Mengapa Ruang dan Waktu Mainnet v2 Bisa Mengubah Cara Bank Mengelola Aset Tokenized

\n \n Apa yang terjadi ketika data di balik obligasi tokenisasi salah? Apa yang terjadi ketika data di balik obligasi tokenisasi salah? Dalam keuangan tradisional, perpecahan perdagangan menyelesaikan kesalahan.Onchain, transaksi permanen. Rilis versi 2 dari mainnetnya pada 5 November 2025, memperkenalkan tabel data offchain yang disesuaikan yang menangani tantangan ini bagi bank, manajer aset, dan perusahaan untuk memindahkan aset dunia nyata ke jaringan blockchain. Ruang dan Waktu lembaga keuangan yang mengeksplorasi Ketika data keuangan tradisional terhubung ke nilai berbasis blockchain melalui infrastruktur terpusat, integritas aset tersebut menjadi rentan. Aset token adalah representasi digital aset dunia nyata, seperti real estate, obligasi, atau komoditas, yang terdaftar di blockchain. Pikirkan itu sebagai sertifikat kepemilikan digital yang dapat diperdagangkan segera, tetapi tidak seperti sertifikat tradisional, transaksi blockchain tidak dapat dibalik. stabilisasi Platform Space and Time beroperasi sebagai apa yang perusahaan sebut blockchain data. Ini berarti berfungsi sebagai lapisan yang dapat diperiksa antara basis data keuangan tradisional dan kontrak cerdas (program yang mengeksekusi sendiri pada jaringan blockchain yang secara otomatis memproses transaksi ketika kondisi terpenuhi). pendekatan perusahaan menargetkan titik rasa sakit tertentu: memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam kontrak cerdas ini mempertahankan standar akurasi dan keamanan yang sebanding dengan aset itu sendiri. \n \n “Dalam rangka agar lembaga keuangan dapat memindahkan nilai nyata ke dalam rantai, data yang memungkinkan aset token harus ditangani dengan keamanan yang sama seperti aset itu sendiri.” “Dalam rangka agar lembaga keuangan dapat memindahkan nilai nyata ke dalam rantai, data yang memungkinkan aset token harus ditangani dengan keamanan yang sama seperti aset itu sendiri.” Scott Dykstra adalah salah satu pendiri Space and Time. \n \n “Space and Time v2 memberi pelanggan ini cara untuk secara aman menghubungkan data keuangan offchain dengan nilai onchain sehingga mereka dapat memberikan produk keuangan yang canggih dengan keamanan tingkat institusi.” “Space and Time v2 memberi pelanggan ini cara untuk secara aman menghubungkan data keuangan offchain dengan nilai onchain sehingga mereka dapat memberikan produk keuangan yang canggih dengan keamanan tingkat institusi.” Risiko referensi Dykstra adalah konkret. Jika data harga untuk obligasi kas tokenisasi terhenti bahkan selama beberapa menit, penyelesaian dapat dilakukan pada nilai yang salah. Dalam keuangan tradisional, kesalahan-kesalahan seperti itu memicu gangguan perdagangan, memungkinkan pihak-pihak untuk membalikkan dan memperbaiki transaksi. Fitur inti Blockchain adalah immutabilitasnya, yang berarti kesalahan-kesalahan yang sama menjadi permanen. Apa yang sebenarnya dilakukan Mainnet v2 yang Bank dan manajer aset sekarang dapat memverifikasi data keuangan mereka sendiri dan menghubungkannya ke kontrak cerdas sambil mempertahankan kendali atas informasi sensitif. Versi 2 Upgrade Platform ini memungkinkan organisasi-organisasi ini untuk membuktikan keakuratan data tanpa mengekspos informasi yang mendasari. misalnya, bank yang tokenisasi portofolio pinjaman komersial dapat memverifikasi data kinerja pinjaman yang memasuki nilai token tanpa mengungkapkan rincian peminjam individu. Ruang dan Waktu telah menjamin adopsi dari entitas termasuk dan Microsoft Fabric adalah platform analisis yang membantu perusahaan mengelola dan menganalisis data di seluruh operasi mereka. penambahan kemampuan verifikasi Space and Time berarti pelanggan perusahaan Microsoft sekarang dapat menghubungkan data blockchain terverifikasi bersama alat intelijen bisnis tradisional mereka. Bank Besar Microsoft yang Konteks institusi Pasar aset tokenisasi telah berkembang karena institusi mencari peningkatan efisiensi dalam penutupan dan perdagangan. penutupan sekuritas tradisional memakan waktu dua hari (T+2), sedangkan versi tokenisasi secara teoritis dapat menyelesaikan dengan segera. Aset tokenisasi dapat mewakili peluang pasar $ 16 triliun pada tahun 2030, tetapi integritas data tetap menjadi salah satu hambatan utama untuk adopsi. Laporan 2024 dari Boston Consulting Group Bank yang mengeksplorasi ruang ini harus memuaskan regulator bahwa aset tokenisasi mempertahankan kontrol yang sama seperti produk tradisional. Ini termasuk jalur audit, jaminan akurasi data, dan kemampuan untuk menunjukkan kepatuhan dengan hukum sekuritas. pendekatan Space and Time memberikan catatan yang dapat diperiksa kapan data ditambahkan, siapa yang menambahkannya, dan apakah itu telah dimodifikasi, menciptakan jalur audit yang dapat diperiksa oleh regulator. Platform ini sekarang beroperasi tanpa izin, yang berarti setiap organisasi dapat mengakses dan menggunakan fitur v2 tanpa memerlukan persetujuan dari Space and Time. Ini mewakili pergeseran dari akses gerbang ke infrastruktur terbuka, menyesuaikan dengan etos blockchain yang lebih luas sambil mempertahankan standar keamanan yang dibutuhkan lembaga. akses tanpa izin berarti pengembang dan lembaga dapat membangun aplikasi di atas platform tanpa negosiasi kontrak atau menunggu onboarding, berpotensi mempercepat adopsi. Dampak nyata pada produk keuangan Implikasi praktisnya meliputi beberapa produk keuangan. stablecoins, yang mempertahankan pegangan ke mata uang fiat seperti dolar AS, membutuhkan verifikasi konstan bahwa cadangan cocok dengan token yang keluar. infrastruktur Space and Time dapat memberikan bukti real-time, yang dapat diperiksa dari cadangan tanpa mengharuskan penerbit stablecoin untuk mengungkapkan hubungan perbankan atau struktur akun mereka secara publik. Obligasi tokenisasi, kategori lain yang berkembang, membutuhkan data harga yang akurat, jadwal pembayaran kupon, dan peringkat kredit untuk berfungsi dengan benar. Titik data ini harus diperbarui secara dapat diandalkan, dan setiap pembayaran kontrak cerdas yang mendistribusikan harus mengakses informasi saat ini. Obligasi komunal tokenisasi pada blockchain masih perlu mencerminkan kualitas kredit penerbit, kondisi ekonomi lokal, dan riwayat pembayaran. Tabel data kustom Space and Time memungkinkan penerbit untuk mempertahankan informasi ini di luar rantai sambil membuktikan keakuratan pada rantai. Tokenisasi real estat menyajikan tantangan serupa. nilai properti, pendapatan sewa, biaya pemeliharaan, dan beban hukum semua faktor dalam nilai aset real estat yang tokenisasi. titik data ini hidup di berbagai database tradisional, dari catatan daerah hingga sistem manajemen properti. menghubungkan mereka dengan aman ke token berbasis blockchain membutuhkan infrastruktur yang dapat memverifikasi data tanpa menciptakan kerentanan. pemikiran akhir Space and Time’s Mainnet v2 mengatasi kesenjangan infrastruktur yang sesungguhnya di pasar aset token. proposisi nilai platform didasarkan pada premis sederhana: ketidakperubahan blockchain adalah fitur untuk transaksi tetapi kerentanan untuk data. Dukungan dari Microsoft M12 venture arm dan adopsi oleh bank-bank besar menyarankan validasi institusi. Namun, keberhasilan tergantung pada pencapaian efek jaringan di seluruh sektor keuangan. Model akses tanpa izin menonjol, memungkinkan akses terbuka sambil mempertahankan keamanan. Pertanyaan yang dihadapi lembaga-lembaga bukan apakah mereka membutuhkan data yang terverifikasi untuk aset tokenisasi, tetapi solusi verifikasi mana yang menjadi standar. ruang dan waktu awal daya tarik dengan lembaga-lembaga besar memberikannya awal.