د سولو لګولو کچه: د کوریا د میلیارده ډالرو میګګریچز د تاریخ سره په انټرنټ کې راځي

د جنوبي کوریا، د اکتوبر په 1، 2025 / Chainwire / - د کوریا ترټولو ګټور ویب رمان او ویب ټون، او په Crunchyroll تاریخ کې ترټولو ګټور انیمو، د Story سره د همکارۍ اعلان کوي، د IP سپارښتنه شوي memecoins او د onchain IP اقتصاد په څیر. د نړۍ د واقعیت په یوه حرکت کې چې د بلاکچینګ سره د بلیکوپټر فاریکس پلټنه کوي، Solo Leveling د Tokenized Real-World Asset (RWA) وړاندیز کول، د Tokenized RWAs په بشپړ ډول نوي بڼه څیړنه کوي چې د پیسو د بازار فورمونه، د اټکل وړاندیزونه، او د خزانه وسایلو څخه توپیر لري چې عموما په web3 کې شتون لري. یوازې د سطحې یوازې د سطحې Solo Leveling سره د Story سره کار کوي ترڅو د انتخاب شوي IP عناصر په چڼاسکه کې رامینځته کړي. دا روښانه هدف دا ده چې د انتخاب شوي انډولونو لپاره په چڼاسکه کې پروګرامیت رامینځته کړي، د راتلونکي fan-driven remixing، blockchain-based تجربو، د ډیجیټل او واقعي نړۍ، او next-gen لائسنس کولو معاملو ته دروازه ورکړي. دا اعلان د Solo Leveling په توګه د cross-media juggernaut او په صنعت کې د مخکښ په توګه د خپل IP ته Web3 بدلولو په توګه موقعيت ته وده ورکوي. د Web3 پیل څخه مخکې، Solo Leveling په ډیرو فارمونو کې د ثقافتي ټیتان په توګه ثابت شوی: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: په کوریا کې د ویب رمان په توګه جوړ شوی او په کوریا کې د ویب ټون په توګه تطبیق شوی، Solo Leveling په ټوله نړۍ کې د 14 څخه زيات میلیارده وګورئ، 175 څخه زيات میلیارده لوستونکي، یو غیرقانوني کړنو چې دا د نړۍ د اغیزمنې سره د کوریا سیریز په توګه ثابت کړي. دا هم د تاریخ کې تر ټولو لوړ لګښت ویب ټون او کوریا ویب ټون دی. Comic Book: The comic adaptation دی د بریښنا د بریښنا هټۍ، د نیویارک ټیمز Graphic Books bestseller لست کې #1 ته ورسیږي او په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون کپسولونو څخه زیات خرڅلاو. anime (Streaming): د سولو Leveling انیمیشن اپارتمان د سټراییم پلیټ فارمونو ته وده ورکړل، په Crunchyroll تاریخ کې ترټولو لیدل شوي انیمیشن و او په 11 هیوادونو کې د Netflix په اونۍ کې ترټولو غوره 10 کې راټول شوی (او په جاپان کې په Amazon Prime Video کې # 1 ځای کې راټول شوی). انیمی: د سیریز د 2025 Crunchyroll انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی انیمی د ګرځنده RPG Solo Leveling: ARISE د انټرنیټ تجربې په توګه جوړ شوی، په لومړي میاشت کې د 70 میلیونه ډالرو لګښت او د پیل څخه په پنج میاشتو کې د 50 میلیونه لوبغاړي جذب کړ. د لوبې په 141 هیوادونو کې د ډاونلوډونو په شمول، د 21 هیوادونو کې د لګښت په شمول، او د 78 هیوادونو کې د App Store محبوبیت لګښتونو په شمول. Live Action Series: Netflix د نړۍ په واقعیت کې د "Solo Leveling" په ژوند کې د کار کولو سیریز تولید کوي، د ناڅاپي ستوري Byeon Woo-seok سره د پروژې په توګه Sung Jinwook په لارښوونې کې شامل دي. دا فعالیتونه د Solo Leveling بیلابیلو ډیری فورمټونو بریالیتوب او د نړۍ په پراخه کچه پاملرنې بیس ښکاره کوي. اوس، د بلاکچین په اړه چمتو کولو په واسطه، Solo Leveling چمتو ده چې څنګه د عصري فریکونسۍ سره د خپل ټولنیزو سره شریک کړي او د خپل محتویاتو سره نوې ارزښت ونیسئ. Webnovel او Webtoon ته Web3 Solo Leveling سره Story، د نړۍ په لومړي blockchain شبکې لپاره د معنوي مالکیت لپاره جوړ شوی کار کوي، چې د انتخاب شوي عناصر لپاره د onchain IP پیژندل کولو په لارښوونې کې قدمونه پیل کوي. Story د IP tokenizes او د پروګرام وړوي، د جوړونکو او ګرځندهانو لپاره د مالکیت، remix، او monetization نوي ماډلونه اجازه ورکوي. د Solo Leveling په کارولو سره، Story په اغیزمنه توګه په نړۍ کې د لوړ ارزښت فریکونسۍ کې د انچین وړتوب ډیزاین کوي. په عملياتو کې، دا معنی لري چې د Solo Leveling IP ځانګړتیاوې (د مثال په توګه، د شخصيات، د نړۍ، او د موادو حقونو) په چټک کې نښلول شي او د سمارټ قراردادونو له لارې مدیریت شي. یو ځل په تاریخ کې، د سولو Leveling IP به د ماشین په لوړه توګه او د اغیزمن onchain شي، د پراختیا او ګرځندهانو ته اجازه ورکوي چې د مخکښ قوانین لاندې د جوړولو سره جوړ کړي. د مثال په توګه، یو جوړونکي کولی شي د سولو Leveling ځانګړتیاو په يو لوبې ماډ کې remix کړي سره اتومات حقونه چې د IP ګرځندهانو ته ورسیږي. لائسنس شوي مواد کولی شي د Onchain سرچینې سره تړل شي، او د Solo Leveling موادو په کارولو سره هر تګلاره لوبې یا رسنیو کولی شي په سمه توګه پروګرام وړ لائسنس کولو او خرڅلاو تقسیمونه ترسره کړي. په خلاصه توګه، Solo Leveling د Story ته حرکت کوي د ټولنیزو په اړه د ټولنې له خوا د نوښت لپاره د لوبې سيمه راټولوي، ټول د بلاکچینګ لخوا تضمین شوي. \n \n د K-pop، K-drama څخه د لومړي ځانګړي ثقافتی IP په پرتله، کوریا د ګیمګ، ویبټون او هالیوډ هیترونو لکه Squid Games او Parasite کې د نړۍ په لټه کې دی. Solo Leveling یو کامل مثال دی چې کوریا IP کولی شي د مرزونو څخه بهر وي، هر فارم پرته وده ورکړي، او په ټوله نړۍ کې د فاندوم جوړ کړي. IP باید نه یوازې وګورئ یا وګورئ، بل باید پروګرام شي. دا معنی لري IP چې د لوبو، AI ماډلونو او مصرفي غوښتنلیکونو په پرتله tokenized، composable او monetized شي. د K-pop، K-drama څخه د لومړي ځانګړي ثقافتی IP په پرتله، کوریا د ګیمګ، ویبټون او هالیوډ هیترونو لکه Squid Games او Parasite کې د نړۍ په لټه کې دی. Solo Leveling یو کامل مثال دی چې کوریا IP کولی شي د مرزونو څخه بهر وي، هر فارم پرته وده ورکړي، او په ټوله نړۍ کې د فاندوم جوړ کړي. IP باید نه یوازې وګورئ یا وګورئ، بل باید پروګرام شي. دا معنی لري IP چې د لوبو، AI ماډلونو او مصرفي غوښتنلیکونو په پرتله tokenized، composable او monetized شي. \n \n "د Solo Leveling IP Onchain ثبت کول، به د تعقیب، وفاداری، او د ګمرکولو په راتلونکي کچه راټول شي چې د remix ثقافت، fan-powered اقتصادونه، او token-native فارمونو ته اجازه ورکړي چې مخکې نه وي." "د Solo Leveling IP Onchain ثبت کول، به د تعقیب، وفاداری، او د ګمرکولو په راتلونکي کچه راټول شي چې د remix ثقافت، fan-powered اقتصادونه، او token-native فارمونو ته اجازه ورکړي چې مخکې نه وي." د هورمون په اړه د رسمي Solo Leveling IP-backed Memecoin په ګرځنده crypto-native twist کې، د Solo Leveling ټیم هم د یو رسمي IP ملاتړ memecoin لپاره د داستان په نړۍ کې او شخصیتونو سره تړاو لري. دا راتلونکي ټکین (د معلوماتو او د پیل تاریخ TBA) به په مستقیم ډول د سولو Leveling د شخصیتو او نظریاتو لخوا ملاتړ شي، دا د لومړي memecoins څخه یو چې د یو بلوکومټر فرانسیسیس د IP لخوا مخکښ وي. فایبرونه به په اغیزمنه توګه د سولو Leveling سګا په شکل کې د "کڅوړه" ترلاسه کړي، یو مفهوم چې په Web3 کې د ټولنې د تعقیب او fandom بدلون وکړي. د عادي memecoins په پرتله چې معمولا د انټرنیټ شوکونو څخه وده ورکړي چې د جوړونکو سره هیڅ اړیکو نلري، دا Solo Leveling Coin به د IP مالکان لخوا تایید او ملاتړ کیږي. د Story انستافورټ پر بنسټ جوړ شوی، دا هدف دا ده چې د token ارزښت سره د فرانسیسیس په بریالیتوب سره رامینځته کړي: د داستان او د هغې د میمونو په پرتله زیات، د ګرځندهانو او جوړونکو ډیری ګټې کولی شي. دا لارښوونې د پیاوړتیا پیاوړتیا پیژندل کوي چې د میما او ویروس مواد د غریب ارزښت (د memecoin بازار د 100B ډالرو څخه تر منځ) ډیری ارزښتونه لري، مګر جوړونکو په تاریخ کې د دې څخه لږ څه کښته کوي. د رسمي سولو لګولو کرښه به دا سکرین بدل کړئ ترڅو د ثقافتی هیپ ته د ټوکین ماډل ته چمتو کړي چې د فان د شرکت سره د فرانسیسسس د بریالیتوب سره سمون کړي. \n \n "Solo Leveling تل د leveling په اړه دی، او اوس موږ د Web3 سره د franchise په سطحه کې وده کوو. د Story سره، موږ امید لرو چې د IP د سیریز په پرتله پراختیا وکړي، کوم چې پېرېدونکو او جوړونکو ته اجازه ورکړي چې د سولو Leveling په راتلونکي فصل کې د نوي لارو سره یوځای کړي. " - Jungsook Jang، د Redice Studio CEO. "Solo Leveling تل د leveling په اړه دی، او اوس موږ د Web3 سره د franchise په سطحه کې وده کوو. د Story سره، موږ امید لرو چې د IP د سیریز په پرتله پراختیا وکړي، کوم چې پېرېدونکو او جوړونکو ته اجازه ورکړي چې د سولو Leveling په راتلونکي فصل کې د نوي لارو سره یوځای کړي. " - Jungsook Jang، د Redice Studio CEO. د Solo Leveling onchain لخوا د Story او د tokenized IP په پراخه کچه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د د ساریو لپاره، دا د خپل شبکې د ویډیو د لوی تایید دی: د 80 تریليون ډالرو IP صنعت لپاره د AI او crypto عمر کې د انټرنېټ د انټرنېټ لپاره د انټرنېټ جوړولو لپاره. د ساریو Leveling همکارۍ انتظار لري چې د ساریو د اکوسیسټم کې مهم فعالیت وکړي، په شمول د نویو کاروونکي انابول کولو (د کریپتو په اړه د میلیونونو فایبرونو لپاره) ته د پراختیا لپاره د اکوسیسټم dApps جوړ کړي چې د IP ګټور کړي. د Solo Leveling فان بیس او محتوا سره د Story د هدف جوړ IP بلاکچین سره تړاو لري، د fandom او ویب3 د مخکښ تجربو لپاره سټینډ شوی دی. د ټولنې له خوا جوړ شوي هنر، لوبې، NFTs، او تاریخ پراختیا کولی شي په واضح حقونو او د حقونو قواعدو لاندې وده ورکړي. Memecoin مینه کولی شي د ټوکن په اړه راټول شي چې د واقعي روښانه ملاتړ لري. او د IP مالکان (چې د Solo Leveling جوړونکي) د خپل کارونو په Web3 کې پراختیا لپاره د چڼاسکه لري په داسې حال کې چې د کنترول او د درآمدو برخه خوندي دي. د داستان په اړه: دا د تخنیکي ملکیت لپاره جوړ شوی یو layer-1 blockchain دی. دا د جوړونکو لپاره د تخنیکي ریکارډ وړاندې کوي ترڅو دوی د IP tokenize کړي او پروګرام وړ لائسنس شرایط جوړ کړي، چې د تخنیکي کارونو په چڼاسکه کې عادلانه تادیه، remixing، او monetization اجازه ورکوي. د تاریخ د تاریخ د شبکې اصلي $IP ټکین د سوداګرۍ او حکومت وړاندیز کوي. د مخکښ استازو (د a16z Crypto په ګډون) ملاتړ کوي، Story د AI-Native انټرنېټ جوړوي ترڅو د 80T $ IP اټیټ ټولګي بشپړ ارزښت ونیسئ . story.foundation په اړه story.foundation په اړه د Solo Leveling / Redice Studio په اړه: دا یو جنوبي کوریا فینټیس فانګريشن دی چې د Chugong د ویب رومان په توګه پیل شو او د Redice Studio لخوا ښکاره شوی یو بریالیتوب ویب ټون شوی. یوازې د سطحې یوازې د سطحې د 2016 کال د پیل څخه وروسته، Solo Leveling په نړۍ کې د کمپیوټرونو، انیمیشن، لوبې او نور پراختیا شوی دی - د 10 میلیارده وګورئ او یو لوی نړیوال فانډوم ترلاسه کړ. Redice Studio د خپل حیرانتیا بصریانو لپاره مشهور دی او د Solo Leveling نړۍ په پراختیا کې مهمه وه. د همکارانو سره، Redice به په ټوله نړۍ کې د فرانسیسیس پراختیا او ګرځنده جذب کولو لپاره د نوښتو لارو څیړنه وکړي. د اټکلونو ملاتړ لپاره سرچینې: \n \n \n \n \n \n د سولو لګولو لیدونکو او زده کونکي welcon.kocca.krpinepat.com د نړيوال Bestseller owwl.org Netflix د 10 ترټولو غوره koreajoongangdaily.joins.com Crunchyroll Awards newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 د لوبې د خرڅلاو او کاروونکو mobidictum.com koreajoongangdaily.joins.com ښه راغلاست د نندارتون.com په اړه www.org په کوریا کې.Joins.com newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 د نندارتون.com په کوریا کې.Joins.com اړیکه د اړیکو مدیر په د تاریخ د کارپوه کارپوه کارپوه کارپوه \n \n دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. د پروګرام د پروګرام