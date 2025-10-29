د نړۍ د IT د تعقیب بدلون: Rashmi د NIST فریمور اپلوډ کولو کې د نوي معیارونه جوړوي

په امروز کې د IT حکومت او د شرکت د مطابقت په چټکۍ سره وده کولو کې، ځینې مسلکيانو د تخنیکي تخصص، استراتژیک نظر، او ټولنیز لارښوونې سره یوځای کوي چې په حقیقت کې د صنعت د بدلون لپاره چمتو کوي. Rashmi Bharathan، د 13 کلونو څخه زيات تجربه سره یو مشهور IT مسلکي، د IT خدمتونو مدیریت، مطابقت او د شرکت د حکومت په څیر د مخکښ لارښوونې په توګه وده ورکړي. هغه اخیرا د نړيوال نړيوال لارښوونې بشپړ کړ چې په ټوله نړۍ کې سازمانونه څنګه د NIST فریمورک اغیزه کوي. Spearheading Global NIST Implementation at a Fortune 500 Enterprise د فورټون 500 Enterprise کې د NIST د نړیوالو پیژندنې مخکښ Rashmi Bharathan د فورټون 500 شرکت د تعقیب تعقیب تعقیب تعقیب کې د کلیدي لارښوونې په توګه د IT خدمت مدیریت (ITSM) او د NIST فریمورګ په ډیرو نړیوالو سيمو کې د پیژندنې لپاره د تصدیق د چمتوتیا د کار د جریان رامینځته کړ. د 11 مسلکي ټیم لارښوونې په توګه، هغه د انټرنټ کې د ټولو مهمو عنصرونو کې یو رامینځته کړ: د ServiceNow پلیټ فارم له لارې د پیچلي ITSM پروسو سره د NIST معیارونو سره سمون کول. هغه د روښانه پروژې مدیریت څخه ډیره چمتو شوی. هغه د پروژې او مطابقت ضایعونه مشخص کړ، د نظارت د ثبوت د راټولولو لپاره پرمختللي اتومات ډیزاین کړ، او په پراخه کچه د فعالیت چاپیریالونو کې د نړیوالو ټیمونو ته روزنې وړاندې کړ. هغه د داخلي او بهرني نظارتونو ملاتړ کې هم د مهمو نقشې ولري. په متحده ایاالتو، انګلستان، هند او مکسیکو کې د فعالیتونو په پراخه کچه د دې هڅو کوډول کولو لپاره د استراتيجي فکر، د ثقافتو همکارۍ او حکومت تخصص اړتیا لري. Delivering Exceptional Results Through Innovation د نوښت له لارې غیر معمولي پایلې وړاندې کول د دې نړیوال انټرنټ پایلې د Rashmi Bharathan وړتیا ته وده ورکوي چې اندازه کولی شي، د بدلونونو پایلې وړاندې کړي. د هغې د لارښوونې لاندې، د پروژې د انټرنټ چمتووالی د انټرنټ اتومات کولو له لارې 70٪ ښه راغلاست. په ورته مهمه توګه، د هغې د ستراتیژیک غوښتنلیکونه د لارښوونې د تعقیب د 60٪ کم کړي، د لوړ ارزښت د انټرنټونو لپاره ارزښت لري او په هر چارو عملیاتو سيمو کې د خطر د ښودلو زیاتوي. دا پایلې د تخنیکي مهارت څخه ډیر ښودلی دي - دوی د تخنیکي کارولو سره د ستراتیژیک حکومت د پلټنې د خپل ځانګړي وړتیا ته وده ورکوي. د CMDB حکومت، IT audit اتومات، او د سپارښتنې معیارونو سره مطابقت وړ ServiceNow آرکټیکټیکټونو په پراخه کچه تخصص سره، Rashmi Bharathan د audit-ready IT چاپیریالونو جوړولو لپاره د ټولو سختو مقرراتو اړتياوو پوره کولو لپاره د خپل ځان په لټه کې جوړ شوی دی. Professional Excellence and Continuous Learning د مسلکي عالي کیفیت او مداخله زده کړې د Rashmi Bharathan مسلکي تصدیقونه د غوره کیفیت او د ژوند په اوږدو کې د زده کړې لپاره د هغې وړاندیز کوي. هغه د ITIL v3 بنسټ او د خدمتونو عملیات، ServiceNow Certified System Administrator (CSA)، ISO 27001 مخکښ Auditor، او CISA تصدیقونه لري. اوس مهال په ایلیانوس Urbana-Champaign پوهنتون کې د MBA کار کوي، هغه هغه مسلکي مثال دی چې د اوسني مسلکي - هغه چې د تکنالوژيکي تخصص سره د ستراتیژیکي سوداګرۍ لارښوونې یوځای کوي. Community Leadership and Industry Recognition د ټولنې د لارښوونې او د صنعت د تشخیص د کارپوریشن پایلو په پرتله، Rashmi Bharathan خپل ځان د مسلکي پرمختګ او ټولنیز تعقیب لپاره د پاملرنې پاملرونکي په توګه جوړ کړ. د مختلفیت او ودې د وده ورکولو لپاره د هغې تعقیب شوي دي له خوا د ډیرو prestigious جایزه، په شمول د 2025 ISSA شیکاگو د کال د عامه کارپوریشن له خوا د ISSA زده کونکي انټرنټینټ، چې په شیکاگو کې د 250 څخه زيات زده کونکو ملاتړ کوي. لکه څنګه چې د ISSA شیکاگو کې د زده کونکي او د داوطلبۍ مدیر په توګه، هغه د لنډینډینډ زده کونکي ډلې جوړ کړ چې د 15 څخه زيات پوهنتونونو څخه د 250 څخه زیات غړي ته وده ورکړي. دا انټرنټ د نورو فصلونو لپاره د نمونوي جوړ شوی دی او په ISSA Journal کې د زده کونکو د تعلیق او مسلکي پرمختګ لپاره غوره عملی په توګه ښودل شوی. د هغې وړاندیزونه د مخکښ مسلکي سازمانونو، په شمول د 2023 ISACA شیکاګ عامه اعظمي جایزه، د WiCyS Mentorship پروګرام Honorable Mention، او د 2025 AMEC Grassroots Leadership Award (د ARAM، د Tamil ټولنې سازمان لخوا ترلاسه شوي). په ټولیزه توګه، دا اعظميونه د نورو توانمندولو او پراختیا لپاره د مسلکي ټولنې جوړولو لپاره د هغې ناڅاپي مالتړ ته وده ورکړي. Vision for the Future of Cybersecurity and Compliance د سایبر امنیت او مطابقت لپاره د راتلونکي لید په راتلونکې کې، Rashmi Bharathan لید د انفرادي پروژې بریالیتوب څخه د صنعتي پراختیا لپاره پراخ دی. هغه ته هدف لري چې د ډیجیټل ترانسپورت انټرنټونو په پراخه کچه رامینځته کړي چې د اتوماتیک او مصنوعي انټرنټ څخه کار واخلئ ترڅو انټرنټ او مطابقت پروسسونه ډیر اغیزمن، هوښيار او پراخ کړي. د هغې د اوږدې مودې هدف کې شامل دي د پلټنې یا مشورتي عملیاتو جوړولو چې د هر اندازه سازمانونو لپاره د انټرنټ وړ IT چاپیریال جوړ کړي. په خپل ماموریت کې د انټرنیټ او د مطابقت په سيمه کې ډیر پراخ او لاس رسیږي. د تفکر لارښوونې او لارښوونې له لارې، هغه هڅه کوي چې د ځوانانو مسلکيانو - په ځانګړې توګه هغه کسان چې د سنګاري تصدیق نه لري - د خپل مهارتونو څخه ګټه واخلئ او د حکومت او د مطابقت په نقشې کې وده ورکړي. د هغې لارښوونې د تخنیکي نوښت سره د بشري پراختیا لپاره د حقیقي تعقیب سره یوځای کوي، د هغې د راتلونکي نسل لپاره یو لیدونکي لارښوونې او لارښوونې په توګه موقعیت ورکوي. Values-Driven Leadership and Industry Impact د ارزښتونو له خوا د لارښوونې او د صنعت اغیز د ارزښتونه چې د Rashmi Bharathan کار ته لارښوونه کوي - هوښيار، مسؤلیت، په دوامداره توګه زده کړې، د شتمنۍ او د نورو خدمتونو - په خپل مسلکي سفر هر برخه کې ښکاره دي. دا اصولونه هغه ته اجازه ورکړي چې قوي اړیکو جوړ کړي، هدف سره لارښوونې، او د پایلې اغیز وړاندې کړي. لکه څنګه چې د مطابقت او د IT حکومت د سينګار په پایله کې پرمختګ کوي، Rashmi Bharathan د صنعت په راتلونکي کې رامینځته کوي. د تخنیکي تخصص، ستراتیژیک ویز، او د ټولنې د لارښوونې د هغې سره د هغه موقعیتونه کوي چې د ذهني لارښوونې په توګه د سازمانونو د حکومت او مطابقت په څرنګه کې معنوي بدلون چمتو کړي. د فورټون 500 شرکتونو کې د NIST فریمورک پیژندنې بریالیتوب د غیر معمولي تخنیکي مهارتونه سره د ستراتیژیک تفکر او عمیق تعقیب سره یوځای شي. د هغې د لارښوونې لاندې، دا انټرنټ نه یوازې د ډیرو نړیوالو فعالیتونو په پرتله د حکومت قوي کړي، بلکه د دې لپاره چې د دې پروګرامونو سره د اغیزمن اغیزمنې او اغیزمنتیا سره څنګه ترسره شي د نوي معیارونه جوړ کړي. About Rashmi Bharathan په اړه Rashmi Bharathan Rashmi Bharathan ده د IT خدمتونو د مدیریت، د شرکت د مطابقت، او حکومت په اړه د 13 کلونو څخه زیات تجربه سره د IT مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسلکي مسل Rashmi هم یو مسلکي ټولنې لیڈر دی، په فعاليت کې د ISACA، ISSA، IIA، او WiCyS لخوا د پراختیا، شمولیت او د تکنالوژۍ په برخه کې مسلکي وده ورکوي. هغه په منظم ډول په مسلکي پلیټ فارمونو او فورمونو کې ګډون کوي - په شمول د LinkedIn ګروپونو، ټولنې ټولنیزونه، ویبینرونه، او کنفرانسونو کې - د معلوماتو تبادله کولو او د ITSM، اډیډیز، او مطابقت ټینډونو په مخکښ کې ونیسئ. د انټرنټ، حسابولو، د بشپړولو، د تعلیق، شمولیت، او خدمتونو د خپل ارزښتونو له لارې، هغه د وړیا وړیا وړیا فرصتونو جوړولو او د Mentorship او ذهني لارښ