Wanneer elke Dash AI is: waarom goed schrijven nu illegaal lijkt

This Looks Like AI

Hoe vaak heb je dat de laatste tijd gehoord – als een willekeurige opmerking, een passief-aggressieve neiging, of, in toenemende mate, een ongevraagde kleine klap in het gezicht?‘Te goed verzorgd om betrouwbaar te zijn.’Een dash, een samenhangende zin en een boom -you’re no longer a writer, you’re a suspect.met complimentenYou’ve officially written too well to be considered human.

Ik kreeg die regel - 'Dit ziet eruit als AI' - de dag nadat ik een stuk had gepubliceerd waar ik bijna een week aan had gewerkt.Not AI-labour, mind you. The real kind.Drie afzonderlijke sessies.Twee nachten van cafeïne-geïnduceerde slapeloosheid.Een volledige existentiële spiraal waar ik elke carrièrebeslissing die ik ooit heb genomen in twijfel stapte.write-delete-rewrite-delete-restore.Het soort proces datAlleen mensen geven zichzelf vrijwillig door.

En wat gaf me weg? Niet het onderwerp. Niet de structuur. Zelfs een verdacht groot woord telt niet.it was a dash!!! A grammatically correct, rhythmically satisfying, totally innocent em dash.Dat is nu de scharlaken letter van het digitale tijdperk. een dash betekent dat je iets verbergt. een dash betekent dat je...snelheid.

Eerlijk gezegd, als het niet zo tragisch was, zou ik de opmerking framen en in mijn schrijfgrot hangen.‘Tighten your arguments.’ ‘Find your voice.’ ‘Don’t waffle.’ ‘Be sharp, but don’t sound like corporate mush’En nu worden we aan de kant gezien voor het volgen van de regels.clarity is suspicious.Alsoftone is manipulative.Alsofyou can’t possibly be articulate Tenzij you’ve outsourced your personality to a language model.

Toen ik schreefAI Essential: hoe algoritmen ons dagelijks leven veranderenIk verwachtte dat mensen worstelen met grote vragen - banen, vooroordelen, identiteit.punctuation isn’t a confession of algorithmic guilt.Dat ik een em dash gebruik, betekent niet dat ik om 3 uur 's ochtends naar ChatGPT heb gespuist in een achterstraat van prompt engineering.En nee - ik ga niet in een masterclass beginnen over het verschil tussen een hyphen en een em dash.They never were.Die lange, elegante lijn?It’s not a signature of artificial intelligence. It’s a sign that someone — quite possibly a real, living human — knows how to write.En dat hebben we al gedaan, geloof het of niet, lang voordat OpenAI iets verfijnde.

Welcome to 2025- waar goed schrijven begint te lijken op een bekentenis.





The Erosion of Trust: When Intelligence Sounds Inauthentic









The irony is almost too perfect, isn’t it?

Jarenlang hebben we mensen gevraagd om beter online te schrijven. ’Stop met klinken als een sjabloon.’ ‘Wees niet saai.’ ‘Alsjeblieft, omwille van de liefde voor taal, stop met het gebruik van woorden als ‘synergie’ onironieus.’We cheered for personality. We demanded clarity.We kozen iedereen die een schokkende zin kon plaatsen zonder te klinken als een LinkedIn-robot.

En dan - net zoals we begonnen met het maken van vooruitgang -along came the machines.Machines die met ritme, met toon, met net genoeg ziel konden schrijven om iets door te geven dat je misschien na je tweede koffie had geschreven, maar voordat de burn-out aan het beginnen was.

En nu dan?Now, when someone writes clearly, we flinch.Als een paragraaf te goed stroomt, als een zin te nauwkeurig landt, als een gedachte zich ontvouwt met een gevoel van structuur... het moet AI zijn.We squint at elegant syntax like it’s a forged signature.Heaven forbid you to use a semicolon. dat is praktisch een bekentenis.

ergens langs de weg,we flipped the table.Het is niet langer ‘schrijven als een mens’ – het is ‘schrijven als een mens’Wie is gewoon een beetje verwardEr is zelfs een naam voor deze culturele misfunctie -Inversie van geloofwaardigheid.Klinkt wel slim toch?The better you sound, the more likely people are to assume you cheated.Welkom in het gouden tijdperk van willekeurige fraude.

En hier is waar het ophoudt grappig te zijn.In de echte wereld - die met cv's en pitch decks en gedachte leiderschap panelen -writing isn’t just a communication tool. It’s proof of competence.Het maakt deel uit van hoe we worden beoordeeld.En als schoon nu als verdacht wordt beschouwd ... wat moeten de rest van ons dan precies doen?

Start misspelling words to reclaim our humanity?

Sprinkle in the occasional ‘um’ to sound more organic?

Het zijn niet alleen schrijvers die hierin gevangen raken. oprichters. strategieën. merkadviseurs. digitale makers.Anyone who dares to sound confident in a sentence now risks being side-eyed for having ‘too clean a tone.’Laten we eerlijk zijn: deworst part isn’t the accusation — it’s the doubt that follows.Omdat je plotseling je afvraagt of ze misschien gelijk hebben.Maybe next time you should try sounding… a little more mediocre. Just in case.





The Branding Crisis: When Personal Voice Stops Being Believable









Ik heb het beste deel van mijn carrière doorgebracht om mensen - en merken - te helpen hun stem te vinden.tonen.Het ritme van hoe je een punt beweert. het tijdstip van je sarcasme. het verschil tussen ‘Ja, goed.’ en ‘Fijn – ja.’ dat kleine randje dat een zin voelt alsJij, niet zoals het werd getrokken uit een stijlgids of gekopieerd van iemand anders's Over pagina.

In de analoge wereld noemden we datpersonality.Online noemen we hetbranding.Nu? noemen we het‘suspiciously fluent.’

Want hier is de plot twist niemand waarschuwde ons voor: hoe verfijnder je stem wordt,the more people assume you’ve outsourced it to a bot.Die helderheid die je jarenlang hebt gewerkt om te bouwen? die scherpte, die structuur?That’s just what the algorithm sounds like now.complimenten -you’ve achieved the tone of an emotionally stable transformer.

Wat we hebben te maken met is denew plagiarism,Niet de oude school Ctrl + C-type, maar iets vreemds.You’re not being accused of stealing someone else’s work — you’re being accused of Laat AI denken voor jou.Het is briljant, echt.Sound smart? Must be ChatGPT.Klinkt te ontspannen? Amateur. Probeer iets origineels? Nou, AI kan dat nu ook doen.

Ik heb mensen gezien die hun berichten terugtrekken alleen omdat iemand commentaar gaf,‘Dit klinkt niet zoals jij.’Alsofvoice were a static thing,Het is in 2017 bevroren en nooit geëvolueerd.As if you’re not allowed to be articulate without it raising a red flag.

En het ergste stukje?People are adapting.Door hun schrijven op maat te maken om ‘menselijker’ te klinken, wat nu blijkbaar betekent:unsure, inconsistent, and mildly clumsy.Niet omdat ze dat zijn, maar omdat het de enige manier is om lezers ervan te overtuigen dat ze geen gereedschap hebben gebruikt.

Denk hierover aan.We’ve built a culture where clarity equals suspicionWaar hoe meer moeite je inzet om jezelf uit te drukken - volledig, onverbiddelijk -the more people assume it wasn’t you at all.

Dus wat doen we? beginnen met het verkeerd typen van onze namen? laten in gebroken grammatica als bewijs van menselijkheid? type alsof we sms'en onder de tafel tijdens een vergadering?

Het is niet alleen een schrijfprobleem -it’s an identity problem.Want als uwhet besteHet werk klinkt niet meer als jij...

What does that make you sound like?





Whose Voice Is It Anyway? Identity, AI, and the Fight to Stay Credible









There was a time — and not even that long ago — when sounding intelligent, insightful, or just vaguely like you’d read a book at some point in your life was an advantage.Het opende deuren. Het bouwde vertrouwen op. Het suggereerde dat je soms iets waardig zou kunnen hebben om naar te luisteren. Maar die dagen zijn voorbij.They can write op-eds, win poetry contests, craft the perfect apology email — all without having a single opinion, emotion, or ounce of skin in the game.

Dat brengt ons naar het huidige culturele moment: dewe no longer question Wat was written, but Wie heeft het recht om het te schrijven.Als een strategist te strategisch klinkt, rekken mensen een wenkbrauwen op. Als een vluchteling eloquent schrijft in hun tweede taal, wordt het ontmoet met stille verdenking.‘Heeft u dit geschreven... of hebt u iets gebruikt?’

It’s no longer about the content. It’s about whether you’re believable Als zijn bron.En geloofwaardigheid? Dat is niet langer iets dat je bouwt - het is iets dat je constant moet verdedigen. verdedigen tegen systemen die het gemakkelijk kunnen vervalsen.

Ik heb dit vaker meegemaakt dan ik zou willen toegeven.One moment it’s, ‘Je schrijft prachtig.’ The next, ‘Wel, ja, maar je hebt ChatGPT, toch?’Alsof het gebruik van een tool het denken achter de zin ongeldig maakt, alsof artikulatie niet langer een menselijke vaardigheid is, maar een service waar je je aan abonneert.As if writing a paragraph without robotic help is now a performance art.

‘Je schrijft prachtig.’‘Wel, ja, maar je hebt ChatGPT, toch?’

En wat wordt betwist is niet alleen je methode - het is jemindUw vermogen om gedachten te vormen, uw eigendom over expressie, uw recht om te zeggen: ‘Ik heb dit gedaan.’The doubt doesn’t stop at the sentence — it sinks into the person behind it.

Toen ik schreefMijn boekIk dacht dat we het vertrouwen in de media, in filters, in deepfakes zouden verliezen. ik had niet verwacht dat we zouden beginnen te kijken naar echte, levende menselijke makers - schrijvers, ontwerpers, denkers - en denken:Dit is te goed om echt te zijn.

En hier zijn we.Lezen van elke paragraaf zijwaarts.Luisteren naar stemnotes en vragen of ze echt zijn.Kijken naar alles wat met zorg is gemaakt en zich afvragen:Is dit gemaakt of gecreëerd?

En nu dus,we’re stuck with a quietly devastating question —het soort dat geen goede TED Talk-slogans of LinkedIn-denkstukken maakt:

If your voice can be mimicked, dismissed, and algorithmically repackaged — is it still yours?

And if the world no longer believes you’re the author of your thoughts…

Who do they think you are?





Why Writing Still Matters — Even When No One Believes You









Misschien is dat het deel waar niemand je voor waarschuwt tijdens een technologische revolutie.It’s not just the algorithms that change — it’s your relationship with your voice.Je begint jezelf op de tweede plaats te raden.Je aarzelt voordat je iets publiceert dat te voltooid klinkt, te ritmisch, ook...verdacht goed gevormd.Je scant je alinea’s als een forensische linguïst.Je vraagt niet alleen: ‘Is dit duidelijk?’ – je vraagt: ‘Is dit te duidelijk?’

Maar hier is wat ik besefte - langzaam, met gebarsten tanden en de af en toe donkere lach.The point of writing was never to prove we’re slightly clumsier than a chatbot.Het was niet om onszelf neer te tonen in lage authenticiteit, of om ons te verontschuldigen voor een fatsoenlijke begrip van de syntax.

Om gedachten in taal te zetten op een manier die resoneert, niet omdat het foutloos is, maar omdat het gevoeld wordt.Because it carries the fingerprints of a human life — flawed, sharp, tired, honest.Een zin die steekt niet omdat een model het heeft gegenereerd, maar omdat een mens het bedoelde.

So no, I’m not writing to prove I’m not a machine. I’m writing because I am not a machine.En omdat ergens iemand dit leest en denkt: eindelijk - dit klinkt als ik.

Dus ga vooruit – gebruik dashes, halve columns, volledige stops. Wees nauwkeurig. Wees scherp. Wees gearticuleerd. En als iemand bij je zin schreeuwt en zegt: ‘Dit ziet eruit als AI...’ glimlach gewoon – en zeg: ‘Nee. Dit ziet eruit als ik.’

En de volgende keer dat je in de verleiding bent om die lange em dash te vervangen door een veilige kleine hyphen -ask yourself: are you writing for comfort, or truth?Omdat misschien, maar wellicht,that suspicious-looking dash isn’t the sign of AI. Maybe it’s a sign of you.