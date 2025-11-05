Dlaczego przestrzeń i czas Mainnet v2 może zmienić sposób, w jaki banki obsługują tokenizowane aktywa

\n \n Co się dzieje, gdy dane za obligacją tokenizowaną są nieprawidłowe? Co się dzieje, gdy dane za obligacją tokenizowaną są nieprawidłowe? W tradycyjnych finansach, przerwa handlowa rozwiązuje błąd. Wersja 2 swojej sieci głównej została wydana 5 listopada 2025 roku, wprowadzając niestandardowe tabele danych off-chain, które rozwiązują to wyzwanie dla banków, menedżerów aktywów i przedsiębiorstw, które przenoszą aktywa w świecie rzeczywistym do sieci blockchain. Przestrzeń i czas Instytucje finansowe badające Gdy tradycyjne dane finansowe łączą się z wartością opartą na blockchain za pośrednictwem scentralizowanej infrastruktury, integralność tych aktywów staje się wrażliwa. Tokenizowany aktyw jest cyfrową reprezentacją aktywa w świecie rzeczywistym, takiego jak nieruchomości, obligacje lub towary, zapisane na blockchain. Myśl o tym jako o cyfrowym certyfikacie własności, który można handlować natychmiast, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych certyfikatów transakcje blockchain nie mogą być odwrócone. stabilizatorów Oznacza to, że działa jako weryfikowalna warstwa między tradycyjnymi bazami danych finansowych i inteligentnymi kontraktami (samodzielnie wykonującymi się programami na sieciach blockchain, które automatycznie przetwarzają transakcje, gdy spełnione są warunki). \n \n "Aby instytucje finansowe mogły przenieść realną wartość na łańcuch, zasilanie danych tokenizowanych aktywów musi być traktowane z takim samym zabezpieczeniem, jak same aktywa." "Aby instytucje finansowe mogły przenieść realną wartość na łańcuch, zasilanie danych tokenizowanych aktywów musi być traktowane z takim samym zabezpieczeniem, jak same aktywa." - powiedział Scott Dykstra, współzałożyciel Space and Time. 

"Space and Time v2 daje tym klientom sposób na bezpieczne łączenie danych finansowych poza łańcuchem z wartością w łańcuchu, aby móc dostarczać wyrafinowane produkty finansowe z bezpieczeństwem na poziomie instytucjonalnym." Ryzyko odniesienia Dykstra jest konkretne. Jeśli dane cenowe dla tokenizowanego obligacji skarbowych są zatrzymywane nawet przez kilka minut, rozliczenia mogą być wykonywane w nieprawidłowych wartościach. W tradycyjnych finansach takie błędy wywołują przerwy w handlu, pozwalając stronom na odwrócenie i poprawienie transakcji. Podstawową cechą Blockchain jest jego niezmienność, co oznacza, że te same błędy stają się trwałe. Co Mainnet v2 naprawdę robi o wprowadza niestandardowe tabele danych off-chain, które instytucje mogą skonfigurować do swoich specyficznych potrzeb tokenizacyjnych. Banki i menedżerowie aktywów mogą teraz zweryfikować swoje własne dane finansowe i połączyć je z inteligentnymi kontraktami przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad wrażliwymi informacjami. Wersja 2 Aktualizacja Platforma pozwala tym organizacjom udowodnić dokładność danych bez ujawniania podstawowych informacji. na przykład bank tokenizujący portfel pożyczek komercyjnych mógłby zweryfikować dane dotyczące wydajności kredytu podawane do wartości tokenu bez ujawniania szczegółów poszczególnych pożyczkodawców. Przestrzeń i czas zapewniły przyjęcie przez podmioty, w tym i Microsoft Fabric jest platformą analityczną, która pomaga przedsiębiorstwom zarządzać i analizować dane w ramach ich operacji.Dodanie możliwości weryfikacji Space and Time oznacza, że klienci korporacyjni firmy Microsoft mogą teraz łączyć zweryfikowane dane blockchain wraz z tradycyjnymi narzędziami inteligencji biznesowej. Główne banki Microsoftem Kontekst instytucjonalny Rynek tokenizowanych aktywów wzrósł, ponieważ instytucje poszukują efektywności w rozliczaniu i handlu. Tradycyjne rozliczanie papierów wartościowych trwa dwa dni (T+2), podczas gdy wersje tokenizowane mogą teoretycznie rozliczać się natychmiast. Tokenizowane aktywa mogą stanowić szansę rynkową w wysokości 16 bilionów dolarów do 2030 roku, ale integralność danych pozostaje jedną z głównych przeszkód dla ich przyjęcia. Raport 2024 Boston Consulting Group Banki badające tę przestrzeń muszą zadowolić regulatorów, że aktywa tokenizowane utrzymują te same kontrole jak tradycyjne produkty.To obejmuje ścieżki audytu, gwarancje dokładności danych i możliwość wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.Podejście Space and Time zapewnia weryfikowalny zapis, kiedy dane zostały dodane, kto je dodał i czy zostały zmodyfikowane, tworząc ścieżkę audytu, którą regulatorzy mogą zbadać. Platforma działa teraz bez zezwoleń, co oznacza, że każda organizacja może uzyskać dostęp do funkcji v2 i korzystać z nich bez konieczności uzyskania zgody ze strony Space and Time. To oznacza przejście od bramowego dostępu do otwartej infrastruktury, dostosowując się do szerszego etosu blockchain przy jednoczesnym utrzymaniu standardów bezpieczeństwa wymaganych przez instytucje. Rzeczywisty wpływ na produkty finansowe Praktyczne implikacje rozciągają się na kilka produktów finansowych. Stablecoins, które utrzymują przyczepność do walut fiatowych, takich jak dolar amerykański, wymagają ciągłej weryfikacji, że rezerwy pasują do wyróżniających się tokenów. Tokenizowane obligacje, inna rosnąca kategoria, potrzebują dokładnych danych cenowych, harmonogramów płatności kuponów i ocen kredytowych, aby prawidłowo funkcjonować. Te punkty danych muszą być niezawodnie aktualizowane, a wszelkie inteligentne płatności rozprowadzające kontrakty muszą mieć dostęp do bieżących informacji. Tokenizacja nieruchomości stwarza podobne wyzwania. Wartości nieruchomości, dochody z czynszu, koszty utrzymania i obciążenia prawne wpływają na wartość tokenizowanego aktywa nieruchomości. Te punkty danych żyją w różnych tradycyjnych bazach danych, od rejestrów hrabstw po systemy zarządzania nieruchomościami. Bezpieczne podłączenie ich do tokenów opartych na blockchain wymaga infrastruktury, która może zweryfikować dane bez tworzenia luk. Ostatnie myśli Propozycja wartości platformy opiera się na prostym założeniu: niezmienność blockchain jest cechą transakcji, ale podatnością na dane. Wsparcie Microsoftu dla M12 i przyjęcie przez główne banki sugeruje walidację instytucjonalną. Jednakże sukces zależy od osiągnięcia efektów sieciowych w całym sektorze finansowym. Model dostępu bez zezwoleń jest zauważalny, umożliwiając otwarty dostęp przy zachowaniu bezpieczeństwa. Pytanie stojące przed instytucjami nie polega na tym, czy potrzebują zweryfikowanych danych dla tokenizowanych aktywów, ale raczej na tym, które rozwiązanie weryfikacyjne staje się standardem.Wczesne przyciąganie przestrzeni i czasu z dużymi instytucjami daje mu początek.Jeśli platforma wypełnia swoje obietnice bezpieczeństwa i utrzymuje niezawodność w skali, może stać się warstwą danych, której wymagają instytucjonalne aplikacje blockchain. 