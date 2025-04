Bokamoso bja Ethereum II - Kganetšo ya go Hlahloba

Seripa se ka Bokamoso bja Ethereum se hlahloba ntwa ya yona ye e tšwelago pele ya go ganetša go hlahloba, se hlahloba khuetšo ya kgatelelo ya taolo, tema yeo e kgathwago ke Karoganyo ya Mošišinyi-Moagi (PBS), le ditharollo tšeo di ka bago gona go swana le di-mempool tše di šitišitšwego go boloka netweke e sa tšee lehlakore le go arolwa.





Ethereum e amogetše sebopego sa PBS go fokotša dikotsi tša go tsenya bogareng bja dipoelo tša MEV. Mo tshepedišong ye, bašišinyi ba diboloko (di-node tša validator tša ka mehla) ba abela kago ya diboloko go baagi ba ba kgethegilego, bao ba optimize go laela kgwebišano go godiša go ntšhwa ga MEV. Ke moka mošišinyi o kgetha le go saena boloko yeo e nago le poelo kudu pele a e gaša go netweke.





MEV-Boost, e lego mokgwa wa fantisi wa diboloko tša ka ntle ga ketane, o šomišwa kudu ka go Ethereum lehono go nolofatša tshepedišo ye. MEV-Boost e dumelela baagi ba ba kgethegilego go romela dipeeletšo go batšhišinyo, ba phadišana ka gore diboloko tša bona di akaretšwe. Le ge sete ya validator ya Ethereum e dula e arotšwe kudu, go aga boloko—kudu-kudu yeo e lokišeditšwego MEV—go raragane e bile go nyaka methopo e mentši. Ka ge go filwe morwalo wo wa godimo wa khomphutha le mananeokgoparara, go šoma gabotse kudu go tsenya kago ya diboloko bogareng mola go bolokwa bohlatse bja diboloko bo arotšwe.





Ye ke molaotheo wa motheo wa PBS: e aba ka toka karolo ya dipoelo tša MEV go batiiši ka fantisi yeo e diregago bolokong ye nngwe le ye nngwe, mola e netefatša gore batiiši ba kakaretšo (go akaretšwa batšeakarolo ba ka gae) ga ba imetšwe ke go raragana ga kago ya diboloko. Ka go arola tema ye e kgethegilego, PBS e boloka go arolwa ga netweke ya Ethereum ka kakaretšo mola e optimizing bokgoni bja tšweletšo ya boloko.





Lega go le bjalo, ka ge baagi bao ba atlegilego ba nyaka methopo e megolo le go elela ga kgwebišano mo go nago le tokelo, ke ba sego kae feela bao ba thopago difantisi ka go se fetoge. Baagi ba bangwe ba boloka go buša ka go hloma ditumellano tše di kgethegilego le dikhwama tše itšego, dApps, le baabi ba go elela ga ditaelo, go netefatša phihlelelo go ditirišano tša MEV ya godimo tšeo di ba fago mohola wa phadišano ka difantising tša diboloko. Ka lebaka leo, phadišano magareng ga baagi e a fokotšega ge nako e dutše e eya, e lebiša go sebopego sa oligopolistic.





Lehono, mo e ka bago 90% ya diboloko tša Ethereum di agilwe ka MEV-Boost, ka ditheo tše pedi feela—Beaverbuild le Titan Builder—tšeo di agago 95% ya diboloko tše. Go tsepama mo go rotoša matshwenyego ka ga go ganetša go hlahloba, go hloka toka ga kgwebišano, le go arolwa ga mebušo ya nako ye telele ya tšweletšo ya boloko ya Ethereum.









Le ge e le gore ditšhitišo goba boitshwaro bjo kotsi ke baagi ba ga bo ame kudu polokego ya netweke ya Ethereum, di bea tšhošetšo ye kgolo go kganetšo ya go hlahloba. Ge e le gore baagi ka moka ba MEV-Boost ba tšea sephetho sa go hlahloba ditirišano go tšwa go badiriši ba itšego, badiriši bao ba tla kgona fela go romela ditirišano ka diboloko tšeo di tšweleditšwego ke ba netefatši bao ba sa šomišego MEV-Boost, yeo e ka bago 10% ya palomoka. Ka lebaka leo, go šoma ditirišano tše bjalo go be go tla tšea palogare ya diboloko tše 10 (mo e ka bago metsotso ye 2).





Boemo bjo bo rotoša ditaba tše pedi tše dikgolo:





Mafokodi a taolo

Sa pele, e ka dira gore Ethereum e be kotsing kudu ya melawana. Go fa mohlala, dikiletšo tša Tornado Cash tšeo di beilwego ke OFAC ka 2022 di lebišitše go palo ye bohlokwa ya baagi le ba netefatši go hlahloba ditirišano tšeo di amanago le diakhaonto tšeo di dumeletšwego ke OFAC.





Phadišano ye e sa lokago ka diprothokhole tša go swana le difantisi

Sa bobedi, go hlahloba dipuku go ka kgopamiša dipoelo tša difantisi tša ketane. Go fa mohlala, ela hloko fantisi moo NFT e tee e rekišetšwago moabi wa godimodimo boloko ye nngwe le ye nngwe. Moagi wa diboloko o be a ka hlahloba dipeeletšo tše dingwe ka moka mola a bea dipeeletšo tša fase kudu, a ba dumelela go hwetša NFT ka theko ye e fokoditšwego kudu.





Go tšweletše ditharollo tše di fapa-fapanego bakeng sa go rarolla mathata a. Poso ye e tla hlahloba ditharollo tše ka magoro a mabedi a magolo gomme ya ahlaahla gore ke sebopego sefe sa go ganetša go hlahloba dipuku seo se ka tšeago nakong ye e tlago ya Ethereum.

Tharollo ye e kgonegago 1: Lenaneo la go Akaretša

Lemorago: Tšhišinyo ya Lenaneo la go Akaretša la Mathomo, EIP-7547

Lenaneo la go Akaretša ke tharollo ya go ganetša go hlahloba yeo e netefatšago gore ditirišano tše itšego di akaretšwa ka gare ga boloko. Ka tlwaelo e ka phethagatšwa ka tsela ye e latelago:





Mohlala o bonolo wa monagano ke wo: pele moagi a aga boloko, mošišinyi o romela taelo ka 'Lenaneo la go Akaretša' leo le bolelago gore, "Akaretša ditirišano tše ka gare ga boloko." Baagi ba swanetše go akaretša ditirišano tše ka go boloko yeo ba e hlolago, gomme ge e le gore boloko e agilwe ntle le ditirišano ka go Lenaneo la go Akaretša, e tšewa e le yeo e sa šomego.





Bakeng sa Ethereum pele ga PBS, mempool, moo ditirišano di swarwago pele di tsenywa ka gare ga diboloko, e ile ya akaretšwa ka go Ethereum bjalo ka karolo yeo e sego ya kwano. Ka fao, go tšwa ponong ya legato la kwano ya Ethereum, go be go sa tsebje gore ditirišano tšeo di lego ka gare ga diboloko di tšwa kae.





Le lengwe la mabaka a magolo ao a dirilego gore MEV e lebiše go go hlahlobja ke gore mempool ke karolo yeo e sego ya kwano, ka fao baagi bao ba hlotšego boloko ba be ba na le taolo ye e feletšego ya gore ke ditirišano dife tšeo ba swanetšego go di hlahloba goba go di akaretša ka gare ga boloko.





Mananeo a go akaretšwa a tsebagatša mokgwa wo o šomišago batiiši ba bantši go šoma bjalo ka ‘mempool ya ketane’ godimo ga legato la kwano. Ka tsela ye, legato la kwano le thibela ka mo go lekanego maatla a baagi a go kgetha ditirišano go fa kganetšo ya go hlahloba.





E nngwe ya ditšhišinyo tše di tšwelelago kudu tša go phethagatša Lenaneo la go Akaretša e be e le EIP-7547 , Lenaneo la go Akaretša Pele. Tšhišinyo ye e dumeletše mošišinyi go akaretša ditirišano tše di fihlago go tše 16 ka go Lenaneo la go Akaretša. Mokgwa wa "go fetišetša pele" o netefaditše gore Lenaneo la go Akaretša leo le šišintšwego la boloko bja N le tla dirišwa go thibela N+1.





Tšhišinyo ye mathomong e be e reretšwe go ba karolo ya tlhabollo ya Pectra ya Ethereum, eupša mafelelong e ile ya kgaphelwa ka ntle, gomme lebaka le lengwe e be e le ditaba tša go sepelelana magareng ga mokgwa wa go fetišetša pele le EIP-3074 .





EIP-3074 e tsebagatša mokgwa wa Native Account Abstraction yeo e šomišago opcode yeo e bitšwago AUTHCALL, e kgontšha akhaonto e tee go beakanya mašaledi a di-EOA tše ntši (Diakhaonto tše di Ruilweng ka Ntle). Mokgwa wo o ka nyenyefatša Lenaneo la go Akaretša gabonolo.





Ka mohlala, a re re Alice o akaretša kgwebišano (A) ka go Lenaneo la go Akaretša, moo EOA ya gagwe e romelago ETH go Bob. Ka nako ye e swanago, o hlola kgwebišano ye nngwe (B) a šomiša AUTHCALL ya EIP-3074 go fetišetša mašaledi ka moka a EOA ya gagwe go akhaonto ye e fapanego. A re tšeeng gore kgwebišano B e akaretšwa ka go boloko ya N, mola kgwebišano A e akaretšwa ka go Lenaneo la go Akaretšwa bakeng sa boloko ya N+1.





Taba ye bohlokwa ke ye: ge mošišinyi a hlama Lenaneo la go Akaretša, ga ba tsebe gore ke ditirišano dife tšeo moagi a tlago di akaretša ka go boloko ya bjale. Boemong bjo, kgwebišano B ka go boloko N e dira gore kgwebišano A e se šome. Ka lebaka leo, moagi wa boloko N+1 o be a tla palelwa ke go aga boloko ye e šomago ka lebaka la go se šome ga kgwebišano A ka go Lenaneo la go Akaretša.





Go dirilwe maiteko a go rarolla taba ye ka dithibelo tša tlaleletšo ka gare ga Lenaneo la go Akaretša. Le ge go le bjalo, taba ya motheo e sa le gona: EIP-3074 ka tlhago e dumelela go laola ditekanyo ka go di-EOA tše dingwe. Ditšheke tše bonolo, go swana le go netefatša aterese ya "Go tšwa", di ka se lemoge tšhitišo magareng ga ditirišano tša Lenaneo la go Akaretša le ditirišano tše dingwe. Se se bitšwa bothata bja go hwetšagala ga datha ya mahala, bjo bo boletšwego ka sehlogong sa 'Ga go na Dijo tša Matena tša Mahala - tlhamo ye mpsha ya lenaneo la go akaretšwa.'





Gaešita le ge EIP-3074 e ile ya kgaphelwa ka ntle go kaonefatšo ya Pectra, mošomo o swanago—EIP-7702—o ile wa akaretšwa. Ka lebaka leo, ditaba tše di swanetše go rarollwa pele EIP-7547 e ka phethagatšwa go Ethereum mainnet.





Go feta fao, EIP-7547 e ile ya lebeletšana le ditlhohlo tša tlaleletšo, go swana le moedi wa gore ke mošišinyi o tee fela yo a ka hlamago Lenaneo la go Akaretša ka boloko. Mabaka a a dirile gore go be thata go diriša EIP-7547 go Ethereum mainnet bjalo ka ge e le bjalo. Ka lebaka leo, EIP-7547 e ile ya kgaphelwa ka ntle go tšwa go kaonafatšo ya Pectra.

FOCIL

Na ga go na tharollo ya ditaba tše? Morago bjale, tharollo yeo e bitšwago FOCIL (Fork-choice enforced Inclusion Lists) e hweditše šedi ye kgolo ka gare ga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Ethereum gomme e tšewa bjalo ka ye nngwe ya ditharollo tšeo di nago le kgonagalo ye kgolo ya go phethagatšwa go mainnet ya Ethereum. E šišintšwe bjalo ka EIP-7805 , FOCIL e tsebagatša mokgwa moo e sego e tee fela eupša ditheo tše ntši di šišinyago Mananeo a go Akaretša. Dintlha le dimelo tša yona ke tše di latelago:





Motheong wa yona, FOCIL e amogela kgopolo ya Lenaneo la go Akaretša, go ra gore motho yo mongwe o hlama lenaneo la ditirišano tšeo di swanetšego go akaretšwa ka go boloko ye nngwe le ye nngwe, gomme batšhišinyi ba swanetše go di akaretša. Le ge go le bjalo, FOCIL e fapana le EIP-7547 ka ditsela tše pedi tše bohlokwa:





Go e na le mošišinyi o tee, komiti ya IL ya maloko a 16 e šišinya ka go ikemela Mananeo a go Akaretša. Lenaneo la go Akaretšwa leo le šišintšwego bakeng sa boloko ya N le akaretšwa ka go boloko ya N ka boyona, e sego bolokong ya N+1.

Dintlha tša mokgwa wa go šoma

Kago ya Lenaneo la go Akaretša la boloko N e thoma ge sekotwana sa boloko N-1 se thoma. Komiti ya IL yeo e kgethilwego ka go se kgethe ya batiiši ba 16 e amogela boloko N-1, e e bea bjalo ka hlogo ya bona, e aga Mananeo a bona a go Akaretša ka go latelana, gomme e phatlalatša tše ka dithaka go ya go dithaka.





Tshepedišo ya go aga e fela metsotswana ye 9 ka gare ga sekotwana sa metsotswana ye 12 sa N-1, ka morago ga moo komiti e ka se sa kgona go oketša lenaneong. Ka ge a amogetše mananeo a ka netiweke ya P2P, moagi wa boloko N o swanetše go a akaretša ge a dutše a aga boloko. Kapejana ka morago ga go thoma ga sekotwana sa N, boloko e išwa go mošišinyi.





Ba netefatši bao ba netefatšago boloko ya N ba bapetša ditirišano ka go Mananeo a go Akaretšwa ao ba a amogetšego pejana le tšeo di akareditšwego ka go boloko ya N go netefatša kobamelo.









Melemo ya FOCIL go feta EIP-7547

Ge go bapetšwa le EIP-7547 yeo e šišintšwego peleng, FOCIL e fana ka mehola ye e latelago:





Kganetšo e phagamego ya go hlahloba dipuku

Sekotwana se sengwe le se sengwe se akaretša komiti ya IL ya batiiši ba 16 bao ba agago Lenaneo la go Akaretša. Se se fa kganetšo ye maatla ya go hlahlobja go feta EIP-7547, moo e lego gore ke mohlankedi o tee fela yo a bego a ikarabela.





Seamless phethagatšo

Ka go šomiša maemo a API forkChoiceUpdate yeo e šomišwago ke bareki ba kwano, Mananeo a go Akaretša a ka kopanywa gabonolo kudu le ka ntle le mathata ka gare ga protocol.





Kganetšo ya go hlahloba dipuku ya “nako ya kgonthe.”

Go fapana le EIP-7547, moo Lenaneo la go Akaretša leo le šišintšwego bakeng sa boloko ya N+1 le bakago tiego, FOCIL e akaretša IL ka gare ga boloko yeo e šišintšwego bakeng sa N ka boyona, e dumelela ditirišano go tsenywa ntle le go diega.





Kago ye ya nako e tee ya diboloko le Mananeo a go Akaretša e netefatša go sepelelana le mekgwa ya go tšea akhaonto yeo e šišintšwego peleng go swana le EIP-3074 goba EIP-7702. Dibloko tša pele di ka se kgone go dira gore ditirišano di se šome ka go Lenaneo la go Akaretšwa.





Baagi ba amogela IL pele ba phethagatša kago ya diboloko, e lego seo se ba kgontšhago go kgapeletša ntle ditirišano le ge e le dife tšeo di bego di tla dira gore IL e se šome. Tshepetšo ye e otlologile: baagi ba rekota nonce le tekatekano ya di-EOA ka moka tšeo di amegago ka go IL gomme ba mpshafatša dikelo tše neng le neng ge diphetogo di direga. Mokgwa wo o bonolo o dumelela baagi go netefatša go nepagala ga ditirišano tša IL le go phetha kago ya diboloko ka katlego.

Karolo ya FOCIL ka diboloko

FOCIL e dumelela go fihla go Mananeo a go Akaretša a 16 ka boloko, ka lenaneo le lengwe le le lengwe le lekanyeditšwe go bogolo bjo bo phagamego bja 8KB (dibaete tše 8192). Ge go se na go swana ga ditirišano tše di šišintšwego ke Mananeo a 16 a go Akaretša, bogolo bjo bo phagamego bja ditirišano tša IL ka bolokong e tee bo ka fihla go 128KB. Moedi wo o hlamilwe go fokotša tšhomišo ya methopo go ba netefatši ge Mananeo a go Akaretša a phatlalatša ka netiweke ya P2P.





Ka fao, ke bokae bja boloko bja Ethereum bjo bo bego bo ka agwa ka go šomiša di-IL ka fase ga FOCIL? Go ya ka histori, karolelano ya bogolo bja boloko bja Ethereum e bile go dikologa 80-100KB, ka palomoka ya mo e ka bago 300KB. Ge go se na go swana mo ditirišanong tšeo di šišintšwego ke Mananeo a 16 a go Akaretša, go a kgonega ka teori go aga boloko ka moka ya Ethereum o šomiša ditirišano tša IL fela.





Lega go le bjalo, boemo bjo ga bo kgonege. Ka ge ditirišano ka go Lenaneo la go Akaretša ka kakaretšo di hwetšwa go tšwa go mempool ya setšhaba, go na le kgonagalo ye kgolo ya go swana ntle le ge maloko a komiti ya IL a 16 a šomiša dipeakanyo tše di fapanego ka botlalo.





Ka boripana, ditirišano ka go FOCIL’s Inclusion Lists di letetšwe go tšea magareng ga 6–10% le go fihla go 100% ya Ethereum block, ka melato e sekamela kgauswi le 6-10% fapaneng ge fela maloko a komiti ya IL a lebelela mempool e swanago ya setšhaba.

Ka ntle ga FOCIL: Go kopanya APS le FOCIL

Lemorago la APS

Lebaka le lengwe leo ka lona FOCIL e fetogilego tharollo ye e etilego pele ke tirišano ya yona yeo e ka bago gona le ditšhišinyo tša Karoganyo ya Attester-Proposer (APS) go swana le Dithekethe tša Phethagatšo . APS ke eng, gomme e tlaleletša bjang FOCIL?





APS e šišinya go aroganya dikarolo tša mošišinyi le mohlatse bakeng sa diboloko.









Ka go Ethereum, go aga diboloko ka fase ga PBS go akaretša go aroganya dikarolo magareng ga bašišinyi, bao ba šišinyago diboloko, le baagi, bao ba agago dikagare tša diboloko. Se se thibela matamo a go beakanya a bogareng ao a bopilwego ke dikgwerano tša mošišinyi le baagi go monopolizing dipoelo tša MEV le go rekota APR ye e phagamego kudu go feta batiiši ba ka mehla, bao ba ka tsenyago ditiro tša batiiši bogareng.





Taba ye e rarolotšwe ka MEV-Boost, gomme tshepedišo ya go fetišetša ka gare ga protocol (ePBS) e šišintšwe go rarolla dipelaelo tše di šetšego tša go tsenywa bogareng. Lega go le bjalo, na PBS e tloga e le sebopego se sebotse kudu?





Karolo e nngwe e bohlokwa ya legato la kwano la Ethereum ke go aba meputso le go bea dikotlo go bao ba tiišetšago. Ge tshepedišo ye e ka ba bogareng, ketane e tla amega ke ditheo tše di lego bogareng, go sa šetšwe dibouto tša ba netefatši. Ka fao, legato la kwano le swanetše go dula le arotšwe kudu.





Lega go le bjalo, legato la phethagatšo ga le na dithibelo tše di swanago. Mešomo ya go swana le go ntšha MEV le go laela kgwebišano ka tlhago e raragane ebile e na le maano, e nyaka ditheo tše di tsentšwego bogareng. Ge mešomo ye e be e ka gapeletšwa go ba netefatši ka moka, e be e tla otlela ketane go ya go bogareng.





Mabapi le se, filosofi ya Ethereum ke gore ‘batšwasehlabelo ba kwano ga se ba swanela go hlohleletšwa go phegelela mešomo ye e raraganego bakeng sa poelo ya motho ka o tee ka o tee.’





Ka PBS, Ethereum e aroganya ba netefatši go tšwa go batšeakarolo ba MEV (baagi, batsomi) go aba dipoelo tša MEV ka go lekana go ralala le netweke ka moka.





Go sa dutše go le bjalo, bašišinyi ba ka diriša maano ao a sa tlwaelegago bakeng sa go hwetša dipoelo tše oketšegilego:





Go dirišana magareng ga batšhišinyo le baagi

Baagi ba šetše ba tsentšwe bogareng, eupša bašišinyi le bona ba bontšha go tsepama mo gongwe. Ka mohlala, Coinbase e swere mo e ka bago 10% ya palomoka ya ETH yeo e beilwego kotsing. Ge e ba Coinbase e be e ka dirišana le moagi yo a itšego go amogela feela diboloko tša yona, se se be se tla tsebagatša vector e bohlokwa ya go tsenya bogareng ka gare ga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona.





Dipapadi tša nako ya mošišinyi

Ethereum’s relatively long 12-mecond block time e tsebagatša mafolofolo a kgahlišago ao a bitšwago dipapadi tša nako, moo batšhišinyo ba diegago phatlalatšo ya thibela go godiša dipoelo tša MEV.





MEV yeo e hwetšagalago ka gare ga boloko ka kakaretšo e oketšega ka mothalo ge nako e dutše e eya. Batšhišinyi ba ka diegiša phatlalatšo ya diboloko go godiša MEV ya bona, ba phatlalatša pele ga ge ba ipea kotsing ya go ganwa ke mošišinyi yo a latelago.









Ka fao, ke bokae bjo mošišinyi a ka diegago go thibela phatlalatšo ka gare ga sekotwana se tee (metsotswana ye 12)? Go ya ka ditlhalošo tša protocol ya Ethereum, gore mošišinyi yo a latelago a lebelele boloko bja peleng bjo bo šomago, boloko e swanetše go amogela dikgetho go tšwa go 40% ya ba netefatši (bahlatse) bao ba abetšwego komiti ya sekotjana sa peleng.





Ka mainnet ya bjale ya Ethereum, ntlha yeo go yona 40% ya dikgetho tša validator di amogelwago e direga metsotswana ye e ka bago ye 3.8 ka gare ga sekotjana.









Mošišinyi yo a lekago go bapala dipapadi tša nako o be a tla amogela leano la go diegiša phatlalatšo ya diboloko ka mo go kgonegago, a leta go fihlela dibouto tše di lekanego fela (40% goba go feta) di amogelwa go efoga go ganwa ke mošišinyi yo a latelago.





Le ge go le bjalo, ga se ka mehla sephetho se sepelelanago le maikemišetšo a mošišinyi. Ge boloko e palelwa ke go hwetša 40% ya dikgetho, mošišinyi yo a latelago o tla e gana. Maemong a bjalo, batiiši bao ba boutetšego boloko yeo e gannwego ba tla be ba boutetše boloko yeo e sego karolo ya ketane ya molao wa molao, gomme seo sa feleletša ka go fokotša dikotlo.





Ge seemo se se ka phegelela, ba netefatši ba ka diegiša dibouto tša bona go lebelela seemo sa netiweke le go netefatša gore dikgetho tša bona di nepagetše. Boitshwaro bjo bo ka oketša palo ya di-reorg ketaneng.





Ka boripana, dipapadi tša nako ya mošišinyi di ka ama gampe dipoelo tša kwano tša Ethereum gomme di swanetše go thibelwa.

Karolo ya APS

APS ke tharollo yeo e hlamilwego go rarolla taba ye. APS e šišinya go hlola mošišinyi yo a arogilego wa legato la phethagatšo, go aroganya ka botlalo legato la kwano go tšwa go MEV.





Mohlala, e nngwe ya ditšhišinyo tša APS tša moemedi, Thekethe ya Phethagatšo, e tsebagatša "mošišinyi wa phethagatšo" yo a fapanego le mošišinyi wa ketane ya lebone. Mo tshepedišong ye, protocol e tšweletša le go rekiša dithekethe tša phethagatšo, tšeo di fago baswari ba tšona tokelo ya go kgethwa ka go se kgethe bjalo ka bašišinyi ba phethagatšo ya boloko ye nngwe le ye nngwe. Bašišinyi ba ba phethagatšo ba tla tšea dikarolo tša tema yeo ga bjale e dirwago ke bašišinyi ba ketane ya mabone ka go MEV-Boost, ba amogela merwalo ya phethagatšo le go e šišinya.





Lebaka leo le lego ka morago ga tlhamo ye ke gore go tsenywa ga bašišinyi ba phethagatšo bogareng ga go na bothata; ge e le gabotse, go di aroganya le legato la kwano go kaonefatša tshepedišo ka kakaretšo.





Ka morago, ke mešomo efe yeo mošišinyi wa ketane ya mabone a bego a tla e swara ka fase ga APS?





Ka ntle le go laola dipeeletšo tša netefatšo, meputso, le dikotlo (diphetogo tša mmušo ka gare ga ketane ya mabone), mošišinyi wa legato la kwano o na le tema ye bohlokwa ya tlaleletšo go APS: go aga Mananeo a go Akaretša le go a fetišetša go legato la phethagatšo.





Go kganyogwa kudu gore Lenaneo la go Akaretša le ithekge ka sete ya netefatšo ye e arotšwego ya legato la kwano go e na le go ithekga ka batšhišinyo ba phethagatšo bao ba lego bogareng kudu. Se se thuša go fokotša kgonagalo ya gore bahlasedi ba go hlahloba dipuku ba dirišane le bašišinyi go hlahloba ditirišano.





Ka go realo, ditšhišinyo tša APS tša go swana le Thekethe ya Phethagatšo di šišinya mokgwa wo ba tiišetšago legato la kwano ba agago Mananeo a go Akaretša bjalo ka karolo ya boloko ya lebone. Mananeo a ka morago a šoma bjalo ka motheo wa gore mošišinyi wa polao a age le go šišinya boloko ka botlalo.









Ka boripana, ditharollo tša go ganetša tša go hlahloba tše di theilwego go Lenaneo la go Akaretša di sepelelana ka ntle le mathata le pono ya Ethereum ya APS. Ka lebaka leo, FOCIL e tšewa bjalo ka ye nngwe ya ditharollo tše di holofetšago kudu tša go ganetša go hlahlobja.

Mehola ya FOCIL

FOCIL e netefatša kganetšo ya go hlahloba ye e šomago gabotse mola e hlokomela tšhomišo ya methopo ya netweke maemong a kwagalago ka go lekanyetša IL ye nngwe le ye nngwe go 8KB le go ba le komiti ya IL ya ba netefatši ba 16 (yeo e swanago le bogolo bja blob e tee).





Tšhate ye e lego ka mo tlase e bontšha gore go tšea nako ye kaakang gore kgwebišano e akaretšwe ketaneng, go ya ka phesente ya bao ba tiišetšago ba botegago ka komiting ya IL. Le ge e le gore ke 15% fela ya ba netefatši ka komiting bao ba sa hlahlobjego, ditirišano di sa dutše di ka akaretšwa ka pela. Se se laetša ka fao komiti ye nnyane ya ba netefatši ba 16 e ka fihlelelago kganetšo ye e šomago gabotse ya go hlahloba.





Tharollo ye e kgonegago 2: Mošišinyi/moagi wa nako e tee ye ntši

Go thwe’ng ka go kgontšha batšwasehlabelo ba bantši go šišinya boloko ka moka mmogo? Kgopolo ye e tsebja bjalo ka "Multiple Concurrent Proposer".





Go e na le gore setheo se tee se šišinya boloko ka nako e tee, ditheo tše ntši di šišinya diboloko ka nako e tee bakeng sa sekotwana se tee.





Ka tlase ga maemo a itšego, go amogela tharollo e bjalo go ka oketša kudu ditshenyagalelo tša go hlahloba dipuku. Ethereum e na le mokgwa woo bašišinyi ba diboloko tše 32 mo nakong ye nngwe le ye nngwe ba utollwago ka nako e tee. Thulaganyo ye e dumelela maemo ao motho a ka lekago go "tsogologa" bašišinyi go hlahloba ditirišano tše itšego. Eupša go thwe’ng ge e ba diboloko di be di sa šišinywa ke motho o tee eupša ke bašišinyi ba N ka nako e tee? Boemong bjo, go thwala mokgwa wa go swana le malebela a maemo go dira gore go kgonege go tsebagatša "bothata bja mogolegwa" gare ga bašišinyi ba N, ka go realo go oketša kudu ditshenyegelo tša go hlahloba.





Ka mohlala, akanya ka seemo seo go sona bašišinyi ba N ba filwego mošomo wa go hlola boloko, Alice a ba kgopela gore ba akaretše kgwebišano ya gagwe, gomme Bob a leka go hlahloba kgwebišano ya Alice. Alice a ka neela tsogo-le-kobong go bašišinyi bakeng sa go akaretša kgwebišano ya gagwe, mola Bob a ka ba fa tsogo-le-kobong gore ba e hlahlobje. Boemong bjo, Alice a ka amogela leano la tsogo-le-kobong leo ka mo go atlegilego le oketšago ditshenyagalelo tša Bob tša go hlahloba, ka tsela e latelago:





Ge e le gore bašišinyi ba babedi goba go feta ba akaretša kgwebišano, Alice o fa keletšo ye nnyane ya t go yo mongwe le yo mongwe wa bona. Ge e ba mošišinyi o tee feela a akaretša kgwebišano, Alice o nea mošišinyi yoo keletšo e kgolo ya T.





Tabeng ye, bašišinyi ba ikhwetša ba le boemong bjo bo swanago le bja "bothata bja mogolegwa". Leano le le loketšego go mošišinyi yo mongwe le yo mongwe papading ye ke go akaretša kgwebišano go e na le go e hlahloba. Gore Bob a kgone go hlahloba kgwebišano ya Alice ka katlego, o be a tla swanelwa ke go fa pipamolomo ka moka bao ba šišinyago N, a mo bitša NT. Ka lehlakoreng le lengwe, Alice o hloka fela go diriša bontši bja Nt go netefatša gore kgwebišano ya gagwe e akaretšwa. Se se oketša kudu ditshenyagalelo tša go hlahloba dipuku.





Kgopolo ye e ka phethagatšwa godimo ga PBS ka ditsela tše mmalwa. Ka mohlala, bašišinyi ba bantši ba be ba ka aga diboloko ka nako e tee, goba baagi ba bantši ba be ba ka aga diboloko ka nako e tee.





Karolo ye e tsebagatša mekgwa ye mebedi ya go fihlelela se ka gare ga sebopego sa PBS:

BRAID - Mošišinyi wa go ba le nako e tee ye ntši BuilderNet - Seagi sa nako e tee ye ntši

BRAID ya go loga

Kakaretšo ya BRAID





BRAID ke tharollo yeo e sa kgonego go hlahlobja ya Ethereum yeo e šišintšwego ke Max Resnick, yo e bego e le karolo ya Sehlopha sa Mokgwa o Kgethegilego.





Mokgwa o theilwe godimo ga kgopolo ye bonolo eupša e le ye maatla: go e na le go sepetša ketane e tee bjalo ka ge Ethereum e dira bjale, k diketane tša LMD-GHOST tše di nyalantšwego di be di tla sepela ka go bapelana. Ka mantšu a mangwe, ka BRAID, k batšhišinyo ka nako e tee ba tšweletša diboloko tša bona bakeng sa sekotwana se sengwe le se sengwe.

Kamoo BRAID e šomago ka gona

Potšišo ye e lego molaleng e rotoga: Diboloko tša k di šongwa bjang? Ka ge diboloko di swanetše go feleletša di kopantšwe go ba e tee go hlokomela blockchain e tee, BRAID e šomiša molao wa go laela wo o hlalošitšwego e sa le pele go di kopanya.





Ka mohlala, diboloko di be di ka kopanywa ka go tloša diphetolelo le go hlopha ditirišano ka tatelano ya go theoga ya ditefelo. Ke moka boloko yeo e phethilwego e be e tla ba le ditirišano tše di kopantšwego, tše di laetšwego.

Melemo & Meedi

BRAID e fana ka mehola e 'maloa:





Kganetšo e matla ya go hlahloba dipuku

Ka go kgontšha bašišinyi ba bantši go šoma ka nako e tee, BRAID e oketša kudu ditshenyegelo tša go hlahloba dipuku, ka ge ditheo tše ntši di be di tla swanelwa ke go fiwa tsogo-le-kobong.





Go laela kgwebišano ye e gapeleditšwego

Mokgwa o hlaloša ka go lebanya taelo ya kgwebišano, o dira gore e lokele dikgopelo tša go swana le difantisi tša nako ya nnete tša ketane tšeo di nago le kwelobohloko go taelo ya kgwebišano.





Hlokomela gore se ga se ka mehla e lego mohola ka ge se thibela dikgopelo tše itšego go phethagatša melawana ya tšona ya tatelano ye e itšego ya tirišo.





Lega go le bjalo, BRAID le yona e na le moedi. Ka ge diketane ka moka tša k di swanetše go dula di sepelelana, batiiši ba nyaka methopo ya tlaleletšo ya netweke. Se se thulana le pakane ya Ethereum ya go fokotša dinyakwa tša validator.

BuilderNet ya go swara

Kakaretšo ya BuilderNet

BuilderNet ke tharollo yeo e šišintšwego ke Flashbots go oketša kganetšo ya go hlahloba ka go dumelela ditheo tše ntši go šoma bjalo ka baagi ba diboloko ka nako e tee.





Phetolelo ya mathomo ya BuilderNet e phethagatša mohlala wa bao ba šomago ka bontši, moo ditheo tše ntši di šomago moagi o tee ka go latela ditlhahlo tša taolo tše di fapanego. Se se netefatša kganetšo ya godimo ya go hlahloba ge e bapetšwa le moagi wa modiriši o tee. BuilderNet e emela kgato ya go aga tharollo ya Multiple Concurrent Builder.





Tokollo ya mathomo ya BuilderNet e šomišwa ka mohlakanelwa ke Flashbots, Beaverbuild, le Nethermind, gomme go na le maano a go tsenya baagi ba bantši nakong ye e tlago.

Merero ya ka moso ya go arolwa ga mmušo bakeng sa BuilderNet

Mohlala wa bjale wa bao ba šomago ka bontši o sa tšwelela bjalo ka moagi o tee go babogedi ba ka ntle, o lekanyetša maemo a kganetšo ya go hlahloba yeo e ka e fihlelelago. Ditokollo tša ka moso tša BuilderNet di ikemišeditše go arola netiweke ya yona go ya pele le go godiša kganetšo ya go hlahloba ka diphetogo tše di latelago:





Go abelana ka orderflow gare ga baagi

Diphetolelo tša ka moso tša BuilderNet di tla arola tshepedišo ya go aga diboloko, tša dumelela moagi o tee go lata ditirišano tšeo di hlahlobjago ke moagi yo mongwe. Ka kgopolo, ge feela bonyenyane moagi o tee yo a sa hlahlobjego a le gona, ditirišano ka moka tša mosediriši di sa dutše di ka akaretšwa ka gare ga boloko. Mokgwa wo o letetšwe go hlabolla BuilderNet go ba mohlala wa nnete wa Multiple Concurrent Builder.





Mananeokgoparara a arotšwego

Phetolelo ya bjale ya BuilderNet e ithekgile ka mananeokgoparara a bogareng bakeng sa go tsena ga kgwebišano le polokelo ya datha, gomme go tšea karolo go nyaka tumelelo. Diphetolelo tša ka moso di ikemišeditše go rarolla se ka go dira gore BuilderNet e se be le tumelelo.

TEE bakeng sa UX & DX e kaone

BuilderNet e hlola gape tikologo ye e nago le bogwera kudu ya mosediriši bakeng sa didirišwa, dikhwama, banyakišiši, le badiriši ka go diriša Ditikologo tša Phethagatšo tše di Botegago.





TEE e netefatša gore disoftware di itshwara bjalo ka ge di laeditšwe go ya ka go bota didirišwa tša go šoma ka thata, e thibela baagi go tlogela datha ka boithatelo goba go fetoša khoutu. Ka go šomiša BuilderNet, banyakišiši ba hwetša ditiisetšo tše di phagamego ge ba romela diphuthelwana go baagi, ka ge TEE e gapeletša phethagatšo ya logiki ya kabo ya moputso go banyakišiši bao ba tsenyago letsogo go kago ya go thibela. Ge e le gore tlhaologanyo ya kabo ya moputso e lokile ka mo go lekanego, se se tla fa batsomi ditiisetšo tša ekonomi tšeo di bapetšwago le dikonteraka tša semmušo le baagi.





Go tlaleletša go bahlohlomiši, didirišwa, le dikhwama tšeo di ikemišeditšego go swara MEV le tšona di ka holega go tšwa go mohlwaela wa BuilderNet.

BuilderNet ka go di-L2

Sebopego se se lemogegago sa BuilderNet ke kgonagalo ya yona ya go šoma go ditharollo tša Llaga ya 2.





Ethereum L2s ba ka mafolofolo ntshetsa pele dithulaganyo bopaki le decentralized validator mehaho ho lefa Ethereum tšireletso. Le ge ditshepedišo tše di netefatša polokego ya ditšhelete tša mosediriši ka maporogong, ga di abe bohwa bja go ganetša ga Ethereum ga go hlahloba.





Mokgwa wa kgwebišano wo o gapeletšwago wa ditirišano tša L1-go-L2 ga bjale o tšea bontši bja diiri tše 12-24 (go ya ka tlhamo) go akaretša ditirišano ka go L2, yeo e palelwago ke go fa kganetšo ya go hlahloba ya nako ya nnete.





Ka go šomiša ka ntle ga go aga diboloko go BuilderNet, di-L2 di be di ka fihlelela kganetšo ya godimo ya go hlahloba go feta di-sequencer tše tee mola di kgontšha kaboleswa ya MEV ka go laela kgwebišano ye e gapeleditšwego le TEE, go swana le ditlhamo tša go swana le Unichain.

Mafetšo

Ka kgopolo, blockchains e swanetše go ganetša go hlahloba, gomme setšhaba sa Ethereum se šišinya ditharollo tše di fapafapanego go rarolla ditaba tša go ganetša go hlahlobja tšeo di hlolwago ke go tsenywa bogareng ga moagi. Gare ga ditharollo tše di holofetšago kudu ke FOCIL, moo batiiši ba 16 ba šišinyago Mananeo a go Akaretša bakeng sa boloko ye nngwe le ye nngwe, ba fa kganetšo ya go hlahloba ka bokgoni le go sepelelana le APS. FOCIL e letetšwe go ahlaahlwa gore e akaretšwe ka go kaonafatšo ya Fusaka yeo e rulagantšwego mafelelong a 2025 goba mathomong a 2026.





Ka nako e tee, dipoledišano ka dika tša Multiple Concurrent Builder tšeo di eteletšwego pele ke Flashbots di a tšwela pele. Go arola baagi go be go ka kaonafatša kudu go ganetša ga Ethereum go hlahloba gomme go be go ka phethagatšwa ka go ikemela ka tlhabollo ya motheo ya Ethereum, go dumelela go amogelwa ka lebelo.





Ka maitapišo a, Ethereum e tšwela pele ka go se kgaotše go ya go legato la phethagatšo leo le sa tšeego lehlakore ka mo go ka botwago, moo go se nago setheo se tee seo se nago le khuetšo ye e sa swanelago godimo ga go akaretšwa ga kgwebišano. Ka go kopanya Mananeo a go Akaretša a FOCIL ao a laolwago ke ba netefatši le kgonagalo ya go arolwa ga mebušo ya baagi ba diboloko, Ethereum e ka godiša go kgotlelela ga yona kgahlanong le go hlahlobja mola e hlokomela bokgoni le toka kabong ya MEV. Ge ditharollo tše di dutše di tšwelela, netweke e tšwela pele go thekga melawana ya yona ya motheo ya go arolwa ga mebušo, phihlelelo ye e se nago tumelelo, le go se tšee lehlakore, go netefatša gore Ethereum e dula e le legato la bodulo leo le tiilego le leo le sa kgonego go hlahlobja bakeng sa bokamoso.