en el Twitter): https://x.com/ESCAPE_HUB https://x.com/ESCAPE_HUB Contacto admin por Sam Escapar admin@escapehub.ai \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo HackerNoon's Business Blogging . El programa El programa