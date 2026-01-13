Przekształcanie audytów zewnętrznych za pomocą analizy danych: Power Query, CCH i planowanie audytu opartego na ryzyku

Jednym z czynników zarządzania finansami, który jest ważny, jest audyt zewnętrzny, ponieważ daje niezależną pewność, że sprawozdanie finansowe organizacji jest dokładne i wiarygodne. Proces znalezienia planu audytu został tradycyjnie przeprowadzony przy użyciu wcześniejszych dokumentów roboczych, założeń i próbek. Ogólnym podejściem przyjętym przez te zespoły było doświadczenie i uczucie, które było nieskuteczne i często pomijane ryzyko. Ale to się zmienia. Analiza danych sprawia, że audytorzy ponownie rozważają planowanie i przeprowadzanie procesu audytu. Nie stosują już zgadywania, ale zamiast tego wykorzystują dane do dostosowania planów audytu, które są bardziej dokładne, mniej czasochłonne i mądrzejsze, aby kierować swoimi audytami. From Assumptions to Evidence Od założenia do dowodów Nie ma teraz potrzeby pobierania wąskich próbek ani wykorzystywania przestarzałych zapisów z ostatnich lat w celu przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Analityka pozwoli audytorom rozpocząć gromadzenie pełnych danych przed przeprowadzeniem prac polowych. Wprowadzane są wcześniej ukryte tendencje. Zmiany w rachunkach wydatków, okres uznawania przychodów, liczba transakcji nie były już tymi, które można ustalić ręcznie. Są one wykonywane na poziomie ostrej młodzieży na zasadzie automatycznej. Taki plan spowoduje lepszą dyskusję z klientami, bardziej ukierunkowane plany audytu i ocenę ryzyka opartą na aktualnych realiach, a nie przypuszczeniach. Analiza danych pozwala audytorom skupić się na transakcjach wysokiego ryzyka lub rachunkach z nieprawidłowościami w porównaniu do reszty, a nie na losowym pobieraniu próbek na transakcjach w regionach. Analiza danych pozwoli audytorom skupić się na problemach, które mają znaczenie. przewiduje i oszczędza środki w przypadku odchylenia danego rachunku. Power Query: The Quiet Workhorse Tytuł oryginalny: Power Query: The Quiet Workhorse Najważniejszą rzeczą o przejściu jest narzędzie do przekształcania danych, które jest skuteczne i znane jako Power Query od Microsoft. Nie podkreśla to w szczególności podjęcia go w procedurze audytu, ale jest to jedno z kluczowych narzędzi, które współczesne zespoły audytu powinny mieć na uwadze, ponieważ jest elastyczne i możliwości pracy z nim. Umożliwia audytorom tworzenie informacji z dużą liczbą lub znaczną liczbą źródeł, podsumowanie i konwertowanie ich do formatu, który jest łatwy do analizy bez dużego stresu. Istnieje pięć systemów klientów, a każdy z nich eksportuje swoje dane finansowe w inny sposób. Power Query pomoże audytorowi zjednoczyć i uzyskać dostęp do danych z różnych systemów w jednej formie i zident Możliwość przetwarzania pełnych zbiorów danych jest jedną z najlepszych cech Power Query, ponieważ jest wolna od wad analizy małych próbek. W tradycyjnym pobieraniu próbek w większości przypadków czerwone flagi mogą zostać usunięte bez uświadomienia sobie, ponieważ wybrany przykład nie koncentruje się na czerwonych flagach. Dzięki pomocy Power Query pokaże możliwość zbadania całego zestawu danych, a nie skupienia się na poważnych zagrożeniach. The CCH Advantage in Audit Planning Zalety CCH w planowaniu audytu Dopóki zainteresowanie audytorów uzyskaniem określonego rozwiązania dostosowanego do audytów zewnętrznych będzie wysokie, pakiet CCH zapewni zintegrowany system upraszczający ocenę ryzyka, dokumentację i zarządzanie zasobami. Nie oznacza to tylko, że listy kontrolne zostaną zautomatyzowane. Ponadto łączy wszystkie wymagania dotyczące oceny ryzyka, zarządzania zasobami i kontroli dokumentacji w jednym środowisku. Możliwość sporządzenia listy żądań dokumentów i zakotwiczenia jej na zidentyfikowanych zagrożeniach jest jednym z jej najsilniejszych punktów. System pomaga również audytorom ustalić, czego potrzebują, aby odpowiedzieć na określone obszary ryzyka w porównaniu z ogólnymi lub pokrytymi żądaniami audytorów skierowanymi do klientów. CCH pozwala również audytorom na ponowne wykorzystanie planów audytu z poprzedniego roku i aktualizowanie ich dynamicznie z nowymi informacjami o kliencie. To pomaga oszczędzać czas, nowe standardy są przestrzegane, a także metodologia audytu jest dostosowana do zmieniającego się profilu ryzyka klienta. Informacje historyczne będą aktywem, a nie wsparciem na podstawie dynamiki. System nadal doświadcza zwiększonych zmian w trakcie zaangażowania. Wraz z nowym wprowadzeniem danych, zachodzą zmiany profili ryzyka. To zostało przypisane do ciągłych informacji zwrotnych, które zapewniają, że plan audytu nie jest ustalony na tym, co faktycznie się dzieje, a nie na tym, co było pierwotnie przewidziane na początku sesji planowania. Real Risk, Real Results Rzeczywiste ryzyko, realne wyniki Wszystkie te innowacje tworzą bardziej wyrafinowane, progresywne podejście do audytów zewnętrznych. Audytorzy mogą teraz umieścić swoją energię w innej dziedzinie, która jest w popycie, zamiast jej marnować. Może to być przypadek znalezienia sprzedawcy lub klienta, którego rekord zakupu można dopasować do podpisu ustalonego oszustwa, lub zmiany przepływu pieniężnego, który byłby lepiej śledzony, ale oszczędzany przez narzędzia. Tak właśnie ewoluują audyty zewnętrzne. Nie charakteryzują się już wcześniej określonymi planami, dość oczywistymi przykładami i analizami wstecznymi. Stają się one powszechne, wnikliwe i obiektywne. Takie korzyści są samoobsługowe dla firm, które są gotowe do przyjęcia zmiany. Efektem końcowym będą bardziej wydajne i szybsze audyty, które będą bardziej wartościowe i wnikliwe dla klientów. Zespoły audytu zewnętrznego są teraz w lepszej pozycji, gdzie mogą zidentyfikować, zmierzyć i reagować na rzeczywiste ryzyko za pomocą odpowiednich narzędzi i mentalności opartej na danych.