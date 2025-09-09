La próxima era de Aster comienza: Airdrop Points Stage 2 en vivo, TGE Countdown comienza

Mahé, Seychelles, 8 de septiembre de 2025/Chainwire/-- Un intercambio descentralizado de perpetuos conocido por su infraestructura de negociación centrada en la privacidad, ha lanzado oficialmente Aster Genesis: Stage 2, su campaña de puntos aéreos, al igual que confirma la fecha de su Token Generation Event (TGE). Aster Aster La campaña de la Etapa 1 vio 527.224 carteras únicas acumular más de $37.7B en volumen de negociación a lo largo de 20 semanas, señalando una fuerte tracción en el emergente espacio de intercambio descentralizado (DEX).

"La Fase 1 envió un mensaje claro: los comerciantes quieren más que acceso, quieren velocidad, compostabilidad, privacidad y capital que continúe funcionando", dijo Leonard, CEO de Aster.

"Aster está pionera en una nueva categoría - donde los usuarios pueden ganar rendimiento de tokens de apuestas líquidas como BNB o stablecoins como USDF, al tiempo que aprovecha estos activos generadores de rendimiento como garantía líquida para el comercio perpetuo en Aster. Más información sobre Aster Genesis: Stage 2 Aster Genesis: Stage 2 introduce un nuevo sistema de puntos con métricas de elegibilidad actualizadas, así como una mayor transparencia, modelada directamente por el feedback de la comunidad de Stage 1. Los comerciantes acumulan puntos a través de métricas como el volumen de negociación, el tiempo de posesión, las actividades de referencia, los impulsos del equipo, utilizando asBNB y USDF de Aster como margen, y en cada beneficio o pérdida realizado durante el evento.

"La etapa 2 estrecha el vínculo entre el compromiso y la recompensa por delante de TGE", dijo Leonard. "Formado por los comentarios de los usuarios, las nuevas reglas priorizan la equidad y incentivan el compromiso auténtico de los usuarios para que cada comerciante pueda participar en un campo de nivel y construir hacia el airdrop". Más del 50% del suministro total de token de $ASTER ha sido destinado a airdrops comunitarios, y el 8,8% (704.000.000 $ASTER) se desbloqueará inmediatamente en TGE para los participantes elegibles que hayan ganado puntos Rh o Au de los programas de puntos de Aster. Además, los usuarios que recibieron asignaciones de Aster Gems de iniciativas comunitarias y de socios, y aquellos que comerciaron en Aster Pro y ganaron puntos de lealtad después de que terminó la Etapa 1, también serán elegibles. Cualquier token $ASTER no reclamado será redirigido de nuevo a la asignación "Airdrop" para futuras recompensas de la comunidad. Camino a TGE: Plataforma, productos y hitos Desde Spectra, Aster ha avanzado su visión para el comercio de privacidad primero, introduciendo órdenes ocultas y revelando Aster L1 Chain como una base para la ejecución privada, no custodial, y trayendo la exposición tradicional de acciones en cadena con perpetuos de acciones 24/7. Juntos, estos hitos han establecido las bases a medida que el intercambio se mueve hacia su evento de generación de tokens (TGE) establecido para el 17 de septiembre de 2025. $ASTER Airdrop se lanza en TGE Se espera que el token Aster ($ASTER) se enumere en las principales bolsas, incluidos los mercados spot de Aster, con promociones de lanzamiento coordinadas para seguir de cerca.

"El airdrop de la comunidad $ASTER está programado para tener lugar en el día de TGE", dijo Leonard. "Hemos escuchado comparaciones con las gotas de aire recientes de alto compromiso de proyectos competidores, pero nuestro foco principal es la señal sobre el espectáculo.

"Con la emisión de $ASTER, estamos abriendo la puerta a la próxima fase del crecimiento del ecosistema y la gobernanza descentralizada", dijo Leonard. Aster se prepara para la competencia en el mercado Con el inminente lanzamiento de $ASTER, Aster está listo para competir con los pesos pesados descentralizados como Hyperliquid y desafiar los lugares centralizados como Binance y Coinbase - ancorados por un claro enfoque en la protección de los comerciantes y la eficiencia del capital.

Aster formará la capa de liquidez detrás de las aplicaciones que las personas ya utilizan: una plataforma abierta y eficiente en capital que se asocia con carteras y DEX como PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, o plataformas emergentes como Four.meme y más. Nuestro objetivo es simple: agregar liquidez a los socios para que los mercados en cadena se sientan invisibles, instantáneos y siempre activos", dijo Leonard. En el momento de escribir, Aster ha recogido más de $ 350M en (TVL) en siete cadenas de EVM y Solana, con una tasa anual de cobro de tarifas por encima de $ 30 millones - reflejando un crecimiento anual del 87,5% en 2025. Valor total bloqueado Valor total bloqueado Sobre Aster es un intercambio descentralizado de próxima generación que ofrece tanto el comercio perpetuo como el spot, diseñado como un lugar de una sola parada en la cadena para los comerciantes globales de criptomonedas. Aster Aster El modo Pro añade perpetuaciones de acciones 24/7, órdenes ocultas y comercio de red, disponibles en BNB Chain, Ethereum, Solana y Arbitrum. Su ventaja única radica en la capacidad de utilizar tokens de apuesta líquida (asBNB) o stablecoins generadores de rendimiento (USDF) como garantía, desbloqueando una eficiencia de capital sin igual. Powered by Aster Chain, un L1 de alto rendimiento y enfocado en la privacidad, y respaldado por YZi Labs, Aster está construyendo el futuro de DeFi: rápido, flexible y primero en la comunidad. Los usuarios pueden aprender más en el Aster , o conectarse con Aster en el . Sitio web oficial La cuenta oficial X Sitio web oficial La cuenta oficial X Contacto Director de Marketing de Crecimiento Amber Hsu Aster por amber@asterdex.com

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. 