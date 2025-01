Pele Digital ’s FDUSD Stablecoin E Phela Semmušo Ka Sui

Grand Cayman, Cayman Islands, November 20th, 2024 / Chainwire /--FDUSD e ba stablecoin ya bobedi ya setlogo go Sui ka morago ga go tsenywa tirišong ga USDC ya bohlokwa mathomong a Diphalane.





Sui , le Layer 1 blockchain fana ka indasteri-etellang pele tshebetso le sa feleng rapameng scaling, le Dilab tša Pele tša Dijithale , mmopi wa e nngwe ya di-stablecoin tše kgolo kudu lefaseng, FDUSD, lehono o tsebišitše gore FDUSD e phela go Sui.





FDUSD ke stablecoin ya bobedi ya mmaraka wa diranta tše dimilione tše dikete tše dintši go kopanya ka setlogo le Sui dikgweding tša morago bjale, e matlafatša boemo bja FDUSD bjalo ka stablecoin yeo e nago le mahlakore a mantši le yeo e šomišanago mola e godiša tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona yeo e golago ya DeFi yeo e golago Sui moo TVL e fetago $1.5B.





Ka kopanyo ye, go sepelelana ga diketane tše ntši ga FDUSD bjale go atologela go Sui, go fana ka stablecoin yeo e šomago ka nnete yeo e kgonago go otlela dikgopelo tša DeFi go ralala le diforamo tša tlaleletšo tše di sa balegego.





Ka go diriša netweke ya Sui ya maemo a godimo yeo e kopantšwego le mohlwaela wa yona wo maatla, FDUSD e kgontšha melato ya tšhomišo ya go phuhlama yeo e godišago lebelo le bokgoni ka diphetišetšong tša datha le ditiro tše dingwe tša ketane.





Go tlaleletša, go kopanya diprothokhole tša go swana le NAVI le Cetus le go šomiša legato la setlogo la go sepela ga tšhelete la Sui, DeepBook, go tla hlohleletša tlhabollo ya dikgopelo tše mpsha, go katološa gape mohola wa FDUSD ka gare ga sebopego sa DeFi.





“Re thabile kudu go tsebagatša FDUSD go Sui gomme re lebeletše pele go dikgonagalo tše mpsha tšeo kopanyo ye e di tlišago,” go boletše Vincent Chok, Mothei le CEO wa First Digital.





“Ka go diriša tlhamo ya moswananoši ya Sui yeo e lebanego le dilo, FDUSD e hwetša phihlelelo ya lebelo la kgwebišano la ka lebelo kudu, ditefelo tša fase, le go oketšega mo go sa bapišwego. Go tsenywa tirišong ga lehono go oketša go sepelelana ga FDUSD ga diketane tše ntši le go maatlafatša go sepela ga tšhelete ka ketane go seo e šetšego e le tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya DeFi yeo e atlegago, go bula tsela ya boitlhamelo bjo bo oketšegilego le go feta go Sui."





“Tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya DeFi ya Sui e tšwela pele go hlatloga, e sa tšwa go feta $1 bilione ka TVL gomme e dula e le maemong a godimo gare ga dinetweke tša godimo ka bophagamo bja kgwebišano,” go boletše Jameel Khalfan, Hlogo ya Tlhabollo ya Tshepedišo ya Tikologo go Sui Foundation.





“Go tlaleletšwa ga FDUSD, e nngwe ya di-stablecoin tše di etilego pele tša intasteri, go tla akgofiša gape kgolo ye, go notlolla melato ye mefsa le ye e nago le khuetšo go bobedi badiriši le bahlami go ralala le tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona.”





Sui o blockchain, etselitsoeng scalability le composability e sa kang pele, ke sethaleng se loketseng bakeng sa stablecoins joaloka FDUSD, tse tšehetsoang ka botlalo ke chelete le chelete equivalents.





Mohlala wa netweke wo o lebanego le dilo, wo o matlafatšwago ke polelo ya mananeo ya Move, o kgontšha phethagatšo ya kgwebišano ya go bapelana le go hlangwa mo go humilego, go fa bahlami didirišwa tša go aga dikgopelo tše maatla tše di arotšwego (dApps) tšeo di godišago bokgoni.

Kgokaganyo

Motheo wa Sui

Kanegelo ye e phatlalatšwa bjalo ka tokollo ke Chainwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo