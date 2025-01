A Stablecoin FDUSD da First Digital está oficialmente ativa no Sui

Grand Cayman, Ilhas Cayman, 20 de novembro de 2024/Chainwire/--FDUSD se torna a segunda stablecoin nativa na Sui após a implantação histórica da USDC no início de outubro.





Sui , o blockchain da Camada 1 que oferece desempenho líder do setor e escala horizontal infinita, e Primeiros Laboratórios Digitais , o criador de uma das maiores stablecoins do mundo, FDUSD, anunciou hoje que o FDUSD está disponível na Sui.





FDUSD é a segunda stablecoin com capitalização de mercado multibilionária a se integrar nativamente ao Sui nos últimos meses, fortalecendo a posição do FDUSD como uma stablecoin versátil e interoperável, ao mesmo tempo em que aprimora o crescente ecossistema DeFi do Sui, onde o TVL é superior a US$ 1,5 bilhão.





Com essa integração, a compatibilidade multicadeia do FDUSD agora se estende à Sui, fornecendo uma stablecoin genuinamente interoperável, capaz de conduzir aplicativos DeFi em inúmeras plataformas adicionais.





Ao aproveitar a rede de alto desempenho da Sui combinada com sua própria arquitetura poderosa, o FDUSD permite casos de uso inovadores que aumentam a velocidade e a eficiência nas transferências de dados e outras operações na cadeia.





Além disso, a integração de protocolos como NAVI e Cetus e o aproveitamento da camada de liquidez nativa da Sui, o DeepBook, impulsionarão o desenvolvimento de novos aplicativos, expandindo ainda mais a utilidade do FDUSD no cenário DeFi.





“Estamos entusiasmados em lançar o FDUSD na Sui e ansiosos pelas novas possibilidades que essa integração traz”, disse Vincent Chok, fundador e CEO da First Digital.





“Ao alavancar o design exclusivo centrado em objetos da Sui, a FDUSD ganha acesso a velocidades de transação ultrarrápidas, taxas baixas e escalabilidade incomparável. A implementação de hoje aumenta a compatibilidade multi-cadeia da FDUSD e fortalece a liquidez on-chain no que já é um ecossistema DeFi próspero, abrindo caminho para ainda mais inovação na Sui."





“O ecossistema DeFi da Sui continua crescendo, ultrapassando recentemente US$ 1 bilhão em TVL e consistentemente classificado entre as principais redes em volume de transações”, disse Jameel Khalfan, chefe de desenvolvimento de ecossistemas da Sui Foundation.





“A adição do FDUSD, uma das principais stablecoins do setor, acelerará ainda mais esse crescimento, desbloqueando novos e impactantes casos de uso para usuários e desenvolvedores em todo o ecossistema.”





O blockchain de Sui, projetado para escalabilidade e componibilidade sem precedentes, é uma plataforma ideal para stablecoins como FDUSD, que são totalmente lastreadas por dinheiro e equivalentes de caixa.





O modelo centrado em objetos da rede, alimentado pela linguagem de programação Move, permite a execução de transações paralelas e rica componibilidade, fornecendo aos desenvolvedores as ferramentas para criar aplicativos descentralizados poderosos (dApps) que maximizam a eficiência.

Contato

Fundação Sui

Esta história foi distribuída como um release pela Chainwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui