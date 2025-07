Jak Snehal Ladke projektuje systemy, które nie mogą zawieść porażki

Jako projektant doświadczenia użytkownika (UX),Śnieżka ŁódźJej celem jest przekształcenie złożonej infrastruktury w łatwe do nawigacji systemy poprzez precyzję, cierpliwość i zasady. Podkreślając kompetencje ponad charyzmat, Snehal może działać w środowiskach instytucjonalnych, w których dobry design nie jest opcjonalny – jest to fundamentalne.

Pochodzenie w projektowaniu graficznym

Podczas gdy stała się mistrzem UX, Snehal rozpoczął swoją karierę jako projektant graficzny. ukończyła studia licencjackie w 2016 roku w National Institute of Fashion Technology w Bombaju, jednej z najlepszych szkół mody w Indiach.

Wyposażona w to wsparcie edukacyjne, poszła do pracy w kilku agencjach marketingowych i medialnych, wkrótce kierując zespołem sześciu młodszych projektantów.





„Byłem natychmiast przyciągnięty do UX, ponieważ koncentrował się na rozwiązywaniu problemów i zachowaniu człowieka, co jest dla mnie bardzo intrygujące” Snehal wyjaśnił. „Zdecydowałem się kontynuować program studiów w California College of the Arts w interakcji człowieka z komputerem.

Dołącz do świata UX Design

W oparciu o swoje praktyczne doświadczenie w projektowaniu graficznym i nową wiedzę na temat projektowania UX, Snehal współpracowała z Recidiviz, non-profit firmą technologiczną zajmującą się systemami budowlanymi, której misją jest zmniejszenie więzienia i wspieranie programów ponownego wjazdu do społeczności.





W swojej roli jako projektant UX w Recidiviz, Snehal zaprojektowała intuicyjne interfejsy użytkownika dla Rady Rządów Państwowych (CSG), aby odzwierciedlać metryki oparte na konsensusie danych o wymiarze sprawiedliwości karnej.





Na pytanie, co zainspirowało ją do przystąpienia do tej branży, Snehal odpowiedziała: „Moja inspiracja do pracy w tym sektorze pochodzi z dążenia do pozytywnego wpływu i wykorzystania moich umiejętności i wiedzy, aby pomóc ludziom i władzom wprowadzić zmiany”.





Byłoby to jego pierwsze wprowadzenie do świata technologii.





Pomaganie w znalezieniu RIPL i skupienie się na transporcie

Od tego momentu Ladke zaczął służyć jako założyciel projektu wRybnik.org(Research Improving People’s Lives), krajowej organizacji non-profit, która pomaga w tworzeniu produktów cyfrowych dla sektora publicznego i pomaga decydentom politycznym.





Ta rola doprowadziła Snehala do wybrzeża wschodniego, aby pracować jako starszy projektant UX i informacji w MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority), sieci transportu publicznego większego obszaru Bostonu.





Snehal stwierdził: „Zawsze starałem się być w przestrzeni transportu publicznego, która wpływa na codzienne życie ludzi”.

Praktyczny wpływ poprzez UX

Idąc naprzód, Ladke zamierza nadal pomagać innym poprzez swoją pracę i przyczyniając się do wszechstronnych i wpływowych projektów. Jej praca w zakresie projektowania UX już wpłynęła na dziesiątki tysięcy użytkowników, a jej ambicja, aby przynosić korzyści innym za pośrednictwem interfejsu użytkownika, nie pokazuje oznak osłabienia.