Aster's Next Era پیل کوي: Airdrop Points Stage 2 په ژوند کې، TGE Countdown پیل کیږي

Mahé، Seychelles، د سپتمبر 8، 2025/Chainwire/-- ، د خپل پرائیویسی تمرکز سوداګریزو انستافورټ لپاره مشهور دي، په رسمي توګه د Aster Genesis: Stage 2، د هوايي ټکونو د کمپنۍ پیل کوي، لکه څنګه چې دا د Token Generation Event (TGE) لپاره د اوږدې مودې تاریخ تصدیق کوي. د استر د استر د مرحله 1 کمپنۍ کې د 527.224 انفرادي پولټونه په 20 اونۍ کې د سوداګرۍ حجم کې د $37.7B څخه زیات راټول شوي، په نوښت کې د dezentralized exchange (DEX) فضا کې قوي تشنج ته نشه ورکړي. په ځینې میاشتو کې د مرحله 1 څخه وروسته، Aster په میاشتو کې د سوداګرۍ حجم په اړه د DEX بازار په کلکه کې د 20٪ څخه زیات تشنج ترلاسه کړ. \n \n "پړاو 1 یو واضح پیژندل ورکړل: سوداګریزونه د لاس رسی څخه ډیر غواړم - دوی غواړم چې د سرعت، composability، پرائیویسی، او د капітал چې د کار کولو په اوږدو کې کار کوي، "لونارډ، د Aster CEO. "Aster یو نوی کټګوریو مخکښ کوي - کوم چې کاروونکو کولی شي د بیلګې په توګه BNB یا stablecoins لکه USDF څخه ګټه واخلئ، په داسې حال کې چې د دې ګټه تولیدوي اټکلونه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د Aster په سوداګرۍ لپاره ګټه واخلئ. دا د ټولو سوداګرانو لپاره د مالیې اغیزمنتیا په بشپړه توګه نوي کچه مخکښ کوي." د Aster Genesis: Stage 2 لپاره د نوي Vision اعلان Aster Genesis: Stage 2 د نوي ټکي سیسټم سره د وړاندیز وړتيا معیارونه، او همدارنګه د لوړ شفافیت، په مستقیم ډول د ټولنیز پیژندنې له Stage 1 له خوا شکل ورکوي. سوداګریزونه د سوداګرۍ حجم، موقعیت د ساتنې وخت، لارښوونې فعالیتونه، ټیم بوټونه، د Aster asBNB او USDF په کارولو سره د مارجینټ په توګه او د واقعیت په وخت کې realized هر ګټه یا خسارت له لارې ټیټونه کښته کوي. مرحله 2 فورا پیل کیږي، په Q4 2025 کې د token توزیع لپاره سټیشن جوړوي. \n \n "پړاو 2 د TGE څخه مخکې د تعقیب او پاداش تر منځ د تړانګه راټولوي،" لیونارډ وايي. "د کاروونکي پیژندنه له لارې جوړ شوي، د نوي مقرراتو د عادلیت ترټولو ترټولو غوره کوي او د کاروونکي د تعقیب ته وده ورکوي، نو هر سوداګریز کولی شي په مساوي سيمه کې ګډون وکړي او د هوا ډاپ ته وده ورکړي." د $ASTER کل ټوکن رسولو څخه د 50٪ څخه زیات د ټولنې د هوايي ډکونو لپاره دی، او د 8.8٪ (704،000،000،000 $ASTER) به په TGE کې د مناسب شرکتونو لپاره چې د Aster د ټکټونو پروګرامونو څخه د ر یا Au ټکټونه ترلاسه کړي. برسېره پر دې، کاروونکو چې د ټولنې او همکارانو د انعام څخه Aster Gems ترلاسه کړ، او هغه کاروونکو چې په Aster Pro کې سوداګریز شوي او د مرحلې 1 پای ته ورسیږي، به هم مناسب وي. هر ناست شوي $ASTER ټکینونه به د راتلونکي ټولنیز پاداشونو لپاره د "Airdrop" تادیاتو ته رامینځته شي. د TGE لپاره د سړک: پلیټ فارم، محصولات، او میلانونه له Spectra وروسته، Aster د پرائیویسی لومړی سوداګریزو لپاره خپل نظریاتو ته وده ورکړي، د مخکښ امرونه وده ورکړي او د Aster L1 چڼاسکه په توګه د شخصي، غیر ذخیره کولو اجرا لپاره د بنسټ په توګه وده ورکړي، او د 24/7 سټاک perpetuals سره د سنګاري تصدیق په چڼاسکه کې وده ورکړي. دا هم اخیستنه د سټاک بازارونو پیل کوي، د Aster د ټول په چڼاسکه کې سوداګریزو اړتیاو لپاره یو واحد سټاک ځای جوړوي. په ګډه، دا موټروونه د بنسټ جوړ کړي لکه څنګه چې د تبادلې د ټکین توليد واقعیت (TGE) ته راشي چې د 17 سپتمبر، 2025 جوړ شوی دی. $ASTER Airdrop په TGE کې پیل کیږي د Aster ټکین ($ASTER) انتظار کوي چې په لوی تبادلې کې، په شمول د Aster د سټیټ مارکیټونو کې لیست شي، د متوافقې پیل پرومو ته اړتيا لري. \n \n "د $ASTER ټولنیز هوايي ډرایپ به د TGE ورځ کې ترسره شي،" لیونارډ وايي. "د $ASTER ټولنیز هوايي ډرایپ به د TGE ورځ کې ترسره شي،" لیونارډ وايي. "ما د مخکښ پروژو څخه د وروستیو، لوړ تعقیب هوايی ډرایپونو په پرتله ونیسئ، مګر زموږ اصلي تمرکز سیگنال په پرتله ښکلا دی. د مرحلو 0 او 1 په اوږدو کې حقیقي ګډون دا دی چې دا ډیزاین هڅه کوي چې په TGE کې - عمدتا او عادلانه - سپارښتنه وکړي." "د $ ASTER صادر کولو سره، موږ د اکوسیسټم د ودې او decentralized حکومت په راتلونکي مرحلو کې دروازه ونیسئ" Leonard وايي. Aster د بازار د تناوب لپاره چمتو کوي د $ASTER مخکښ پیل سره، Aster چمتو ده چې د dezentralized heavyweights لکه Hyperliquid سره مخکښ وي او د Binance او Coinbase په څیر مرکزي ځایونو ته چمتو کړي - د سوداګرانو ساتنې او د مالیې اغیزمنۍ په اړه د واضح تمرکز سره مخکښ دي. د Aster به د اپلیکیشنونو په پایله کې د توازن کټګوریو جوړ کړي چې خلک اوس هم کاروي: یو خوندي، د капітال اغیزمن پلیټ فارم چې د پولټونو او DEX سره شریک کیږي لکه PancakeSwap، Trust Wallet، SafePal، یا د پیاوړې پلیټونه لکه Four.meme او نور. زموږ هدف ساده دی: د همکارانو په پرتله مرکزي توازن لري نو په چټک بازارونو کې احساس ندي، instant، او په هر وخت کې. د چاپ په وخت کې، Aster د 350M ډالرو څخه زيات ترلاسه کړ. (TVL) په ساتو EVM چتونو او Solana کې، د 30 ملیون ډالرو څخه زیات کلن نرخ سره - په 2025 کې د 87.5٪ کلن پرمختګ ته وده ورکړي. ټول ارزښت بند شوی ټول ارزښت بند شوی د Aster په اړه دا د راتلونکي نسل dezentralized تبادلې چې د Perpetual او Spot تبادلې په دوامداره توګه وړاندې کوي، چې د نړیوالو crypto سوداګریزانو لپاره د یو ځای په توګه ډیزاین شوی. دا په ساده حالت کې د MEV وړیا، یو کلک executable لري. د استر د استر پرو موډی د 24/7 د اسټاک perpetuals، مخکښ حکمونه، او د ګرځنده سوداګرۍ اضافه کوي، چې د BNB Chain، Ethereum، Solana، او Arbitrum په پراخه کچه شتون لري. د دې ځانګړي ګټې په وړتیا کې دی چې د liquid-staking tokens (asBNB) یا yield-generating stablecoins (USDF) په توګه د ضمانتونو په توګه کارول کیږي، د ناقانونه کچه اغیزمن. د Aster Chain، یو لوړ کړنو او پرائیویسی تمرکز L1، او د YZi Labs لخوا ملاتړ شوي، Aster د DeFi راتلونکي جوړوي: چټک، انعطاف، او ټولنیزو لومړی. کاروونکو کولی شي د Aster په اړه نور پوه شي ، یا د Aster سره د . د رسمي ویب پاڼه د رسمي حساب X د رسمي ویب پاڼه د رسمي حساب X اړیکه د ودې مارکیټ مدیر د امبر Hsu د استر Amber@asterdex.com په اړه