El nivel solo sube: la megafranquicia coreana de miles de millones de dólares va en línea con la historia

Seúl, Corea del Sur, 1 de octubre de 2025/Chainwire/--La web novella y webtoon más ganadora de Corea del Sur, y el anime más visto en la historia de Crunchyroll, anuncia una asociación con Story, que abarca memecoins respaldados por IP y explora la economía IP en cadena. El fenómeno global Solo Leveling está explorando la emisión de un activo tokenizado del mundo real (RWA), explorando un sabor completamente nuevo de RWAs tokenizados que difiere de los fondos del mercado monetario, las ofertas de acciones y los vehículos del tesoro que típicamente están representados en la web3. Solo el nivel Solo el nivel Solo Leveling está trabajando con Story para iniciar pasos hacia la representación en cadena de elementos de IP seleccionados. Este enfoque pretende permitir la programabilidad en cadena para integraciones seleccionadas, abriendo la puerta a futuros remixes impulsados por fans, experiencias basadas en blockchain, tanto en el mundo digital como en el real, y acuerdos de licencia de próxima generación. El anuncio consolida el estatus de Solo Leveling como juggernaut cross-media y como pionero en su industria al mover su IP a Web3. Antes de su debut en Web3, Solo Leveling ya ha demostrado ser un titán cultural en varios formatos: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Originado como novela web y adaptado como webtoon en Corea, Solo Leveling acumuló más de 14 mil millones de visualizaciones en todo el mundo, 175 millones de lectores, un logro sin precedentes que la solidificó como una serie coreana líder con influencia global. Comic Book: La adaptación de cómics ha sido un éxito de impresión, alcanzando el #1 en la lista de best-sellers de New York Times Graphic Books y vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. Anime (Streaming): La adaptación de anime de Solo Leveling sacudió las plataformas de streaming, convirtiéndose en el anime más visto en la historia de Crunchyroll y clasificándose en el Top 10 semanal de Netflix en 11 países al debutar (y alcanzando el #1 en Amazon Prime Video en Japón). Anime (Awards): La serie sacudió los Premios Anime Crunchyroll de 2025 con 9 honores en los Premios Anime Crunchyroll de 2025, incluido el querido Anime del Año, una primera histórica para un programa basado en manhwa. Game: The Mobile RPG Solo Leveling: ARISE convirtió la franquicia en una experiencia interactiva, ganando aproximadamente $ 70 millones en su primer mes y atrayendo a 50 millones de jugadores dentro de los cinco meses de lanzamiento.El juego fue número 1 en descargas en 141 países; número 1 en ingresos en 21 países; y número 1 en el ranking de popularidad de la App Store en 78 países. Serie de acción en vivo: Netflix está produciendo una serie de acción en vivo de la adaptación del fenómeno global “Solo Leveling”, con la estrella en ascenso Byeon Woo-seok asociado a dirigir el proyecto como el protagonista Sung Jinwook. Estos logros ilustran el éxito multiformato sin igual de Solo Leveling y su base de fans apasionada en todo el mundo.Ahora, al aventurarse en la blockchain, Solo Leveling está listo para redefinir cómo una franquicia moderna puede involucrar a su comunidad y desbloquear un nuevo valor con su contenido. Webnovel y Webtoon para Web3 Solo Leveling está colaborando con Story, la primera red blockchain del mundo diseñada para la propiedad intelectual, para comenzar a dar pasos hacia la representación de IP en cadena para elementos seleccionados. Story tokeniza IP y lo hace programable, permitiendo nuevos modelos de propiedad, remix y monetización para creadores y fans.Al incorporar Solo Leveling, Story tiene como objetivo demostrar efectivamente la representación en cadena de una de las franquicias de mayor valor del mundo. En la práctica, esto significa que elementos seleccionados de la IP de nivel solo (por ejemplo, personajes, universo y derechos de contenido) podrían ser representados en cadena y gestionados a través de contratos inteligentes. Una vez en la historia, la IP de Solo Leveling se convertiría en una red on-chain legible y aplicable, permitiendo a los desarrolladores y aficionados construir con ella bajo reglas preestablecidas. por ejemplo, un creador podría remixar un personaje de Solo Leveling en un mod de juego con derechos de autor automatizados que fluyen de vuelta a los titulares de IP. Las mercancías con licencia podrían estar vinculadas a la procedencia en cadena, y cualquier juego o medio de terceros que utilice contenido de Solo Leveling podría implementar sin problemas la licencia programable y los dividendos de ingresos.En resumen, el paso de Solo Leveling a Story desbloquea un terreno de juego para la innovación impulsada por la comunidad alrededor de la franquicia, todo asegurado por blockchain. \n \n “Corea siempre ha sido un lanzamiento global para la propiedad intelectual. Más allá de las primeras IP culturales únicas de K-pop, K-drama, Corea está liderando el camino en juegos, webtoons y hits de Hollywood como Squid Games y Parasite. Solo Leveling es un ejemplo perfecto de cómo la IP coreana puede traspasar fronteras, dominar todos los formatos y construir enormes fandoms globales. IP no debe ser sólo visto o leído, debe ser programable. “Corea siempre ha sido un lanzamiento global para la propiedad intelectual. Más allá de las primeras IP culturales únicas de K-pop, K-drama, Corea está liderando el camino en juegos, webtoons y hits de Hollywood como Squid Games y Parasite. Solo Leveling es un ejemplo perfecto de cómo la IP coreana puede traspasar fronteras, dominar todos los formatos y construir enormes fandoms globales. IP no debe ser sólo visto o leído, debe ser programable. \n \n “Registrar la cadena IP de Solo Leveling desbloquearía el siguiente nivel de compromiso, lealtad y monetización, permitiendo la cultura remix, las economías impulsadas por fanáticos y los formatos nativos de token que no eran posibles antes”. “Registrar la cadena IP de Solo Leveling desbloquearía el siguiente nivel de compromiso, lealtad y monetización, permitiendo la cultura remix, las economías impulsadas por fanáticos y los formatos nativos de token que no eran posibles antes”. Oficial Solo Leveling Memecoin respaldado por IP en el horizonte En un audaz giro de criptografía nativa, el equipo de Solo Leveling también reveló planes para un memecoin oficial respaldado por IP vinculado al universo y a los personajes de la historia. Este próximo token (detalles y fecha de lanzamiento TBA) será respaldado directamente por los personajes y la lógica de Solo Leveling, convirtiéndolo en uno de los primeros memecoins ancorados por el IP de una franquicia de gran éxito. A diferencia de los memecoins típicos que a menudo surgen de las bromas de Internet sin vínculos con los creadores, esta moneda de nivel solo será autorizada y respaldada por los propietarios de IP. Construido sobre la infraestructura de Story, tiene como objetivo alinear el valor del token con el éxito de la franquicia: cuanto más se propagan la historia y sus memes, más pueden beneficiarse tanto los fans como los creadores. Este enfoque sigue un reconocimiento creciente de que los memes y el contenido viral tienen un valor inmenso (el mercado de memecoin alcanza los 100 mil millones de dólares), pero los creadores históricamente capturan poco de ello. \n \n “Solo Leveling siempre ha sido sobre nivelar, y ahora estamos buscando nivelar la franquicia con Web3.Con Story, esperamos ver la IP expandirse más allá de la serie misma, lo que podría permitir a los fans y creadores unirse al próximo capítulo de Solo Leveling de nuevas maneras.” – Jungsook Jang, CEO de Redice Studio. “Solo Leveling siempre ha sido sobre nivelar, y ahora estamos buscando nivelar la franquicia con Web3.Con Story, esperamos ver la IP expandirse más allá de la serie misma, lo que podría permitir a los fans y creadores unirse al próximo capítulo de Solo Leveling de nuevas maneras.” – Jungsook Jang, CEO de Redice Studio. Llevar Solo Leveling en la cadena podría marcar un momento crucial para Story y el concepto más amplio de IP tokenizado. Solo Leveling está explorando el registro en fases de elementos de IP seleccionados, reflejando cómo una de las franquicias de mayor valor comienza a abordar la representación de blockchain. Para Story, esta es una validación masiva de la visión de su red: convertirse en la infraestructura para la industria IP de 80 billones de dólares en la era de la IA y la criptografía.La asociación Solo Leveling se espera que impulse una actividad significativa en el ecosistema de Story, incluyendo la incorporación de nuevos usuarios (millones de fans curiosos sobre la criptografía) a los desarrolladores que construyen ecosistemas dApps que aprovechan el IP. Con la base de fans y el contenido de Solo Leveling ahora conectados a la blockchain IP diseñada para el propósito de Story, se establece el escenario para experimentos revolucionarios en la intersección de fandom y web3. Los entusiastas de Memecoin pueden reunirse alrededor de un token que tiene un verdadero respaldo narrativo.Y los propietarios de IP (como los creadores de Solo Leveling) tienen un modelo para extender sus trabajos a Web3 manteniendo el control y la cuota de ingresos. Sobre la historia: Proporciona un registro descentralizado para que los creadores tokenicen su IP y establezcan términos de licencia programables, permitiendo la atribución justa, remixing y monetización de obras creativas en cadena. Historia Historia Apoyado por los principales inversores (incluyendo a16z Crypto), Story está construyendo una infraestructura nativa de IA para desbloquear el valor total de la clase de activos IP de $ 80T . Historia.Fundación Historia.Fundación Sobre Solo Leveling / Redice Studio: Es una franquicia de fantasía surcoreana que comenzó como una web novella de Chugong y se convirtió en un hit webtoon ilustrado por Redice Studio. Solo el nivel Solo el nivel Desde su debut en 2016, Solo Leveling se ha convertido en una IP global que abarca cómics, animación, juegos, y más – acumulando más de diez mil millones de lecturas y un enorme fandom internacional. Redice Studio es famoso por sus impresionantes gráficos y ha sido fundamental en la expansión del universo de Solo Leveling.Junto con sus socios, Redice continúa explorando formas innovadoras (como Story) para expandir la franquicia y atraer a los fans en todo el mundo. 