Następna era Aster rozpoczyna się: Airdrop Points Stage 2 na żywo, TGE Countdown zaczyna się

Mahé, Seychelles, 8 września 2025/Chainwire/-- , zdecentralizowana giełda perpetuals znana ze swojej infrastruktury handlowej ukierunkowanej na prywatność, oficjalnie uruchomiła Aster Genesis: Etap 2, swoją kampanię airdrop points, podobnie jak potwierdza długo oczekiwaną datę wydarzenia Token Generation (TGE). astry astry Kampania Stage 1 obejrzała 527,224 unikalne portfele, które zgromadziły ponad $37,7B w objętości handlowej w ciągu 20 tygodni, co sygnalizowało silne ciągnięcie w rozwijającej się przestrzeni zdecentralizowanej giełdy (DEX). \n \n "Faza 1 wysłała jasny sygnał: inwestorzy chcą więcej niż tylko dostęp - chcą szybkości, kompozycyjności, prywatności i kapitału, który nadal działa" - powiedział Leonard, dyrektor generalny Aster. "Faza 1 wysłała jasny sygnał: inwestorzy chcą więcej niż tylko dostęp - chcą szybkości, kompozycyjności, prywatności i kapitału, który nadal działa" - powiedział Leonard, dyrektor generalny Aster. 

"Aster jest pionierem nowej kategorii - gdzie użytkownicy mogą zarabiać na płynnych tokenach, takich jak BNB lub stablecoins, takie jak USDF, jednocześnie wykorzystując te aktywa generujące zyski jako płynne zabezpieczenie dla trwałych transakcji na Aster. Nowy zwiastun Aster Genesis: Stage 2 Aster Genesis: Etap 2 wprowadza nowy system punktów z zaktualizowanymi wskaźnikami kwalifikowalności, a także większą przejrzystością, kształtowaną bezpośrednio przez opinie społeczności z Etapu 1. Traderzy gromadzą punkty poprzez metryki, takie jak objętość transakcji, czas posiadania pozycji, działania referralne, wzrosty zespołu, wykorzystując asBNB i USDF Aster jako marżę, a także na każdym zysku lub stratie zrealizowanym podczas wydarzenia. 

„Faza 2 zacieśnia związek między zaangażowaniem i nagrodą przed TGE" – powiedział Leonard. „Nowe zasady, ukształtowane przez opinie użytkowników, nadają priorytet sprawiedliwości i zachęcają do autentycznego zaangażowania użytkowników, aby każdy trader mógł uczestniczyć w równym polu i budować w kierunku airdrop". Ponad 50% całkowitej podaży tokenów $ASTER zostało przeznaczonych na airdrops społeczności, a 8,8% (704 mln $ASTER) zostanie odblokowane natychmiast na TGE dla kwalifikujących się uczestników, którzy zdobyli punkty Rh lub Au z programów punktów Aster. Ponadto użytkownicy, którzy otrzymali alokacje Aster Gems od inicjatyw społecznościowych i partnerskich, a także ci, którzy handlowali na Aster Pro i zdobyli punkty lojalnościowe po zakończeniu 1. etapu, będą również kwalifikowani. Wszelkie nieodzyskane tokeny $ASTER zostaną przekierowane z powrotem do alokacji „Airdrop” dla przyszłych nagród społeczności. Droga do TGE: platforma, produkty i kamienie milowe Od czasu Spectra firma Aster rozszerzyła swoją wizję handlu na zasadzie prywatności, wprowadzając ukryte zamówienia i ujawniając Aster L1 Chain jako podstawę dla prywatnej, niechronionej egzekucji, a także wprowadzając tradycyjne ekspozycje kapitałowe na łańcuch z 24/7 perpetualsami akcji. Wspólnie te kamienie milowe stawiają fundamenty, ponieważ giełda porusza się w kierunku wydarzenia generowania tokenów (TGE) zaplanowanego na 17 września 2025 r. $ASTER Airdrop zostanie uruchomiony w TGE Oczekuje się, że token Aster ($ASTER) będzie wymieniony na głównych giełdach, w tym na rynkach spotowych Aster, z skoordynowanymi promocjami startowymi, które będą ściśle śledzone. 

„The $ASTER community airdrop jest zaplanowany na dzień TGE", powiedział Leonard. „Słyszeliśmy porównania do ostatnich, wysokiego zaangażowania airdropów z konkurujących projektów, ale naszym głównym celem jest sygnał nad widowiskiem. autentyczne uczestnictwo w etapach 0 i 1 jest tym, co ten projekt stara się nagrodzić - hojnie i sprawiedliwie - w TGE." 

"Z emisją $ASTER otwieramy drzwi do następnej fazy wzrostu ekosystemu i zdecentralizowanego zarządzania" - powiedział Leonard. Aster przygotowuje się do konkurencji na rynku Z zbliżającym się uruchomieniem $ASTER, Aster jest gotowy do konkurowania z zdecentralizowanymi ciężarówkami, takimi jak Hyperliquid i wyzwanie scentralizowanych miejsc, takich jak Binance i Coinbase - zakotwiczone przez wyraźne skupienie się na ochronie handlowców i efektywności kapitału. 

Aster będzie tworzyć warstwę płynności za aplikacjami, które ludzie już używają: otwarta, kapitałowo efektywna platforma, która współpracuje z portfelami i DEX, takimi jak PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, lub rozwijającymi się platformami, takimi jak Four.meme i inne. W momencie pisania, Aster zebrał ponad $ 350M w (TVL) w siedmiu łańcuchach EVM i Solana, z roczną stawką opłaty powyżej 30 mln USD - odzwierciedlającą roczny wzrost o 87,5% w 2025 roku. Całkowita wartość zamknięta Całkowita wartość zamknięta O astry to następna generacja zdecentralizowanej giełdy oferującej zarówno handel wieczny, jak i spot, zaprojektowane jako miejsce jednorazowe dla globalnych handlowców kryptowalut. astry astry Tryb Pro dodaje 24/7 trwałych akcji, ukrytych zleceń i handlu siecią, dostępnych w BNB Chain, Ethereum, Solana i Arbitrum. Jego unikalną zaletą jest możliwość korzystania z tokenów płynnych (asBNB) lub stablecoins generujących zysk (USDF) jako zabezpieczenia, odblokowując niezrównaną efektywność kapitałową. Napędzany przez Aster Chain, wysoce wydajny i ukierunkowany na prywatność L1, a wspierany przez YZi Labs, Aster buduje przyszłość DeFi: szybki, elastyczny i społecznościowy.