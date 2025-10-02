Solo leveling rośnie: koreańska megafranchisa o wartości miliardów dolarów idzie w parze z historią

Seul, Korea Południowa, 1 października 2025/Chainwire/--Najbardziej zarabiająca koreańska powieść internetowa i webtoon, a także najczęściej oglądany anime w historii Crunchyroll, ogłasza partnerstwo z Story, obejmujące IP wspierane memecoiny i badając gospodarkę IP w łańcuchu. Globalne zjawisko W ruchu, który łączy blockbusterową franczyzę z blockchainem, Solo Leveling bada emisję tokenizowanego aktywa rzeczywistego (RWA), badając zupełnie nowy smak tokenizowanych RWA, które różnią się od funduszy rynku pieniężnego, ofert akcji i pojazdów skarbowych, które są typowo reprezentowane w web3. Tylko poziom Tylko poziom Solo Leveling współpracuje z Story, aby zainicjować kroki w kierunku reprezentacji na łańcuchu wybranych elementów IP. To podejście ma na celu umożliwienie programowania na łańcuchu dla wybranych integracji, otwierając drzwi do przyszłych fan-driven remixing, doświadczeń opartych na blockchain, zarówno cyfrowym, jak i rzeczywistym świecie, a także ofert licencyjnych następnej generacji. Ogłoszenie potwierdza status Solo Leveling jako cross-media juggernaut i jako pionier w swojej branży, przenosząc swój IP do Web3. Przed debiutem w Web3, Solo Leveling okazał się już tytanem kulturowym w wielu formatach: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Pochodzący z powieści internetowej i adaptowany jako webtoon w Korei, Solo Leveling zgromadził ponad 14 miliardów wyświetleń na całym świecie, 175 milionów czytelników, bezprecedensowe osiągnięcie, które umocniło go jako flagowy koreański serial o globalnym wpływie. Książka komiczna: adaptacja komiksu była hitem druku, osiągając numer 1 na liście bestsellerów New York Times Graphic Books i sprzedając ponad 10 milionów egzemplarzy na całym świecie. Anime (Streaming): Adaptacja anime Solo Leveling wstrząsnęła platformami streamingowymi, stając się najczęściej oglądanymi anime w historii Crunchyroll i rankingiem w tygodniowym Top 10 Netflix w 11 krajach po debiucie (i zdobywając #1 miejsce na Amazon Prime Video w Japonii). Anime (Awards): Serial zdobył nagrody Crunchyroll Anime Awards 2025 z 9 wyróżnieniami na Crunchyroll Anime Awards 2025, w tym pożądany Anime of the Year, historyczny pierwszy dla manhwa-based show. Gra: Mobile RPG Solo Leveling: ARISE przekształciła franczyzę w interaktywne doświadczenie, zarabiając około 70 milionów dolarów w pierwszym miesiącu i przyciągając 50 milionów graczy w ciągu pięciu miesięcy od premiery. Seria akcji na żywo: Netflix produkuje serię akcji na żywo adaptację globalnego zjawiska "Solo Leveling", z wschodzącą gwiazdą Byeon Woo-seok dołączoną do prowadzenia projektu jako główny bohater Sung Jinwook. Te osiągnięcia ilustrują niepowtarzalny sukces Solo Leveling w wielu formatach i namiętną światową bazę fanów. Teraz, wchodząc na blockchain, Solo Leveling jest gotowy do ponownego zdefiniowania, w jaki sposób nowoczesna franczyza może zaangażować swoją społeczność i odblokować nową wartość za pomocą swojej zawartości. Webnovel i Webtoon do Web3 Solo Leveling współpracuje z Story, pierwszą na świecie siecią blockchain zaprojektowaną do celów własności intelektualnej, aby rozpocząć kroki w kierunku reprezentowania IP na łańcuchu dla wybranych elementów. Story tokenizuje IP i czyni go programowalnym, umożliwiając nowe modele własności, remixingu i monetyzacji dla twórców i fanów. W praktyce oznacza to, że wybrane elementy Solo Leveling IP (np. postacie, wszechświat i prawa do treści) mogą być reprezentowane w łańcuchu i zarządzane za pośrednictwem inteligentnych kontraktów. Po opublikowaniu opowieści, IP Solo Leveling stałoby się czytelne i egzekwowalne onchain, pozwalając deweloperom i fanom budować z nim zgodnie z regułami. na przykład, twórca może remix postać Solo Leveling w mod gry z automatycznych uprawnień przepływających z powrotem do posiadaczy IP. Licencjonowane towary mogą być powiązane z pochodzeniem na łańcuchu, a każda gra zewnętrzna lub media korzystające z zawartości Solo Leveling mogą bezproblemowo wdrożyć programowalne licencjonowanie i podziały przychodów. \n \n „Korea od zawsze była globalną platformą wprowadzania własności intelektualnej. Ponad wczesną unikalną kulturową IP z K-popu, K-dramy, Korea prowadzi drogę w grach, webtoonach i hollywoodzkich hitach, takich jak Squid Games i Parasite. Solo Leveling jest doskonałym przykładem tego, jak koreańska IP może przekraczać granice, zdominować każdy format i budować ogromne globalne fandomy. IP nie powinno być tylko oglądane lub czytane, ale powinno być programowalne. Oficjalny Solo Leveling IP-backed Memecoin na horyzoncie W odważnym krypto-native twist, zespół Solo Leveling również ujawnił plany dla oficjalnego IP wspierany memecoin związany z wszechświatem opowieści i postaci. Ten nadchodzący token (dane szczegółowe i data premiery TBA) będzie bezpośrednio wspierany przez postacie i legendy Solo Leveling, co czyni go jednym z pierwszych memecoins zakotwiczonych przez IP blockbusterowej franczyzy. W przeciwieństwie do typowych memecoins, które często pojawiają się z żartów internetowych bez powiązań z twórcami, ta moneta Solo Leveling będzie autoryzowana i obsługiwana przez właścicieli IP. Zbudowany na infrastrukturze Story, ma on na celu dostosowanie wartości tokena do sukcesu franczyzy: im bardziej rozprzestrzenia się historia i jej memy, tym więcej z tego mogą skorzystać zarówno fani, jak i twórcy. Podejście to następuje po rosnącym uznaniu, że memy i treści wirusowe mają ogromną wartość (rynek memecoinów osiąga 100 miliardów dolarów), ale twórcy historycznie zauważają niewiele. oficjalna moneta Solo Leveling odwróciłaby ten scenariusz, kanałując kulturowy hype w model tokenowy zaprojektowany, aby dostosować zaangażowanie fanów do sukcesu franczyzy \n \n "Solo Leveling zawsze polegało na podnoszeniu poziomu, a teraz staramy się podnieść poziom franczyzy za pomocą Web3.W Story mamy nadzieję, że IP rozszerzy się poza samą serię, co pozwoli fanom i twórcom przyłączyć się do następnego rozdziału Solo Leveling na nowe sposoby" - Jungsook Jang, dyrektor generalny Redice Studio. Wprowadzenie Solo Leveling onchain może oznaczać punkt zwrotny dla Story i szerszej koncepcji tokenizowanego IP. Solo Leveling bada fazową rejestrację wybranych elementów IP, odzwierciedlając sposób, w jaki jedna z franczyz o najwyższej wartości zaczyna podejść do reprezentacji blockchain. Dla Story jest to ogromne potwierdzenie wizji swojej sieci: stać się infrastrukturą dla branży IP o wartości 80 bilionów dolarów w erze sztucznej inteligencji i kryptowalut.Partnerstwo Solo Leveling ma doprowadzić do znacznej aktywności w ekosystemie Story, w tym do nowych użytkowników (miliony fanów ciekawych kryptowalut) dla deweloperów budujących ekosystemy dApps korzystających z IP. Dzięki fanobazie i treściom Solo Leveling, które są teraz połączone z celowo zbudowanym blockchainem IP Story, sceną są przełomowe eksperymenty na skrzyżowaniu fandomu i sieci Web3. Tworzone przez społeczność sztuki, gry, NFT i rozszerzenia historii mogą rozkwitać pod jasnymi prawami i zasadami licencyjnymi. entuzjaści Memecoin mogą zgromadzić się wokół tokena, który ma prawdziwe wsparcie narracyjne.A właściciele IP (jak twórcy Solo Leveling) mają szablon, jak rozszerzyć swoje prace na Web3 przy zachowaniu kontroli i udziału w przychodach. O historii : Jest to blockchain warstwy 1, zbudowany z myślą o własności intelektualnej. zapewnia zdecentralizowany rejestr dla twórców, aby tokenizować ich IP i ustawić programowalne warunki licencjonowania, umożliwiając uczciwe przypisywanie, remixing i monetizację twórczych dzieł na łańcuchu. Opowieść Opowieść Podtrzymywany przez czołowych inwestorów (w tym a16z Crypto), Story buduje infrastrukturę AI-native, aby odblokować pełną wartość klasy aktywów IP 80T $ . Fundacja - Fundacja Fundacja - Fundacja Atrakcje w pobliżu Solo Leveling / Redice Studio to południowokoreańska franczyza fantasy, która rozpoczęła się jako powieść internetowa Chugong i stała się hitową webtoon ilustrowaną przez Redice Studio. Tylko poziom Tylko poziom Od swojego debiutu w 2016 roku, Solo Leveling rozwinął się w globalną IP obejmującą komiksy, animacje, gry i wiele innych - zebrał ponad dziesięć miliardów odczytów i ogromną międzynarodową fandom. Redice Studio słynie ze swoich niesamowitych wizualizacji i odegrało ważną rolę w rozszerzaniu wszechświata Solo Leveling.Wraz ze swoimi partnerami, Redice nadal bada innowacyjne sposoby (takie jak Story) do rozszerzenia franczyzy i zaangażowania fanów na całym świecie. 