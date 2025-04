Siła wizualizacji danych dla firm technologicznych. Czy Twoja strategia jest na poziomie?

W firmach technologicznych dane są często surowcem. Można je postrzegać jako nieoczyszczony komponent. Prawdziwą wartość uzyskują dopiero po przetworzeniu.





Bez danych, po prostu zgadujesz. Ale z odpowiednimi danymi, możesz optymalizować procesy, usprawniać podejmowanie decyzji i tworzyć produkty, które faktycznie rozwiązują problemy.





Surowe dane wyglądają jak ogromne tablice i nieskończone liczby. Zrozumienie ich w tym formacie może przypominać próbę czytania w obcym języku. Aby zrozumieć dane, w grę wchodzi wizualizacja. Zmienia ona każdy fragment informacji w łatwą do przyswojenia treść.





Kilka badań udowodniło, że 90% informacji, które mózg przyswaja, jest wizualne . Nasze mózgi są zaprogramowane do widzenia i przetwarzania obrazów i filmów szybciej niż zwykłego tekstu.





Jeśli chcesz wyciągnąć praktyczne wnioski z ogromnych zbiorów danych, zastosuj te najlepsze praktyki wizualizacji danych w firmach technologicznych.

Czym jest wizualizacja danych i dlaczego jest taka ważna?

Wizualizacja danych to nadal liczby, ale łatwiejsze do zrozumienia. Zamiast przeglądać wiersze i wiersze danych, można je przekształcić w obrazy : wykresy, diagramy, mapy itp. Na przykład wykres liniowy pokazujący trendy wydajności produktu w czasie nie tylko mówi, czy rzeczy idą w górę, czy w dół. Liczby pokazane jako wizualizacje pomagają natychmiast dostrzec wzorce, wartości odstające, a nawet potencjalne problemy, zanim nabiorą one lawinowego charakteru.





Opcje wizualizacji danych obejmują m.in.:





Live Analytics/Interactive Data Dashboards — niezależnie od rozwiązania technologicznego (digital signage, IoT, SaaS itp.), pulpity nawigacyjne zapewniają natychmiastowy wgląd w to, jak działa produkt lub system. Krótko mówiąc, widzisz, jak wszystko działa w akcji.

— niezależnie od rozwiązania technologicznego (digital signage, IoT, SaaS itp.), pulpity nawigacyjne zapewniają natychmiastowy wgląd w to, jak działa produkt lub system. Krótko mówiąc, widzisz, jak wszystko działa w akcji. Narzędzia Business Intelligence (BI) — narzędzia BI mogą generować zaplanowane raporty z kluczowymi spostrzeżeniami (Power BI, Tableau) dostarczanymi w postaci wykresów. Mogą również generować mapy i mapy cieplne w celu wizualizacji trendów regionalnych.

— narzędzia BI mogą generować zaplanowane raporty z kluczowymi spostrzeżeniami (Power BI, Tableau) dostarczanymi w postaci wykresów. Mogą również generować mapy i mapy cieplne w celu wizualizacji trendów regionalnych. Przestrzenie wizualizacji danych 3D (IoT) – interaktywne, trójwymiarowe środowiska cyfrowe, w których dane z Internetu rzeczy są wizualizowane w kontekście przestrzennym.

– interaktywne, trójwymiarowe środowiska cyfrowe, w których dane z Internetu rzeczy są wizualizowane w kontekście przestrzennym. Rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR) — to narzędzie wyświetla złożone dane w immersyjnych środowiskach AR/VR. Przydaje się do symulacji i inżynierii.

— to narzędzie wyświetla złożone dane w immersyjnych środowiskach AR/VR. Przydaje się do symulacji i inżynierii. Digital Signage Systems - Wyobraź sobie oglądanie niekończącego się arkusza danych ułożonego w schludne i przejrzyste wizualizacje na standardowych ekranach. Wyświetlacze cyfrowe są właśnie do tego. Oprogramowanie do oznakowania cyfrowego , podobnie jak Kitcast, może pobierać informacje z usług sieciowych i przesyłać je na ekrany w dowolnym formacie wizualnym. Jego prawdziwa moc polega na tym, że może wyświetlać dane z dowolnego z wyżej wymienionych narzędzi na ekranach jako ostateczne ogniwo w ekosystemie wizualizacji.

Rodzaje danych, które można wizualizować w firmach technologicznych

Oto główne typy danych, jakie mogą istnieć w firmach technologicznych i być prezentowane w formie wizualnej:

Dane dotyczące wydajności produktu/usługi

Dane o użytkowaniu : Jak często i jak długo użytkownicy korzystają z produktu lub usługi. Mogą to być dane z aplikacji programowych (np. aktywni użytkownicy, sesje, korzystanie z funkcji) lub sprzętu (np. czas sprawności urządzenia).

Jak często i jak długo użytkownicy korzystają z produktu lub usługi. Mogą to być dane z aplikacji programowych (np. aktywni użytkownicy, sesje, korzystanie z funkcji) lub sprzętu (np. czas sprawności urządzenia). Rejestry błędów : dane rejestrujące błędy, awarie i usterki w obrębie produktu lub usługi.

dane rejestrujące błędy, awarie i usterki w obrębie produktu lub usługi. Czasy reakcji : wskaźniki określające, jak szybko systemy, witryny internetowe lub aplikacje reagują na żądania użytkowników (np. czasy reakcji serwera, czasy ładowania).

wskaźniki określające, jak szybko systemy, witryny internetowe lub aplikacje reagują na żądania użytkowników (np. czasy reakcji serwera, czasy ładowania). Dostępność/czas sprawności : Dane śledzące czas sprawności i przestoju usługi lub produktu.

Dane klienta

Dane demograficzne : Informacje o tym, kto korzysta z produktu lub usługi firmy technologicznej (np. wiek, płeć, lokalizacja, stanowisko).

Informacje o tym, kto korzysta z produktu lub usługi firmy technologicznej (np. wiek, płeć, lokalizacja, stanowisko). Wskaźniki zaangażowania : sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcję z produktem, witryną internetową lub usługą (np. współczynniki klikalności, czas spędzony na stronie, wyświetlenia produktu).

sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcję z produktem, witryną internetową lub usługą (np. współczynniki klikalności, czas spędzony na stronie, wyświetlenia produktu). Opinie klientów : Dane zebrane z ankiet, recenzji, zgłoszeń do pomocy technicznej lub wzmianek w mediach społecznościowych na temat produktu/usługi.

Dane zebrane z ankiet, recenzji, zgłoszeń do pomocy technicznej lub wzmianek w mediach społecznościowych na temat produktu/usługi. Współczynnik odejść : Procent klientów, którzy z czasem przestają korzystać z usługi/produktu.

Dane dotyczące sprzedaży i marketingu

Generowanie leadów i wskaźniki konwersji : Dane dotyczące liczby pozyskanych leadów i liczby osób, które stały się płacącymi klientami.

Dane dotyczące liczby pozyskanych leadów i liczby osób, które stały się płacącymi klientami. Koszt pozyskania klienta (CAC) : Koszt związany z pozyskiwaniem większej liczby klientów. Zazwyczaj obejmuje działania marketingowe i sprzedażowe.

Koszt związany z pozyskiwaniem większej liczby klientów. Zazwyczaj obejmuje działania marketingowe i sprzedażowe. Zwrot z inwestycji (ROI) : Wskaźniki pozwalające ocenić skuteczność kampanii marketingowych lub strategii sprzedaży.

: Wskaźniki pozwalające ocenić skuteczność kampanii marketingowych lub strategii sprzedaży. Wskaźniki przychodów : dane takie jak całkowity przychód, przychód na klienta, płatności cykliczne i jednorazowe itp.

: dane takie jak całkowity przychód, przychód na klienta, płatności cykliczne i jednorazowe itp. Wartość klienta na przestrzeni cyklu jego życia (CLV): całkowity przychód, jaki klient generuje w trakcie trwania relacji z firmą.

Dane operacyjne

Dzienniki serwera : dane generowane przez serwery, szczegółowo opisujące wykorzystanie, błędy, żądania itp.

: dane generowane przez serwery, szczegółowo opisujące wykorzystanie, błędy, żądania itp. Wykorzystanie zasobów systemowych : Dane dotyczące wykorzystania zasobów, takich jak procesor, pamięć, miejsce na dysku i przepustowość, przez wewnętrzne systemy, serwery lub urządzenia.

: Dane dotyczące wykorzystania zasobów, takich jak procesor, pamięć, miejsce na dysku i przepustowość, przez wewnętrzne systemy, serwery lub urządzenia. Dane dotyczące łańcucha dostaw: W przypadku firm technologicznych zajmujących się produktami fizycznymi (np. sprzętem komputerowym lub IoT) są to dane dotyczące przepływu towarów, poziomów zapasów i efektywności dostawców.

W przypadku firm technologicznych zajmujących się produktami fizycznymi (np. sprzętem komputerowym lub IoT) są to dane dotyczące przepływu towarów, poziomów zapasów i efektywności dostawców. Rejestry bezpieczeństwa: dane rejestrujące próby dostępu, incydenty bezpieczeństwa, luki i naruszenia w systemach lub sieciach.

Dane rozwojowe (DevOps i rozwój oprogramowania)

Dane kontroli wersji : Informacje o zmianach kodu, zatwierdzeniach, rozgałęzieniach i historii scalania, przechowywane w systemach kontroli wersji (takich jak Git).

Metryki procesów CI/CD: dane dotyczące wydajności procesów ciągłej integracji/ciągłego dostarczania, w tym wskaźniki powodzenia kompilacji, czasy wdrażania i metryki jakości kodu.

Pokrycie testowe i śledzenie błędów : Dane z automatycznych testów i ręcznych raportów o błędach, pokazujące jakość i stabilność oprogramowania.

Metryki jakości kodu: dane takie jak złożoność cyklomatyczna, duplikacja kodu lub gęstość błędów, służące do oceny łatwości obsługi i kondycji baz kodu.

Dane Business Intelligence (BI)

Trendy rynkowe i analiza konkurencji: Dane dotyczące warunków rynkowych, trendów branżowych i wyników konkurencji.

Dane dotyczące warunków rynkowych, trendów branżowych i wyników konkurencji. Informacje o klientach: dane pochodzące z badań zachowań klientów, badań demograficznych i analiz rynku.

Dane API

Metryki wykorzystania interfejsu API : informacje o częstotliwości wywoływania interfejsów API, wskaźnikach błędów, czasach reakcji i przepustowości danych.

Dane integracyjne : Dane dotyczące interakcji i integracji różnych systemów oprogramowania za pośrednictwem interfejsów API.

Rodzaje treści do wykorzystania w celu efektywnego wyświetlania danych

Wizualizacja staje się czymś funkcjonalnym, gdy przestaje być tylko chwytliwym obrazem i staje się „katalizatorem przejrzystości”. Co więcej, firmy mogą wykorzystać te wizualizacje i wprowadzić je do rozwiązań takich jak oznakowanie cyfrowe, aby zapewnić im widoczność w całym biurze, grupie biur lub gdziekolwiek jest to potrzebne.





W tym przypadku dane nie tylko są dobrze uporządkowane, ale także skutecznie wyświetlane. Zamiast tylko kilku osób, które są bardzo zainteresowane danymi i podejmują wysiłek, aby zalogować się na platformy online, aby je wyświetlić, cyfrowe oznakowanie umieszcza je na pierwszym planie. Możesz nawet zmień telewizor w urządzenie do digital signage i prezentować dane na dużych ekranach, które przyciągną uwagę wszystkich.





Przyjrzyjmy się różnym sposobom, w jakie firmy technologiczne mogą przekształcać surowe dane w wartościowe spostrzeżenia.





Kluczowe korzyści wizualizacji danych dla firm technologicznych

Kluczową różnicą między firmami technologicznymi, które prosperują, a tymi, które pozostają w tyle, jest sposób, w jaki wykorzystują największy atut — dane . Bez nadania temu wszystkiemu sensu firmy ryzykują podejmowanie decyzji, które są albo nieaktualne, albo po prostu błędne.





Oto korzyści płynące z interpretacji abstrakcyjnych danych i przekształcenia ich w wizualizowane, przydatne informacje.





Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Podejmowanie decyzji na podstawie danych jest podstawą utrzymania konkurencyjności. Chodzi o wyciąganie wniosków i uchwycenie szerszego obrazu w celu podejmowania kluczowych ruchów biznesowych.





Netflix jest dobrym przykładem wizualizacji danych w procesie podejmowania decyzji. Odpowiadają na wszystkie ważne pytania na podstawie danych: jak ulepszyć doświadczenie, które programy i filmy są najbardziej preferowane lub z kim mogliby współpracować, aby wejść na nowe rynki. Według Netflix TechBlog mają inżynierów analityki i wizualizacji, którzy pracują nad zestawami danych i tworzą wizualizacje i pulpity nawigacyjne.





Wgląd w czasie rzeczywistym

W technologii nie możesz pozwolić sobie na czekanie, aż odpowiedzi same do nich dotrą. Spostrzeżenia w czasie rzeczywistym to coś, co rzeczywiście utrzymuje firmy na powierzchni. Dane wizualizowane i dostarczane natychmiast, na przykład na ekranach rozsianych po strategicznych działach, chronią firmy przed utratą przychodów. Zespoły uzyskują dostęp „tu i teraz” do metryk wydajności na żywo lub alertów, dzięki czemu mogą zacząć na nie odpowiadać tak szybko, jak to możliwe.





Identyfikacja trendów

Wykrywanie trendów jest jak posiadanie mapy drogowej z obszarami, w które warto inwestować, jakie produkty rozwijać i na jakie rynki wejść. Kiedy firmy są na bieżąco z tym, co jest na topie, a co nie, wyprzedzają konkurencję. Oferują to, czego klienci zaczynają pragnąć, zanim sami to zauważą.





Chodzi również o to, aby po prostu pozostać istotnym, a tym samym pozostać konkurencyjnym . Trendy odzwierciedlają to, czego konsumenci potrzebują lub mogą chcieć. Pomaga to firmom technologicznym sprostać tym wymaganiom.





Lepsze zrozumienie klienta

Firmy, które stawiają na pierwszym miejscu koncentrację na kliencie, a także usprawniają operacje i IT, mogą zwiększyć swoje zyski o 20–50% swoich kosztów (McKinsey). Zrozumienie klienta zaczyna się od filozofii danych na pierwszym miejscu. Firmy polegające na przeczuciach mogą wygrać w niektórych sytuacjach, ale silnymi wykonawcami są tylko ci, którzy otrzymują dane klientów, przetwarzają je i działają na ich podstawie.





Jednym z najlepszych przykładów jest to, jak Foursquare wykorzystuje wizualizację danych do celów biznesowych swoich klientów. Przekształcają dane geoprzestrzenne w efektowne wizualizacje pokazujące mapy z rocznym czasem nasłonecznienia, obszarami przydatności słonecznej, lotami itp.





Czy Twoja strategia jest odpowiednia?

Wizualizacja danych jest przewagą konkurencyjną, ponieważ szybkość, z jaką wgląd staje się działaniem . W przypadku firm technologicznych czas jest często największym czynnikiem oddzielającym liderów od maruderów. Jeśli firma może pobrać duże zbiory danych z wielu źródeł (zachowanie użytkowników, wydajność systemu, analiza sprzedaży itp.) i przetłumaczyć je na format wizualny, podejmowanie decyzji staje się znacznie łatwiejsze. Dzięki platformom takim jak Zestaw podcastowy , dane są wyświetlane na cyfrowym oznakowaniu w czasie rzeczywistym, co daje Twojemu zespołowi przewagę w szybkim działaniu. Chodzi o to, aby być proaktywnym, a nie reaktywnym.





Wartość danych zależy od umiejętności ich wykorzystania.





Czy Twoje dane są zapisane w arkuszach kalkulacyjnych jako liczby, czy też pracują dla Ciebie?