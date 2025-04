Sehlopha sa TSJ se fapa-fapaneng, Thaba e bohlale, . Ba itšhomišago ka Austria: HackerNoon Startups ya Beke

Dumedišo Bahlakodi ba di-Hacker, .





Re a le amogela go tšobotsi ye nngwe ya Dithomelo tša Beke!





Beke ye nngwe le ye nngwe, sehlopha sa HackerNoon se gatelela Di-Sttup tše di emego go tšwa go polokelo ya rena ya tshedimošo ya Di-Sttup tša Ngwaga. E mong le e hlahiswa qala, e kgethilwe e le molemo ka ho fetisisa ka bona ka ho latelana theknoloji sehlopha kapa sebakeng.





Bekeng ye, TSJ Diversified Group , Smart Mountain , le Self-employed ka Austria ba ka tlase ga mahlo a magolo.

O nyaka go kgethwa go HackerNoon's Startups of The Year? Ithute kamoo mo .





Kopana le Di-Sttup tša Beke

TSJ Diversified Group ke khamphani ye e fetogago yeo e šomago go ralala le papatšo ya dijithale, ditharollo tša IT, le boitlhamelo bjo bo laolwago ke theknolotši. E ikgafile go bokgoni le ditharollo tša go nagana pele, khamphani e matlafatša dikgwebo ka maano a maemo a godimo ao a godišago kgolo le bokgoni.





Operating out of Dar es Salaam, Tanzania , TSJ Diversified Group e kgethilwe bjalo ka go thoma ga godimo ka seleteng, ka dikgetho tša tlaleletšo ka go Marketing , Creative Agency , le Social Media Industries.

Thekga TSJ Diversified Group ka go bouta mo .

Smart Mountain ke protšeke ya Ditšhelete tša Tlelaemete ya Deeptech yeo e hlabollago Bohlatse bja Kgopolo ya seo e tla bago Setheo sa Ditšhelete sa Tikologo sa mathomo sa Generative AI (EFI) lefaseng. Maikemišetšo a yona ke go hlola sefala sa titšithale seo se fokotšago dikotsi ka go thekga ka ditšhelete diprotšeke tša khapone ye talalerata ka go netefatša ditlamorago le go šomiša mohlala wa go lefela go lekalekantšha Dikoloi tša Morero wo o Kgethegilego tša Kgahlamelo ya Bohlale (SPV) tša boitlhamelo.





Smart Mountain e kgethilwe bjalo ka go thoma ga godimo ka go Fintech , Banking and Investing Indsutries.

Voutela Smart Mountain mo .

Self-Employed in Austria (SEA) e nolofatša go itšhoma bakeng sa baboledi ba Seisemane kua Austria ka go nea methopo e kwagalago, tlhahlo ya ditsebi le setšhaba seo se thekgago. E hlomilwe ka 2020, e gotše go tšwa go sehlopha sa Facebook go ba setsi se se tshepagalago seo se nago le maloko a 7,000+, e fana ka dipuku tša tlhahlo, dihlogo, le foramo ya tirišano go thuša borakgwebo go sepelasepela naga ya molao le ya motšhelo ya Austria ka boitshepo.





Self-Employed ka Austria e hweditše lefelo bjalo ka e nngwe ya dikhamphani tše di thomago tša godimo ka Vienna, Austria gomme e amogetše gape dikgetho ka go Media Production , Blogging lePublishing Industries.

Thekga Bao ba Itšhomišago kua Austria, boutela mo .

Poledišano ye e Kgethilwego ya Beke

Ka morago ga ge go thoma ga gago go kgethilwe, tšea tšhupetšo go tšwa go TSJ Diversified Group gomme o hlame letlakala la gago la kgwebo go HackerNoon . Go dira bjalo go tla le di-perk tše mmalwa— Letlakala la gago la Ditaba la Khamphani ya Theknolotši ya Evergreen , go akaretšwa go Maemo a rena a beke le beke a Dikhamphani tša Theknolotši , le phihlelelo ya poledišano ya mahala ya Dithomo tša Ngwaga .





Bakeng sa poledišano ya gago ya mahala, o ka kgetha go tšwa go Dithempleite tša rena tša Poledišano ya go Thoma , tšeo di rulagantšwego go ya ka diintasteri tše itšego le dilete. Ka mohlala, Startups of The Year: Lagos Startup Interview e thuša dikhamphani tše di thomago tšeo di theilwego Lagos go hlagiša leeto la tšona, khuetšo le pono. Thempleite ye e hlahla batheilego go bontšha kamoo tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya go thoma ya Lagos e bopilego kgolo ya bona, seo se ba aroganyago, le kamoo ba dirago phapano ka gona.





TSJ Diversified Group opted for our general interview , moo ba arolelaneng hore na ke hobane'ng ha Startups ea Selemo 2024 ke monyetla o sa tlwaelehang bakeng sa dikgwebo tse hlahang:

Go kgethwa go Startups of the Year 2024 ga se tlhompho fela, eupša ke netefatšo ya mošomo o thata le boineelo bjo sehlopha sa rena se bo beilego go ageng Sehlopha sa TSJ Diversified. Temogo ye e ra gore maitapišo a rena a go hlama dilo tše mpsha le go fapantšha a kwagala ka gare ga intasteri, gomme e re hlohleletša go tšwela pele go kgoromeletša mellwane ya seo re ka se fihlelelago. Go feta feela kgato ya bohlokwa, ke sebaka sa go naganišiša ka kgolo ya rena le go lebelela pele go seo se latelago.

Featured Startups Sephuthelwana se se Kgethegilego

Utolla sephuthelwana sa rena sa Moloko wa Lead , o tliša dikgopolo tša 1M ka Lengwalo la Ditaba la HackerNoon!









Ka sephuthelwana se, o tla hwetša:





4 Palomoka ya Dipukwana tša Ditaba tše di Rometšwego: 325,000 ka go romela (85% ya baabi ba dula US) Sekhahla se Bulehileng: 13% - 15% Sekhahla sa Tobetsa-go Bula: 13.61% Mohlala: Mo

Letlakala la gago la Ditaba la Khamphani ya Theknolotši ya Evergreen

Ithute ka botlalo ka sephuthelwana se mo goba beakanya kopano le rena !

Ke tšona ka moka tša beke ye, bahlakodi ba di-hacker!

Sehlopha sa HackerNoon