Comment Snehal Ladke conçoit des systèmes qui ne peuvent pas échouer

En tant que concepteur d’expérience utilisateur (UX),Neige LADKESon objectif est de transformer des infrastructures complexes en systèmes facilement navigables grâce à la précision, à la patience et au principe. En mettant l’accent sur la compétence au-dessus du charisme, Snehal peut opérer dans des environnements institutionnels où un bon design n’est pas optionnel – c’est fondamental.

Origines dans le design graphique

Alors qu'elle a continué à devenir une maîtresse de l'UX, Snehal a commencé sa carrière en tant que graphiste. Elle a terminé son baccalauréat en 2016 à l'Institut national de la technologie de la mode à Mumbai, l'une des meilleures écoles de mode de l'Inde.

Dotée de ce soutien éducatif, elle a continué à travailler pour plusieurs agences de marketing et de médias, conduisant bientôt une équipe de six concepteurs junior.





"J'ai immédiatement été gravité vers UX parce qu'il se concentrait sur la résolution de problèmes et le comportement humain, ce qui, pour moi, est très intrigant" Snehal a expliqué. "J'ai décidé de poursuivre un programme de diplôme au California College of the Arts en interaction humain-ordinateur.

Rejoignez le monde du design UX

S'appuyant sur son expérience pratique dans le design graphique et ses nouvelles connaissances en UX design, Snehal a travaillé avec Recidiviz, une société à but non lucratif de construction de systèmes technologiques dont la mission est de réduire l'incarcération et de soutenir les programmes de réinsertion communautaire.





Dans son rôle de conceptrice d’UX chez Recidiviz, Snehal a conçu des interfaces utilisateur intuitives pour le Conseil des gouvernements d’État (CSG) afin de refléter des mesures basées sur le consensus des données de justice pénale.





Interrogée sur ce qui l’a inspirée à rejoindre cette industrie, Snehal a répondu : « Mon inspiration pour travailler dans ce secteur provient d’un désir d’avoir un impact positif et d’utiliser mes compétences et mes connaissances pour aider les gens et les autorités à apporter le changement. »





Ce serait sa première introduction au monde de la civic-tech.





Aider à trouver RIPL et se concentrer sur le transport

À partir de ce moment, Ladke a continué à servir comme designer fondateur àpar ripl.org(Research Improving People’s Lives), une organisation nationale à but non lucratif qui aide à construire des produits numériques pour le secteur public et aide les décideurs politiques.





Ce rôle a également amené Snehal à la côte Est pour travailler en tant que concepteur senior d'utilisation et d'information au MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority), le réseau de transport public de la plus grande région de Boston.





Snehal a déclaré : « J’ai toujours aspiré à être dans l’espace de transport public qui a un impact sur la vie quotidienne des gens. »

Effets pratiques à travers UX

En allant de l'avant, Ladke vise à continuer à aider les autres à travers son travail et à contribuer à des projets polyvalents et impactants. Son travail dans la conception d'UX a déjà eu un impact sur des dizaines de milliers d'utilisateurs, et son ambition de bénéficier aux autres à travers l'interface utilisateur ne montre aucun signe de flou. Là où l'IA et les autres technologies spéculatives se forment de plus en plus.