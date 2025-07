Come Snehal Ladke progetta sistemi che non riescono a fallire

Come designer di esperienza utente (UX),Caccia di neveLavora in uno spazio in cui la visibilità è bassa, ma le scommesse sono alte.Il suo obiettivo è trasformare infrastrutture complesse in sistemi facilmente navigabili attraverso la precisione, la pazienza e il principio.Enfatizzando la competenza sul carisma, Snehal può operare in ambienti istituzionali in cui un buon design non è facoltativo – è fondamentale.

Origini nel Graphic Design

Mentre ha continuato a diventare un maestro di UX, Snehal ha iniziato la sua carriera come designer grafico. Ha completato la sua laurea nel 2016 presso il National Institute of Fashion Technology di Mumbai, una delle migliori scuole di moda dell'India.

Dotata di questo supporto educativo, ha continuato a lavorare per diverse agenzie di marketing e media, guidando presto un team di sei designer junior.





“Sono stato immediatamente gravitato verso UX perché si è concentrato sulla risoluzione dei problemi e il comportamento umano, che, per me, è molto intrigante” Snehal ha spiegato. “Ho deciso di perseguire un programma di laurea al California College of the Arts in interazione uomo-computer. il mio obiettivo era di acquisire più set di competenze oltre al design grafico che potevo ulteriormente canalizzare per applicare nella tecnologia governativa e civica-tecnica per aiutare diverse amministrazioni governative attraverso la tecnologia e il design.”

Unisciti al mondo del design UX

Sulla base della sua esperienza pratica nella progettazione grafica e della sua nuova conoscenza del design UX, Snehal ha lavorato con Recidiviz, una società tecnologica senza scopo di lucro che costruisce sistemi con la missione di ridurre l'incarcerazione e sostenere i programmi di reinserimento della comunità.





Nel suo ruolo di UX designer presso Recidiviz, Snehal ha progettato interfacce utente intuitive per il Consiglio dei Governi di Stato (CSG) per riflettere le metriche basate sul consenso dei dati di giustizia penale.





Alla domanda su cosa l’ha ispirata a entrare in questo settore, Snehal ha risposto: “La mia ispirazione per lavorare in questo settore proviene da un desiderio di avere un impatto positivo e utilizzare le mie competenze e le mie conoscenze per aiutare le persone e le autorità a portare il cambiamento”.





Sarebbe la sua prima introduzione al mondo della civic-tech.





Aiutare a trovare RIPL e un focus sul trasporto

Da questo punto, Ladke ha continuato a servire come designer fondatore didi ripl.org(Research Improving People's Lives), un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro che aiuta a costruire prodotti digitali per il settore pubblico e aiuta i responsabili politici.Riconosce che questo spazio ha un'enorme opportunità di avere un impatto reale sulla vita delle persone nonostante la tentazione della tecnologia futuristica nella Silicon Valley.





Questo ruolo ha ulteriormente portato Snehal sulla costa orientale a lavorare come Senior UX e Information Designer presso la MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority), la rete di trasporti pubblici della zona più grande di Boston.





Snehal ha dichiarato: “Ho sempre aspettato di essere nello spazio del trasporto pubblico che colpisce la vita quotidiana delle persone”.

Impatto pratico attraverso UX

Avanti, Ladke mira a continuare ad aiutare gli altri attraverso il suo lavoro e contribuendo a progetti versatili e di impatto. Il suo lavoro nel design UX ha già avuto un impatto su decine di migliaia di utenti, e la sua ambizione di beneficiare gli altri attraverso l'interfaccia utente non mostra segni di oscillazione.