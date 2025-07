W stronę sprawiedliwego dobrobytu XXI wieku: od reaganomiki do programu obfitości

Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych komik Don Novello zagrał księdza palącego łańcuchy, ojca Guido Sarducci.





Oto jeden z jego popularnych riffów:The Five Minute University.









Większość ludzi zapomina większość tego, co zapamiętali w college'u, po prostu, aby przejść przez finał, w ciągu pięciu lat od ukończenia studiów. Więc zamiast tego, w ciągu pięciu minut, za 20 dolarów, nauczyłby cię wszystkiego, co większość ludzi pamięta pięć lat później, oszczędzając studentom zarówno czas, jak i pieniądze:„Popyt i podaż – to wszystko”.

Zawód ekonomisty, źle zrozumiany przez Keynesa, stał się niemal opętany popytem.

Utrata uznania za podaż doprowadziła do mieszanki polityki, która zawierała kontrproduktywnie wysokie stawki podatkowe i słaby dolar.To doprowadziło do straszliwej stagflacji i nosowo-krwawego „indeksu nędzy”, wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia.

Oni się mylili.





Pragmatyczny humanitarny Keynes musi kręcił się w jego grobie, dopóki my, nieliczni, „po stronie podaży”, nie przypomnieliśmy Waszyngtonowi o znaczeniu podaży.

Współautor tego eseju był najmłodszym i najmniej konsekwentnym z kilkunastu lub tak wczesnych mavericks po stronie podaży, które nazywałydla obniżenia stawek podatków marginalnych i stabilizacji dolara (optymalnie poprzez przywrócenie standardu złota)które już było,od faktycznie,Został porzucony przez prezydenta Johnsonaz przysięgi,„Tymczasowo” Zawieszony przez prezydenta Nixona.

Prawica – Republikanie, uosobieni przez aspirującego na prezydenta George’a H.W. Busha – żartowali z nas jako „Ekonomia Voodoo” (Najbardziej, być może jedyna, pamiętna fraza wymyślona przez pisarza prezydenta Busha).Piotruś Teeley) w

Demokraci odrzucili to jako „ekonomikę trickle-down”, powołując się naWymyślona przez humorystę Will Rogersdo wyśmiewania prezydenta Herberta Hoovera... którego my, dostawcy, wyśmiewaliśmy również (za prowadzenie taryf Smoot-Hawley, bezpośredniej przyczyny lub głównego wkładu w Wielką Depresję).

Kandydat Reagan (głównie, aby powstrzymać Jacka Kemp'a przed wejściem do wyścigu w 1980 roku i podziałem bloku konserwatywnego, rzucając nominację na Busha), poparł proponowane przez Kemp'a obniżenie stawki podatku dochodowego o 30%.

Zamiast przywrócić standard złota (ostatnie resztki, które sam Volcker, jako sekretarz skarbu Nixona, zawiesił), Volcker brutalnie zaostrzył, wysyłając stopy procentowe powyżej 20%, powodując ostrą recesję, obniżając inflację do niskich pojedynczych cyfr.

Więc gra na!

Pomimo niemal powszechnego śmiechu, my po stronie podaży utrzymaliśmy się. w 1979 roku, w dniu, w którym Reagan ogłosił swoją kandydaturę,Dow wynosił około 814,PKB Stanów Zjednoczonych, $2.7T...W momencie pisania tego tekstu Dow był powyżej 43 000. PKB USA blisko 27 tys. dolarów...

Nie, nie obchodzi cię, inflacja dostosowana. ale dostaniesz punkt. I realny (inflacja dostosowana) PKB na mieszkańca?30 tys. do prawie 70 tys.Nie jest źle dla Voodoo.

Joda po stronie podaży, Prof. Robert Mundell, wygrał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Kwartarz polityczny po stronie podaży, deputowany Jack Kemp, otrzymał pośmiertnie Prezydencką Medalę Wolności od prezydenta Obamy.

Jednym z współautorów skromnego wkładu tego artykułu w „rewolucję po stronie podaży” było założenie, około 1986 roku, i utrzymanie miesięcznego zgromadzenia zwanego „rewolucją po stronie podaży”.Kaukaz dobrobytu(pierwotnie nazywane „Zgromadzenie plemion po stronie podaży”), w którym osoby po stronie podaży tych wczesnych dni poznały się nawzajem poza tym, o czym czytają w gazetach.

„New York Times”, „Washington Post”Wieczorne wiadomości, a właściwie wszyscy określali naszą politykę jako „reaganomikę”.Na Capitol Hill, jednak najbardziej agresywnymi cięciami podatkowymi byli Demokraci.

Kemp, Reagan i reszta naszej radosnej grupy byli zachwyceni.Nie mogliśmy sami prowadzić zarzutów o radykalne obniżenie wysokich stóp procentowych, które dręczą gospodarkę, bez bycia zaatakowanym jako zwolennik polityki, która była po prostu, w słowach żydowskiego dostawcy Davida Stockmana, "konie trojańskieObniżenie podatków dla bogatych.

Jak pisał jeden z nas w Newsmax w zeszłym roku:





Demokratów, Przewodniczący Dan Rostenkowski, D-Ill., i Przewodniczący Tip O'Neil, D-Mass., a następnie deputowany Dick Gephardt, D-Mo., i senator Bill Bradley, D-N.J., doprowadził do krzyżówki, aby obalić te krwawe z nosa stawki stosowane wyłącznie do bogatych.





Następnie prezydent Bill Clinton, demokrat, który podpisał ustawę dramatycznie zmniejszając stopę zysków kapitałowych, za którą głosował senator Joe Biden, D-Del.





Ameryka nie widziała tego rodzaju trwałego i solidnego wzrostu gospodarczego, który osiągaliśmy pod Reaganem i Clintonem, od czasu Reagana i Clintona.(Nie, nawet nie pod Trumpem 45 Przepraszam.)

Demokratów





Does abundance, the 21StPreferowane słowo zwolenników polityki stulecia do dobrobytu, mają nogi polityczne?

Pewnie wystarczająco, jak Wall Street Journal's Molly BallNiedawno opowiedziane:





Demokratyczni politycy spieszą się, aby przyjąć nową mantrę [zObfitość, Thompson i Ezra Klein]. New York Gubernator Kathy Hochul, Minnesota Gov.Tim WalzGubernator stanu Maryland, Wes Moore i gubernator Kolorado, Jared Polis, sprawdził to publicznie. senator z New Jersey Cory Booker omówił to na długo w swoim ostatnim 25-godzinnym przemówieniu do Senatu.Kamala HarrisAmerykańscy senatorowie i senatorowie demokratyczni należą do wielu polityków, którzy niedawno zwrócili się o radę do autorów.Nie jeden, ale dwa kongresowe kaucje powstały niedawno, aby poprowadzić ustawodawstwo promujące pomysły przedstawione w książce.

…

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom niedawno gościł Kleina na swoim podcastie na pogłębioną 90-minutową dyskusję, w której wyraził nieco obronną opinię na temat tego, w jaki sposób książka przedstawia jego stan jako Exhibit A dla dysfunkcji demokratycznych; Newsom jednak ogłosił książkę „istotną lekturą dla Demokratów” i powiedział, że przekazuje kopie liderom ustawodawstwa stanu.

…

Ruch Abundance przecina ideologiczne pęknięcia partii, przyciągając poparcie elementów umiarkowanego establishmentu i lewicy socjalistycznej. „Patrzcie, jestem za Medicare dla wszystkich i opodatkowaniem miliarderów bardziej, ale chcę również, aby skuteczny rząd upewnił się, że kiedy przekażemy te rzeczy, to rzeczywiście działa” – powiedział deputowany Ro Khanna (D., Kalifornia), progresywny sojusznik senatora Bernie Sanders (I., Vt.).

Nowy ruch obfitości w Partii Demokratycznej przedstawia rosnącą przypływ, który podnosi wszystkie łodzie, w frazie często używanej przez prekursora strony podaży prezydenta Johna F. Kennedy'ego (którego proponowana obniżka stawki podatkowej z 91% do 70% została ustanowiona przez Lyndona Johnsona i ściśle naśladowana przez KempChodzi o to, aby skierować skupienie Demokratów z ich aspiracji przede wszystkim do redystrybucji amerykańskiego bogactwa na aktywny wzrost bogactwa i wszystkich dóbr, które bogactwo czyni możliwymi.





Szczególnie po porażkach Demokratów w 2024 roku, temat obfitości jest wielką sprawą. Nie wystarczy po prostu nie być Trumpem, który ostatecznie wygrał popularne i wyborcze głosowanie kolegium.FDR weszła do Izby w 1933 roku.FDR: 313 Demokratów do 117 RepublikanówDJT 2024: 220 republikanów, 211 demokratów, 4 wolne) w





Większość w Izbie Prezydenta Trumpa jest cienka na papierze, jego większość w Senacie jest znacznie poniżej progu filibusteru.dlaCoś dobrego, nie tylko „nie Trump”.





Kilku publicznych intelektualistów – pod przewodnictwem środkowo-lewicy Ezra Klein (New York Times i podcaster, dawniej Wonkblog Washington Post), Noah Smith (bloger, który niedawno odrzucił ofertę New York Times, aby zastąpić emerytura Paul Krugman) i Matt Yglesias (obecnie niezależny bloger i podcaster) – zaproponował:i obfitości.





Jest to pojęcie lewicowego centrum dla tego, co prawica centralna nazywa dobrobytem.





Pełne ujawnienie (lub może wyzwalacz ostrzeżenia).





Autorzy tego artykułu uważają, że innowacje energetyczne zapewniające przystępną cenę, niezawodną i, dobrze, obfitą energię są lub powinny być najbardziej cennymi politykami, które należy promować.HakerzyW zeszłym roku:





Może to wydawać się paradoksalne, ale czasami niedobory mogą być skrótem od obfitości.

Ekonomiści nazywają to „funkcją wymuszającą”, wyjaśnioną przez Interaction Design Foundation jako





„Aspekt projektu, który uniemożliwia użytkownikowi podejmowanie działań bez świadomego rozważenia informacji istotnych dla tego działania, zmusza świadomą uwagę do czegoś („przywołanie do świadomości”) i w ten sposób celowo zakłóca efektywne lub zautomatyzowane wykonanie zadania”.





Zwolennicy pracy Waszyngton Power and Light, stosunkowo nowego instytutu politycznego z siedzibą w DC, wiedzą, że jesteśmy zobowiązani do obfitości w celu promowania ogólnego dobrobytu.





Wśród takich celów jest zdrowie ekologiczne, w tym zapobieganie lub łagodzenie skutków zmian klimatu.Uważamy, że dane przekonujące, że obfita, przystępna cena, niezawodna energia jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa wodnego, fabryk, miejsc pracy, zmniejszenia ubóstwa i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego.





Tak mówiąc, wysokie napięcie między gospodarką, która zależy od niezawodnej, obfitej, przystępnej cenowo energii i (w oczach wielu, którzy uważają, że emisje z paliw kopalnych napędzają zmianę klimatu) ekologia przejawia się w żywiołowy sposób tuż za granicą Waszyngtonu.





Niedawno w prasie narodowej pojawiło się mnóstwo artykułów na temat rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną do zasilania centrów danych znanych, słowami, jako „chmura”.





Pojawienie się sztucznej inteligencji dramatycznie przyspiesza zapotrzebowanie na energię elektryczną do obliczeń. setki centrów danych, prawdopodobnie hostować miliony serwerów, które zasilają Internet zużywają ogromne ilości energii elektrycznej.





Zamiast uważać to za alarmujące, witamy to jako zapewnienie „funkcji przymusu”, podkreślając, jak istotna jest niezawodna, obfita i przystępna cena energii zarówno dla naszej jakości życia ... jak i poprawy jakości życia na wiele sposobów.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Wiele osób nazywa ruch „narodzoną obfitością”.Progresywizm po stronie podażyJeden z nas jest oryginalnym dostawcą z epoki Reagana, zadowolony z takiego inteligentnego reinkarnacji tej kultowej (ale bardzo źle zrozumianej) marki.





Progresywizm po stronie podaży zaczął poważnie pojawiać się z wstrząsu Demokratów w 2024 roku (patrz „funkcja przymusu” powyżej) i kwestionowania dogmatycznej obsesji bazy Partii Demokratycznej na tym, aby zatrzymać, a nie budować: regulować przemysły i przenosić bogactwo.





Klein, Smith i Yglesias opowiadają się za politykami umożliwiającymi tworzenie większej liczby mieszkań, czystej energii, wydajnej infrastruktury i innowacji technologicznych.





Ezra Klein, współautorkaObfitośćDerek Thompson z The Atlantic twierdził, że dobrze zamierzone regulacje, zwłaszcza w obszarach kontrolowanych przez liberałów, nieumyślnie stworzyły bariery, które hamują postęp i zwiększają koszty.





I uruchomić ruch polityczny polityków ambitnych do wzrostu ... aż do prezydencji.





Jeden z autorów artykułu, który czytasz, jest pierwotnym gangsterem po stronie podaży; drugi, współtwórca, wraz z Satoshi Nakamoto, kapitału rynkowego Bitcoin (BTC) > 1 $. Aplaudujemy przywrócenie obfitości do korzeni Partii Demokratycznej (i zorganizowanej pracy).





Fakt, że przychodzi z lewicowego pola, jest mniej zaskakujący niż ci, którzy gorzko przylegają do mitów, a nie do etosu, lat 80.





Republikanie utworzyli coś w rodzaju kultu towarowego, świętując masowe cięcia podatków (NIE stawki podatkowe), podczas gdy ich przywódcy partii grają szybko i luźno z polityką pieniężną.





Podnieś go do następnego poziomu, napełniając Pawła”Kryzys to straszna rzecz do marnowaniaTeoria egzogenicznego wzrostu Romera lub, w lepszym stylu, zastąpienie „rewolucji przemysłowej” „rewolucją innowacji”.





Paul Romer, uprzejmośćWikimedięprzezBengt NymanLicencjonowane w ramachKreatywne komuny Recenzja 2.0 Genericna licencję.





Romer odkrył, że 50%-80% (lub więcej) naszego rosnącego poziomu życia pochodzi z innowacji technologicznych.

Ponadto twierdzimy, że innowacja w dostawie energii jest lub jest jednym z najważniejszych obszarów innowacji.





Podsumowując wWikipedii:





…Teoria wzrostu endogenicznego zakłada, że inwestycje wKapitał ludzki,Innowacjei wiedza są znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego. teoria koncentruje się również naPozytywne zewnętrznościiEfekty spalinoweTeoria wzrostu endogenicznego twierdzi przede wszystkim, że długoterminowy wzrost gospodarki zależy od środków politycznych.dotacjedlaBadania i rozwójlubEdukacjazwiększenie tempa wzrostu w niektórych endogennych modelach wzrostu poprzez zwiększenie zachęt do innowacji.





Przejdź do wpisu „Kapitalizm ludzki”.

Nadszedł czas na zastąpienie „krzywej Laffer” „Romer Fastball”.





Podkreśla, że wiele amerykańskich pilnych problemów, od niedrogiego mieszkania do powolnego przejścia na czystą energię, to nie tylko kwestie niepowodzenia rynku lub niewystarczającej redystrybucji, ale takżeNiedobory w dostawach.Ruch obfitości promuje polityki, które:





Inwestycje w infrastrukturę i technologię: Poza deregulacją, zwolennicy obfitości popierają znaczne inwestycje publiczne w modernizację infrastruktury, przyspieszenie badań naukowych i wspieranie innowacji technologicznych.

Deregulacja i racjonalizacja zezwoleń: Głównym celem jest reforma przeglądów środowiskowych, przepisów dotyczących stref i innych barier administracyjnych, które opóźniają i zwiększają koszty budowy wszystkiego, od rozwoju budynków mieszkalnych po projekty w zakresie energii odnawialnej i transportu publicznego.

Priorytetowanie konkretnych wyników nad procesem: Ruch krytykuje postrzeganą liberalną tendencję do priorytetowania procesu i przestrzegania określonych procedur nad faktycznym dostarczaniem wyników.

Przyjmij wzrost gospodarczy: W przeciwieństwie do niektórych segmentów lewicy, które wyrażają sceptycyzm wobec wzrostu gospodarczego, zwolennicy obfitości postrzegają go jako niezbędny do zaspokojenia potrzeb społecznych, łagodzenia ubóstwa i wspierania bardziej prosperującego i stabilnego społeczeństwa.





Ezra Klein i Derek ThompsonObfitośćSugerują one „Agenda obfitości” jako alternatywę polityczną „trzeciej drogi”, która może wyprzedzić apel zarówno „socjalistycznej lewicy”, jak i „populistyczno-autorytarnej prawicy”.





Klein, Smith i Yglesias, podziwu wykorzystując głównie taktyki guerrilla, stworzyli tętniący życiem ekosystem intelektualny opowiadający się za bardziej „budowniczym” nastawieniem z lewej strony.





Factions Opposing the Abundance Movement





Jonathan Chait z Atlantyku,Na Atlantyku, podsumowuje stan gry intramuralnej bardzo dobrze:





Wojna domowa wybuchła wśród demokratycznych wonków. „Casus belli” Jest Jego zwolennicy ogłaszają go jako klucz do dobrobytu dla narodu amerykańskiego i do trwałej władzy dla liberalnej koalicji. Jego krytycy potępiają go jako schemat infiltracji Partii Demokratycznej przez „interesy korporacyjne”; „gambit przez centrum prawicowy think tank i jego libertariańskich darczyńców”; „manifest antyrządowy dla Prawicy MAGA”; oraz historyczne iMoralne równoważniki„Rockefellerzy i Carnegiejscy robotnicy mływają w proch”.





Konflikty frakcyjne, które rozdzielają lewicę, mają tendencję do zawierania dramatycznych kwestii, w których zagrożenia ludzkie są jasne: Gazy, policja, imigracja.I tak to jest bardziej niż trochę dziwne, że postępowi działacze, kolumnistki i naukowcy teraz rozdrabniają się nawzajem na kawałki w takich pozornie arkanicznych i technicznych sprawach jak zasady strefowania, zezwolenia i ustawa o redukcji papieru.





Intensywność argumentu sugeruje, że uczestnicy dyskutują nie tylko o mechanicznych szczegółach polityki, ale o samej naturze i celu Partii Demokratycznej.





Pomimo swej wesołej nazwy i poważnej intencji znalezienia win-win rozwiązań, agenda obfitości zawiera radykalną krytykę ostatniego pół wieku amerykańskiego rządu.





Progresywna agenda obfitości staje w obliczu znacznej opozycji i sceptycyzmu z różnych frakcji w Partii Demokratycznej. (Tak samo jest z agendą dobrobytu od kryminalnych republikanów, takich jak Owen Cass, Josh Hawley i J.D. Vance.)





Ci irredentyści mają nostalgiczny, ale nieuzasadniony światopogląd i wyobrażają sobie zagrożenia z programu obfitości.





Ekologowie i „zielona lewica”

Populistyczni politycy i socjaldemokraci

Zorganizowani obrońcy pracy i sprawiedliwości społecznej

Proceduraliści i adwokaci dobrych rządów





Attendant Economic and Political Issues





Debata nad ruchem obfitości w Partii Demokratycznej podkreśla kilka strukturalnych napięć gospodarczych i politycznych:





Wzrost vs. Redystrybucja: Najbardziej znaczącym napięciem jest niekończąca się debata między priorytetem wzrostu gospodarczego (rozwiązania po stronie podaży) a priorytetem sprawiedliwego dystrybucji istniejących zasobów (rozwiązania po stronie popytu).

Rola rządu: „progresywny ruch obfitości po stronie podaży” domyślnie redefinuje rolę rządu.Zamiast być przede wszystkim regulatorem, dostawcą sieci bezpieczeństwa i redystrybutorem, wizja obfitości postrzega rząd jako ułatwiający produkcję i innowacje, aktywnie usuwając bariery i dokonując inwestycji strategicznych.





Reforma regulacyjna vs. ochrona środowiska: Podstawą programu obfitości jest często reforma regulacyjna, zwłaszcza w prawie ochrony środowiska i użytkowania gruntów.To natychmiast stawia go przeciwko długotrwałym ruchom ochrony środowiska, które postrzegają deregulację jako niebezpieczne wycofanie się z zasadniczych zabezpieczeń.

Populizm vs. rozwiązania techniczne: Ruch obfitości, ze swoim naciskiem na „zakłócenia w butelce” i „pozwolenie na reformę”, może być czasami postrzegany jako rozwiązanie techniczne, które nie reaguje na obawy szerszego elektoratu o władzę korporacyjną i sprawiedliwość ekonomiczną.





Ankieta Demand Progress sugeruje, że "populistyczne obawy gospodarcze" konsekwentnie rezonują bardziej szeroko i głęboko z wyborcami niż argumenty "obfitości".To stwarza wyzwanie polityczne dla ruchu: jak sformułować swoją agendę w sposób, który łączy się z codziennymi walkami gospodarczymi i oferuje namacalne korzyści dla rodzin pracujących. Ezra Klein jest dobrze świadoma tej krytyki, z radością zauważając, że ""Nie napisałem książki, która w istocie dotyczy reformy strefowej i zdolności państwa i myślałem, "Jesteśmy na drodze do nr 1, dziecko" - żartował.





Pojawienie się ruchu obfitości podkreśla wewnętrzne podziały w Partii Demokratycznej w krytycznym momencie.Ponieważ partia walczy ze swoim przesłaniem po 2024 roku, debata o obfitości w stosunku do populizmu, lub synteza tych dwóch, ukształtuje swoją przyszłą strategię wyborczą i priorytety polityczne.





Tworzenie „Build America Caucus” w Izbie, inspirowane ruchem obfitości i poszukującym dwustronnego poparcia dla umożliwienia reform, oznacza próbę pomostania tych podziałów i skupienia się na obszarach potencjalnego konsensusu.





In conclusion...

Na zakończenie...





Ruch obfitości reprezentuje znaczący rozwój intelektualny w Partii Demokratycznej, opowiadając się za zmianą w kierunku bardziej proaktywnego, zorientowanego na dostawy podejścia do rozwiązywania wyzwań Ameryki.





Popiera deregulację, inwestycje publiczne i skupienie się na konkretnych wynikach w dziedzinach takich jak mieszkaniowe, energetyczne i infrastrukturalne.Ta agenda stoi jednak w obliczu sprzeciwu ze strony ekologów zaniepokojonych zwrotami regulacyjnymi, populistów ekonomicznych, którzy priorytetowo dążą do redystrybucji i walki z władzą korporacyjną, oraz zwolenników sprawiedliwości społecznej, którzy domagają się gwarancji sprawiedliwości i włączenia.





Trwająca debata między tymi frakcjami bez wątpienia ukształtuje przyszły kierunek Partii Demokratycznej, a tym samym Ameryki.





Czyżby progresywne?





Przyjmij postępy!





powitanie ,

i obfitości.





Jeff Garzik, założycielStrona główna.xyzWcześniej spędził pięć lat jako deweloper Bitcoin Core i dziesięć lat w Red Hat.





Ralph Benko, współzałożyciel i doradca generalnyF1R3FLY.com zwiedzanie, jest współzałożycielem i doradcą generalnym Washington Power and Light. Pracował w lub z 3 Białymi Domami, 2 agencjami wykonawczymi i Kongresem, a także wielu instytutami politycznymi i politycznymi.





