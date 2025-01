Sieć U2U — pierwszy projekt DePIN, który uruchomi kampanię wzrostu na CoinList w czwartym kwartale 2024 r.

Sektor DePIN przeżywa rozkwit i przyciąga uwagę, gdyż coraz więcej osób dostrzega jego potencjał w przekształcaniu krajobrazu cyfrowego.





Niedawno przeprowadzono ankietę wirusową, Lista monet , zapytał użytkowników: „Jaką kategorię projektów chcielibyście najbardziej zobaczyć na CoinList?” DePIN wyłonił się jako najlepszy wybór, co świadczy o jego rosnącej popularności.





Następnie, Sieć U2U - warstwa 1 skoncentrowana na DePIN, ogłosiła współpracę z Lista monet na ekskluzywną, zachęcającą kampanię mainnetową. Oznacza to, że U2U Network jest pierwszym projektem DePIN, który uruchomił kampanię wzrostu na CoinList w Q4 2024.

DePIN – poza przemijającym trendem

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) wyróżnia się jako jedna z obiecujących technologii, kwestionująca sceptycyzm często kierowany w stronę branży blockchain.





W przeciwieństwie do ulotnych trendów, DePIN ma na celu reprezentować fundamentalną zmianę w zarządzaniu infrastrukturą. Poprzez decentralizację podstawowych usług, takich jak przetwarzanie, energia i telekomunikacja, DePIN zapewnia skalowalność, odporność i efektywność kosztową, które przewyższają zwykłe możliwości scentralizowanych systemów.





Ta innowacja może oznaczać kolejną falę postępu technologicznego – taką, która demokratyzuje dostęp i otwiera możliwości generowania bogactwa dla społeczności historycznie wykluczonych z postępu gospodarczego. Wpływ DePIN jest gotowy, aby być czymś więcej niż przyrostowym, służąc jako katalizator powszechnych zmian.





Sektor DePIN zyskuje coraz większą uwagę, ale także znaczne inwestycje, a jego kapitalizacja rynkowa przekracza 33,6 miliarda dolarów ( Coingecko ). Szanowani inwestorzy venture capital zaczęli inwestować w innowacyjne projekty DePIN, podkreślając ogromny potencjał tego sektora.





Według raport Messari z 2023 r. potencjał rynkowy DePIN szacowany jest na 2,2 biliona dolarów, a prognozy mówią o wzroście do 3,5 biliona dolarów do 2028 roku. Do tej pory wiodące projekty DePIN osiągnęły łącznie zabezpieczono ponad 1 miliard dolarów finansowania , co obrazuje rosnące zaufanie inwestorów w tej branży.





Uznając potencjał rozwoju DePIN po udanym notowaniu na giełdzie peaq, U2U Network, wiodący DePIN Layer1 w Azji, właśnie ogłosił nową współpracę z Lista monet , czołowa platforma do wprowadzania tokenów w kryptowalutach z wieloma udanymi projektami DePIN, takimi jak Plikcoin , NATIX , Koi , groszek itp., w ramach nowej kampanii przedsprzedażowej.

CoinList x U2U Network: U2U zachęciło kampanię Mainnet Saga

Sieć U2U, wspierana przez Przedsięwzięcia Kucoin , Kapitał łańcuchowy , Identyfikator Blockchain , JDI , Cointelegraph , Aktywa kryptograficzne Japonia i Przedsięwzięcia V3V , to modułowa sieć warstwy 1 wykorzystująca zaawansowaną technologię skierowanych grafów acyklicznych (DAG) i zgodność z maszyną wirtualną Ethereum (EVM) w celu zapewnienia szybkich transakcji i ich finalizacji.





Sieć U2U ma na celu rozwiązanie problemu fragmentacji rynku DePIN, gdzie pełna integracja między aplikacjami jest rzadkością. Jej wizją jest stworzenie kompletnego rozwiązania blockchain dla DePIN.





Unikalna technologia podsieci pozwala na tworzenie konfigurowalnych, niezależnych podsieci, które zapewniają skalowalność i elastyczność dostosowaną do zastosowań DePIN.





Taka konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, solidne zabezpieczenia i wszechstronność, zapewniając programistom narzędzia do efektywnego tworzenia i uruchamiania DePIN-ów, a jednocześnie umożliwiając użytkownikom łączenie się, wnoszenie wkładu i potencjalne zarabianie na różnych projektach DePIN.





Współpraca CoinList z U2U Network odzwierciedla ich wspólne zaangażowanie w rozwój sektora DePIN. Ta współpraca jest podkreślona przez kampanię U2U Incentivized Mainnet Saga, która stanowi kluczowy krok w napędzaniu wzrostu i adopcji technologii DePIN. Ta kampania może służyć jako brama do zarabiania tokenów $U2U, zanim trafią one na rynek.





Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do tokenów $U2U za pośrednictwem Finanse Owlto poprzez połączenie $USDT w celu otrzymania $pUSDT, które następnie można umieścić w Pula stakingowa U2U z zachętą Program oferuje pulę nagród w wysokości 10 000 000 tokenów $U2U dla kwalifikujących się uczestników.





Oś czasu: 90 dni, od 12 listopada 2024 r. do 10 lutego 2025 r.





Więcej informacji użytkownicy mogą przeczytać tutaj: <https://mainnetsaga.u2u.xyz/ ](https://mainnetsaga.u2u.xyz/)





Oprócz współpracy z CoinList, U2U Network planuje rozpocząć ambitną kampanię z Bitget, wiodącą na świecie giełdą kryptowalut i firmą Web3 ininnovaton.





Ta współpraca oznacza kolejny krok w misji U2U Network, aby rozszerzyć zasięg i wpływy w ekosystemie DePIN. Użytkownicy mogą pozostać w kontakcie z kanałami społecznościowymi U2U Network, aby poznać nadchodzące szczegóły dotyczące tego ekscytującego przedsięwzięcia.

Przyszłość trwa

Społeczność zyskuje coraz większą popularność dzięki kampaniom poprzedzającym notowanie na giełdzie U2U Network; oczekiwane notowanie ma nastąpić w czwartym kwartale 2024 r.





Mając na celu stworzenie kompleksowego rozwiązania blockchain dla DePIN, U2U Network jest w stanie wywrzeć znaczący wpływ na przestrzeń blockchain, wnosząc solidne innowacje i wartość zarówno do swojego ekosystemu, jak i użytkowników.





W miarę jak spółka zbliża się do notowania na giełdzie, dalsza droga U2U Network wskazuje na znaczące możliwości i znaczący wkład w branżę blockchain i nie tylko.





Kampania U2U w ramach sieci głównej nie jest dostępna dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych (i terytoriów zależnych), Kanady i niektórych innych jurysdykcji .





Treść na tej stronie została dostarczona przez U2U Network i służy wyłącznie celom informacyjnym. CoinList nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, kompletności lub aktualności dostarczonych informacji. Ponadto CoinList nie popiera ani nie rekomenduje żadnych produktów ani usług wymienionych na tej stronie, ani nic zawartego w niniejszym dokumencie nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani innej profesjonalnej porady. Użytkownicy są zachęcani do konsultacji z własnymi niezależnymi doradcami przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie treści tej witryny.

Ta historia została rozprowadzona jako wydanie przez Chainwire w ramach programu Business Blogging Program firmy HackerNoon. Dowiedz się więcej o programie Tutaj