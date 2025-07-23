د سایبر ته د خطر د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو د معلوماتو

\n \n "د معلومې معلومونه شتون لري، د معلومې معلوماتو شتون لري، موږ د معلومې معلوماتو شتون لري، موږ د معلومې معلوماتو شتون لري، په دې معنی چې موږ د معلوماتو شتون لري، موږ د معلوماتو شتون نه شتون لري، مګر د معلوماتو شتون هم شتون لري: د معلوماتو شتون نه شتون لري چې موږ نه شتون لري." Resecurity په همکارۍ سره د پاکستان د معلوماتو د امنیت ایسوسی ایشن (PISA)، د امنیت متخصصان (Pvt) محدود، د ISACA اسلاماباد فصل، د ملي CERT (PKCERT) او د ملي سایبر جرم څیړنې ایجنسی (NCCIA) لخوا سازمان شوي، د دوامداره نندارتون د سایبر امنیت مسلکيانو، پالیسۍ جوړونکو، او تکنالوژۍ څیړونکي په یوه ټوټه کې راځي. ورځ 1: د پرچم د چټک د چټک د نندارتون سره د Flag (CTF) چټک سره پیل شو چې ستاسو د عادي رنګ vs. بلیو Scirmish څخه دور دی. په 1 لړۍ کې، ګډون کوونکي د سمارټ سټیټ سټیټ کې راټول شوي، بشپړ سره یوځای شوي ښاروالۍ خدماتو او انفرادي ویب پورټلونه. دا د 2 لړۍ سره پیژندل شوی، کوم چې په بشپړ ډول د بانکي چاپیریال سره کار کوي. د CTF د ویب کارپوریشن څخه د cryptographic حملاتو څخه په واقعي نړۍ کې سټینرونه ازمايښت، حتی تر ټولو تجربي مسلکيانو ته چمتو کوي. د 10 مخکښ پرچون او پیچیدو کټګورۍ سره، ټیمونه د ضعیفیتونو کشف، ساتنه او dezarmation لپاره سخت فشار ورکړي. د شرکتونو، ګټورانو او تکنالوژيکي ملاتړ ټیمونو ته د هڅو لپاره د هڅو لپاره. ورځ 2: د سایبر امنیت لارښوونې په تمرکز کې د دوهم ورځ په بشپړ ورځ کې د مسلکي پینلونو، د حکومت د اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده اړونده. زما په توګه د HackerNoon رامینځته کولو کې، زه د بحثونو کې ګډون وکړم او مرسته وکړم. دا د غږونو تنوع او د یو مشترکه هدف په اړه یوځای رامینځته کوي: د خوندي ډیجیټل پاکستان جوړولو. Ammar Jaffri، د ډیجیټل پاکستان پیژندلونکی، د پیل کولو سیسټم سره د ورځ د ټون جوړ کړ: همکارۍ، نوښت، او د ملي لومړنۍ سایبر امنیت. 

"د ډیجیټل پاکستان خوندیتوب جوړولو لپاره، موږ باید د بریښنايي سیسټم څخه د پروتیکي سیسټم ته حرکت وکړئ، د عمومي، انفرادي، او د تعلیقاتو په پراخه کچه د همکارۍ ته وده ورکړي. سایبر مقاومت یوازې د تخنیکي هدف نه ده، دا د ملي ترټولو مهمه ده. د ډیجیټل پاکستان ویډیو 2047 د یوځای پیژندنې ته اړتيا لري چې د معلوماتو د تبادلې، د محلي ظرفیت د جوړولو، او د سیاستونو له خوا زموږ د ډیجیټل راتلونکي ساتنه کوي." - Ammar Jaffri، د FIA سابق اضافي ډیزاین ډیزاین او د معلوماتو ټکنالوژۍ مرکز ( CIT) عمومي مدیر

Taha Halabi او Abdullah Halabi د دې په اړه چې څنګه د واقعي وخت ته د خطر فايبر او رفتار تحلیلونه کولی شي په ځانګړې توګه د مالیاتو او مهمو انستافورټونو په څیر د سایبر حملاتو مخنیوی کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په صنعتونو کې. د دوی سیسټمونه د نړیوال سایبر امنیت عملیاتو سره د پاکستان د ډیجیټل اکوسیسټم لپاره د عملی، د عمل وړ حلونو سره پلټل شوي. د دې بحثونو وروسته د NADRA د معلوماتو د خوندیتوب د مخکښ مالتړ د ډاکټر Monis Akhlaq، چې د واقعیت په بډایه کې د ټونټ جوړولو کې مرسته وکړي. د هغه خبرې په ځانګړې توګه د ملي ډاټا انستافورټ کې د سایبر امنیت مهمې نقشې ته وده ورکړي، د مقاومت سیسټمونو، د خطر د مخکښ معلوماتو، او د امنیت په لومړنۍ توګه د ذهنیت په عمومي سیسټم کې د ډیجیټل تبادله کې اړتيا ته وده ورکړي. د Panel Highlights Session 1: د مهمو زیربنا د ساتنې Ammar Jaffri لخوا لیږد شوی، دا سیشن د مهمو سیسټمونو د خوندیتوب په اړه د نړۍ ښه عملیاتو په اړه تمرکز کړ. د معلوماتو له خوا: 

د ډاکټر Monis Akhlaq (CISO، NADRA) Jahanzeb Arshad (د EVP، Nayatel) Tahir Jamil (د کارپوه کارپوه مدیر) د ډاکټر Khurram (NESCOM) Ikram Barkat (د DG PEMRA) دا د بریښنا د پیاوړتیا پینل په اړه د نړيوال ته د خطر د معلوماتو د تبادله او د انعطاف وړ IT او OT (د عملیاتو ټکنالوژۍ) سیسټمونو په عمومي خدمتونو کې یوځای کولو مهم مهمه مهمې مهماتو په پام کې ونیسئ. سایبر ته د بریښنا د شبکې او تلويزيون شبکې په شمول د مهمو انټرنېټونو ته زياته کیږي. د پینل په پام کې ونیسئ چې د حقیقي ملي سایبر مقاومت د حکومتونو، د نړيوال عرضه کوونکي، او د صنعتي کنترول سیسټم شرکتونو تر منځ د همکارۍ ته اړتيا لري. دوی د یوځای بڼې، په واقعي وخت کې د معلوماتو د تبادله، او قوي حادثه ځواب استراتژیونه Session 2: د سمارټ ښارونو او سایبر ته اړتیاوو د ډاکټر Hafeez مورډر شوی، د پینل شامل: 

Nargis Raza (د NCCIA ناستونکي مدیر) د ډاکټر Mazhar Ali (د COMSATS پوهنتون مسلکي پروفیسور) Mr. Raza Haider (د ډرایور CASS) Aamer Abbas (د CEO، Wertec) د نندارتون د نندارتون د نندارتون د نندارتون نندارتون په ګډه، موږ د مهمو انټرنېټونو او شهروندان ډاټا په hyperconnected ښار د چاپیریالونو کې ساتنې مهمې څیړنه وکړه. د کوچني ناڅاپي کولی شي د بریالیتوب اغیزو ته وده ورکړي. لکه څنګه چې Nargis Raza، د NCCIA ناڅاپي ډرایور ته اشاره کوي: 

"کښته وکړئ که یو مهم فابريکه لکه د تودوخې د بریښنا د فابريکې لکه د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا

زه د سمارټ ښارونو کې د سمارټ سټیټ ټینډونو په اړه د ایډیټینټ په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه د نندارتونونو په اړه ونیسئ او په ورته وخت کې د سمارټ ساتنې قوي وسایلو په توګه کار کوي او د نوي ته اړتیاوو لکه او چې اړتيا لري په دوامداره څارنه او د نوښت ضد. د عالي جعلي حملات د دشمني حملات Session 3: په پاکستان کې د معلوماتو حکومت دا پینل د NACTA د هاسان لخوا متحرک شوی، د ډاټا ګرځنده حکومت لپاره اړین فریم ورکونه او تکنالوژۍ بحث کړ. خبرې کوونکي شامل دي: 

محمد اکرام (د NCCIA مدیر) T.A. Bhutta (د سایبر امنیت زده کونکي) Tauqir Ahmed (Advisor، استراتيجي تجارتي) Midhat Shahzad (د وزیر اعظم، AJK) پیغام واضح دی: ډاټا د حکومت د غیرقانوني نه دي، دا د ملي امنیت پایپ دی. ډاټا یو ستراتیژیک اټکل او د لوړ ارزښت هدف دی؛ حکومتونه باید قوي سیاستونه، د سازمانونو په منځ کې تعقیب ميخانيزونه او د ډاټا د مسؤولیت د مدیریت لپاره خوندي زیربنا جوړ کړي. د مناسب حکومت له امله، خطرونه د غلط معلومات او ډاټا د اغیزمنو څخه د حل کولو او د ملي غیرقانونیت ته وده ورکړي. لکه څنګه چې پینل ته وده ورکړي، ډاټا خوندي کول یوازې د تخنیکي ستونزه نه ده؛ دا د خلکو د اعتماد، ډیجیټل حاکمیت او د اوږدې مودې مقاومت په اړه دی. وروسته، T.A. Bhutta ښکلي په اړه د بحث په عمده توګه محاسبه: 

"3 Cs: همکارۍ، تعقیب، مواصلات.3 لکه څنګه چې: حساب، معلوماتو، وړتیا.او په عمده توګه: کورني پرمختګ، څیړنې، او نوښت." دا د یادونې په توګه کار کوي چې د خوندي، معلوماتو پر بنسټ د حکومت سیسټمونو جوړولو نه یوازې ټکنالوژۍ بلکه د اعتماد، همکارۍ، او د محلي ظرفیت او معلوماتو قوي بنسټ ته اړتيا لري، او دا د ډلې هڅو ته اړتيا لري. د کتاب لټون: په بټونو او بټونو کې جاسوسی د ورځ د سپیز په بټونو او بټونو کې: د سایبر ته د خطر د معلوماتو هنر، د ډاکټر Atif Ali او د ډاکټر Baber Majid Bhatti لخوا لیکل شوی. په سابقه هوايي مخکښ مارشل Sohail Aman په حضور کې اعلان شوی، د کتاب د سایبر دفاع په امنیت کې د ستراتیژیک مهمیت ته وده ورکوي. د واقعې سره د Sohail Aman د خبرې او د رښتیا په لټه کې د اصلي خبرې سره تړل شوی، د لیدونکو ته الهام ورکوي. د پایلې افکار CTI 2025 د سایبر امنیت کنفرانس څخه ډیر دی. دا د فعالیت لپاره د ملي پاملرنه وه. له سیاستونو جوړونکو څخه د اخلاقي هیکرونو څخه، ازموینې څخه د شرکتونو لارښوونې ته، هرڅوک خپل A-Game راځي. Kudos بیا د Re-Security، PISA، PKCERT NCCIA، Security Experts، او ډیری نورو مسلکيانو ته راځي چې دا پاملرنې امکان لري. د دې تشناب سره، زه د پاکستان د سایبر راتلونکي لپاره څه په راتلونکي کې خوشحاله هستم.